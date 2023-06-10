Минобороны РФ издало приказ о контрактах с добровольческими отрядами

До 1 июля 2023 года действующие в зоне проведения специальной военной операции добровольческие отряды подпишут контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Об этом сообщает российское военное ведомство со ссылкой на заявление статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ Николая Панкова. Соответствующий приказ подписал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.Данная мера реализуется в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований, которые действуют в составе Объединенной группировки войск. В приказе министра определяется порядок организации служебной деятельности добровольческих отрядов.По утверждению Панкова, добровольцы получат возможность заключения индивидуальных контрактов или непосредственно с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны Российской Федерации. Это позволит распространить на добровольцев и членов их семей установленные меры социальной защиты и поддержки.Панков отметил, что в Российской Федерации в настоящее время действуют более 40 добровольческих формирований. Военное ведомство наблюдает рост интереса к ним со стороны российских граждан, что объясняется, в том числе, и успешным выполнением задач на линии боевого соприкосновения этими отрядами.Статс-секретарь Минобороны отметил, что только за первые 10 дней июня 2023 года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации были приняты 13,5 тысяч человек. Панков отметил, что наиболее активно приток контрактников идет в Москве, Севастополе, Республике Алтай, Башкортостане, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чеченской Республике, Тыве, Коми, Еврейской автономной области, а также в Астраханской, Воронежской, Мурманской, Пензенской, Сахалинской и Тюменской областях Российской Федерации.