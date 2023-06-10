С украинского телевидения собираются уволить «виновных» в выходе в эфир кадров с российскими спасателями

Будет уволено большое количество людей

Недавние события на Каховской ГЭС, связанные с разрушением дамбы и затоплением прилегающих территорий, самым неожидаемым образом привели к скандалу на украинском телевидении.Речь идёт о государственном телеканале «Рада», который допустил в эфире единого телемарафона «вопиющие» кадры эвакуации пострадавших от наводнения жителей Херсонской области. И все бы, по украинский версии, ничего, если бы на кадрах людей спасали украинские спасатели. Однако на показанных кадрах отчётливо видно, что эвакуацией занимаются сотрудники МЧС России.Данные кадры были показаны в эфире телемарафона вчера примерно в 16:30. На них спасательные лодки с надписью «МЧС России» и спасатели с формой, на которой написано «МЧС России» проводят спасательную операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области.В Киеве признали, что этот факт имел место в эфире телемарафона и отметили, что все виновные в выходе этого материала понесут наказание. В частности, об этом заявил Владислав Матяш, курирующий телеканал «Рада» от Офиса президента Украины. По его словам, это была «досадная ошибка», в которой виноват человеческий фактор и поэтому многие за это будут отвечать.— заявил Матяш местным журналистам.