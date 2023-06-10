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Приехавших в Одессу с концертом киевских музыкантов задержали и мобилизовали в ВСУ

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Приехавших в Одессу с концертом киевских музыкантов задержали и мобилизовали в ВСУ

Музыканты киевской группы Junket, которые приехали в Одессу давать концерт, были задержаны и мобилизованы в ряды украинской армии. Об этом сообщает ряд украинских информационных ресурсов, ссылаясь на сообщения самих музыкантов в социальных сетях.


Как выяснилось, музыканты прибыли в Одессу из Киева для участия в благотворительном концерте в одном из городских клубов. Но прямо возле здания железнодорожного вокзала Одессы их задержали сотрудники местного территориального центра комплектования ВСУ.

Музыканты написали в социальных сетях, что их сразу же призвали в армию. Сначала их направили в центр подготовки десантно-штурмовой бригады в Житомирскую область. Однако к службе в подразделениях десантно-штурмовых войск музыканты, вероятно, оказались не очень подходящими, и их решили отправить в другую воинскую часть. Сейчас они ожидают отправки к новому месту службы.

Принудительная мобилизация на Украине принимает все более впечатляющие формы. Это связано с катастрофическим кадровым дефицитом в украинских вооруженных силах. Огромные потери ВСУ в Артемовске обнажили основные проблемы украинских формирований – нехватку личного состава вообще и дефицит квалифицированных военных специалистов в частности.

Провальное контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении привело к тому, что за несколько дней украинские формирования лишились 67 экипажей бронетехники, подготовленных в западных странах. Получается, что несколько месяцев украинских механиков-водителей, наводчиков и командиров машин учили эксплуатации американской и европейской бронетехники, а затем за несколько дней этих экипажей у ВСУ уже не стало.
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38 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:02
    +18
    Удачная гастроль.... laughing wassat crying --------------
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:02
      +13
      Музыканты киевской группы Junket, которые приехали в Одессу давать концерт, были задержаны и мобилизованы в ряды украинской армии.


      В ближайшее время концерт на танке Leopard давать будут.Надо ещё мобилизовать тех кто пел Фортеця Бахмут.Для поднятия боевого духа ,на ноль.А то в Бахмуте их так и не увидели почему то.Вакарчука из Океана Эльзы так же в окоп.А то на словах главный патриот.Не фиг отсиживаться.Кокса занюхает и вперёд.
      1. Borik
        Borik Сегодня, 17:08
        +4
        Приехавших в Одессу с концертом киевскую группу Junket задержали и мобилизовали в ВСУ

        Теперь у них будут сольные выступления.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 18:11
          0
          Приехавших в Одессу с концертом киевских музыкантов задержали и мобилизовали в ВСУ

          Ну, тупые!!! Это же ОДЕССА в Укрорейхе Зеленского!!!
          На что ДРУГОЕ в Одессе Зеленского эти музыканты из КИЕВА рассичитывали, кроме как в ОДЕССЕ можно было им расстичывать только на мобилизацию в ВСУ и на смерть на фронте? fool
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:15
        +6
        Специально для вас полазил по украинской помойке : Пестню Фортеця Бахмут поёт группа с говорящим названием Антитела.Были тела ВСУшников превратились в антитела.
      3. Ретвизан 8
        Ретвизан 8 Сегодня, 18:03
        +1
        Ещё жирдяя нетрадиционной ориентации который себя "Веркой Сердючкой " называет , туда же .
        А то он тоже на сцене щирый патриот вот пусть на деле докажет в окопах .
        wassat
      4. svp67
        svp67 Сегодня, 18:12
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        В ближайшее время концерт на танке Leopard давать будут.

        Каком "Леопарде"... Им предстоят сольные выступления на "Калашах"...
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 17:13
      +4
      В музыкальную роту пацаны пойдут, "Ще не вмерла" играть будут. laughing
      И как только в Киеве просмотрели такие таланты, пришлось одесским военкомам отдуваться!
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:33
        +1
        Цитата: Pharmacist
        И как только в Киеве просмотрели такие таланты, пришлось одесским военкомам отдуваться!

        Одесса бережёт свои "таланты". yes
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 17:48
        0
        "Ще не вмерла" играть будут.

        "Ще не вмерлу" играть нельзя, её можно только протяжно выть... На удивление мерзкое "произведение" - искренне не понимаю, как под такое можно типа проникаться патриотизмом.. Только отвращением.
    3. loga.logan2016
      loga.logan2016 Сегодня, 17:16
      0
      Лучше и не скажешь, славно по пели. __________
    4. frruc
      frruc Сегодня, 17:20
      +1
      Сейчас они ожидают отправки к новому месту службы.

      Лихо съездили на гастроли, всю жизнь помнить будут, если живыми останутся. Пусть в плен сдаются, у нас проблемы с культурным досугом бойцов, будут песни петь, только пусть репертуар поменяют.

      А для ночного клуба ничего, вполне приличный музон..
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:27
        0
        Ну вот зачем этот видео-шлак нужен на сайте?
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 17:37
          0
          Вот так именно и подумали военкомы Одессы laughing
    5. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 17:37
      +1
      "Ты все пела? Это дело! Так иди-ка попляши..."
      Дедушка Крылов разбирался в людях. И хмурый муравей-военком загреб трех басенных стрекозлов!
    6. svp67
      svp67 Сегодня, 18:10
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Удачная гастроль....

      А что они хотели... Здесь им не там...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:04
    +6
    Нашёл ,послушал ,не понравилось - музыка какая-то наркоманистая.Довыпендривались.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:08
      +5
      Может ,для них это лучший исход?А так,ломка,мучения...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:08
      +2
      У них Зеленский солист в группе?В середине на фотке.Тогда чему тут удивляться,если музыка наркоманистая?Ожидаемо.
  3. Трямс
    Трямс Сегодня, 17:04
    +1
    Квартал-95 то когда? вот этих бы в 1ю очередь, ибо некондит полнейший
    там даже если ногтем внутри поскрести, мозгов не наберется, неисправимы
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 17:04
    0
    Скорый поезд к дому
    мчится.
    Прилетел домой, как
    птица.
    Прилетел, как
    птица, я.
    Снял погоны и
    петлицы
    И уже успел
    напиться -
    Демобилизация. А -
    а.
    Снял погоны и
    петлицы,
    И уже успел
    напиться -
    Демобилизация
  5. Vostok35
    Vostok35 Сегодня, 17:08
    +1
    приехали на чес)), а сами попали в чес
  6. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:16
    0
    Я блин чаем подавился, когда заголовок прочитал! Зачем так смешить!?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:17
    +2
    Может и у нас такую практику ввести,приехал на чёс ?И wassat
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:18
    +2
    И что? Нам, гражданам России плакать, смеяться или плеваться на то, чем почуют нас админы ВО?
  9. ANB
    ANB Сегодня, 17:18
    -1
    . Получается, что несколько месяцев украинских механиков-водителей, наводчиков и командиров машин учили эксплуатации американской и европейской бронетехники, а затем за несколько дней этих экипажей у ВСУ уже не стало.

    Да нет смысла так долго учить.
    Украинским танкистам всего-то надо : принять допинг, залезть в танк, кое как доехать до ЛБС, огрести ракету или снаряд, мужественно сдохнуть.
    Наступ обозначен, задача выполнена.
    Пару дней на подготовку хватит. Лишь бы новые танки вовремя подгоняли.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:37
      0
      Цитата: ANB
      Лишь бы новые танки вовремя подгоняли.

      Этим и футляров контрабасов хватит.
  10. loga.logan2016
    loga.logan2016 Сегодня, 17:18
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Может ,для них это лучший исход?А так,ломка,мучения...

    Так там вроде другие препараты взамен предоставляют.
  11. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 17:23
    0
    养兵千日 用在一朝。
    Солдат содержат тысячу дней, используют за одно утро.
    Старая китайская мудрость.
    Пусть погибнут наши враги. Парням выжить!
  12. БойКот
    БойКот Сегодня, 17:26
    +1
    Вот что пример Вагнеров делает, музыканты -лучшие штурмовики! laughing
  13. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:37
    -1
    Будут у бандеры на кожаной флейте в аду играть.
  14. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 17:46
    +2
    Какой удивительный поворот! Они думали, что будут и дальше петь песни у "крайней хаты" и тусить по клубам, выставляя себя патриотами, добавив в репертуар песен с нехорошими словами про Россию, Путина, русских и т.д., а тут такая "засада"!
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:55
    0
    Приехавших в Одессу с концертом киевских музыкантов задержали и мобилизовали в ВСУ
    . Ну да, вдохновлять издали, безопаснее... увы, для них, призвали, теперь будут свой патриотизм проявлять по другому.
    За что скакали их и догнало.
  16. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 17:57
    +1
    Жаль что у нас такого не было во время мобилизации. Весь шоу бизнес нужно было мобилизовать. Гариков, каштанов, светлаковых и еже с ними
  17. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 18:05
    0
    Не долго музыка играла , не долго фраер танцевал!
    am
  18. vindigo
    vindigo Сегодня, 18:11
    0
    Это случайно не Антитела с фортецей Бахмут?
  19. Sith
    Sith Сегодня, 18:12
    0
    Рок - это жёстко (с)
    Как будто у музыкантов есть какой то билет от армии ... особенно в условиях "военного" времени
  20. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 18:13
    0
    Ха ха ха