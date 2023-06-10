Музыканты киевской группы Junket, которые приехали в Одессу давать концерт, были задержаны и мобилизованы в ряды украинской армии. Об этом сообщает ряд украинских информационных ресурсов, ссылаясь на сообщения самих музыкантов в социальных сетях.Как выяснилось, музыканты прибыли в Одессу из Киева для участия в благотворительном концерте в одном из городских клубов. Но прямо возле здания железнодорожного вокзала Одессы их задержали сотрудники местного территориального центра комплектования ВСУ.Музыканты написали в социальных сетях, что их сразу же призвали в армию. Сначала их направили в центр подготовки десантно-штурмовой бригады в Житомирскую область. Однако к службе в подразделениях десантно-штурмовых войск музыканты, вероятно, оказались не очень подходящими, и их решили отправить в другую воинскую часть. Сейчас они ожидают отправки к новому месту службы.Принудительная мобилизация на Украине принимает все более впечатляющие формы. Это связано с катастрофическим кадровым дефицитом в украинских вооруженных силах. Огромные потери ВСУ в Артемовске обнажили основные проблемы украинских формирований – нехватку личного состава вообще и дефицит квалифицированных военных специалистов в частности.Провальное контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении привело к тому, что за несколько дней украинские формирования лишились 67 экипажей бронетехники, подготовленных в западных странах. Получается, что несколько месяцев украинских механиков-водителей, наводчиков и командиров машин учили эксплуатации американской и европейской бронетехники, а затем за несколько дней этих экипажей у ВСУ уже не стало.