Боевые вертолёты – основа для противодействия прорывам бронетанковых подразделений противника в зоне СВО



На этой фотографии наглядно продемонстрированы причины потерь боевых вертолётов ВС РФ в зоне СВО



Сбитый на Украине российский боевой вертолёт Ка-52



Франко-германский ударный вертолёт «Тигр» выпускался в версиях, предназначенных для решения противотанковых задач, и в версиях, оптимизированных для огневой поддержки наземных подразделений

Боевые вертолёты огневой поддержки



Bell AH-1 Cobra («Кобра») — преимущественно боевой вертолёт огневой поддержки, узкий силуэт минимизирует вероятность поражения встречным огнём противника при атаке



Ми-24П — советский транспортно-боевой вертолёт, фактически вертолёт огневой поддержки с возможностью перевозки десанта – «чистых» вертолётов огневой поддержки или противотанковых вертолётов у СССР на тот момент не было

Противотанковые боевые вертолёты



Производство танков в СССР по годам



Boeing AH-64 Apache («Апач») — противотанковый боевой вертолёт, один из лучших в своём роде, слишком дорогой и легкобронированный для того, чтобы ходить на нём в «лобовые» атаки



Ми-28Н — российский «визави» американского АН-64 «Апач», концептуально во многом с ним схожий, но значительно лучше бронированный



ЗРПК «Тунгуска»

Боевые вертолёты в зоне СВО



Правильный боекомплект Ка-52



Модифицированные в управляемые ракеты НАР «Гидра»



МТЛБ с 22-зарядными корабельными 140-мм реактивными ПУ МС-227 комплекса А-22 «Огонь»



Примеры размещения ПУ НАР на различных наземных носителях

Выводы