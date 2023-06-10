Скандальное происшествие с предназначенной для киевского режима военной помощью имело место на территории Польши. Из поезда, который вез боеприпасы для Украины, были украдены четыре ящика с осколочно-фугасными 155-миллимитровыми снарядами.Как утверждает польская пресса, преступление было совершено во время остановки поезда на станции Венглинец. Неизвестные лица сумели взломать запломбированные двери вагонов. После этого они проникли внутрь вагонов и вытащили из них четыре ящика с боеприпасами.На станции Венглинец довольно часто обкрадывают железнодорожные составы. Польские журналисты пишут, что это едва ли не основной заработок местных маргинальных слоев населения. Дело в том, что в Венглинеце есть очень большой железнодорожный разъезд для грузовых поездов. Обеспечить контроль и безопасность на всей территории железнодорожного узла очень сложно, и этим пользуются местные маргиналы.Как правило, через станцию следуют поезда с различными грузами гражданского назначения, включая телевизоры, бытовую технику, мебель. Вероятно, в этот раз воры также рассчитывали поживиться гражданскими товарами и не знали, что находится в ящиках.Полицейские вскоре вышли на след преступников и их задержали. Вскоре ящики с боеприпасами нашли в пруду в Старом Венглинеце, что в четырех километрах от станции. Вероятно, что преступники, обнаружив, что в ящиках находились снаряды, испугались и поспешили выбросить их в водоем. Наверное, они поняли, что ограбление военного поезда будет расследоваться более тщательно.Польская пресса сообщает, что были задержаны трое мужчин в возрасте от 26 до 39 лет. Все они являются местными жителями, неоднократно судимыми за кражи. Им уже предъявили обвинение в краже со взломом и похищении снарядов. По утверждению представителя местной прокуратуры, за эти преступления их могут осудить на сроки до 10 лет лишения свободы. Но, что интересно, суд пока не стал помещать задержанных под стражу и не избрал по отношению к ним какой-либо меры пресечения.