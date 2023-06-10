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Российские военные успешно уничтожают западную технику, задействованную в контрнаступлении ВСУ

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Российские военные успешно уничтожают западную технику, задействованную в контрнаступлении ВСУ

После активных действий на Запорожском направлении наступило временное и относительное затишье. И хотя с обеих сторон активно работает артиллерия, никаких попыток атаковать со стороны пехотных подразделений или бронетехники пока не наблюдается.


С начала украинского контрнаступления 31-я и 47-я бригады ВСУ оказались настолько «потрепаны», что их личный состав отказывается предпринимать дальнейшие наступательные попытки. К ним в поддержку (или на замену) с полигона Широкий Лан отправлены 21-я и 22-я украинские механизированные бригады. Оттуда же в район Артемовска выдвинулась 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ.

В боях на Запорожском направлении особо отличились военнослужащие 58-й армии Южного военного округа при поддержке авиации российские военные успешно уничтожают западную технику, задействованную в контрнаступлении ВСУ, в том числе танки Leopard 2A6 и 2A4, боевые машины пехоты M2A2 Bradley, а также различные бронемашины и прочую технику западного производства. Противнику не удается продвинуться, но он несет большие потери.




В районе Марьинки на данный момент наблюдается затишье. На Сватово-Кременском направлении до недавнего времени также, но к вечеру противник предпринял попытку контрнаступления с участием бронетехники в районе Кременной, которая была отражена.



В районе Серебрянского лесничества и Торского штурмовые подразделения 81-й аэромобильной и 67-й механизированной бригад ВСУ пытались на бронемашинах наступать, но их попытки были остановлены силами артиллерии и армейской авиации группировки «Центр» ВС России.
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14 комментариев
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  1. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 20:14
    +8
    Работайте пацаны! Мы верим в Вас!! ПОБЕДА будет Za НАМИ! Наше дело правое! Враг будет разбит!!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:24
      +9
      Давите эту мразь и побольше видео с уничтоженной западной техникой, тамошний обыватель уже ропчет и акции заводов выпускающих "леопарды" до цены черного лома падают.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 20:15
    +17
    Из всего, что было показано, более всего приятно удивило, что "Ланцет", при попадании в борт башни "Лео-2А6" смог её пробить и вызвать пожар в боевом отделении "пятнистого"... Рейтинг "второго леопарда" "стремительным домкратом падает вниз"
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 20:19
      +4
      Цитата: svp67
      "Ланцет", при попадании в борт башни "Лео-2А6" смог её пробить

      99%, что это был «Ланцет-3». Памятник Александру Захарову на Красной площади!
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:22
    +2
    с полигона Широкий Лан отправлены 21-я и 22-я украинские механизированные бригады.

    Герани, Калибры, Искандеры по Широкому Лану работали? Не минусуйте. Просто спросил.)))
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:22
    +3
    [/quote][quote]Российские военные успешно уничтожают западную технику, задействованную в контрнаступлении ВСУ
    . Это, даже, не смешно! Кто то считал, что их "дрова" не сгорят как и все остальные???
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:24
    +1
    Работайте братья: Отчизна гордится Вами.
  6. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 20:26
    +1
    Перегруппируются и опять полезут умирать, жаль, что славяне только.
  7. termos
    termos Сегодня, 20:27
    +1
    Жесть, они их реально что ли всех последовательно решили отправлять? Как в гонконгских боевиках, когда на Джеки Чана противники нападают по очереди, он их по очереди и лупит)
  8. бaшкир
    бaшкир Сегодня, 20:43
    -7
    Зашел проверить. Не сдох еще этот евроеврейскоамерский ресурс. Смотрю еще не сдох. Его почему-то поддерживают наши. Русские, парни, друзья, уходите отсюда, с этого сайта. В телеге многа новых и отличных каналов, а это помойка. Как я сказал? Евроеврейскоамерская помойка. Давайте уже, меня удаляйте за нетолерастное отношение
  9. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 20:44
    +1
    А как всё у них «весело» начиналось. Русню ездили пострелять, а теперь сами пачками закопаны. Настелялись русьни, фашисты?
  10. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 21:00
    +1
    Удивило поражение Леопарда в башню Ланцетом после десятков видео где Ланцет то же самое не мог сделать с Т-72 и Т-64, неужели старые советские танки держат удар лучше чем современные немецкие?
  11. resident_again
    resident_again Сегодня, 21:03
    +2
    Цитата: бaшкир
    Зашел проверить. Не сдох еще этот евроеврейскоамерский ресурс. Смотрю еще не сдох. Его почему-то поддерживают наши. Русские, парни, друзья, уходите отсюда, с этого сайта. В телеге многа новых и отличных каналов, а это помойка. Как я сказал? Евроеврейскоамерская помойка. Давайте уже, меня удаляйте за нетолерастное отношение


    Да нахрен ты кому-то здесь нужен, чтоб на каждый истерический визг реагировать каким-то " удалением " ))) Как снова напьёшься и захочется поистерить - забегай ))
  12. PVV66
    PVV66 Сегодня, 21:21
    +1
    Что ж мы так успешно не защищаем Белгородскую область !?