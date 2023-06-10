Пресс-служба 47-й ОМБр ВСУ о ситуации на Запорожском направлении: «Трудные бои, подробностей пока не будет»

Трудные бои. Подробностей пока не будет. Скажем только одно: столько снарядов оккупанты на этом направлении еще не видели

Идущее несколько дней контрнаступление украинской армии и назвать таковым нельзя. Скорее, это очередной акт самоуничтожения ВСУ, осуществляемый киевским режимом в угоду и под нажимом западных кураторов.На Запорожском направлении, так и не сумев прорвать оборону ВС РФ, украинская армия несет колоссальные потери в живой силе, хваленая натовская бронетехника массово уничтожается, зачастую даже не добравшись до передовой. Даже лояльная киевскому режиму западная пресса начинает публиковать материалы, подтверждающие большие потери ВСУ на южном фронте, в том числе размещая снимки подбитых «Леопардов», «Брэдли» и прочих бронемашин, ранее щедро поставленных западными союзниками Украине в расчете на ее успешное применение.В частности, обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке накануне рассказал, что подразделение ВСУ в ходе своих первых ударов на Запорожском направлении за один день потеряло два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley. Речь идет о потерях техники одной только 47-й механизированной бригады ВСУ, пытавшейся атаковать наши позиции к югу от села Малая Токмачка.При этом в политическом и военном руководстве Украины упорно молчат о происходящем на южном участке фронта. Впрочем, особо и говорить нечего. В соцсетях ежедневно публикуются ролики, в том числе снятые бойцами ВСУ, на которых танки и БМП западного производства подрываются, преодолевая минные заграждения, либо превращаются в груду металла под ударами российской артиллерии.Своеобразный ответ на весьма депрессивную для ВСУ информацию в публичном пространстве решило дать командование той самой, изрядно потрепанной в Запорожье, 47-й механизированной бригады, получившей при формировании пафосное название «Магура». Не имея фактических доказательств своих успехов, привычные к пропаганде украинские военные заказали, видимо у рекламного агентства, видеоролик чуть ли не студийного качества.На смонтированных и неизвестно где снятых кадрах бравые украинские бойцы, возможно, переодетые в форму актеры, в лучших традициях голливудских боевиков облачаются в чистенькое обмундирование, обвешиваются гранатами, заряжают магазины автоматов. Далее отряд, выслушав в строю приказ командира, скрытно пробирается по лесу. Кадровая нарезка включает гордые взгляды суровых бойцов, эмблемы подразделений и даже личные шевроны — явно, для правдоподобности. Все это действо сопровождается жестким саундтреком.Видеосюжет сопровождается лаконичным и даже помпезным комментарием, который, по задумке авторов, ну уж точно должен вдохновить украинских бойцов на передовой на подвиги.— сообщает служба по связям с общественностью 47-й ОМБр ВСУ, опубликовавшая данный «шедевр» патриотичной рекламы в своем телеграм-канале.