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Бельгийская пресса: После подрыва «Северных потоков» ЦРУ уведомило Брюссель о роли Украины в диверсии

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Бельгийская пресса: После подрыва «Северных потоков» ЦРУ уведомило Брюссель о роли Украины в диверсии

Западным политикам никак не удается спустить на тормозах тему расследования и поиска виновных в прошлогодней диверсии на газопроводах «Северных потоков» в Балтийском море. То слишком независимый и очень авторитетный журналист Сеймур Херш по результатам своего расследования обвиняет США и Норвегию в организации международного теракта. То Россия и Китай требуют в ООН довести до конца откровенно зависшее и буквально саботируемое Западом следствие.


Вот и приходится Вашингтону и его европейским сателлитам, что называется, выкручиваться на ходу, придумывая все новые версии в причастности кого угодно, только не своих спецслужб, к организации подрыва «СП-1,2». Соединенные штаты готовы даже подставить горячо опекаемую Украину и других союзников, лишь бы отвести от себя подозрения в организации международной диверсии.

Тот же Херш уже высмеял распространяемую в западной прессе версию, что подрыв газопроводов осуществила некая группа украинских диверсантов, сумевшая доставить на обычной прогулочной яхте «Андромеда» большое количество взрывчатки, погрузить ее на глубину 80 метров и произвести дистанционные подрывы.

Следом США сдали и своего главного вассала в Европе — Польшу. Сделано все в лучших американских традициях. Американское издание The Wall Street Journal публикует информацию со ссылкой на неназванные источники в польских спецслужбах, что в диверсии против российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» могла участвовать какая-либо польская компания.

Далее все по традиционному сценарию, явно разработанному в Вашингтоне, где отлично умеют создавать информационные вбросы в свою пользу, многие из которых впоследствии оказываются откровенной ложью. В бельгийской газете De Tijd выходит материал, в котором, вновь со ссылкой на неведомые источники, сообщается, что сразу после подрыва «Северных потоков» ЦРУ уведомило Брюссель о подозрениях на участие украинцев в диверсии. Информация была направлена бельгийской военной разведке.

На логичный вопрос, почему западные спецслужбы несколько месяцев хранили молчание о причастности Киева к акту международного терроризма, следует не менее «логичный» ответ. Мол, преждевременное раскрытие этой информации «могло подорвать альянс с Украиной». На заметку киевским правителям: получается, что теперь этот альянс уже не так и важен. Вполне традиционно для США, которые готовы ради своих интересов в любой момент слить даже самых надежных союзников, а тем более вассалов.

На самом деле, считает бельгийский эксперт Таниа Хатими, тиражирование в западной прессе версии «украинского следа» началось как контрмера после публикации результатов расследования Сеймура Херша. По мнению эксперта, это операция по переносу ответственности, разработанная специалистами американских спецслужб. Хатими уверена, что следующим этапом этой операции станут публикации, «в которых украинский след уже будет как бы самим собой разумеющимся».
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13 комментариев
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 15:34
    -2
    Да уж пора забыть про эти СП-1,2 после драки кулаками не машут. Пора думать как доставать трубу на чермет.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 15:51
      +1
      Полагаю, страны зап. Европы потеряли возможность навсегда получать трубопроводный газ, против которого они так боролись. Теперь у них как "гора с плеч".
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 16:07
        +1
        Цитата: частное лицо
        Да уж пора забыть про эти СП-1,2 после драки кулаками не машут. Пора думать как доставать трубу на чермет.

        Забывать нельзя! Это будет большой политической ОШИБКОЙ против национальной безопасности России! К тому же "драка" вовсе не закончилась! А именно.

        Россия имеет в деле террористического подрыва "СП-1,2" имеет дело именно с террористическим актом на ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ со стороны США и их государств-союзников.
        И если при этом Россия в праве объявить США - ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ государством, то государства - союзники США, участвующие в подрыве "СП-1,2", являются по международным отношениям именно государствами - СПОНСОРАМИ терроризма - или также являются ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ государствами!
        И на них должны распространяться соответствующие международные регламенты возмездия, установленные в ООН.

        А пока на политическом фронте всё происходит как раз наоборот. А именно.
        Это именно конгресс США уже стремительно выдвинул и признал в США резолюцию о том, чтобы объявить в ООН именно Россию ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ государством и СПОНСОРОМ международного ТЕРРОРИЗМА!
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 16:25
          -1
          И если при этом Россия в праве объявить США - ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ государством, то государства -союзники США, участвующие в подрыве "СП-1,2", являются по международным отношениям именно государствами - СПОНСОРАМИ терроризма - или также являются ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ государствами!

          Вы серьёзно ? Кто поддержит в ООН Россию с этим заявлением ? Даже так называемые "дружественные" страны и те в лучшем случае воздержатся от голосования. Тут Крым российским практически ни кто не признал а вы вона на что замахнулись. Год прошёл после подрыва СП-1,2 а расследование не продвинулось ни на шаг. А знаете почему ? Да по тому что кроме России это нафиг ни кому не нужно , уже и зима прошла которой пугали что Европа замёрзнет и весна и ни чего. Все в шоколаде одна Россия пытается что то кому то доказать но четно.
    2. Комментарий был удален.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:25
        +1
        Бельгийская пресса: После подрыва «Северных потоков» ЦРУ уведомило Брюссель о роли Украины в диверсии

        Между словами Бельгийская и пресса, не хватает слОва "сказочная" yes
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:31
      +1
      Цитата: частное лицо
      Да уж пора забыть про эти СП-1,2

      Кому предлагаете забыть?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:47
    +2
    Бельгийская пресса: После подрыва «Северных потоков» ЦРУ уведомило Брюссель о роли Украины в диверсии
    . Кому выгодно?
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 16:23
      0
      Цитата: rocket757
      Кому выгодно?
      Ну разумеется тому, кто вводил на «северные потоки» санкции. Зачем вводил? Надо было свой сжиженный газ Европе из сланца продавать, а у него себестоимость не маленькая.
      А тут провели учения Baltops и рванули в наглую...
      https://regnum.ru/article/3811565
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:26
      +1
      Цитата: rocket757
      Бельгийская пресса: После подрыва «Северных потоков» ЦРУ уведомило Брюссель о роли Украины в диверсии
      . Кому выгодно?

      Точно не украинским рыбакам-любителям no
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:00
    +1
    Столько времени спустя вдруг возникла Бельгийская пресса.
    Кручу, верчу, запутать хочу?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:28
      +1
      Цитата: Fangaro
      Столько времени спустя вдруг возникла Бельгийская пресса.
      Кручу, верчу, запутать хочу?

      Она, эта пресса, только накануне сама об этом узнала.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:01
    0
    Сделаю бабушке назло, шапку выброшу в ведро, отморожу ушки и..... сдохну от сепсиса.
  5. dementor873
    dementor873 Сегодня, 16:26
    0
    Ситуация. Я сейчас сброшу одного из вас с крыши, если не признаетесь, кто взорвал трубы. Скидывают Украину. Повторяю вопрос. Выходит вперед Польша - я знаю. Ну и кто виновник? А вы только что сбросили его с крыши.