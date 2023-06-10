Telegram-канал: ВСУ могли выпустить по Крыму две модернизированные ракеты С-200, а не «Гром-2»

Попытка ракетного удара по территории Крыма, последовавшая сегодня утром, могла быть осуществлена с использованием не ракет ОТРК «Гром-2», как заявлялось ранее, а модернизированных ракет С-200. Об этом сообщает в своем Telegram-канале крымский блогер Александр Талипов.
Как известно, сегодня ВСУ выпустили две баллистические ракеты по Крымскому полуострову. Одна ракета была сбита средствами противовоздушной обороны ВС РФ в районе мыса Тарханкут. Другая ракета тоже была сбита ПВО и упала в поле под Симферополем. Первоначально СМИ заявили, что для нанесения удара по Крыму ВСУ применили оперативно-тактический комплекс «Гром-2». Но Александр Талипов, изучив ситуацию, выдвинул другую версию.
По моей информации сегодня по Крыму ВСУ выпустили две неуправляемые баллистические модернизированные ракеты С-200
- подчеркнул Талипов в своем Telegram-канале.
По утверждению обозревателя, советские ракеты С-200 модернизировались с участием специалистов Североатлантического альянса. В итоге у ВСУ оказались неуправляемые баллистические ракеты с дальностью полета 400 километров. Почему украинские формирования могли применить именно ракеты С-200?
Талипов отмечает, что у ВСУ имеются в распоряжении всего две пусковые установки «Гром-2» и несколько ракет к ним. Фактически «Гром-2» является скорее пиар-установкой, смысл которой заключается в демонстрации наличия у киевского режима собственного военного производства ракет. На самом деле, украинские специалисты с помощью западных инженеров занимаются лишь доделкой советских образцов вооружений.
Такая ситуация, например, наблюдается с беспилотными летательными аппаратами «Стриж», а ракеты С-200 – лишь другой пример, при этом их пуск по Крыму является проверкой возможностей ракет после модернизации в боевых условиях, считает обозреватель.