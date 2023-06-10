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Борьба за чистоту рядов: высокопоставленный сотрудник Росгвардии арестован за мошенничество

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Борьба за чистоту рядов: высокопоставленный сотрудник Росгвардии арестован за мошенничество

В силовых ведомствах России продолжается борьба за чистоту рядов. Так, высокопоставленный сотрудник Росгвардии, ответственный за экспертизу объектов, принадлежащих МВД и Нацгвардии России, недавно был арестован за мошенничество.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Депутат сообщал, что до ареста Алексей Снегирев выполнял обязанности заместителя начальника Центра госэкспертизы Росгвардии. Так как его подозревают в составлении подложной экспертизы, сотрудник силового ведомства стал фигурантом дела о мошенничестве.

По предварительным данным, представленным следствием, росгвардеец получил от подрядчиков недостоверные документы, в которых была завышена смета на ремонтные работы в здании в Газетном переулке Москвы, принадлежащем Министерству внутренних дел РФ. Сторона обвинения утверждает, что Снегиреву мог поступить «откат» от лиц, заинтересованных в подписании бумаг. Следствие пришло к такому выводу, так как от подрядчиков на счет коммерческой структуры, где работают родственники фигуранта дела, поступили шесть миллионов рублей.

С уверенностью могу предсказать, что дело Снегирева – далеко не последнее в череде разоблачений «оборотней» внутри Росгвардии

- считает Хинштейн.

В марте этого года депутат также сообщал о раскрытии фактов коррупции в системе Нацгвардии России. В том деле фигурировала сумма 400 миллионов рублей.
Использованы фотографии:
Росгвардия
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7 комментариев
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  1. Трямс
    Трямс Сегодня, 18:03
    -1
    отлично. бесит часть нашего народа, которая прется поиспользовать доверие/должность в руках зла – сажать, пороть, к стене - я за )
    Хинштейн красавчик - вот таких, лучших из себя, выбирайте на выборах пож-ста
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 18:06
      +1
      Одни взяточники чистят на показ других взяточников. И непонятно кто из них хуже. Но если схватить разом всех, то воцарица "Мать порядка"!
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 18:10
        0
        ну схватите, кто ж против. непонятно, чего ждете
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:15
      -1
      Цитата: Трямс
      отлично. бесит часть нашего народа, которая прется поиспользовать доверие/должность в руках зла – сажать, пороть, к стене - я за )
      Хинштейн красавчик - вот таких, лучших из себя, выбирайте на выборах пож-ста

      Ага, такие "красавчики" очищают места от неугодных и ставят на эти места своих ставленников!
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 18:17
        0
        сплетни - это не ко мне. с фактами, пожалуйста
        иначе раз вы сами вынашиваете, то сами и решайте проблему - все зависит от вас!
  2. Sith
    Sith Сегодня, 18:07
    +1
    Всегда найдётся рыба крупнее(с)
    Скушали ...
  3. Комментарий был удален.
  4. Легат
    Легат Сегодня, 18:20
    0
    Борьба за чистоту рядов говорите? Что-то подозрительно Мавики на границе встали и Сибирячки в войска пошли. Поговаривают цена на них более 2-х лямов