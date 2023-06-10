Военное обозрение
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Пресс-служба 47-й ОМБр ВСУ о ситуации на Запорожском направлении: «Трудные бои, подробностей пока не будет»

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Пресс-служба 47-й ОМБр ВСУ о ситуации на Запорожском направлении: «Трудные бои, подробностей пока не будет»

Идущее несколько дней контрнаступление украинской армии и назвать таковым нельзя. Скорее, это очередной акт самоуничтожения ВСУ, осуществляемый киевским режимом в угоду и под нажимом западных кураторов.


На Запорожском направлении, так и не сумев прорвать оборону ВС РФ, украинская армия несет колоссальные потери в живой силе, хваленая натовская бронетехника массово уничтожается, зачастую даже не добравшись до передовой. Даже лояльная киевскому режиму западная пресса начинает публиковать материалы, подтверждающие большие потери ВСУ на южном фронте, в том числе размещая снимки подбитых «Леопардов», «Брэдли» и прочих бронемашин, ранее щедро поставленных западными союзниками Украине в расчете на ее успешное применение.

В частности, обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке накануне рассказал, что подразделение ВСУ в ходе своих первых ударов на Запорожском направлении за один день потеряло два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley. Речь идет о потерях техники одной только 47-й механизированной бригады ВСУ, пытавшейся атаковать наши позиции к югу от села Малая Токмачка.

При этом в политическом и военном руководстве Украины упорно молчат о происходящем на южном участке фронта. Впрочем, особо и говорить нечего. В соцсетях ежедневно публикуются ролики, в том числе снятые бойцами ВСУ, на которых танки и БМП западного производства подрываются, преодолевая минные заграждения, либо превращаются в груду металла под ударами российской артиллерии.

Своеобразный ответ на весьма депрессивную для ВСУ информацию в публичном пространстве решило дать командование той самой, изрядно потрепанной в Запорожье, 47-й механизированной бригады, получившей при формировании пафосное название «Магура». Не имея фактических доказательств своих успехов, привычные к пропаганде украинские военные заказали, видимо у рекламного агентства, видеоролик чуть ли не студийного качества.



На смонтированных и неизвестно где снятых кадрах бравые украинские бойцы, возможно, переодетые в форму актеры, в лучших традициях голливудских боевиков облачаются в чистенькое обмундирование, обвешиваются гранатами, заряжают магазины автоматов. Далее отряд, выслушав в строю приказ командира, скрытно пробирается по лесу. Кадровая нарезка включает гордые взгляды суровых бойцов, эмблемы подразделений и даже личные шевроны — явно, для правдоподобности. Все это действо сопровождается жестким саундтреком.



Видеосюжет сопровождается лаконичным и даже помпезным комментарием, который, по задумке авторов, ну уж точно должен вдохновить украинских бойцов на передовой на подвиги.

Трудные бои. Подробностей пока не будет. Скажем только одно: столько снарядов оккупанты на этом направлении еще не видели

— сообщает служба по связям с общественностью 47-й ОМБр ВСУ, опубликовавшая данный «шедевр» патриотичной рекламы в своем телеграм-канале.

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5 комментариев
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 17:01
    0
    На смонтированных и неизвестно где снятых кадрах бравые украинские бойцы,

    Надо же перед западными кураторами отчитываться что их деньги потрачены не зря. Вот видеоотчет о укросупер бойцах .
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 17:51
      0
      Трудные бои. Подробностей пока не будет. Скажем только одно: столько снарядов оккупанты на этом направлении еще не видели
      Пишут, что враг снимает две механизированных бригады 21 и 22 с полигона Широкий Лан (Николаевская область). Полагаю, что с целью бросить на Ореховский участок. Резервы у врага еще имеются значительные. 3/4 бригад не задействованы(по оптимистичным для них оценкам). Но! Кто будет развивать наступление и отражать наши контрудары, если их задействовать? Приходится снимать с полигона условно зеленые бригады, дабы попытаться продавить первую линию обороны.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 17:56
        0
        Также пишут, что 38 обрмп отправили под Бахмут. Это, наверное, говорит о желании врага добиться по итогу политических целей и нанести удар по Бахмутом, если на Запорожье они потерпят неуспех.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:06
    +1
    Чтт тут скажешь.Весьма качественная пропаганда.Чем чудовищнее ложь,тем охотнее в нее верят.
  3. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 17:52
    -1
    Зная тягу команды шоумена Зеленского к пафосным представлениям и подлогам реальной действительности на "красивые" фейковые перемоги ,
    один только клип с пограничным столбом чего стоит.
    Скорее всего киношку сняли ещё перед началом "контрнаступа" и наверняка не одну, планируя обильно сдобрить текущие новости подобными перлами , о своих победах...
    Но что-то пошло не так .
    fool negative