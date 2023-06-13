Победы и поражения генерала Левенгаупта

Адам Людвиг Левенгаупт
Соратники оценивали генерала Адама Людвига Левенгаупта как неплохого и способного полководца. Его уважали подчинённые, в своих войсках он всегда поддерживал дисциплину, неоднократно побеждал на поле боя. Однако больше запомнился Левенгаупт всё же своими поражениями у Лесной и Переволочны. Не будучи бездарным, всё же и гениальным полководцем он тоже не являлся. И когда случались ситуации, где необходимо было нетривиальное решение, он продолжал действовать шаблонно.
Каким же был этот военачальник, как побеждал и проигрывал, мы и расскажем.
Жизнь до Северной войны
Адам Людвиг Левенгаупт родился в 1659 году в шведском военном лагере под Копенгагеном во время очередной датско-шведской войны. Его отец – дворянин и крупный землевладелец, долгие годы прослужил в армии. Мать – троюродная сестра короля Карла X.
Левенгаупт окончил Лундский и Упсальский университеты, получив превосходное образование. Сначала он готовился стать дипломатом, но вскоре понял, что большой карьеры ему на этом поприще не сделать. В 25 лет Левенгаупт завербовался в баварскую армию и в её составе принял участие в войне с турками в Венгрии. Потом – в голландской армии воевал против французов, дослужился до майора.
В 1697 году, когда к власти пришёл Карл XII, Левенгаупт вернулся в Швецию и был назначен командиром корпуса. На этой должности он и встретил начало Северной войны.
Левенгаупт в Прибалтике
Первой победой, одержанной Левенгауптом в Северной войне, стала битва при Салатах в марте 1703 года. Русско-литовский отряд под командованием старосты жемайтского Григория Огинского насчитывал около 5000 человек, из них 2000 – русские стрелецкие полки, которые не отличались большой боеспособностью. Левенгаупт же располагал значительно меньшими силами, около 1400 человек. Он стремительно атаковал союзников, обратил в бегство сначала пехоту, а затем и конницу, после чего преследовал бегущих. В этом бою союзники потеряли до 2000 убитых и раненых, множество пушек и знамён. Потери Левенгаупта были минимальны – 44 убитых и 129 раненых.
Следующее крупное сражение с участием Левенгаупта произошло 25 июля 1704 года у Якобштадта, на территории современной Латвии. Как и в предыдущем бою, противниками были объединённые русско-литовские силы под командованием Корсака и Вишневецкого. А вот на стороне шведов теперь сражался литовский отряд Казимира Сапеги. Как известно, часть польско-литовских магнатов поддержала шведов и воевала со своими соотечественниками, оставшимися верными королю Августу II.
У Якобштадта Левенгаупт также одержал победу. После бегства части литовских сил, не выдержавших натиска противника, весь русско-литовский корпус вынужден был отступить, бросив артиллерию и обоз, чтобы избежать окружения. Соотношение потерь вновь было в пользу шведов: на поле боя остались лежать от 1200 до 2300 бойцов русско-литовского отряда, около 500 попало в плен, в то время как шведы и союзные им литовцы Сапеги потеряли 238 человек убитыми.
Следующее крупное сражение произошло спустя год, в июле 1705 года у Гемауэртгофа, что в 80 км от Риги, которую прикрывал Левенгаупт. В этот раз ему противостоял уже более боеспособный корпус Бориса Шереметева, к тому же примерно равный по численности (9500 у Шереметева против 8900 у Левенгаупта). Не дождавшись подхода своей пехоты и артиллерии, Шереметев атаковал шведов силами одной кавалерии, смог даже потеснить их на левом фланге, но развить успех не смог, так как русские солдаты в разгар боя бросились грабить шведский обоз, из-за чего упустили драгоценное время. Левенгаупт перешёл в контратаку и отбросил войска Шереметева. Хотя поле боя и осталось за шведами, тем не менее разгрома русских не произошло, а соотношение потерь было примерно равным, что свидетельствовало о возросшей боеспособности российской армии и усвоении уроков предыдущих поражений.
Карл XII, находившийся в то время с главной армией в Польше, высоко оценил действия Левенгаупта и назначил его губернатором Риги.
Действия сторон
Лесная
Учитывая успешные действия Левенгаупта в 1703-1705 годах, шведский король в 1708 году доверил ему важную миссию: собрать большое количество необходимых главной армии припасов и доставить их. Однако поставленная задача оказалась сложнее, чем выглядела на первый взгляд. С первой частью поставленной задачи Левенгаупт справился. Он собрал огромное количество продовольствия, фуража, рогатого скота и боеприпасов. Всё это погрузили на более чем 7000 телег, в основном конфискованных у местных крестьян.
Корпус Левенгаупта, набранный из окрестных гарнизонов, насчитывал 13 000 человек. Обременённый таким большим обозом, он двигался очень медленно, преодолевая всего 6-8 км в день. Перегруженные крестьянские телеги часто ломались в пути. Запчасти для их ремонта изымались у местного населения. У него же изымали и съестные припасы, поскольку всё заготовленное в обозе предназначалось для главной армии Карла XII и было неприкосновенно.
Портрет Левенгаупта в бытность его губернатором Риги
Такие действия породили партизанское движение среди местных белорусских крестьян. Шведский лейтенант Петре писал в дневнике:
«Я получил устный приказ… сделать вылазку в лес, чтобы найти скот, который как всегда прятался там. Около полудня с 32 солдатами я дошёл до ужасного болота, где напал примерно на 300 крестьян, которые охраняли своих животных. Они так яростно атаковали меня с косами, топорами, кольями и ружьями, что не только я получил два здоровенных удара колом, но у меня было ранено 4 солдата, а один… был убит на месте. Не считаясь с моим ожесточённым сопротивлением, они заставили меня бежать и оставить их добро в покое, покуда я не получил помощи от фельдфебеля Бонга с 20 солдатами… При своём отступлении крестьяне старались увести с собой как можно больше скота и лошадей, но я так упорно преследовал их, что после 3 часов активного отпора они бросили 184 головы крупного рогатого скота, 254 овцы и 35 лошадей, помимо 15 убитых и 5 раненых.»
Сам генерал Левенгаупт позже признавал:
«Все шастали из стороны в сторону, как цыгане… крестьяне бежали в леса со всем, что имели. Каждый начальник забирал всё, что мог. Грабежами и разорениями особенно отличались вольнонаёмные, нестроевые и прочая шальная публика, которая скрытно шныряла по сторонам, выдавая себя за сборщиков денег от разных полков. Многие хватали всё, что только могли загрести и учиняли разные беспорядки… Могу прямо сказать, что беспорядок при нашем следовании был… более скверным, чем отвратная дорога.»
Таким образом, медленно двигавшийся корпус с обозом, солдаты и офицеры которого часто отвлекались на грабежи, становился лёгкой добычей для противника. Петр мог бы напасть на него и раньше, но долгое время неясным оставался точный маршрут Левенгаупта. Лишь когда все детали движения шведов стали известны, русский корпус настиг шведов 28 сентября у деревни Лесной, недалеко от Могилёва.
Хотя у Левенгаупта и было 13 000 солдат, несколько тысяч из них вынуждены были охранять обоз, непосредственно в бою шведский генерал использовал лишь 9000 бойцов. Таким образом, русский корпус, насчитывавший 10 000 человек, имел численное преимущество.
Первые несколько часов боя победителя не выявили, однако во второй половине дня на подмогу русским пришёл 4-тысячный отряд генерала Боура, и благодаря теперь уже подавляющему численному превосходству удалось сломить сопротивление шведов. Левенгаупт приказал бросить половину обоза, всю артиллерию, тяжело раненых и отступать. Впоследствии, чтобы уйти от преследования, он вынужден был бросить и оставшуюся часть обоза.
«Сражение при Лесной». Жан-Марк Натье
Спустя две недели Левенгаупт привёл к шведскому королю 6500 человек лишь с личным оружием. Таким образом, в битве у Лесной шведы потеряли половину корпуса убитыми, пленными и дезертирами.
Петр, впоследствии назвавший битву у Лесной «матерью Полтавской баталии», имел в виду не только то, что она произошла ровно за 9 месяцев до Полтавской битвы, но и то, что именно благодаря захвату обоза Левенгаупта шведы испытывали острый недостаток во всём, что в итоге и стало главной причиной их поражения.
Капитулировавший генерал
В Полтавской битве генерал Левенгаупт, хотя и был нездоров, принял участие и руководил пехотой. После битвы, когда часть генералов уже попала в плен, он возглавил отступавшую армию. Сам Карл, помня о его успешных действиях в Прибалтике, не сомневался в своём генерале. И после того как рано утром 30 июня 1709 года король, Мазепа и около 2000 солдат и офицеров переправились через Днепр у Переволочны, Левенгаупт остался единственным командиром находящейся на левом берегу армии.
Переправить через Днепр всю армию не представлялось возможным, поскольку русские войска заранее сожгли все жилые постройки в Переволочне и её окрестностях, и мост просто не из чего было строить. Сам Карл с небольшим отрядом смог переправиться лишь благодаря тому, что поблизости оказалось несколько лодок.
Лейтенант Вейе позже вспоминал о попытке переправы у Переволочной:
«Стояла там только одна старая церковь, её и разобрали люди Сильверъельма. Но когда брусы стали сплавлять против течения к удобному для переправы месту, веревки порвались и сильным течением брусы унесло.»
В итоге, когда приблизился Меншиков с 9-тысячным отрядом, после некоторых колебаний, понимая, что новый бой деморализованная и практически лишённая боеприпасов армия не выдержит, Левенгаупт принял решение капитулировать.
Путь шведской армии от Полтавы до Переволочны
Карл, очевидно, ожидал, что Левенгаупт даст бой и погибнет смертью храбрых вместе со всей оставшейся у него армией, поэтому оценил его решение крайне негативно. В своём письме сестре Ульрике Элеоноре король писал:
«Левенгаупт поступил противно приказанию и воинскому долгу, самым постыдным образом, и причинил непоправимую потерю, которая не могла ни в каком случае быть больше, если бы он отважился на самое крайнее. Всегда прежде он выказывал себя с отличнейшей стороны, но на этот раз он, по-видимому, не владел рассудком, так что ему вряд ли можно будет что-либо поручать впредь… Я не думаю, чтобы он сделал это по умышленной злонамеренности или по личному малодушию. Но на войне это не оправдание, и он, верно, совсем потерял голову и не имел духа поступить как надлежало генералу в трудную минуту, потому что тогда непростительно выказывать робость, как это сделал он. Если бы он не уверял меня торжественно совсем в другом при нашем расставании, то я никогда не оставил бы его, но он сам предложил себя для замещения главнокомандующего.»
Расположение русских и шведских войск перед капитуляцией
При этом заметим, что Карл ни слова не говорит здесь о том, что именно он и привёл свою армию к этой катастрофе. Что же касается действий Левенгаупта, то, понимая сложившуюся обстановку, очевидно, что своим решением он сохранил жизнь оставшимся в его распоряжении людям.
Царь Петр неоднократно предлагал попавшему в плен Левенгаупту перейти на русскую службу, но тот каждый раз отказывался, хотя в Швеции его вполне могли предать суду за сдачу в Переволочне.
После гибели Карла новая королева Ульрика Элеонора попыталась выкупить либо обменять Левенгаупта, но безуспешно. Так и не вернувшись из плена, генерал умер в Москве в 1719 году в возрасте 60 лет. Его останки впоследствии были перевезены и захоронены в Швеции.