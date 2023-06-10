Названо количество украинских войск на Запорожском направлении

Как уже стало понятно, украинская сторона решила использовать поступающее в больших количествах западное оружие и накопленные резервы для контрнаступления на Запорожском направлении.
По данным, приведённым представителем Запорожской областной администрации Владимиром Роговым, Киев сосредоточил на Запорожском фронте по меньшей мере 100-тысячную группировку войск. Об этом Рогов сообщил РИА Новости.
Общая группировка Вооруженных сил Украины, направленная на запорожское направление, составляет более 100 тысяч бойцов
- сказал представитель администрации Запорожской области.
При этом Рогов отметил, что пока ВСУ задействовали в наступлении сравнительно небольшую группу этих войск. По словам Рогова, значительная часть украинских войск находится в отдалении от линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области и в северной части Запорожской области, находящейся под контролем Украины.
Напомним, что уже несколько дней на Запорожском фронте безуспешно идёт украинское контрнаступление, которое обещали ещё зимой. Ранее Рогов сообщал, что ВС России удалось прошлой ночью отбить очередную атаку ВСУ к югу от города Орехов в Запорожской области.