Власти граничащей со странами НАТО Псковской области решили создать оперативные отряды из местных жителей

В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины. Мы давно его внимательно изучаем. В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Они будут действовать во всех муниципалитетах и, в первую очередь, в приграничных районах

В Псковской области будут создаваться специальные оперативные отряды содействия обороны и безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.По утверждению главы региональной администрации, оперативные отряды будут созданы в каждом муниципальном образовании региона. В их обязанности будет входить помощь силовым структурам Псковской области в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.- написал губернатор Псковской области в своем Telegram-канале.Напомним, что Псковская область граничит со странами Прибалтики – Латвией и Эстонией, которые входят в состав Североатлантического альянса. Ухудшение отношений России со странами НАТО требует принятия дополнительных мер в сфере обороны и безопасности. Ведь в сложившейся военно-политической ситуации можно ожидать любых провокационных действий со стороны недружественных государств.Ранее формирования территориальной обороны были созданы в граничащих с Украиной регионах России – Белгородской, Курской, Брянской областях. Сейчас рядом российских политических и общественных деятелей поднят вопрос о принятии законопроекта, который бы позволил вооружать формирования территориальной обороны боевым оружием , использовать это оружие при проведении учебных занятий и при несении службы.Создание вооруженных формирований территориальной обороны рассматривается многими политиками в качестве очень серьезного подспорья для Вооруженных сил РФ и других силовых структур, особенно на граничащих с Украиной территориях, где регулярно бывают обстрелы населенных пунктов, прорывы диверсионно-разведывательных групп. Отряды местных жителей могли бы оказывать всестороннюю помощь военнослужащим, росгвардейцам и полицейским в решении многих важных задач.