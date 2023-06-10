Первые мероприятия пройдут уже осенью

В Польше существуют силы, несогласные с антироссийской политикой властей своей страны. Так, польский политолог Лешек Сыкульский вместе с единомышленниками уже приступил к налаживанию дружеских отношений с Россией.Об этом он написал на своей странице в социальной сети.Политолог сообщил, в стране планируется создание пророссийского политического движения, целью которого является сближение Польши со своим восточным соседом. В формировании данной структуры намерены принять участие активисты Польского антивоенного движения (PRA), лидером и основателем которого является Сыкульский. Он сообщил, что вновь созданное политическое объединение будет открыто выражать свою позицию и не станет «прятать голову в песок».- утверждает польский общественный деятель.Также Сыкульский сообщил, что PRA наконец-то удалось официально зарегистрировать.Польское антивоенное движение объединяет неравнодушных граждан страны, выступающих против ее американизации. Они протестуют против помощи Варшавы украинским военным и требуют нормализации отношений с Российской Федерацией.Собственно, у Варшавы противоречия с Киевом гораздо глубже, чем с Москвой. Она поддерживает Украину только для достижения собственных национальных целей, а также, чтобы угодить вашингтонской администрации. Польша будет бесконечно долго разогревать конфликт на Украине, но вряд ли когда-нибудь отправит свою армию ей на помощь.