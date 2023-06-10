Отставной офицер НАТО: Контрнаступление ВСУ показало высокий уровень подготовки армии России

Последние события на Запорожском направлении в зоне спецоперации, связанные с контрнаступлением ВСУ, продемонстрировали всему миру реальные возможности российских Вооруженных сил. Такую точку зрения высказал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для издания Sandboxx.
Как считает военный эксперт, контрнаступление ВСУ показало высокий уровень подготовки армии России. Прежде всего, с лета 2022 года в Запорожской области и ряде других регионов была создана одна из сильнейших оборонительных линий в современной истории. По словам Атламазоглу, она включает в себя противотанковые окопы, доты, заграждения, позиции артиллерии и минные поля. Прорвать такую линию обороны очень сложно.
Кроме того, считает эксперт, Запад недооценил возможности и подготовку российской армии. ВС РФ оказались хорошо подготовленными к украинскому контрнаступлению, что позволило им сразу начать наносить ВСУ болезненные удары. Российские войска уже успели вывести из строя большое количество военной техники, в том числе танки Leopard немецкого производства и боевые машины пехоты M2 Bradley американского производства.
У ВСУ нет господства в воздухе, что делает ситуацию для украинских формирований еще более сложной. В итоге украинские войска наступают на открытых пространствах, подвергаясь ударам с воздуха и постоянным обстрелам со стороны российской артиллерии.
Уже на начальных этапах украинского контрнаступления понятно, что Украина имеет дело с действительно профессиональной российской армией
- подчеркнул Атламазоглу.
Количество и высокое качество российских войск, сосредоточенных на Запорожском направлении, продемонстрировало, что контрнаступление не будет для ВСУ простой задачей.
Ранее немецкое издание Bild тоже обратило внимание на то, что российские войска оказались недооценены Западом. В итоге, пишут обозреватели немецкого издания, становится ясно, что боевые действия на Украине могут затянуться на годы.