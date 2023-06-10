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Немецкий канцлер заявил о планах провести беседу с Путиным

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Немецкий канцлер заявил о планах провести беседу с Путиным

На фоне усилий Китая для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины и последних действий Ватикана в этом направлении, а также некоторой риторики французского президента, решил дать о себе знать и канцлер Германии.


По сообщениям немецкого информагентства dpa, глава правительства ФРГ Олаф Шольц намерен в ближайшее время провести беседу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил сам Шольц, передаёт агентство.

Я планирую сделать это снова в ближайшее время

- заявил Шольц, выступая сегодня на 38-м съезде протестантской церкви в Нюрнберге.

Напомним, что в последний раз канцлер ФРГ общался с президентом России в декабре 2022 года по телефону .

При этом немецкий канцлер отметил, что для достижения «справедливого мира» Москва должна вывести войска с «украинской» территории, пишет dpa.

Агентство также отмечает, что, когда выступал Шольц, доносились крики «переговоры», на что канцлер заявил:

переговоры – окей, вопрос в том, кто и с кем ведет переговоры, а также о чем.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле пока не планируют телефонных разговоров с канцлером ФРГ.

Германия является одной из ключевых стран Европы в вопросе поддержки вооруженного конфликта на Украины. Страна не только активно поставляет ей вооружение, включая танки, но и является основным плацдармом по подготовке украинских военных в Европе.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Правительства ФРГ
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19 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 19:31
    +4
    глава правительства ФРГ Олаф Шольц намерен в ближайшее время провести беседу с российским президентом Владимиром Путиным.
    Но не факт, что этого желает Путин...
    И так понимаю, что чем больше "ИРИС", "Леопардов" и "Мардеров" будет "коптить" и гореть на полях Украины, тем желании у "жаренной ливерной колбаски" переговорить с "темнейшим" будет больше
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:36
      +1
      svp67 hi, очень скоро узнаем, что конкретно обсуждают нам не скажут а вот сам факт переговоров выложат
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:45
        0
        Песков уже ответил немецким журналистам.У Путина ВВ нет в планах на ближайшие дни разговора с Штоцем.Наверно ещё маловата Лёп и Ирисок набили. Короче пошёл Штоц к Макорону .bully
      2. Borik
        Borik Сегодня, 19:49
        0
        При этом немецкий канцлер отметил, что для достижения «справедливого мира» Москва должна вывести войска с «украинской» территории

        А не пошлют тебя культурно искать справедливого мира у "огородного овоща"
    2. Бензорез
      Бензорез Сегодня, 19:44
      0
      Честно говоря- пора начинать сворачивать всю эту кухню.
      Бо я абсолютно не уверен в успешности мероприятий.
      Тут восстанавливать придётся не одну пятилеку....
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:32
    +1
    И смысл в этом звонке??? Марионетка которая Шольц уже давно ничего не решает, а только послушно исполняет волю Вашингтона, так что надо говорить с пастухом а не с его баранами (С). Или пастуху самому не с руки звонить, решил через баранов зайти?!
  3. frruc
    frruc Сегодня, 19:33
    +1
    переговоры – окей, вопрос в том, кто и с кем ведет переговоры, а также о чем.

    Действительно, говорить не о чем, зачем тогда звонить.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:35
      0
      frruc hi, увидите наши с удовольствием проведут эти созвоны.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:37
    0
    Пусть сначала признает генцид русскоязычныго населения укронацистами на Донбассе.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:42
      0
      Иезекиль 25-17 hi, даже и не надейтесь жители России для них не совсем люди, да и риторика последнего года не предпологает изменений, скорее ужесточение и разрыв вообще всех отношений.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:38
    +1
    Ну - повод-то для разговора у олафа Царя небесного однако есть, как не быть.. Надо ли это нам - отдельный вопрос.. Я бы лично - ещё месяцок-другой его бы помариновал. Пока не дозреет.

    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:48
      0
      С начала СВО акции Рейнметалла выросли на 100% ,сейчас идёт корректировка. hi
  6. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:38
    +1
    Это прекрасно. Мы всегда готовы к переговорам ( как учит нас МИД) hi
  7. МВГ
    МВГ Сегодня, 19:39
    +3
    Немецкий канцлер заявил о планах провести беседу с Путиным

    Интересно, а Путин планирует беседовать с немецким канцлером?
  8. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:41
    +1
    Надо его в "черный список" включить yes
  9. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 19:43
    0
    Олаф Шольц намерен в ближайшее время провести беседу с российским президентом

    И у него получится (сейчас Украину в немецких медиа топят по полной программе, мол-де украинцы "потоки" подорвали). Похоже что у Бундеса дела совсем нехорошо пошли и из локальная элита Шольца за жабры прихватила, ибо если сборку автомобилей (W) можно перенести в США то прокатные станы Круппа, никоим образом.
    PS На уровне моих догадок, читая открытые источники.
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:44
    +1
    Разговаривать лидерам разных стран конечно нужно. Только не уверен, что разговор с ливерной колбасой будет продуктивным. Шольц показал себя слабым и зависимым от США политиком. Что либо решать с ним бессмысленно.
  11. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 19:44
    +2
    А с чего это вдруг эта немецкая "ливерная колбаса" думает что наш Президент будет с ним о чём либо говорить, пока что он этого даже и близко не заслуживает.
  12. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 19:48
    0
    Не нужно разговаривать с идиотами. Шольц тоже нацист! Идиот посылает немецкое оружие, чтобы убивать граждан России.

    Шольц, волк в овечьей шкуре
    Ну, погоди!