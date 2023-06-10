Замминистра обороны Украины отказалась «оправдываться за каждое видео» после публикаций об уничтожении бронетехники ВСУ

Командование вооруженных сил Украины будет ставить в известность о взятии каких-либо населенных пунктов лишь после закрепления в них. Кроме того, министерство обороны Украины не будет «оправдываться за каждое видео и пост». Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По утверждению представителя украинского военного ведомства, украинским СМИ следует сообщать о том, что ВСУ вошли в тот или иной населенный пункт только в том случае, когда уже произошло окончательное закрепление в нем. Маляр посоветовала «пережить информационные атаки», которые, по ее словам, сопровождаются «вбросами» о ведении боевых действий.
Нет сомнений, что опубликовать такое довольно эмоциональное сообщение Анну Маляр заставили события на Запорожском направлении. Даже западные средства массовой информации были вынуждены признать, что ВСУ несут там большие потери и в личном составе, и в военной технике, в том числе американского и европейского производства.
Западные издания выходят с большим количеством статей, смысл которых сводится к одному: Украина и ее американские и европейские покровители «недооценили русских», поэтому контрнаступление оказалось куда более сложной задачей, чем предполагалось ранее.
Понятно, что представители киевского режима нервничают по этому поводу, так как СМИ и социальные сети постоянно публикуют кадры с подбитыми и горящими танками Leopard, БМП Bradley и так далее. Соответственно, украинским чиновникам приходится «успокаивать» население, хотя на фоне провала контрнаступления подобные заявления выглядят все менее убедительными.