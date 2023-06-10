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Президент Украины признал начало контрнаступления ВСУ на различных направлениях

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Президент Украины признал начало контрнаступления ВСУ на различных направлениях

На Украине происходят «контрнаступательные действия», но говорить о том, на какой они сейчас стадии, не стоит. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.


По утверждению Зеленского, «мы все будем ощущать» начавшееся контрнаступление. Глава киевского режима отметил, что находится каждый день на связи с генералами ВСУ – Александром Сырским, Александром Тарнавским, Сергеем Наевым, Валерием Залужным и другими.

Таким образом, президент Украины фактически признал начало контрнаступления ВСУ. Хотя на протяжении нескольких последних дней украинские формирования атакуют российские позиции на Запорожском направлении, до последнего времени о начале контрнаступления Зеленский не объявлял. Судя по всему, сейчас молчать о происходящем стало уже просто неприлично, и Зеленскому пришлось открыто высказаться по поводу контрнаступления.

Примечательно, что для объявления о контрнаступлении Зеленский избрал формат не обращения к гражданам Украины или мировому сообществу, а пресс-конференцию с премьер-министром Канады. Джастин Трюдо, напомним, прибыл сегодня в Киев для встречи с украинским руководством и обсуждения дальнейшего оказания военной помощи киевскому режиму.

Сейчас украинские формирования безуспешно пытаются атаковать российские позиции. Потери ВСУ на Запорожском направлении велики, уже известно об утрате большого количества бронетехники, включая танки немецкого производства, американские боевые машины пехоты, французские самоходные артиллерийские установки и легкие колесные танки.
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2 комментария
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:36
    0
    Собственно неделю назад началось наступление
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 16:37
    0
    Ну вот почему не шарахнуть сейчас по Киеву, пока там Трюдо шастает?!