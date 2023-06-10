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Минобороны: ВС РФ поразили колонны бронетехники ВСУ в районах Новоданиловки и Малой Токмачки на Запорожском фронте

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Минобороны: ВС РФ поразили колонны бронетехники ВСУ в районах Новоданиловки и Малой Токмачки на Запорожском фронте

10 июня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили отражение попыток атак украинских формирований на Запорожском направлении. Об этом в традиционной сводке сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


Как утверждает официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в течение суток украинские формирования безуспешно пытались вести наступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, в районе Артемовска. В частности, подразделения группировки войск «Восток» на Запорожском направлении отразили 2 атаки противника силами усиленного танками батальона. ВСУ пытались атаковать в направлении населенных пунктов Новопокровка и Яблоневое.

В районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области были нанесены поражения двум колоннам бронетехники украинских формирований. На Времевском выступе ВС РФ отбили три попытки противника атаковать. Каждый раз ВСУ направляли на штурм мотопехотную роту. Эти атаки имели место в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Сторожевое и Нескучное Донецкой Народной Республики.


По утверждению Минобороны РФ, потери украинских формирований на данных направлениях составили до 300 военнослужащих. Кроме того, ВСУ потеряли 9 танков, включая 4 танка Leopard немецкого производства, 11 боевых машин пехоты, включая 5 БМП Bradley американского производства, 14 других бронемашин, 6 автомобилей, 1 САУ Cezar французского производства.

Ожесточенные бои происходили и в районе г. Артемовска (Бахмута). Здесь Южная группировка войск ВС РФ отразила пять атак противника в районе Клещеевки, Дубово-Василевки, Андреевки, Ягодного. Потери боевиков ВСУ составили до 230 человек, а также 2 бронемашины, 5 автомобилей и 2 гаубицы Д-30.

Активизация боевых действий на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях не означала снижения их интенсивности на других участках фронта. Например, ВС РФ пресекли деятельность 4 украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении, уничтожили здесь до 65 боевиков ВСУ, 1 БТР, 2 пикапа и артиллерийское орудие М777 американского производства.

На Красно-Лиманском направлении продолжались бои в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки. У Червоной Дибровы была уничтожена ДРГ ВСУ. На данном направлении противник потерял не менее 60 человек, 1 БМП, 2 бронемашины, 3 автомобиля, 3 САУ – «Krab», «Гвоздика» и «Акация», 1 гаубицу Д-20. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском участке фронта ВС РФ ликвидировали 2 автомобиля, 1 САУ «Акация» и до 40 боевиков ВСУ. Под Ольговкой был уничтожен склад боеприпасов 121-й отдельной бригады территориальной обороны. Еще одна хорошая новость из сводки Минобороны – поражение штабов сразу двух бригад ВСУ. В районе Рай-Александровки (ДНР) и Харькова были уничтожены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ.

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5 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:01
    +3
    Это же сколько техники навезли,что её за 1,5 года всю не уничтожить? А ГСМ,а боеприпасов?При том что сколько арсеналов и складов с боеприпасами за всё это время было уничтожено и они не дошли до фронта.А БК в уничтоженных танках и других ББМ? Ёк макарёк.Это какой то сюрреализм.Наверно даже в армии США столько нет.

    1. пешик
      пешик Сегодня, 16:15
      +1
      Ёкорный ба-бай, точно. Прям как учения смертные какие идуть.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:28
      +1
      Вот такая "демилитаризация"получилась..Как то так... yes
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 16:33
      0
      Это не потери, а будущие прибыдя впк запада.
      И ухры и бидоны - все довольны.
      Есть мирное соперничество(китай слишком большой для войнушки против него). Есть военное - россия утратила статус сверхдержавы.
      Рвсн не спасло нас от сухпут войны.
      Нужны доярки и штукатуры, не мигранты...
      Чужие раб руки в зачет в лондоне и Вашингтоне не принисают.
  2. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 16:13
    +2
    Со всех американских колоний тащат. Трюдо только что пообещал на 375 млн выделить военной помощи. Снова