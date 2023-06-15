Система ПВО Тайваня: объектовые зенитные ракетные комплексы средней и большой дальности



Схема размещения ЗРК средней и большой дальности на территории Китайской республики по состоянию на 2015 год

Зенитные ракетные комплексы средней и большой дальности американского производства



Радиолокационные средства раннего варианта ЗРК MIM-14 Nike Hercules



Зенитные ракеты ЗРК MIM-14 Nike Hercules на пусковых установках



Радиолокационные средства ЗРК MIM-14С



Пусковая установка ЗРК MIM-23 Hawk



Схема размещения ЗРК MIM-23В на Тайване по состоянию на 2015 год



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК MIM-23В на северной окраине Тайбэя



Схема первоначального размещения ЗРК Patriot PAC-2 на Тайване



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Patriot на северной окраине Тайбэя



Многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решёткой AN/MPQ-53



Многофункциональная РЛС AN/MPQ-65А



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Patriot на южной окраине Тайбэя



Спутниковый снимок Google Earth: бывшая позиция ЗРК MIM-14 Nike Hercules в юго-западной части города Янмэй. На снимке, сделанном в 2021 году, видно, что здания и сооружения ракетной базы находятся в хорошем состоянии, а на стоянках имеется военная техника



Спутниковый снимок Google Earth: резервная позиция ЗРК Patriot на побережье, к западу от города Мяоли

ЗРК большой дальности, произведённые на Тайване



Внизу многофункциональная РЛС Chang Bei, общая для Tien Kung I и II, сверху РЛС подсвета CS/MPG-25, необходимая для наведения ЗУР Tien Kung I



Схема размещения ЗРК Tien Kung II



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Tien Kung II на острове Мацу



Зоны поражения тайваньских ЗРК по состоянию на 2013 год. Оранжевым цветом обозначены зоны ЗРК I-HAWK, зелёным – ЗРК Sparrow, жёлтым – ЗРК Patriot, красным – ЗРК Tien Kung II



Макет ЗУР Tien Kung III



Пуск ЗУР Tien Kung III