Военное обозрение
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Польский политолог Сыкульский приступил к налаживанию дружеских отношений с Россией

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Польский политолог Сыкульский приступил к налаживанию дружеских отношений с Россией

В Польше существуют силы, несогласные с антироссийской политикой властей своей страны. Так, польский политолог Лешек Сыкульский вместе с единомышленниками уже приступил к налаживанию дружеских отношений с Россией.


Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Политолог сообщил, в стране планируется создание пророссийского политического движения, целью которого является сближение Польши со своим восточным соседом. В формировании данной структуры намерены принять участие активисты Польского антивоенного движения (PRA), лидером и основателем которого является Сыкульский. Он сообщил, что вновь созданное политическое объединение будет открыто выражать свою позицию и не станет «прятать голову в песок».

Первые мероприятия пройдут уже осенью

- утверждает польский общественный деятель.

Также Сыкульский сообщил, что PRA наконец-то удалось официально зарегистрировать.

Польское антивоенное движение объединяет неравнодушных граждан страны, выступающих против ее американизации. Они протестуют против помощи Варшавы украинским военным и требуют нормализации отношений с Российской Федерацией.

Собственно, у Варшавы противоречия с Киевом гораздо глубже, чем с Москвой. Она поддерживает Украину только для достижения собственных национальных целей, а также, чтобы угодить вашингтонской администрации. Польша будет бесконечно долго разогревать конфликт на Украине, но вряд ли когда-нибудь отправит свою армию ей на помощь.
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:10
    +5
    Польский политолог Сыкульский приступил к налаживанию дружеских отношений с Россией


    Ну так фамилия обязывает.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 15:14
      +8
      Ну нам-то как-бы западло контачить с "политологом" с такой "говорящей" фамилией, был-бы хоть какой-ни-будь там Храбровский или Отважнек, а с таким челом ... ну это что-то вроде как "...пакт Лаврова-Сыкульского..", правда классно звучит....
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:23
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Польский политолог Сыкульский приступил к налаживанию дружеских отношений с Россией


      Ну так фамилия обязывает.

      Блин всякие фамилии бывают не подарок , но у пана так вообще что то с чем то ....
    3. zloybond
      zloybond Сегодня, 16:14
      +1
      Скорее всего зубы заговаривают. Надо готовиться к дальнейшей эскалации. Никакого расслабления пока не стоит делать. hi
    4. frruc
      frruc Сегодня, 16:37
      0
      .... политолог Лешек Сыкульский вместе с единомышленниками уже приступил к налаживанию дружеских отношений с Россией.

      Он всего лишь политолог и к властной элите его на пушечный выстрел не подпустят, а вот под следствие угодить может вполне.
  2. kulinar
    kulinar Сегодня, 15:15
    +2
    Не дадут.
    Уже и закон под это дело принят.
    Вплоть до у головки и 10 лет без права заниматься политической деятельностью.
    Правда он писался под Валенсу, но применять и к ним.
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:28
    -1
    Он сообщил, что вновь созданное политическое объединение будет открыто выражать свою позицию и не станет «прятать голову в песок».

    Знает что голову надёжнее в Ростов прятать.
  4. colonel
    colonel Сегодня, 15:34
    +3
    "Сыкульский№ - это вброс такой?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:37
    -2
    Польский политолог Сыкульский приступил к налаживанию дружеских отношений с Россией
    . Ну и что из этого может получится???
  6. likana
    likana Сегодня, 16:06
    +1
    У меня такое предубеждение против поляков, что не верю никаким словам о якобы пророссийскости кого-либо из них. Наверное, здесь не только знание истории, но и нечто на генетическом уровне. Более чем тысячелетнее противостояние даром не прошло.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 16:31
      +1
      Рокоссовский тоже был поляк, но по сути - русский. Люди разные бывают, вне зависимости от национальности. Другое дело, что здесь скорее имеет место попытка начать искать "точки соприкосновения" для будущего дележа укрорейха, желательно без прямого военного столкновения с Россией.