Зампред Совбеза РФ прокомментировал планы строительства завода танков Leopard на Украине: «Прошу выслать точные координаты»

Планы немецкого оружейного концерна Rheinmetall построить завод по производству танков Leopard на территории Украины удостоились комментария о заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Политик опубликовал его в социальной сети.
Немецкий концерн ранее заявил о том, что собирается в течение ближайших недель договориться с властями Украины и украинскими промышленными компаниями о создании нового завода, который бы производил танки Leopard, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.
Прошу Вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо!
- написал Дмитрий Медведев.
Тем самым, российский политик намекнул, что подобные предприятия в текущей ситуации станут одной из первоочередных целей для ударов российских Вооруженных сил. Поэтому строительство новых военных заводов на Украине не имеет никакого смысла. ВС РФ все равно будут наносить по ним удары, пока будет продолжаться специальная военная операция.
Впрочем, вряд ли и немецкие промышленники являются столь недальновидными людьми, чтобы в сложившейся ситуации развивать какие-то проекты на Украине. Вероятно, либо эти обещания носят пустой характер, и в действительности никто не собирается на Украине ничего строить, либо речь идет о каком-то очередном «отмывании» денег как украинскими властями, так и немецким концерном, а возможно – и чиновниками немецкого правительства.