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Замминистра обороны Украины отказалась «оправдываться за каждое видео» после публикаций об уничтожении бронетехники ВСУ

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Замминистра обороны Украины отказалась «оправдываться за каждое видео» после публикаций об уничтожении бронетехники ВСУ

Командование вооруженных сил Украины будет ставить в известность о взятии каких-либо населенных пунктов лишь после закрепления в них. Кроме того, министерство обороны Украины не будет «оправдываться за каждое видео и пост». Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.


По утверждению представителя украинского военного ведомства, украинским СМИ следует сообщать о том, что ВСУ вошли в тот или иной населенный пункт только в том случае, когда уже произошло окончательное закрепление в нем. Маляр посоветовала «пережить информационные атаки», которые, по ее словам, сопровождаются «вбросами» о ведении боевых действий.

Нет сомнений, что опубликовать такое довольно эмоциональное сообщение Анну Маляр заставили события на Запорожском направлении. Даже западные средства массовой информации были вынуждены признать, что ВСУ несут там большие потери и в личном составе, и в военной технике, в том числе американского и европейского производства.

Западные издания выходят с большим количеством статей, смысл которых сводится к одному: Украина и ее американские и европейские покровители «недооценили русских», поэтому контрнаступление оказалось куда более сложной задачей, чем предполагалось ранее.

Понятно, что представители киевского режима нервничают по этому поводу, так как СМИ и социальные сети постоянно публикуют кадры с подбитыми и горящими танками Leopard, БМП Bradley и так далее. Соответственно, украинским чиновникам приходится «успокаивать» население, хотя на фоне провала контрнаступления подобные заявления выглядят все менее убедительными.
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14 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:01
    +11
    Сами попали в свою же яму. Сколько трещали по поводу наступления. Сколько всего обещали. Быстро, стремительно, так, что весь мир вздрогнет...

    А сейчас жалко оправдываются и юлят. В этом вся их нынешняя власть
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:15
      +4
      Цитата: parabyd
      Сколько всего обещали. Быстро, стремительно, так, что весь мир вздрогнет...

      Яркий пример выражения "обещать - не значит жениться"!))) А сколько средств под то дело выманили! "Учитесь открывать замки без отмычки"
    2. C-Real
      C-Real Сегодня, 19:22
      +1
      Самое забавное, что перед контрнаступом из за лужи поступали методички сл. содержания: показывайте трупы русских солдат, сожжённую технику ВС РФ, ликование наступающих на фоне западной техники.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 19:23
      +1
      Цитата: parabyd
      Сами попали в свою же яму.

      Этой пани не в первой... Многочисленные жертвы ВСУ под теми же Лисичанском и Северодонецком на её совести, и это ведь только один эпизод...
    4. Комментарий был удален.
    5. beybender
      beybender Сегодня, 19:31
      -2
      Ты сплюнь !!! Эта украинская власть также и про Харьковскую область трещала !!! Потом правда случилась перегруппировка , а в Белгородской области сейчас практически война !!! На уставшее лицо губернатора Белгородчины уже смотреть больно !!!
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:47
        -2
        Под Харьковом была перегруппировка невоенного типа, а благодаря Медведчуку и Мазепину. Под Херсоном Абрамович скомандовал отступление. Просто при таком типе управления страной и армией в частности, победоносно наступать всушники могут на трёх буханках, ведь нам не расскажут о реальных атаках на чьи-то кошельки.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:16
    +1
    А об оставлении не планируется. Т.е. вот оно - 146% кпд good
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:16
    0
    Опасно только домик в куршавеле отберут.
    Но на этот случай есть пентхаус в сингапуре.
    Чеж, на амских хозяевах свет клином не сошелся.
    Отмыли много бабла-помощи
  4. Тополь
    Тополь Сегодня, 19:22
    +1
    Шумерам надо ещё потребовать, чтобы весь мир ничего не публиковал, кто опубликует - на того наложить украинские санкции.
  5. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 19:28
    0
    "...« ont sous-estimé les Russes », de sorte que la contre-offensive s'est avérée être une tâche beaucoup plus difficile..."
    Il ne faut pas que cela soit "une tâche beaucoup plus difficile" juste : "impossible" sera parfait...

    "...« недооценили русских», поэтому контрнаступление оказалось гораздо более сложной задачей...» Это не должно быть «гораздо более сложной задачей», просто: «невозможное» будет идеальным...
  6. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 19:30
    0
    Отдать бы тебя суку-роте солдат несущих службу где нибудь в тайге
  7. Roust
    Roust Сегодня, 19:40
    0
    А что теперь верещать - то? Дальше наклоняйтесь ниже и булки раздвигайте шире и привыкайте к этой позорной позе. Ну, а запад пусть готовит вазелин. Не знаю, то ли для себя, то ли для умирающей нацистской руины.
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 19:55
    0
    А у кого есть фото захваченных французских колесных танков?
  9. AllBiBek
    AllBiBek Сегодня, 19:56
    0
    На фотке ещё двоих за спиной у дамочки не хватает, таких же бородатых и в голубых беретках.