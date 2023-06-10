Военное обозрение
Войти Регистрация

С украинского телевидения собираются уволить «виновных» в выходе в эфир кадров с российскими спасателями

20
С украинского телевидения собираются уволить «виновных» в выходе в эфир кадров с российскими спасателями

Недавние события на Каховской ГЭС, связанные с разрушением дамбы и затоплением прилегающих территорий, самым неожидаемым образом привели к скандалу на украинском телевидении.


Речь идёт о государственном телеканале «Рада», который допустил в эфире единого телемарафона «вопиющие» кадры эвакуации пострадавших от наводнения жителей Херсонской области. И все бы, по украинский версии, ничего, если бы на кадрах людей спасали украинские спасатели. Однако на показанных кадрах отчётливо видно, что эвакуацией занимаются сотрудники МЧС России.

Данные кадры были показаны в эфире телемарафона вчера примерно в 16:30. На них спасательные лодки с надписью «МЧС России» и спасатели с формой, на которой написано «МЧС России» проводят спасательную операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В Киеве признали, что этот факт имел место в эфире телемарафона и отметили, что все виновные в выходе этого материала понесут наказание. В частности, об этом заявил Владислав Матяш, курирующий телеканал «Рада» от Офиса президента Украины. По его словам, это была «досадная ошибка», в которой виноват человеческий фактор и поэтому многие за это будут отвечать.

Будет уволено большое количество людей

— заявил Матяш местным журналистам.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:11
    +11
    Будет уволено большое количество людей
    . И те, кого уволят, САМИ выбирали тех, кто всю Украину подвели под могилизацию.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:14
      +8
      Как говорили "Бога нет, но Возмездие существует". Уж как телеканал Рада старался, больше всех. Ну, вот и получили благодарность! )))
      1. grem
        grem Сегодня, 14:50
        0
        Цитата: Егоза
        Как говорили "Бога нет, но Возмездие существует". Уж как телеканал Рада старался, больше всех. Ну, вот и получили благодарность! )))

        Ну что с них взять с убогих ..Им этого не понять .
        Мы не только в России воевать умеем ,но и спасать восстанавливать строить новое ..Карателей за нашими войсками нет и никогда не было .
        Проверять будем конечно и жестко ..Халявы не будет уже !
        Донецкие узнают их по глазам и говору ..Все писалось и пишется !
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:15
    0
    ???????????????????? Правда или фейк?
    1. HAM
      HAM Сегодня, 14:25
      +2
      Румата,на видео,показанном ранее,видно,что Репке всё таки врёт.....после попадания - "зонтик" отдельно, "ящик" отдельно....ввысь....
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:47
      0
      Прямо как пэтриоты починились, из двух батарей собрали одну, ну и главное отвезти подальше чтоб защищали Закарпатье
    3. AVA77
      AVA77 Сегодня, 14:51
      0
      Ярмольник нифига не Румата .Если бы Румата существовал, он бы не был Ярмольником. он бы был Руматой.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:16
    +3
    Вот так быстро и без проблем канал "поставил добровольцев"для утилизации ....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:17
    +4
    Будет уволено большое количество людей
    Это в первую очередь. Скоро на Укр. ТВ останутся только пробитые на голову нацики еле связывающие пару слов и беглецы из России, у которых вроде тоже стали возникать проблемы. Хотя там успели так зазомбировать население, что достаточно выставить на экран заставку с трезубцем и включить "Еще не вмерла..." и каждый будет видеть то, что ему хочется.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: rotmistr60
      Скоро на Укр. ТВ останутся только пробитые на голову нацики

      Узбагойтесь, там давно все такие, просто несколько по дурости упороли лажу. Теперь жалеют.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 14:34
        +1
        Узбагойтесь,
        А я и не переживаю, тем более за УкрТВ. А у вас иногда проблемы с русским языком или так пытаетесь выразить свое ФИ?
  5. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 14:20
    +1
    Украинские СМИ это что то с чем то .....Не удивительно что они все "околдованы" и запрограммированы
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 14:28
      0
      Уволенные за правдивую информацию - это хорошо для украины, тем более много, постепенно будет наступать протрезвение
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:40
        0
        Цитата: Strannik96
        Уволенные за правдивую информацию - это хорошо для украины,

        В стране "Брехло", все должны брехать, а журналисты во вторую очередь ( в первую фюреры).
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:28
    +1
    Случайно правду показали, вот ужос.
  7. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 14:30
    0
    Хах, ну красавцы! У шария это впервые прочёл, поугорал!))) Если на официозтв так ляпают, что про остальное уж говорить!
  8. Scaffold
    Scaffold Сегодня, 14:32
    +1
    Государственный телеканал "Зрада". Что тут еще скажешь?
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:39
    0
    По его словам, это была «досадная ошибка»

    Сейчас на фашистской Украине, спасать людей, это досадная ошибка. Сатанисты и нелюди, которым нет места на земле.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:39
    +1
    Глупость не имеет ни национальности, ни гражданства.
    Российские спасатели спасали людей на левом берегу. Ведь наверняка на правом берегу людей спасали украинские спасатели.
    Показали и украинских и российских? Это настоящая документалистика.
    1. oldzek
      oldzek Сегодня, 14:46
      0
      вот за это им и попадёт не умеешь врать нечего работать на укроТВ ИМХО