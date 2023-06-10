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МИД России: Запад заблокировал решение трех из пяти проблем в рамках зерновой сделки

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МИД России: Запад заблокировал решение трех из пяти проблем в рамках зерновой сделки

В процессе консультаций по вопросам обеспечения выполнения зерновой сделки российской стороной было зафиксировано отсутствие продвижения по трем из пяти проблем, которые должны были быть решены посредством выполнения договоренностей. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации, опубликованном на сайте ведомства.


В заявлении МИД РФ подчеркивается, что отсутствие решения проблем наблюдается по трем направлениям, среди которых запуск аммиакопровода, переподключение к системе SWIFT и запасные части. Все три направления фактически заблокированы западными странами.

Во время состоявшихся в Женеве консультаций представители делегаций России и ООН обменялись мнениями о реализации меморандума по нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации в другие страны. Напомним, что возобновление экспорта российских продовольствия и сельскохозяйственных удобрений является одним из условий выполнения Россией зерновой сделки. В противном случае, для нашей страны сделка просто теряет смысл.

Кроме того, в МИД РФ подчеркивают необходимость переподключения российского «Россельхозбанка» к международной системе платежей SWIFT, возобновления поставок запасных частей и техники и, наконец, восстановления транзита российского аммиака по аммиакопроводу «Тольятти – Одесса».

Также Россия настаивает на решении проблем со страхованием логистики и разблокированием активов российских компаний, которые были ранее заблокированы на Западе. Лишь в случае решения данных проблем можно будет обеспечить выполнение всех условий и требований зерновой сделки, подчеркивают в российском дипломатическом ведомстве.
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:24
    +6
    Заблокировали.Что дальше?Просто констатация факта.Нет рычагов давления,нет и результата.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 18:30
      +10
      Вот интересно, это у российского руководства просто не хватает металла в тестикулах разорвать данную позорную, экономически не выгодную России сделку и расхреначить в щебень порты Одессы и Николаева, или настолько велика зависимость от "другаэрдогана" и прочих "партнёров", что наших тузов не просто загнули в позу бобра, но и подвели к весьма неприличному "партнёрскому" месту...
      1. Попуас
        Попуас Сегодня, 19:06
        +1
        Это ,как бэ сигнал, для западных "партнеров"...это вы можете в спешке вшей ловить wink а тут как бэ политэс hi
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 18:59
      +4
      Заблокировали.Что дальше?

      Дальше высказали свою озабоченность и усё. В сделке участвует турция а это на минуточку "дружественная страна". А друзей нельзя огорчать.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:25
    +1
    И что за проблемма повесить флаг страны получателя на корабль,самим свой корабль застраховать и приплыть забирать?Это я об африке,
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:39
      +3
      Цитата: evgen1221
      И что за проблемма повесить флаг страны получателя на корабль,самим свой корабль застраховать и приплыть забирать?Это я об африке,

      На это ж ДЕНЮЖКУ тратить надо, а так все ж обещают на халяву...
      1. TwilightElf
        TwilightElf Сегодня, 19:14
        0
        за любой флаг и порт приписки надо деньги платить. даже такой великой морской державе как МОНГОЛИЯ) не знали?
  3. g_ae
    g_ae Сегодня, 18:28
    +4
    Ай-ай-ай! Как они могли! А ещё партнёры! Кто бы мог подумать? Но жесты доброй воли творят чудеса, главное не терять веру и не останавливаться.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:28
    +2
    Предыдущий истории зерновой сделки не учит ни чему.
    На чужих ошибках не можем и на своих не могем учиться.
    Поэты. Фантазеры.
    Ржавые должны быть, чтобы отказать западным компаниям (и банкам) в использовании укрочернозема.
    Как тольуо кинем их-значит мы начнем кормиться с тех черноземов. Не готовыпатрушев и россельмаш пока
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:36
    +5
    С зерновой сделкой нас запад раскусил,даже ценой падения имиджа в Африке.Пора её закрывать, концерт окончен - все остались при своих интересах.А вот с запчастями ,будет трудновато .В Новосибирской обл может быть введён режим ЧС из за засухи и части зауралья, об этом надо думать.И наконец надо выгонять из России три зарубежных компании производителей и экспортёров сельхозпродукции.
  6. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 18:36
    +7
    Какой , к черту, аммиакопровод через территорию ,где ведутся боевые действия ?
    1. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 19:12
      +1
      как какой) который украинцы недавно взорвали))))))))) какая досада для наших торгашей.и починить его никто не даст) ибо БДтам идут.Хотя наши и СП готовы,только махните кренделем по губам)
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 19:26
        -1
        Цитата: TwilightElf
        как какой) который украинцы недавно взорвали))))))))) какая досада для наших торгашей.и починить его никто не даст) ибо БДтам идут.

        И потому торгаши спешно строят его ответвление на Новоросийск
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:39
    +6
    Кругом уступки со стороны Путина!Ещё не надоело поддерживать милых сердцу "партнеров "а не страну?Что там с расследованием по подрывам:Северных потоков "-тишина?И так во всем и по всем вопросам и проблемам..
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:46
    +5
    А выйти из сделки, например12/06/2023 года, Вы не пробовали?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:06
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      А выйти из сделки, например12/06/2023 года

      а чего до 12 ждать, 11 июня в 00:00
  9. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 18:59
    +6
    Честно, уже тошно от их зерновой сделки! Чёртовы торгаши! Они страной и войной заниматься вообще намерены?
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:05
    +2
    опять утремся и будем мямлить о нашей доброй воле?!!
  11. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 19:11
    0
    НУ кто бы сомневался, командировочные , европа.кофе... это наше все. Да и какой нахрен аммиакопровод? его украинцы взорвали и починить не дадут)) что вы там обсуждаете?))))))))))
  12. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 19:11
    +1
    Почему я испытываю стыд? Что за детский сад то а?

    Ну заблокировали - нет продлению, нет торговли и использование портов на вывоз. Пусть живут и грызут землю или закупают в тридорога
  13. Million
    Million Сегодня, 19:15
    0
    Пора бы уже перестать нашим властям унижать Россию.
  14. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 19:17
    0
    Запад заблокировал решение трех из пяти проблем в рамках зерновой сделки

    1 проблема - сама "зерновая сделка".
    2 проблема - ВСЕ те, кто пытаются нам ее навязать.
  15. Kapany3
    Kapany3 Сегодня, 19:21
    -3
    По ходу комментаторы в этой ветке школы не заканчивали, остроты пресные и тупые , ничего нового.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:48
      0
      я так понимаю вы у нас самый острый?!!!