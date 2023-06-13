Боевые вертолёты – основа для противодействия прорывам бронетанковых подразделений противника в зоне СВО

На этой фотографии наглядно продемонстрированы причины потерь боевых вертолётов ВС РФ в зоне СВО
Результаты применения боевых вертолётов в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине во многом противоречивы. С одной стороны, говорится о высокой эффективности этих машин, демонстрируются кадры уничтоженной вражеской техники, с другой стороны, уязвимость боевых вертолётов для современных средств противовоздушной обороны (ПВО) достаточно высока.
По украинским данным, Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС РФ) в ходе СВО потеряли уже несколько десятков боевых вертолётов Ка-52 и Ми-28Н. Конечно, эти цифры явно завышены, однако то, что потери российских боевых вертолётов имеются, несомненно. Отмечены случаи поражения российских боевых вертолётов как с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), в изобилии предоставленных вооружённым силам Украины (ВСУ) странами Запада, так и противотанковыми комплексами (ПТРК) второго поколения «Стугна-П» разработки и производства украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Сбитый на Украине российский боевой вертолёт Ка-52
Потери дорогостоящих боевых машин от куда более дешёвых средств поражения могут привести к выводу о том, что эра боевых вертолётов завершилась, и что их задачи будут решаться другими средствами, например, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), однако на деле всё не так однозначно.
Если говорить только о боевых вертолётах, оставив «за скобками» разведывательные, транспортные, транспортно-боевые и иные специализированные модели, то можно выделить две основные решаемые ими задачи – огневая поддержка наземных войск и противодействие бронетехнике противника.
Исходя из этого, в ХХ веке формировалась основная специализация боевого вертолёта – противотанковый боевой вертолёт или боевой вертолёт огневой поддержки. При этом со временем разница в конструкции противотанкового боевого вертолёта и боевого вертолёта огневой поддержки всё больше стиралась, по сути, она стала определяться составом вооружения, который можно изменять в зависимости от поставленной задачи.
Франко-германский ударный вертолёт «Тигр» выпускался в версиях, предназначенных для решения противотанковых задач, и в версиях, оптимизированных для огневой поддержки наземных подразделений
Историю создания и развития боевых вертолётов, а также их вооружений мы ранее уже рассматривали в материалах Вертолёт против танка. Противостояние длиной более полувека и Российские боевые вертолёты и их вооружение. История, настоящее и будущее.
Посмотрим на них в контексте решения задач огневой поддержки и противодействия бронетехнике противника, а также их влияния на выживаемость винтокрылых боевых машин.
Боевые вертолёты огневой поддержки
Применение вертолётов для решения задач огневой поддержки наземных сил – это естественное продолжение опыта использования самолётов-штурмовиков в период Второй мировой войны (ВМВ).
В отличие от самолётов, боевые вертолёты огневой поддержки могли базироваться в непосредственной близости от линии фронта или зоны боестолкновений. Вертолёту не нужны подготовленные аэродромы, достаточно аэродрома подскока – относительно ровной площадки, цистерны с горючим да небольшого склада боеприпасов.
Близость к месту ведения боевых действий позволяет вертолётам огневой поддержки прибывать к месту ведения боя быстрее, чем самолётам, имеющим значительно большую скорость. Меньшая скорость вертолёта и возможность зависания позволяет лучше выявлять цели, снижает риски «дружественного огня».
Bell AH-1 Cobra («Кобра») — преимущественно боевой вертолёт огневой поддержки, узкий силуэт минимизирует вероятность поражения встречным огнём противника при атаке
Впервые эффективность боевых вертолётов огневой поддержки раскрылась во время вторжения США во Вьетнам, а затем она была подтверждена в ходе ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Основным вооружением боевых вертолётов огневой поддержки стали пулемёты, скорострельные автоматические пушки и неуправляемые авиационные ракеты (НАР).
Ми-24П — советский транспортно-боевой вертолёт, фактически вертолёт огневой поддержки с возможностью перевозки десанта – «чистых» вертолётов огневой поддержки или противотанковых вертолётов у СССР на тот момент не было
Разумеется, как и в случае с самолётами-штурмовиками времён ВМВ, боевые вертолёты огневой поддержки подвергались ответному огню противника, в первую очередь из стрелкового оружия и зенитно-артиллерийских комплексов (ЗАК). Чуть позже к ним добавились ПЗРК, существенно изменившие расклад сил на поле боя.
Противотанковые боевые вертолёты
Противотанковая специализация боевых вертолётов зародилась одновременно с появлением ПТРК, поражающих бронированные цели противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).
Со времён ВМВ советские бронированные полчища наводили ужас на лидеров стран Запада. Количество танков на вооружении СССР достигало десятков тысяч, не считая бронетранспортёров (БТР), боевых машин пехоты (БМП), самоходных артиллерийских установок (САУ) и других наземных боевых и вспомогательных машин. Появление ПТРК казалось (и стало) весьма эффективным ассиметричным ответом на угрозу массированного применения противником бронетанковых сил.
Производство танков в СССР по годам
Одним из наиболее эффективных носителей ПТРК стали боевые вертолёты. Они могли быстро перемещаться в зоне боевых действий и уничтожать по несколько танков противника за один боевой вылет.
Boeing AH-64 Apache («Апач») — противотанковый боевой вертолёт, один из лучших в своём роде, слишком дорогой и легкобронированный для того, чтобы ходить на нём в «лобовые» атаки
Ми-28Н — российский «визави» американского АН-64 «Апач», концептуально во многом с ним схожий, но значительно лучше бронированный
Разумеется, каждое действие рождает противодействие – в дополнение к упомянутым выше ПЗРК на вооружение ведущих стран мира стали поступать специализированные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой и ближней дальности, специально предназначенные для поражения низколетящих целей, в том числе боевых вертолётов. Особняком в этом ряду стоит российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска», способный бороться с воздушными целями как с помощью двух скорострельных автоматических пушек, практически не имеющих минимальной «мёртвой» зоны, так и с помощью зенитных управляемых ракет (ЗУР), имеющих большую дальность стрельбы, чем все ПТУР того времени.
ЗРПК «Тунгуска»
Большая дальность и скорость полёта ЗУР, по сравнению с ПТУР, казалось бы, снова склонила чашу весов на сторону наземных сил, однако, в отличие от вертолётов огневой поддержки, которым пришлось столкнуться с зенитной артиллерией и ПЗРК в реальных боевых действиях, противотанковым вертолётам не удалось столкнуться с новейшими ЗРК и ЗРПК в реальных боевых действиях, поэтому выявить победителя в дуэли «боевой вертолёт против ЗРК» так и не удалось.
Впрочем, это проблемы будущих конфликтов, для нас важнее текущая реальность в формате СВО.
Боевые вертолёты в зоне СВО
У ВСУ нет или крайне мало ЗРК, способных противодействовать современным боевым вертолётам. Однако у ВСУ более чем достаточно ПЗРК, ЗАК и стрелкового оружия, способного атаковать боевые вертолёты на малой дальности.
Более того, никогда в истории человечества не была достигнута такая концентрация современных, высокотехнологичных ПЗРК, как в зоне СВО на территории Украины.
Можно предположить, что большая часть российских боевых вертолётов была потеряна либо в ходе атак с использованием неуправляемого вооружения, либо при заходе в глубину территории противника. Исходя из этого, значительно сократить потери боевых вертолётов можно путём выполнения нескольких условий:
Первое – не использовать боевые вертолёты над позициями, а желательно вообще над территорией противника, не находящейся под контролем своих наземных сил.
Как исключение могут быть рассмотрены рейды винтокрылых машин ночью на низкой высоте в глубину территории противника для уничтожения каких-то особо важных целей, впрочем, это скорее специальная операция, а не общевойсковой бой.
Второе – боевые вертолёты должны действовать в зоне господства, пусть и частичного, своей авиации.
Вертолёты могут бороться с самолётами, но всё-таки это скорее исключение, нежели правило.
Третье – полный отказ от применения неуправляемого вооружения, исключая случаи самообороны с использованием автоматической пушки.
Правильный боекомплект Ка-52
Именно полностью. Отказавшись, как от самоубийственных атак в стиле штурмовиков времён ВМВ для непосредственной поддержки войск неуправляемым вооружением, так и от неэффективных, бессмысленных пусков НАР с кабрирования «в молоко».
Более того, необходимо полностью отказаться от применения неуправляемых вооружений и с современных боевых самолётов – даже при бомбардировках бородатых террористов в Сирии гробить ресурс высокотехнологичных машин для сброса «чугунок» – это просто преступление, достаточно посмотреть на стоимость лётного часа современных боевых самолётов и вертолётов, чтобы это понять. Для применения дешёвых неуправляемых вооружений нужны столь же дешёвые носители с низкой стоимостью эксплуатации и лётного часа.
Как же тогда поддерживать наземные подразделения?
Если речь идёт о бронетехнике противника, то пусками ПТУР с безопасной дистанции, а если речь идёт о живой силе или укреплениях, то с помощью ствольной и реактивной артиллерии, а также БПЛА-камикадзе.
Но ведь и артиллерия может поражать бронетехнику противника управляемыми боеприпасами.
Да, но артиллерия не обладает такой тактической мобильностью, как боевые вертолёты. Группы боевых вертолётов могут оперировать в зоне радиусом несколько сот километров, ликвидируя прорывы вражеской бронетехники, а получится ли обеспечить это артиллерией?
Именно украинское контрнаступление показало, насколько эффективно боевые вертолёты могут решать противотанковые задачи.
Куда же тогда девать пусковые установки НАР и сами ракеты?
Потенциально они могут быть конвертированы в управляемое вооружение, как это сделал концерн BAE Systems с НАР «Гидра», о чём мы уже говорили в материале Проблема высокой стоимости высокоточных боеприпасов и пути её решения.
Модифицированные в управляемые ракеты НАР «Гидра»
Скорее всего, их разработка и производство займут продолжительное время, которого у нас нет, ведь СВО идёт уже сейчас, поэтому есть ещё один выход – размещение пусковых установок (ПУ) НАР на наземных носителях.
МТЛБ с 22-зарядными корабельными 140-мм реактивными ПУ МС-227 комплекса А-22 «Огонь»
Аналогично могут быть смонтированы и ПУ НАР, тем более что такой опыт имеется у многих армий мира. Массогабаритные характеристики ПУ НАР позволяют размещать их практически на любых наземных носителях, хоть на мотоциклах с коляской, в том числе и на дистанционно управляемых роботах.
Примеры размещения ПУ НАР на различных наземных носителях
Боевые машины с ПУ НАР можно придавать каждой роте, а то и взводу, компенсируя наземной реактивной артиллерией отсутствие вертолётной огневой поддержки с воздуха, особенно в сочетании с БПЛА и артиллерией.
Выводы
Боевые вертолёты являются одним из наиболее эффективных средств для противодействия бронетехнике противника, они могут сорвать практически любое наступление механизированных подразделений противника при условии господства в воздухе своей авиации.
Насыщенность поля боя средствами ПВО всех типов исключает работу вертолёта в качестве средства огневой поддержки наземных подразделений неуправляемым вооружением. Именно противотанковая направленность боевых вертолётов должна стать основной, не считая их эпизодического применения для решения специальных задач.
Учитывая количество поставленных Украине странами Запада средств ПВО ближней дальности, присутствующих в зоне СВО, а также то, что несмотря на это, российские боевые вертолёты всё ещё существуют, можно с уверенностью утверждать, что время боевых вертолётов всё ещё не прошло, и что у них большое будущее.