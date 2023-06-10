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Зампред Совбеза РФ прокомментировал планы строительства завода танков Leopard на Украине: «Прошу выслать точные координаты»

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Зампред Совбеза РФ прокомментировал планы строительства завода танков Leopard на Украине: «Прошу выслать точные координаты»

Планы немецкого оружейного концерна Rheinmetall построить завод по производству танков Leopard на территории Украины удостоились комментария о заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Политик опубликовал его в социальной сети.


Немецкий концерн ранее заявил о том, что собирается в течение ближайших недель договориться с властями Украины и украинскими промышленными компаниями о создании нового завода, который бы производил танки Leopard, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

Прошу Вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо!

- написал Дмитрий Медведев.

Тем самым, российский политик намекнул, что подобные предприятия в текущей ситуации станут одной из первоочередных целей для ударов российских Вооруженных сил. Поэтому строительство новых военных заводов на Украине не имеет никакого смысла. ВС РФ все равно будут наносить по ним удары, пока будет продолжаться специальная военная операция.

Впрочем, вряд ли и немецкие промышленники являются столь недальновидными людьми, чтобы в сложившейся ситуации развивать какие-то проекты на Украине. Вероятно, либо эти обещания носят пустой характер, и в действительности никто не собирается на Украине ничего строить, либо речь идет о каком-то очередном «отмывании» денег как украинскими властями, так и немецким концерном, а возможно – и чиновниками немецкого правительства.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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12 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:34
    -2
    Необходимо срочно приступить к созданию БПЛА -камикадзе,взяв за основу КАБ-1500 с теленаведением.С движком что то прийдётся придумать.Чтобы получить что то наподобие иранского БПЛА -камикадзе Arash ,но с большим радиусом поражения и большей ударной мощью.

    БПЛА -камикадзе Arash.

    Вот это будет вещь.Можно взять движок АПД-А(он же АПД-500).
    Минпромторг РФ в своем Telagram-канале сообщил об авиационных испытаниях перспективного российского поршневого двигателя АПД-А: самолёт Як-52 с таким двигателем совершил пробежки и подлёты. А до этого АПД-А прошел сложный комплекс стендовых испытаний.

    https://www.ixbt.com/news/2022/12/10/aurus-senat-52.html

    ТТХ Як-52.
    Габариты, м:
    длина — 7,745
    размах крыла — 9,3
    площадь крыла, м² — 15
    Вес, кг:
    пустого — 1035
    максимальная взлётная масса — 1315
    максимальная посадочная масса — 1315
    Лётно-технические данные
    Править
    Скорость максимальная горизонтального полёта на высоте Н=1000 м, км/ч — 270
    Скорость сваливания (на режиме работы двигателя «Малый газ»), км/ч:
    в прямом полёте — 110
    в перевёрнутом — 140
    с выпущенными щитками — 100
    Дальность полёта, км — 465
    Продолжительность полёта, ч — 2,5
    Разбег при скорости отрыва 120 км/ч, м — 180…200
    Пробег при скорости касания 120 км/ч, м — 330
    Скороподъёмность у земли, м/с — 7,5
    Эксплуатационные ограничения
    Править
    Скорость, км/ч:
    предельно допустимая — 450
    максимально допустимая при пилотировании — 360
    Практический потолок, м — 4000

    Примерно такие ТТХ и будут у БПЛА,только он по конструкции должен быть максимально приближен к БПЛА -камикадзе Arash,а не к Як-52.АПД-А (АПД-500) должно хватить,ведь на этом движе будет летать Як-52 с максимальной взлётной массой — 1315 кг.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:51
      -1
      Цитата: Orange-Bigg
      Необходимо срочно приступить к созданию БПЛА -камикадзе,взяв за основу КАБ-1500 с теленаведением.

      Да. Проблема. В РФ и в мире нет сверхтяжёлых ракет тактического радиуса.
      Реализовать для начала модифицированную идею легендарного Бекаури. Использовать подлежащие списанию самолёты. От Ан-2 до Боингов. Китайцы Ан-2 уже модифицируют. БЧ - где то 1000кг.
      взяв за основу КАБ-1500 с теленаведением.

      Пришпандорить к ней по бокам обвязку ТТРД движков от Торнадо. Где-то так:
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:00
      0
      Можно даже сделать что то подобие невидимки БПЛА-перевозчика КАБ-1500 до точки сброса оять же на основе движка АПД-А(АПД-500),будет такая себе многоразовая платформа для сброса КАБ-1500.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:35
    0
    я не думаю что это реально, завод про производству Тяжелой техники трудно скрыть, поэтому думаю просто нагоняют пафоса.. полноценного завода до прекращения активных боевых действий не будет
    1. Легат
      Легат Сегодня, 14:41
      -2
      Записки ветерана:
      Противник спокойно ремонтирует и хранит технику на крупнейшем предприятии в Харькове.
      О беззаботном существовании этого места наверное не писал только ленивый.
      Ежедневно поступает информация о перемещении оттуда отремонтированной и поставленной на ход техники. Все про него знают и ничего не происходит. Ракетно - бомбовые удары наносятся где угодно, но не сюда.
      Завод продолжает поставлять нацистам из ВСУ исправную технику.
      Договорняк?


      Снесли хоть за полмесяца после публикации?
      1. oldzek
        oldzek Сегодня, 14:55
        0
        самим пригодится.полагаю после освобождения Донбасса наступит очередь Харькова...но боюсь что его сами укры разрушат.как пример Мариуполь.ИМХО
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: incoggnoto
      завод про производству Тяжелой техники трудно скрыть

      Можно было бы в шахтах в Соледаре, но уже поздно.)))
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:41
    -1
    Медведев просто спёр мой старый коммент.)))
    Плагиатор несчастный!
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:48
    0
    Какой завод! Пустая болтовня. Готовый танковый, "Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ЗТМ, ХЗТМ) ", один из столпов советской танковой промышленности ̶п̶р̶о̶с̶р̶ развалили, теперь новый собрались строить.
    Чистый PR.
    ̶
  5. Welldone
    Welldone Сегодня, 14:50
    -1
    Экс Президент РФ все больше напоминает тявкающаю собачку в медийной сфере. Вот бы его в зону СВО.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 15:01
      0
      Сколько тявкающих собачек в руководстве окраины? Что-то они не спешат на фронт, хотя, в отличие от Медведева, среди них немало кадровых военных, или хотя-бы прошедших срочную службу
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:57
    0
    Безотносительно текста...
    Прогноз погоды дважды в сутки смотрю. А новость про очередное выступление Дмитрия Анатольевича на ВО скоро будет появляться утром, днём, вечером и ночью. Потом появится рубрика "Новости прошедшего часа"?