МИД России: Запад заблокировал решение трех из пяти проблем в рамках зерновой сделки

В процессе консультаций по вопросам обеспечения выполнения зерновой сделки российской стороной было зафиксировано отсутствие продвижения по трем из пяти проблем, которые должны были быть решены посредством выполнения договоренностей. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации, опубликованном на сайте ведомства.В заявлении МИД РФ подчеркивается, что отсутствие решения проблем наблюдается по трем направлениям, среди которых запуск аммиакопровода, переподключение к системе SWIFT и запасные части. Все три направления фактически заблокированы западными странами.Во время состоявшихся в Женеве консультаций представители делегаций России и ООН обменялись мнениями о реализации меморандума по нормализации экспорта сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации в другие страны. Напомним, что возобновление экспорта российских продовольствия и сельскохозяйственных удобрений является одним из условий выполнения Россией зерновой сделки. В противном случае, для нашей страны сделка просто теряет смысл.Кроме того, в МИД РФ подчеркивают необходимость переподключения российского «Россельхозбанка» к международной системе платежей SWIFT, возобновления поставок запасных частей и техники и, наконец, восстановления транзита российского аммиака по аммиакопроводу «Тольятти – Одесса».Также Россия настаивает на решении проблем со страхованием логистики и разблокированием активов российских компаний, которые были ранее заблокированы на Западе. Лишь в случае решения данных проблем можно будет обеспечить выполнение всех условий и требований зерновой сделки, подчеркивают в российском дипломатическом ведомстве.