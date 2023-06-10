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Власти граничащей со странами НАТО Псковской области решили создать оперативные отряды из местных жителей

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Власти граничащей со странами НАТО Псковской области решили создать оперативные отряды из местных жителей

В Псковской области будут создаваться специальные оперативные отряды содействия обороны и безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.


По утверждению главы региональной администрации, оперативные отряды будут созданы в каждом муниципальном образовании региона. В их обязанности будет входить помощь силовым структурам Псковской области в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.

В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины. Мы давно его внимательно изучаем. В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Они будут действовать во всех муниципалитетах и, в первую очередь, в приграничных районах

- написал губернатор Псковской области в своем Telegram-канале.

Напомним, что Псковская область граничит со странами Прибалтики – Латвией и Эстонией, которые входят в состав Североатлантического альянса. Ухудшение отношений России со странами НАТО требует принятия дополнительных мер в сфере обороны и безопасности. Ведь в сложившейся военно-политической ситуации можно ожидать любых провокационных действий со стороны недружественных государств.

Ранее формирования территориальной обороны были созданы в граничащих с Украиной регионах России – Белгородской, Курской, Брянской областях. Сейчас рядом российских политических и общественных деятелей поднят вопрос о принятии законопроекта, который бы позволил вооружать формирования территориальной обороны боевым оружием, использовать это оружие при проведении учебных занятий и при несении службы.

Создание вооруженных формирований территориальной обороны рассматривается многими политиками в качестве очень серьезного подспорья для Вооруженных сил РФ и других силовых структур, особенно на граничащих с Украиной территориях, где регулярно бывают обстрелы населенных пунктов, прорывы диверсионно-разведывательных групп. Отряды местных жителей могли бы оказывать всестороннюю помощь военнослужащим, росгвардейцам и полицейским в решении многих важных задач.
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11 комментариев
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  1. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 15:37
    +2
    "в качестве очень серьезного подспорья"естественно,дополнительная помощь лишней не будет.
    Как было в годы ГВ? Если появлялась банда,по тревоге поднимали местные отряды ЧОН и в зависимости от обстановки: зачищали местность от бандитов или занимали оборону до подхода основных сил
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:12
      0
      В их обязанности будет входить помощь силовым структурам Псковской области в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.

      Ключевое -возникновение ЧС. Ну, ломы и лопаты им доверят.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:25
        0
        Насколько я понял они будут вооружены и обучены основным навыкам. При этом будут жить обычной жизнью. До возникновения чс.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:40
    +1
    Власти граничащей со странами НАТО Псковской области решили создать оперативные отряды из местных жителей
    Есть в этом смысл???
    По здравому разумению, есть...
  3. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 15:54
    -4
    Ну теперь благодаря хитрому плану и комбинации многоходовочек у нас ещё одна область граничит с НАТО. Но этим, видимо, оружия не дадут - слишком велика народная любовь к беглову
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 15:59
      +4
      А причём здесь Беглов? Губернатор Псковской области- Ведерников, а до него Турчак был. Е. Михайлов, который иногда со Стрелковым выступает, тоже был псковским губернатором.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 16:24
      +1
      Ну теперь благодаря хитрому плану....у нас ещё одна область граничит с НАТО. Но этим, видимо, оружия не дадут - слишком велика народная любовь к беглову

      Насколько знаю, Беглов А.Д. является губернатором города федерального значения Санкт-Петербург. Вы товарищ, изучите вопрос, а потом давайте комментарий, не надо народ вводить в заблуждение своей некомпетентностью. А если вы имеете Ленинградскую обл.(губернатор Дрозденко А.Ю.) и Финляндию, то при чем тут Беглов, мало водки финнам наливал?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:31
        0
        Так он губернатор или мэр? То город, то область
  4. Тима
    Тима Сегодня, 15:54
    +5
    Желательно во всех приграничных субъектах России нужно создать оперативные отряды из местных жителей!!!
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:05
    +2
    Турчак всегда за псковитян. Его помощь советом и делом.
  6. михаил3
    михаил3 Сегодня, 16:30
    0
    вопрос о принятии законопроекта, который бы позволил вооружать формирования территориальной обороны боевым оружием, использовать это оружие при проведении учебных занятий и при несении службы.
    Ну вот это серьезные слова серьезных людей. А не безоружными прикрываться. Вот в таком виде - хорошее, полезное, правильное дело.