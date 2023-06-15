Система ПВО Тайваня: объектовые зенитные ракетные комплексы средней и большой дальности

С учётом территории Тайваня и контролируемых Китайской республикой островов, это развитое в экономическом отношении, но имеющее неопределённый в юридическом плане статус государственное образование в настоящее время занимает одно из первых мест по плотности развёртывания дальнобойных ЗРК. По состоянию на 2015 год на территориях, контролируемых Тайбэем, было развёрнуто 22 зенитных ракетных комплекса средней и большой дальности.
Схема размещения ЗРК средней и большой дальности на территории Китайской республики по состоянию на 2015 год
Малоизвестным для широкой публики фактом является то, что помимо закупки средств ПВО в США, на Тайване успешно создавались и развёртывались собственные зенитные ракетные комплексы большой дальности. Таким образом, мятежная островная китайская провинция входит в элитарный клуб стран, обладающих научной, технологической и производственной базой, необходимой для проектирования и строительства современных ЗРК.
Зенитные ракетные комплексы средней и большой дальности американского производства
Первые ЗРК появились на Тайване в начале 1960-х, когда США в рамках секретной военной операции перебросили на остров технику и личный состав 2-го дивизиона 71-го зенитного полка, оснащённого комплексами большой дальности MIM-14 Nike Hercules. Четыре зенитных батареи были развёрнуты вдоль северо-западного побережья. Американские расчёты несли боевое дежурство всего год, после чего покинули остров, передав пусковые установки, зенитные ракеты, радиолокационное, связное и другое оборудование местным военным, прошедшим соответствующее обучение.
Радиолокационные средства раннего варианта ЗРК MIM-14 Nike Hercules
Для своего времени MIM-14 Nike Hercules обладал очень высокими характеристиками и мог поражать воздушные цели на дистанции до 130 км, при максимальной досягаемости по высоте 30 км. Большим плюсом было то, что в составе комплекса использовались зенитные ракеты на твёрдом топливе, что не требовало опасной и трудоёмкой заправки токсичным жидким топливом и агрессивным, воспламеняющим горючие вещества окислителем. На поздних вариантах дальность стрельбы превышала 150 км. Но на большом расстоянии от радиолокатора сопровождения погрешность наведения была слишком высокой, и приемлемая вероятность поражения на такой дальности обеспечивалась только при использовании «специальной» боевой части. В конце 1960-х более половины ЗУР MIM-14, развёрнутых на американской территории, были оснащены ядерными боеголовками. Союзникам США поставлялись зенитные ракеты с конвенциональными боевыми частями.
Зенитные ракеты ЗРК MIM-14 Nike Hercules на пусковых установках
Первые модификации комплексов «Найк-Геркулес» фактически являлись стационарными, для их развёртывания и перемещения требовались значительные усилия и много времени.
В начале 1970-х Тайвань купил ещё четыре батареи MIM-14С Nike Hercules (Improved Hercules). В составе модернизированного ЗРК имелись новые радары обнаружения и усовершенствованные радары сопровождения, что повысило помехозащищённость и возможность отслеживания высокоскоростных целей.
Радиолокационные средства ЗРК MIM-14С
Использование дополнительного радиодальномера позволило осуществлять постоянное определение дистанции до цели и выдавать дополнительные поправки для счётно-решающего устройства. На варианте Improved Hercules значительную часть элементной базы перевели на твердотельную электронику, что повысило надёжность, снизило габариты и энергопотребление аппаратной части. Модернизированный ЗРК уже можно было перебазировать на новую позицию в разумные сроки, и мобильность модификаций MIM-14С была сравнима с подвижностью советского комплекса большой дальности С-200.
На дистанции 120 км ракета MIM-14С с радиокомандным наведением в простой помеховой обстановке могла с вероятностью 0,5 перехватить реактивный бомбардировщик Н-6 (Ту-16), летящий на высоте 10 000 м.
Служба ЗРК MIM-14С Nike Hercules на Тайване продолжалась до 1996 года. После чего эти комплексы большой дальности были заменены ЗРК MIM-104 Patriot PAC-2.
В середине 1960-х на вооружение зенитных ракетных войск ВВС Китайской республики (ROCAF) поступили ЗРК MIM-23А Hawk. В отличие от фактически стационарного ЗРК MIM-14 Nike Hercules, комплекс «Хок» с полуактивным радиолокационным наведением мог бороться со скоростными целями, действующими на малых высотах. К достоинствам комплекса MIM-23А Hawk относились: высокая помехозащищённость РЛС подсвета и наведения, способность самонаведения ЗУР на источник помех, малое время реакции, высокая мобильность.
Пусковая установка ЗРК MIM-23 Hawk
Ракета длиной 5080 мм и диаметром 370 мм имела размах крыла 1210 мм и несла осколочную боевую часть массой 54 кг. Минимальная дальность стрельбы составляла 2 км, максимальная – 25 км. Минимальная высота поражения – 60 м, максимальная высота поражения – 11 000 м.
Всего ROCAF получили 13 батарей «Хок», которые в 1970-е годы были модернизированы до уровня MIM-23В Improved Hawk. «Усовершенствованный Хок» мог поражать воздушные цели на дальностях от 1 до 40 км и в диапазоне высот 0,03-18 км.
Основной огневой единицей комплекса MIM-23В является зенитная батарея двухвзводного состава. В огневом взводе имелась радиолокационная станция подсвета цели, три пусковых установки с тремя зенитными управляемыми ракетами на каждой. В первом огневом взводе имелась РЛС подсвета и наведения, пункт обработки информации и командный пункт батареи, а во втором – пост управления, РЛС подсвета и наведения.
В 21 веке ЗРК Improved Hawk постепенно вводятся из эксплуатации. Полностью отказаться от «Усовершенствованных Хоков» на Тайване планируют в 2024 году.
Схема размещения ЗРК MIM-23В на Тайване по состоянию на 2015 год
В настоящее время большая часть маловысотных ЗРК американского производства снята с позиций и находится на базах хранения, что, по всей видимости, связано с выработкой ресурса аппаратной части.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК MIM-23В на северной окраине Тайбэя
Тем не менее часть ЗРК MIM-23В сохранена на позициях. На спутниковых снимках, имеющихся в свободном доступе, видно, что «Усовершенствованные Хоки» до сих пор имеются в окрестностях Тайбэя и прикрывают подходы к крупным авиабазам.
В 1993 году Тайвань заключил с США соглашение на поставку трёх батарей ЗРК Patriot PAC-2 зенитных ракет MIM-104C. Общая стоимость контракта с учётом покупки дополнительных пусковых установок, радиолокационных средств и связной аппаратуры, а также создания ремонтной инфраструктуры и обучения персонала составила $900 млн. Выполнение контракта завершилось в 1996 году. Достижение полной боеготовности произошло в 1998 году.
Схема первоначального размещения ЗРК Patriot PAC-2 на Тайване
Заявлялось, что «Пэтриоты» предназначены для замены устаревших ЗРК MIM-14 Nike Hercules, и все три батареи Patriot PAC-2 были развёрнуты в окрестностях Тайбэя.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Patriot на северной окраине Тайбэя
ЗРК PAC-2 Patriot включает в себя: многофункциональную радиолокационную станцию с фазированной антенной решёткой AN/MPQ-53, пункт управления огнём AN/MSQ-104, пусковые установки М901, зенитные управляемые ракеты MIM-104C, источники энергоснабжения AN/MSQ-26, средства связи, вспомогательное оборудование, средства радиотехнической и визуальной маскировки.
Многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решёткой AN/MPQ-53
Многофункциональная РЛС AN/MPQ-53 смонтирована на двухосном седельном полуприцепе массой 15 т и транспортируется колесным тягачом. Работа РЛС в значительной степени автоматизирована – её обслуживают два оператора.
Станция обеспечивает в заданном секторе обнаружение, опознавание и сопровождение до 125 воздушных объектов и управление полётом зенитных ракет. Максимальная дальность обнаружения цели при обзоре по углу места от 0 до 90° и по азимуту в секторе 90° составляет 35-50 км (при высоте полёта цели 50-100 м) и до 170 км (1000-10 000 м). Такие характеристики достигаются за счёт применения фазированной антенной решётки и быстродействующей ЭВМ, управляющей режимами работы станции на всех этапах.
Управление полётом зенитной ракеты MIM-104C осуществляется с помощью комбинированной системы наведения. На начальном этапе полёта реализуется программное управление, на среднем – радиокомандное, на конечном – радиокомандное с визированием через ракету (радиокомандное наведение второго рода).
В процессе наведения ракеты на цель РЛС AN/MPQ-53 осуществляет одновременное сопровождение цели и ЗУP. Отражённые от цели сигналы РЛС принимаются аппаратурой зенитной ракеты, и определённые ею угловые координаты линии визирования цели передаются по ВЧ каналу на специальную антенну РЛС и поступают в ЭВМ пункта управления огнём. Также на ЭВМ поступают сигналы, полученные РЛС непосредственно от цели, которые сравниваются с сигналами, поступающими от ЗУР. На основе анализа, производимого в процессе сравнения этих сигналов, вырабатываются команды наведения для ракеты и передаются на неё по главному лучу РЛС. После преобразования на борту ЗУР эти команды передаются на привод управления рулями, а также на приводы антенны зенитной ракеты для обеспечения непрерывного слежения за целью.
В российских изданиях американский ЗРК Patriot PAC-2, в составе которого использовалась ЗУР MIM-104C, принято критиковать за низкую эффективность против оперативно-тактических ракет. При этом «критики» забывают (а скорее всего, не знают), что данный комплекс изначально предназначался преимущественно для уничтожения аэродинамических целей (вертолёты, самолёты и крылатые ракеты), а ограниченные противоракетные возможности являются приятной дополнительной опцией. По своим возможностям по борьбе с воздушными целями «Пэтриот» данной модификации вполне соответствовал своему основному назначению и в части эффективности сравним с советскими ЗРС С-300ПС/ПТ-1 с ЗУР 5В55Р (дальность стрельбы 75 км). Советские системы С-300ПС/ПТ-1, выпускавшиеся одновременно с Patriot PAC-2, были чисто противосамолётными и бороться с баллистическими ракетами не могли. Для прикрытия войск от ударов ТР и ОТР у нас создали ЗРС С-300В. Однако начало массового производства С-300В совпало с распадом СССР, и все выпущенные системы этого типа можно пересчитать по пальцам.
В связи с усилением боевых возможностей ВВС НОАК и массовым производством в КНР ракет малой и средней дальности, тайваньские военные в начале 21-го века озаботились модернизацией ЗРК «Пэтриот» и приданием им расширенных противоракетных возможностей.
В 2007 году было принято решение модернизировать тайваньские ЗРК PAC-2 до уровня PAC-3, на что было выделено $930 млн. Уже в следующем году удалось получить согласие США о продаже четырёх дополнительных батарей ЗРК Patriot PAC-3 и 330 зенитных ракет. Сумма сделки составила $3,1 млрд. Поставка новых зенитных комплексов произошла в 2013 году.
ЗРК Patriot PAC-3 может бороться с аэродинамическими целями на дальности до 100 км и перехватывать оперативно-тактические баллистические ракеты на дальности около 25 км.
В состав ЗРК Patriot PAC-3 входят: РЛС AN/MPQ-65А, командный пункт AN/MSQ-132 (с комплектом оборудования стандарта Link 16), буксируемые пусковые установки, зенитные управляемые ракеты MIM-104E Guidance Enhanced Missile-TBM (в основном для поражения воздушных целей), противоракеты Missile Segment Enhancement (усовершенствованные MIM-104F), передвижные электрогенераторы EPP III и подъёмно-мачтовые устройства.
Многофункциональная РЛС AN/MPQ-65А
Для расширения возможностей по самостоятельному поиску целей зенитным ракетным дивизионам могут придаваться мобильные обзорные радары различных типов. Например, имеющиеся на Тайване РЛС AN/TPS-59 или AN/ТPS-77 (подробней здесь).
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Patriot на южной окраине Тайбэя
В настоящее время постоянное боевое дежурство в окрестностях Тайбэя несут три батареи «Пэтриот». Остальные имеющиеся комплексы периодически развёртываются в различных районах острова во время регулярных обострений отношений с материковым Китаем и в учебно-тренировочных целях.
Судя по всему, наиболее свежие ЗРК американского производства, полученные 10 лет назад, рассматриваются как стратегический резерв и большую часть времени находятся в высокозащищённых укрытиях, что гарантирует их выживание в случае внезапного удара со стороны ВВС НОАК.
Спутниковый снимок Google Earth: бывшая позиция ЗРК MIM-14 Nike Hercules в юго-западной части города Янмэй. На снимке, сделанном в 2021 году, видно, что здания и сооружения ракетной базы находятся в хорошем состоянии, а на стоянках имеется военная техника
Вдоль западного побережья Тайваня и в центральной его части имеются хорошо оборудованные в инженерном отношении площадки с капонирами и железобетонными сооружениями, предназначенные для быстрого развёртывания зенитных комплексов. Часть из них – это бывшие позиции ЗРК «Найк-Геркулес» и «Хок», но 5 резервных стартовых ракетных позиций оборудованы с нуля.
Спутниковый снимок Google Earth: резервная позиция ЗРК Patriot на побережье, к западу от города Мяоли
В декабре 2022 года стало известно о намерении Китайской республики приобрести дополнительную партию ЗРК Patriot PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement). Речь идёт о поставке 114 зенитных ракет, 3 комплектов радаров AN/MPQ-65, одного информационно-координационного центра AN/MSQ-133, одного тактического командного пункта, трёх радиорелейных станций связи, трёх пунктов управления огнём AN/MSQ-132, 26 пусковых установок M902, 5 групп антенно-мачтовых устройств, мобильных дизельных электростанций, оборудования для обслуживания батарей, а также тягачей, коммуникационного оборудования, инструментов, диагностического оборудования и запчастей. Ориентировочная стоимость контракта – около $3 млрд.
ЗРК большой дальности, произведённые на Тайване
После установления дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином правительство в Тайбэе пришло к выводу о необходимости снизить зависимость от США в части поставок вооружения.
В связи с этим в 1981 году на Тайване началось создание ЗРК большой дальности. Разработка нового «стратегического» противовоздушного комплекса велась Институтом науки и технологий Chungshan совместно с американскими корпорациями Raytheon и Lockheed Martin. При этом в составе тайваньского комплекса использовались технические решения, реализованные в ЗРК Patriot. Развёртывание комплекса, получившего обозначение Tien Kung, началось в 1993 году.
В состав ЗРК Tien Kung входили зенитные ракеты с полуактивным радиолокационным наведением, командный пункт, многофункциональная РЛС Chang Bei, радар подсвета и наведения CS/MPG-25, машины для подвоза и заряжания ракет, энергетическая установка автономного электроснабжения, а также средства связи.
Радиолокатор с фазированной антенной решёткой Chang Bai, работающий в частотном диапазоне 2-4 ГГц, создан на базе РЛС ADAR-HP (Air Defense Array Radar-High Power – система противовоздушной обороны высокой мощности) компании Lockheed Martin. Технические характеристики этого радара остаются засекреченными, но заявленная дальность обнаружения высотной цели площадью 1 м2 составляет около 400 км.
Внизу многофункциональная РЛС Chang Bei, общая для Tien Kung I и II, сверху РЛС подсвета CS/MPG-25, необходимая для наведения ЗУР Tien Kung I
Неподвижное полотно антенны обеспечивает охват в секторе 120°. Максимальная дальность – более 450 км. В конце 1990-х появилась мобильная модификация РЛС Chang Bai, которая помимо аэродинамических целей способна эффективно работать по баллистическим ракетам. На данный момент развёрнуто не менее 7 таких станций.
Радиолокатор подсвета цели CS/MPG-25 работает в диапазоне частот 18-32 ГГц и обеспечивает взятие цели на сопровождение на дальности около 200 км, потолок – более 30 км. РЛС CS/MPG-25 с параболической антенной непрерывного излучения создана на основе радара AN/MPQ-46, используемого в составе ЗРК I-HAWK, но примерно на 60 % мощней.
Первая модификация комплекса Tien Kung была стационарной. Вертикально стартующие зенитные ракеты в ходе боевого дежурства находились в шахтных пусковых установках (что нетипично для ЗРК), а антенны радаров и их аппаратная часть размещались в железобетонных сооружениях. Пусковые установки ЗУР разносились от радиолокационной части на несколько километров.
Твердотопливная зенитная ракета, внешне сходная с американской MIM-104, имела длину 5,4 м, диаметр – 0,41 м, массу – 915 кг. Скорость полёта – до 4М. Дальность поражения – до 70 км. После пуска, на начальном этапе траектории использовалось инерциальное управление, по мере сближения с целью траектория полёта ракеты корректировалась при помощи радиокоманд, при сближении с целью включалась РЛС подсвета CS/MPG-25, после чего полуактивная радиолокационная ГСН обеспечивала наведение ЗУР на отражённый от цели сигнал.
В 1998 году на испытания поступил ЗРК Tien Kung II, созданный на базе предыдущей модификации. Использование зенитной ракеты с дополнительным разгонным модулем и увеличение времени работы основного двигателя позволило поднять максимальную скорость до 4,5М и довести дальность стрельбы до 150 км. При этом ЗУР стала длинней на 23 см, а её стартовая масса составляет 1135 кг. Вес боевой части – 90 кг.
Ракеты ЗРК Tien Kung II могут запускаться как из ШПУ, так и из буксируемых пусковых установок, которые внешне похожи на американские ПУ M902, используемые в составе ЗРК Patriot PAC-3.
Для наведения на цель ЗУР Tien Kung II на конечном участке траектории включается активная радиолокационная ГСН, работающая на частотах 28-32 ГГц. На начальных этапах полёта применяется инерциальное управление и радиокоррекция. Благодаря применению вычислительного комплекса, сходного с тем, что используется в американской БИУС Aegis, возможен одновременный обстрел большого количества целей.
Модификация Tien Kung II способна поражать активно маневрирующие воздушные цели в условиях радиоэлектронного противодействия. Сообщается, что этот комплекс приобрёл противоракетные возможности и может бороться с ОТР, имеющими дальность пуска до 500 км.
Судя по имеющимся фотографиям, зенитные ракеты Tien-Kung II способны стартовать из пусковой установки, ориентированной в сторону цели, или вертикально. В то же время зона поражения комплекса ограничивается сектором просмотра РЛС Chang Bei.
Схема размещения ЗРК Tien Kung II
Известны координаты шести позиций ЗРК Tien Kung II. Четыре из них находятся на территории острова Тайвань, по одной на острове Пэнху и острове Мацу.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Tien Kung II на острове Мацу
В настоящее время ЗУР модификации Tien Kung II полностью вытеснили ракеты ранней модели, стартующие из шахтных пусковых установок. Снятые с боевого дежурства ЗУР после переоборудования системы управления используются в качестве мишеней, имитирующих баллистические цели.
На базе зенитной ракеты Tien Kung II создана баллистическая ракета Sky Spear, имеющая дальность стрельбы до 300 км. Сообщается, что по меньшей мере 50 таких ракет размещены в ШПУ на острове Тунгинь, находящемся в 70 км от континентальной части Китая.
Зоны поражения тайваньских ЗРК по состоянию на 2013 год. Оранжевым цветом обозначены зоны ЗРК I-HAWK, зелёным – ЗРК Sparrow, жёлтым – ЗРК Patriot, красным – ЗРК Tien Kung II
Целью создания следующей модификации Tien Kung III являлось увеличение противоракетных возможностей и расширение зоны поражения аэродинамических целей. Зенитная ракета Tien Kung III оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения с рабочими частотами 12-18 ГГц.
Макет ЗУР Tien Kung III
Для обновлённого комплекса разработан радар с АФАР, известный как Chang Shan. Эта станция в ряде технических решений сходна с американской многофункциональной РЛС АN/MPQ-65 и работает в частотном диапазоне 4-8 ГГц. Развёртывание ЗРК Tien Kung III началось в 2011 году. Полной боеготовности удалось достичь в 2013 году.
Пуск ЗУР Tien Kung III
Как и в предыдущей модели, запуск ракет Tien Kung III происходит из транспортно-пускового контейнера. На пусковой установке имеются четыре ТПК. Благодаря использованию более эффективной рецептуры твёрдого топлива характеристики ЗУР существенно улучшились. Стартовая масса ракеты составляет 880 кг, длина – 5,5 м, диаметр – 0,4 м. Максимальная скорость – до 7М. Дальность стрельбы по аэродинамическим целям – до 200 км, по баллистическим – до 40 км. Считается, что ЗРК Tien Kung III способен эффективно бороться со всем спектром аэродинамических целей и оперативно-тактическими баллистическими ракетами.
В начале 2023 года состоялись успешные испытания ЗРК Strong Bow, в котором используется усовершенствованная ракета Tien Kung III. Западные источники утверждают, что новый противоракетный перехватчик имеет досягаемость по высоте до 100 км. Основным назначением комплекса Strong Bow является противодействие китайским ОТР и БРСД.
Продолжение следует…