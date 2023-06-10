Военное обозрение
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В Польше из поезда с военной помощью для Украины украли ящики с боеприпасами

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В Польше из поезда с военной помощью для Украины украли ящики с боеприпасами

Скандальное происшествие с предназначенной для киевского режима военной помощью имело место на территории Польши. Из поезда, который вез боеприпасы для Украины, были украдены четыре ящика с осколочно-фугасными 155-миллимитровыми снарядами.


Как утверждает польская пресса, преступление было совершено во время остановки поезда на станции Венглинец. Неизвестные лица сумели взломать запломбированные двери вагонов. После этого они проникли внутрь вагонов и вытащили из них четыре ящика с боеприпасами.

На станции Венглинец довольно часто обкрадывают железнодорожные составы. Польские журналисты пишут, что это едва ли не основной заработок местных маргинальных слоев населения. Дело в том, что в Венглинеце есть очень большой железнодорожный разъезд для грузовых поездов. Обеспечить контроль и безопасность на всей территории железнодорожного узла очень сложно, и этим пользуются местные маргиналы.


Как правило, через станцию следуют поезда с различными грузами гражданского назначения, включая телевизоры, бытовую технику, мебель. Вероятно, в этот раз воры также рассчитывали поживиться гражданскими товарами и не знали, что находится в ящиках.

Полицейские вскоре вышли на след преступников и их задержали. Вскоре ящики с боеприпасами нашли в пруду в Старом Венглинеце, что в четырех километрах от станции. Вероятно, что преступники, обнаружив, что в ящиках находились снаряды, испугались и поспешили выбросить их в водоем. Наверное, они поняли, что ограбление военного поезда будет расследоваться более тщательно.

Польская пресса сообщает, что были задержаны трое мужчин в возрасте от 26 до 39 лет. Все они являются местными жителями, неоднократно судимыми за кражи. Им уже предъявили обвинение в краже со взломом и похищении снарядов. По утверждению представителя местной прокуратуры, за эти преступления их могут осудить на сроки до 10 лет лишения свободы. Но, что интересно, суд пока не стал помещать задержанных под стражу и не избрал по отношению к ним какой-либо меры пресечения.
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18 комментариев
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  1. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 14:08
    -2
    Подумали горилка в ящиках .
    Почему не поживиться .
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: Кузнец 55
      Подумали горилка в ящиках .
      Почему не поживиться .

      Гражданский груз от военного даже дальтоник в состоянии полного опьянения отличит.
      Крали для чёрного рынка.
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 14:49
      0
      Или брали ночью или читать не умеют - на ящиках про содержимое все написано.
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:09
    -2
    Больше на сказку похоже или на заказ для прессы.
  3. polpot
    polpot Сегодня, 14:12
    +1
    Взяли домой на пробу , вдруг пригодиться , детям поиграть или рыбу глушить .
  4. zsdk
    zsdk Сегодня, 14:12
    0
    А сколько было разворовано военного имущества на территории польши при выводе наших войск из ГДР? Делайте выводы господа.
  5. Петровск
    Петровск Сегодня, 14:13
    +3
    Поджечь надо было поезд, и под шумок свалить в Россию. Однозначно премию бы получили.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:14
    +1
    А сколько снарядов в одном ящике? 2? 3? 4?
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 14:58
      0
      Шестидюймовых в ящике не больше двух.
      Но на западе есть вариант не в ящики, а в упаковки для механизированной погрузки, там может быть 16-25 снарядов.
  7. HermancarloS10
    HermancarloS10 Сегодня, 14:15
    0
    Pour nos gars ne font pas du sabotage sur cd train ainsi que sur d'autres objectifs dans les pays de l'OTAN ?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: HermancarloS10
      Pour nos gars ne font pas du sabotage sur cd train ainsi que sur d'autres objectifs dans les pays de l'OTAN ?

      Чтобы наши ребята не саботировали ж/д поезд, как и другие цели в странах НАТО?

      Не совсем понятно, но кажется, что парень за нас.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:17
    0
    Оказывается, что не так уж трудно подложить мину под состав с БК. Где Константины Заслоновы 2.0 21-го века? А может местных подкупить? Даже лучше будет.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: Румaтa
      А может местных подкупить? Даже лучше будет.

      Тут нужен опытный железнодорожник. А то даже местные не могут определить, где состав с кондомами, а где состав с патронами.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:19
    0
    Дилетанты,брать нужно все подряд и как можно больше laughing потом эти же снаряды можно будет продать тем же всушникам,или выставить на продажу на Авито wassat
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:23
    0
    Бомбанули вагон, а он оказался гружен не тем на что рассчитывали. "Пустяки! Дело-то житейское." (Карлсон, который живет на крыше)
  11. oldzek
    oldzek Сегодня, 14:40
    0
    это не новость!и при царях и при советах польское жульё было лучше прочих.кто не знает варшавских медвежатников?да я и сам в 60тых годах опять таки на железке познакомился с одним из видов польского жулья.рассказывать долго...
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:47
    0
    И куда эти снаряды? Выдвинуться на стрелку и там их показать?
    Рыбу глушить?

    И вот вопрос... А разве такого калибра боеприпасы не по 1 шт в одном ящике?

    Или это что б мы начали скандировать, что у поляков там по 20, 200, или кто как домыслит, снарядов с поездов приватизируют?
  13. Oldi
    Oldi Сегодня, 14:51
    0
    Вороюги уже в первых рядах "Миротворца" наверное laughing За покушение на боеспособность укровермахта, независимость Украины, перемогу и т.д., как обычно.