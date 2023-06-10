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Названо количество украинских войск на Запорожском направлении

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Названо количество украинских войск на Запорожском направлении

Как уже стало понятно, украинская сторона решила использовать поступающее в больших количествах западное оружие и накопленные резервы для контрнаступления на Запорожском направлении.


По данным, приведённым представителем Запорожской областной администрации Владимиром Роговым, Киев сосредоточил на Запорожском фронте по меньшей мере 100-тысячную группировку войск. Об этом Рогов сообщил РИА Новости.

Общая группировка Вооруженных сил Украины, направленная на запорожское направление, составляет более 100 тысяч бойцов

- сказал представитель администрации Запорожской области.

При этом Рогов отметил, что пока ВСУ задействовали в наступлении сравнительно небольшую группу этих войск. По словам Рогова, значительная часть украинских войск находится в отдалении от линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области и в северной части Запорожской области, находящейся под контролем Украины.

Напомним, что уже несколько дней на Запорожском фронте безуспешно идёт украинское контрнаступление, которое обещали ещё зимой. Ранее Рогов сообщал, что ВС России удалось прошлой ночью отбить очередную атаку ВСУ к югу от города Орехов в Запорожской области.
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21 комментарий
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:30
    -1
    Общая группировка Вооруженных сил Украины, направленная на запорожское направление, составляет более 100 тысяч бойцов

    - сказал представитель администрации Запорожской области.


    ЧВК Вагнер за всё время штурма Бахмута по американским подсчётам противостояла 160 тысячная группировка ВСУ.При том что ЧВК Вагнер наступал на хорошо оборудованную крепость.

    Всё это является вспомогательным для более важного момента. Огромное количество подразделений ВСУ, прошедших через Бахмут, насчитывало порядка 160 000 человек. Принимая уровень потерь между 25 и 30% (примерно на уровне уровня сгорания «Вагнера»), ясно, что потери Украины были чрезвычайными. Я считаю, что общие безвозвратные потери Украины в Бахмуте составили приблизительно 45 000 человек, с погрешностью +/- 7 000.

    https://dzen.ru/a/ZHrpAJm_3yEyqqcx

    Big Serge Thought: «Битва за Бахмут: постмортем» (перевод с английского)
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 15:37
      +6
      ЧВК Вагнер за всё время штурма Бахмута по американским подсчётам противостояла 160 тысячная группировка ВСУ

      Даже сам Пригожин не называл такую цифру, это же в 3 раза больше самой ЧВК.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:41
      +1
      по американским подсчётам противостояла 160 тысячная группировка ВСУ.
      ....да...но пикантность ситуации добавляет то что те из них кто попали в плен или сдались были поварами
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:01
      +2
      Давайте не будет гнаться за цифрами и пугать друг друга 100 тыс. или 200 тыс. не имеет значения. Зачение имеет только количество подготовленных и реально обстреленных в боях бойцов , их не так много у ВСУ, остальные это мишени и расходный материал. Смотрите на ЧВК "Вагнер" они вопреки всей логике боевых действий штурмовали позиции противника численно их превосходящие и потери не сопоставимы. Воевать надо не числом а умением, как учил и завещал ВЕЛИКИЙ Александр Васильевич.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:13
        0
        Так у ЧВК Вагнер было преимущество в артиллерии и боеприпасах.Опять же опыт,грамотный подход к делу.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 16:34
          0
          Так у ЧВК Вагнер было преимущество в артиллерии и боеприпасах.

          Про преимущество пожалуй с вами не соглашусь но у ЧВК был один большой плюс . Они бились в одном городе а их фланги и тылы прикрывали ВС РФ. В то время как и всуки и ВС РФ ещё в придачу вели боевые действия по всему фронту а это не малая протяжённость.
  2. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 15:32
    +1
    Наверное ждут момента когда у ВС РФ на данном направлении закончатся боеприпасы которые тратятся на уничтожение многочисленных ДРГ и вот потом введут основные силы всук. Хотя чёрт его знает что у чубатых в голове.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:38
      +2
      Они ждут прорыва линии обороны,чтобы по примеру Харьковского наступа ввести резервы на оперативный простор и пойти по тылам.Сейчас там минные поля и пройти они могут только по узким коридорам,как ранее наши пытались штурмовать Угледар,к которому подходили выстроившись в колонну по дороге где не было мин.Вы помните те кадры?Сейчас у ВСУ примерно тоже самое,только в больших масштабах.
      1. loga.logan2016
        loga.logan2016 Сегодня, 16:12
        0
        Наши же могут минировать дистанционно чтобы закрыть уже существующие коридоры?
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:42
      +3
      Цитата: частное лицо
      Наверное ждут момента когда у ВС РФ на данном направлении закончатся боеприпасы которые тратятся на уничтожение многочисленных ДРГ и вот потом введут основные силы всук. Хотя чёрт его знает что у чубатых в голове.

      Действительно, что у укрофашистов в голове?! Видать проверяют крепость нашей обороны, или замышлили что то другое! Например истощить нашу оборону физически и материально. Надеюсь в нашем ГШ лучше знают что почем, а не гадают на кофейной гуще как мы.
      В любом случае нашим бойцам Победы и вернуться с поля боя живыми! За них молится вся честная Россия!!!
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: частное лицо
      Наверное ждут момента когда у ВС РФ на данном направлении закончатся боеприпасы которые тратятся на уничтожение многочисленных ДРГ и вот потом введут основные силы всук. Хотя чёрт его знает что у чубатых в голове.


      Да это никого не интересует что у них в голове.Зеленский сделал из Украины гигантскую ЧВК,которую наняли американцы и обязались поставлять Украине оружие и технику,а барыши за всё это получает Зеленский и компания.Цель прибрать к рукам Россию.Зе сколько не отнекивался,а пришлось ему выполнять договор.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 15:38
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Общая группировка Вооруженных сил Украины, направленная на запорожское направление, составляет более 100 тысяч бойцов

    - сказал представитель администрации Запорожской области.


    ЧВК Вагнер за всё время штурма Бахмута по американским подсчётам противостояла 160 тысячная группировка ВСУ.При том что ЧВК Вагнер наступал на хорошо оборудованную крепость.

    Всё это является вспомогательным для более важного момента. Огромное количество подразделений ВСУ, прошедших через Бахмут, насчитывало порядка 160 000 человек. Принимая уровень потерь между 25 и 30% (примерно на уровне уровня сгорания «Вагнера»), ясно, что потери Украины были чрезвычайными. Я считаю, что общие безвозвратные потери Украины в Бахмуте составили приблизительно 45 000 человек, с погрешностью +/- 7 000.

    https://dzen.ru/a/ZHrpAJm_3yEyqqcx

    Big Serge Thought: «Битва за Бахмут: постмортем» (перевод с английского)

    100 тысяч это наверное вся численность ... сколько там реально штурмовиков , а сколько спец.персонала не понятно же ... и опять таки ... цифры у всех приблизительные или откуда то сворованные
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:44
    -3
    Названо количество украинских войск на Запорожском направлении
    . Что это меняет???
    Просто больше дров в огонь...
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 15:51
      0
      Они ведь тоже стреляют и попадают. Причем неплохо.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:57
        -2
        Для ВКС 100 тыс.группировка ВСУ,пусть и рассредоточенная, лакомая цель.Тем более на подходе к передовой.Главное справиться с ПВО.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:57
    -1
    Кто знает ,что это за пипилац на заднем плане?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:14
      0
      По-моему чешская РСЗО Вампир.Если я не ошибаюсь конечно.Одну такую с полным БК Ланцетом достали.Видос на этом сайте был.Ничего от неё не осталось.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:09
    0
    Вот как на фото в заголовке полчища бандеровские и выглядят?
    Не было времени что иное публикнуть?
  7. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:25
    0
    Они ещё сами не решили или хозяева добро не давали ...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:32
      0
      Будь вы сейчас там в окопе вам бы так точно не показалось.
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:28
    0
    надо массового поражения применять по таким группировкам от фабов и вакумных до чего то серьёзного !