Борьба за чистоту рядов: высокопоставленный сотрудник Росгвардии арестован за мошенничество

С уверенностью могу предсказать, что дело Снегирева – далеко не последнее в череде разоблачений «оборотней» внутри Росгвардии

В силовых ведомствах России продолжается борьба за чистоту рядов. Так, высокопоставленный сотрудник Росгвардии, ответственный за экспертизу объектов, принадлежащих МВД и Нацгвардии России, недавно был арестован за мошенничество.Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Депутат сообщал, что до ареста Алексей Снегирев выполнял обязанности заместителя начальника Центра госэкспертизы Росгвардии. Так как его подозревают в составлении подложной экспертизы, сотрудник силового ведомства стал фигурантом дела о мошенничестве.По предварительным данным, представленным следствием, росгвардеец получил от подрядчиков недостоверные документы, в которых была завышена смета на ремонтные работы в здании в Газетном переулке Москвы, принадлежащем Министерству внутренних дел РФ. Сторона обвинения утверждает, что Снегиреву мог поступить «откат» от лиц, заинтересованных в подписании бумаг. Следствие пришло к такому выводу, так как от подрядчиков на счет коммерческой структуры, где работают родственники фигуранта дела, поступили шесть миллионов рублей.- считает Хинштейн.В марте этого года депутат также сообщал о раскрытии фактов коррупции в системе Нацгвардии России. В том деле фигурировала сумма 400 миллионов рублей.