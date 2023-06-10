Немецкий канцлер заявил о планах провести беседу с Путиным

На фоне усилий Китая для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины и последних действий Ватикана в этом направлении, а также некоторой риторики французского президента, решил дать о себе знать и канцлер Германии.
По сообщениям немецкого информагентства dpa, глава правительства ФРГ Олаф Шольц намерен в ближайшее время провести беседу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил сам Шольц, передаёт агентство.
Я планирую сделать это снова в ближайшее время
- заявил Шольц, выступая сегодня на 38-м съезде протестантской церкви в Нюрнберге.
Напомним, что в последний раз канцлер ФРГ общался с президентом России в декабре 2022 года по телефону .
При этом немецкий канцлер отметил, что для достижения «справедливого мира» Москва должна вывести войска с «украинской» территории, пишет dpa.
Агентство также отмечает, что, когда выступал Шольц, доносились крики «переговоры», на что канцлер заявил:
переговоры – окей, вопрос в том, кто и с кем ведет переговоры, а также о чем.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле пока не планируют телефонных разговоров с канцлером ФРГ.
Германия является одной из ключевых стран Европы в вопросе поддержки вооруженного конфликта на Украины. Страна не только активно поставляет ей вооружение, включая танки, но и является основным плацдармом по подготовке украинских военных в Европе.