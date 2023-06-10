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Telegram-канал: ВСУ могли выпустить по Крыму две модернизированные ракеты С-200, а не «Гром-2»

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Telegram-канал: ВСУ могли выпустить по Крыму две модернизированные ракеты С-200, а не «Гром-2»

Попытка ракетного удара по территории Крыма, последовавшая сегодня утром, могла быть осуществлена с использованием не ракет ОТРК «Гром-2», как заявлялось ранее, а модернизированных ракет С-200. Об этом сообщает в своем Telegram-канале крымский блогер Александр Талипов.


Как известно, сегодня ВСУ выпустили две баллистические ракеты по Крымскому полуострову. Одна ракета была сбита средствами противовоздушной обороны ВС РФ в районе мыса Тарханкут. Другая ракета тоже была сбита ПВО и упала в поле под Симферополем. Первоначально СМИ заявили, что для нанесения удара по Крыму ВСУ применили оперативно-тактический комплекс «Гром-2». Но Александр Талипов, изучив ситуацию, выдвинул другую версию.

По моей информации сегодня по Крыму ВСУ выпустили две неуправляемые баллистические модернизированные ракеты С-200

- подчеркнул Талипов в своем Telegram-канале.

По утверждению обозревателя, советские ракеты С-200 модернизировались с участием специалистов Североатлантического альянса. В итоге у ВСУ оказались неуправляемые баллистические ракеты с дальностью полета 400 километров. Почему украинские формирования могли применить именно ракеты С-200?

Талипов отмечает, что у ВСУ имеются в распоряжении всего две пусковые установки «Гром-2» и несколько ракет к ним. Фактически «Гром-2» является скорее пиар-установкой, смысл которой заключается в демонстрации наличия у киевского режима собственного военного производства ракет. На самом деле, украинские специалисты с помощью западных инженеров занимаются лишь доделкой советских образцов вооружений.

Такая ситуация, например, наблюдается с беспилотными летательными аппаратами «Стриж», а ракеты С-200 – лишь другой пример, при этом их пуск по Крыму является проверкой возможностей ракет после модернизации в боевых условиях, считает обозреватель.
Использованы фотографии:
Wikipedia / David Birkas
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9 комментариев
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  1. Alex_ekb
    Alex_ekb Сегодня, 17:22
    +1
    Что-то не верится в С200, она жидкостная, ее собрать, заправить-технический дивизион нужен, потом с тзм на пу взгромоздить...
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 17:27
      -1
      Бешенной собаке две деревни не крюк laughing
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:28
      -1
      Вполне..Стрижи и Рейсы переделали под ударные БПЛА,почему бы с этой системой не заморочиться?Специалисты там есть и опыт..Ту154 они "четко"".утырки.Кстати,эта трагедия на западе прошла незамеченно.
      1. Дядя_Миша
        Дядя_Миша Сегодня, 18:11
        0
        Ту 154 сбит в результате перенацеливания ракеты на цель с большей эпр и как следствие с более мощным отраженным сигналом .Так по крайней мере мне говорили украинские пвошники , правда задолго до СВО.В Сирии аналогичным образом был сбит российский самолет.
    3. IImonolitII
      IImonolitII Сегодня, 17:50
      0
      В Азии и на Ближнем Востоке их успешно переделывали, думаю и тут специалисты нашлись
    4. Дядя_Миша
      Дядя_Миша Сегодня, 18:05
      +1
      Собрать , заправить и поставить на пусковую не проблема, там выпускники советских училищ ПВО, старые конечно ,но мастерство не пропьешь .Сложность в другом , как заставить ракету лететь туда куда надо, ведь она управляется, вернее её ГСН , от отраженного сигнала РПЦ.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:34
    0
    Вот оно какое- советское наследие. До сих пор летает, правда не туда, куда нужно.
  3. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 17:54
    -1
    Обломки покажите. Будет с чем работать и выводы делать.
  4. KCA
    KCA Сегодня, 18:15
    +1
    Как можно переделать зенитную ракету с наведением по отражённому сигналу наземного локатора по цели в баллистическую? Это собрать просто новую ракету, зенитные ракеты работают по земле, но никак по баллистической траектории