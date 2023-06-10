После активных действий на Запорожском направлении наступило временное и относительное затишье. И хотя с обеих сторон активно работает артиллерия, никаких попыток атаковать со стороны пехотных подразделений или бронетехники пока не наблюдается.
С начала украинского контрнаступления 31-я и 47-я бригады ВСУ оказались настолько «потрепаны», что их личный состав отказывается предпринимать дальнейшие наступательные попытки. К ним в поддержку (или на замену) с полигона Широкий Лан отправлены 21-я и 22-я украинские механизированные бригады. Оттуда же в район Артемовска выдвинулась 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ.
В боях на Запорожском направлении особо отличились военнослужащие 58-й армии Южного военного округа при поддержке авиации российские военные успешно уничтожают западную технику, задействованную в контрнаступлении ВСУ, в том числе танки Leopard 2A6 и 2A4, боевые машины пехоты M2A2 Bradley, а также различные бронемашины и прочую технику западного производства. Противнику не удается продвинуться, но он несет большие потери.
В районе Марьинки на данный момент наблюдается затишье. На Сватово-Кременском направлении до недавнего времени также, но к вечеру противник предпринял попытку контрнаступления с участием бронетехники в районе Кременной, которая была отражена.
В районе Серебрянского лесничества и Торского штурмовые подразделения 81-й аэромобильной и 67-й механизированной бригад ВСУ пытались на бронемашинах наступать, но их попытки были остановлены силами артиллерии и армейской авиации группировки «Центр» ВС России.