Западным политикам никак не удается спустить на тормозах тему расследования и поиска виновных в прошлогодней диверсии на газопроводах «Северных потоков» в Балтийском море. То слишком независимый и очень авторитетный журналист Сеймур Херш по результатам своего расследования обвиняет США и Норвегию в организации международного теракта. То Россия и Китай требуют в ООН довести до конца откровенно зависшее и буквально саботируемое Западом следствие.Вот и приходится Вашингтону и его европейским сателлитам, что называется, выкручиваться на ходу, придумывая все новые версии в причастности кого угодно, только не своих спецслужб, к организации подрыва «СП-1,2». Соединенные штаты готовы даже подставить горячо опекаемую Украину и других союзников, лишь бы отвести от себя подозрения в организации международной диверсии.Тот же Херш уже высмеял распространяемую в западной прессе версию, что подрыв газопроводов осуществила некая группа украинских диверсантов, сумевшая доставить на обычной прогулочной яхте «Андромеда» большое количество взрывчатки, погрузить ее на глубину 80 метров и произвести дистанционные подрывы.Следом США сдали и своего главного вассала в Европе — Польшу. Сделано все в лучших американских традициях. Американское издание The Wall Street Journal публикует информацию со ссылкой на неназванные источники в польских спецслужбах, что в диверсии против российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» могла участвовать какая-либо польская компания.Далее все по традиционному сценарию, явно разработанному в Вашингтоне, где отлично умеют создавать информационные вбросы в свою пользу, многие из которых впоследствии оказываются откровенной ложью. В бельгийской газете De Tijd выходит материал, в котором, вновь со ссылкой на неведомые источники, сообщается, что сразу после подрыва «Северных потоков» ЦРУ уведомило Брюссель о подозрениях на участие украинцев в диверсии. Информация была направлена бельгийской военной разведке.На логичный вопрос, почему западные спецслужбы несколько месяцев хранили молчание о причастности Киева к акту международного терроризма, следует не менее «логичный» ответ. Мол, преждевременное раскрытие этой информации «могло подорвать альянс с Украиной». На заметку киевским правителям: получается, что теперь этот альянс уже не так и важен. Вполне традиционно для США, которые готовы ради своих интересов в любой момент слить даже самых надежных союзников, а тем более вассалов.На самом деле, считает бельгийский эксперт Таниа Хатими, тиражирование в западной прессе версии «украинского следа» началось как контрмера после публикации результатов расследования Сеймура Херша. По мнению эксперта, это операция по переносу ответственности, разработанная специалистами американских спецслужб. Хатими уверена, что следующим этапом этой операции станут публикации, «в которых украинский след уже будет как бы самим собой разумеющимся».