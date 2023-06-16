«Западная свобода слова – это лишь отформатированный нарратив». Конфликт на Украине

Интервью Олега Ю. Нестеренко французскому изданию «L’Eclaireur des Alpes», Франция, Париж. В трех частях. Перевод с французского.
Олег Нестеренко, глава Европейского Торгово-Промышленного Центра (CCIE); экс-декан Eastern MBA, Высшая Бизнес-Школа INSEEC, Франция; преподаватель при магистратурах Высших бизнес-школ г. Парижа; экс-член совета по социальным вопросам и совета по вопросам гособороны политической партии Parti Radical, Франция; специальный советник Аширафи Саид Хашима, экс-министра внутренних дел Республики Коморских островов, президента политической партии CADIM, Республика Коморских островов; специальный советник политической партии RFD, Республика Конго.
L'Eclaireur: Война на Украине – была ли она неизбежна?
Олег Нестеренко: Россия не могла себе позволить не вступить в войну. Если бы этого не произошло, Украина в среднесрочной перспективе, несомненно, стала бы территорией НАТО.
Я даже не говорю о планируемых массовых убийствах населения Донбасса. Те, кто будут утверждать вам, что украинские ультранационалисты не устроили бы массовую резню, несоизмеримо большую по масштабам, чем та, которая имела место в Одессе в 2014 году, если бы взяли под контроль города Донецк и Луганск – понятия не имеют, о чем они говорят. Тотальная зачистка всего русского и пророссийского была и остается частью планов Киева.
А когда у вас две трети населения этих регионов не просто украинские «антинационалисты», а питающие глубокую ненависть к киевскому режиму и всему, что он собой представляет – даю вам возможность представить масштабы массовых убийств и исчезновений в ночи, которые имели бы место, если бы Россия оставила их на произвол судьбы, точнее на произвол карателей.
Естественно, более чем далеко не все украинцы ультранационалисты, тем более неонацисты, но их доля на Украине достаточно велика и несравненно большая, чем доля ультранационалистов или неонацистов во Франции. Их на Украине меньшинство. Но это подавляющее меньшинство. Есть огромная разница между тем, чтобы быть экстремистом-маргиналом и экстремистом, пришедшим к власти.
Риск неконтролируемой эскалации конфликта, если Украина вступит в НАТО, крайне высок. Если по вступлению в альянс Киев в одностороннем порядке начнет боевые действия с целью захвата Крыма, например, без одобрения Парижа – а Киев имеет все намерения сделать это – Россия вступит в войну со страной-членом НАТО. И в рамках статьи 5 устава НАТО Париж будет уже обязан вступить в войну с Москвой открыто, а не чужими руками, как он это делает сегодня, либо же незамедлительно покинуть Атлантический альянс.
При развертывании событий по данному сценарию для России было бы практически невозможно не нанести один или серию точечных ударов тактическим ядерным оружием. Это четко закреплено в Российской военной доктрине, интерпретировать тут нечего. И если на этот тактический ядерный удар имел бы место малейший ответ со стороны НАТО – человечество познало бы Апокалипсис.
Для тех, кто не понимает очевидного: если Россия не вступила бы в войну в феврале 2022 года, после зачистки Киевом Донбасса следующим шагом обязательно и неизбежно стало бы ее вступление в НАТО. И, будучи весьма воодушевленной бездействием Москвы, которая ограничивалась бы негодованием и заявлениями протеста – вторжение в Крым, конституционно территорию Российской Федерации, с последующим ядерным ударом России – было бы событием практически неминуемым.
Меня особенно удивляет, что так называемые эксперты, загрязняющие телестудии и в большинстве своем страдающие тяжелой формой аналитической миопии, не могут понять очевидного факта: запрещая Украине вступать в НАТО, Российская Федерация не более и не менее – спасает мир.
Вопрос не в том, был бы нанесен ядерный удар, а в том, кто стал бы первой целью во имя незамедлительного «успокоения» всех остальных, кто полагается на постулаты о российском блефе. Том самом «блефе», о котором все еще хором пели в Европе за день до вступления России в войну и который, судя по всему, до сих пор никого в НАТО абсолютно ничему не научил.
Что же касается коллективного Запада, сгруппировавшегося вокруг Соединенных Штатов, то нет никаких индексов, экономических или военных, указывающих на то, что его участие в этой войне было рассчитано на продолжительное время. Изначально планировалось поставить Россию в положение агрессора, а затем ввести известный нам пакет санкций. И в то время практически все «атлантические» аналитики считали, что изначально предвиденных рестрикций будет достаточно, чтобы обрушить российскую экономику и лишить Россию возможности продолжать конфронтацию.
Идея заключалась в том, чтобы навязать ей невыносимые экономические условия, заставить русское население восстать против власти и тем самым привести Россию к ее краху. Результат? Отношения между Россией и Европейским союзом, чья промышленность была дееспособной и вполне конкурентоспособной по отношению к Соединенным Штатам, во многом благодаря поставкам российской энергии по очень хорошим ценам, оговоренным и застрахованным долгосрочными контрактами, разрушены. И разрушены в долгосрочной перспективе.
Таким образом, после стольких лет работы по саботажу российско-европейских отношений – это очень большая победа США.
Вместе с тем планировалось поставить Россию на колени, дабы в грядущей крупномасштабной военной конфронтации, которая неизбежно будет иметь место между США и Китаем, хоть, как всегда, и не напрямую – с использованием тайваньцев в роли пушечного мяса – Россия не могла позволить себе значительную поддержку Китая, в частности в энергетическом ракурсе.
Данный план не сработал. Россия показала себя гораздо более устойчивой с экономической точки зрения. Этот проект «блицкрига» против Москвы превратился в войну на истощение. Войну на истощение, хотя в лагере НАТО в ее успех серьезно никто уже и не верит, и осознает, что эта война стала на рельсы взаимного истощения. Москва вынудила Соединенные Штаты и коллективный Запад сделать то, чего они не планировали.
Все те проблемы, которые мы наблюдаем сегодня в США и Евросоюзе, связанные с войной на Украине: поставки оружия, экономические осложнения и т. д. – не были предусмотрены. Они рассчитывали «затянуть пояса» только на несколько месяцев. Случилось иначе. И именно население оплатит все, и еще очень долго будет платить по счетам за ошибки в расчетах своих элит.
А перед Соединенными Штатами стоит еще и большая дилемма, на которую они ответа пока не нашли: что теперь делать, принимая в расчет, что энергетический «тыл» Китая – Россия – не был нейтрализован?
L'Eclaireur: Остается ли место для посредничества после провала инициатив Израиля и Турции? Китая?
Олег Нестеренко: Когда мы говорим о посредничестве в переговорном процессе, о Китае либо о ком-либо еще… – за посредниками нет никакого реального веса, способного на кого-либо или что-либо повлиять. Более того, даже Украине фактически не место в данных переговорах. Настоящие переговоры о мире возможны лишь между Россией и США. Все остальные стороны, которые играли и будут играть роль посредника, являются лишь фигурантами.
Когда Эммануэль Макрон, тот, кто поставляет технику, оружие и боеприпасы, убивающие русских, говорит об идее взять на себя роль посредника, мне сложно понять, что происходит в его голове и головах его советников, чтобы серьезно предположить, что Москва хотя бы на мгновение может допустить бредовую идею дать данному персонажу малейшую роль в будущем переговорном процессе.
Говоря о том, что настоящие мирные переговоры возможны только между Россией и Соединенными Штатами, следует тем не менее подчеркнуть, что если в прошлом, например, во время кубинского кризиса, войны в Корее, войны во Вьетнаме, у Соединенных Штатов всегда присутствовало желание прийти к полномерному соглашению или консенсусу – в последние годы администрация в Вашингтоне претерпела определенную форму политической дегенерации: можно констатировать, что она даже не пытается прийти к началу малейшего соглашения. И это очень опасная тенденция. Если кукловоды, которые привели Джо Байдена к власти, останутся у руля после ноября 2024 года – будущее мира в среднесрочной перспективе мне видится довольно мрачным.
Следовательно, будущие переговоры – это вопрос воли, а не посредничества. У Москвы воля присутствует, даже если в начале конфликта она намеревалась сменить украинский режим. Но, учитывая, что определенная часть украинского общества желает продолжать жить под нынешним типом власти и принимая во внимание колоссальные инвестиции коллективного Запада в поддержку последней – актуальная реальная позиция Москвы: пусть остаются при этой форме власти, коль она им столь дорога. Это утверждение – сложно оспоримый факт. Иначе, ни о каких переговорах со стороны Кремля не было бы и речи.
Однако территории, жители которых всегда были пророссийски настроены и большинство из них не желают и никогда не желали жить при подобном русофобском ультранационалистическом режиме – эти территории никогда оставлены Украине не будут.
Точно так же, как никакого прекращения военных действий с российской стороны не произойдет без официального обязательства Украины никогда не вступать в НАТО, потому что такое действие будет означать почти неизбежную будущую ядерную войну по причинам, которые я уже упоминал.
L'Eclaireur: Является ли присутствие России в Судане частью стратегии консолидации незападного лагеря?
Олег Нестеренко: Судан – это отдельная тема. В этой стране у Москвы проект строительства новой Российской военно-морской базы, которая будет первой за пределами России, открытой после распада Советского Союза.
Переговоры между Москвой и Хартумом не новы. В 2017 году бывший президент Судана Омар аль-Башир попросил защиты России от США. Он также предложил военное сотрудничество, которое включало создание военно-морской базы.
На западе много говорится о кровожадной воинственности Кремля, о злых русских и напротив – о добрых натовцах. Я хотел бы немного просветить фактами тех, кто переполнен натовской пропагандой, даже если и очень скептически отношусь к результату «просвещения», так как я признаю профессиональную эффективность промывания мозгов западными СМИ, которые являются непревзойденными мастерами в этой области.
До начала активной фазы боевых действий США против России, длящейся уже почти десять лет, Москва проводила более чем пацифистскую политику. В 2002 году Россия закрыла свою военную базу на Кубе. В том же году она закрыла свою военно-морскую базу во Вьетнаме. Российские военные базы в Грузии были закрыты. Военное присутствие в Косово, как и в Азербайджане, упразднено. До начала боевых действий коллективного Запада против Сирии российское присутствие на сирийской военно-морской базе Тартус, существующей с 1970-х годов, было чисто символическим.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), подписанный в 1990 году в Париже, соблюдался Россией, несмотря на серьезные нарушения со стороны НАТО. И только в 2007 году, когда терпеть противоправные действия НАТО стало уже бессмысленно, Россия заморозила свое участие, не выходя тем не менее из последнего.
Странная стратегия для тех, кто только и мечтает, как повоевать и захватить новые территории...
Хочу подчеркнуть, что не абстрактная Россия свела на нет все это военное присутствие за пределами своих границ, а знаете кто? Правильно: тот самый злой и кровожадный Путин лично.
Так называемые эксперты из натовского лагеря могут рассказывать любой бред своей наивной и доверчивой публике – факты упрямы: пока Путин не осознал, что у американоцентричного Запада нет абсолютно никаких иных намерений по отношению к России, кроме как максимального ее ослабления и использования сугубо в своих целях, он был очень открыт и более чем дружелюбен по отношению к последнему.
Лишь констатируя, что, несмотря на многолетние усилия по развитию добрососедских связей и конструктивного сотрудничества, Запад становится все более и более агрессивным – произошло отрезвление главы российского государства, за которым последовала глубокая переоценка отношений.
Военно-морская база во Вьетнаме вновь была открыта. Ветхая военно-морская база в Сирии была расширена, укреплена и модернизирована с инвестициями более 500 миллионов долларов.
Совсем недавно, 10 мая, Россия сообщила о намерении выхода из ДОВСЕ, участие в котором она заморозила в 2007 году. Выход произойдет 7 ноября этого года. И на этот раз она покидает его окончательно, поскольку больше не может быть никаких сомнений относительно прекращения его нарушений со стороны НАТО, нарушений, которые длятся уже более двадцати лет.
Был инициирован и проект новой базы ВМФ России в Хартуме, в Судане.
L'Eclaireur: База в Судане, как и Севастопольская военно-морская база, является стратегическим элементом для России?
Олег Нестеренко: Нельзя забывать, что Красное море уже давно контролируется Западом. Там и США, и Франция, и Великобритания, и Германия, и Италия. А также и у Японии, и Китая с 2017 года есть военно-морская база в Джибути. Это западное присутствие логично с точки зрения обеспечения безопасности района Красного моря, Аденского залива и контроля доступа к Индийскому океану, учитывая проходящие через него торговые и военные потоки.
Экономические интересы России в регионе значительны. Русские не забывают и о том, что у американцев есть еще военная база на Диего-Гарсия в Индийском океане. Так что интерес российского военного присутствия в Судане вполне легитимен и носит стратегический характер.
Проект в Судане является частью новой Российской военной доктрины, она с начала конфликта на Украине расширяет свое военно-морское присутствие по всему миру.
Как я уже упоминал, первые российско-суданские договоренности по данному проекту датируются 2017 годом. Потом, со свержением в 2019 году Омара эль-Башира, при благосклонной помощи наших американских друзей, они рисковали быть аннулированными. С тех пор было назначено новое правительство, и, несмотря на серьезное давление со стороны США, российско-суданское соглашение было подтверждено. Данное временное правительство, в свою очередь, было свергнуто. Но это мало что изменило. Соглашение не только не было расторгнуто, но после дополнительного пересмотра окончательно подтверждено новой властью страны.
В Судане у России всегда была принципиальная позиция, с одной стороны, выстраивать позитивные и конструктивные отношения со всеми основными игроками суданской политики, а не только с главой государства; с другой стороны, не вмешиваться во внутреннюю политику страны. Сегодня у нас имеется два основных игрока в суданской политике, которые находятся в конфронтации: генерал Фаттах аль-Бурхан против генерала Хамдана Доголо. Но, несмотря на все, что происходит сейчас в стране, я не считаю, что проект Российской военно-морской базы находится в существенной опасности. Потому что он слишком выгоден Судану, кто бы завтра ни стоял у руля страны.
Подобный проект может быть отменен только лучшим и серьезным встречным предложением от «конкурентов». Однако американцы никогда не предлагали Хартуму ничего, кроме своих традиционных угроз наказать страну за партнерство с русскими.
В любом случае, согласно действующему международному праву, международное соглашение для вступления в силу должно быть ратифицировано. Хотя соглашение о Российской военно-морской базе и было официально утверждено в январе 2023 года после многолетних переговоров – ратификация может иметь место только по факту создания гражданского правительства и законодательного органа, что не представляется реальным в краткосрочной перспективе. Тем не менее, по имеющейся у меня информации, проект отнюдь не аннулирован и увидит свет, как только политическая ситуация в Судане стабилизируется.
L'Eclaireur: Эта война является еще и информационной войной, что вполне нормально со стороны государств, но не со стороны средств массовой информации, роль которых состоит если не в том, чтобы отделять правду от лжи, то хотя бы в том, чтобы освещать все существующие версии… Но мы видим, что распространяемая во Франции информация, если не напрямую ложна, то уж точно строго профильтрована и однобока… То же самое происходит и в России?
Олег Нестеренко: Здесь много говорят о свободе слова. Я наблюдаю это уже двадцать пять лет и с уверенностью могу сказать вам, что свободы слова во Франции не существует. Нет, у каждого, конечно, есть возможность действительно говорить что угодно, где угодно и как угодно. Но не это есть истинная свобода слова. Истинная свобода слова существует только тогда, когда она основана на истинной свободе мысли.
В данном плане отличие России от Франции заключается в том, что во Франции «жертвы» не осознают, что они жертвы. Они уверены, что обладают свободой слова, что они знают все, потому что все довольно свободно говорят обо всем. Эта уверенность – крайне пагубная иллюзия. Экзистенциальная угроза для свободы мысли и вытекающей из нее свободы слова заключается именно в непоколебимой вере субъекта в наличие своих свобод.
Во Франции есть сыр под названием «Смеющаяся корова» и который вы хорошо знаете… Если вы хотите сильно рассмешить коров на пастбище, жующих сочную траву – скажите им, что они совсем не свободны и что те, кто заботится об их пропитании, совсем не их прислуга.
Система западного управления достигла мастерства в области глубокой пластической хирургии на сознании масс, не оставляя при этом ни малейшего шрама, который мог бы выдать кропотливую работу по информационному форматированию, ежедневно проводимую на мозгу жертвы. Вытекающее в результате «свободное» выражение прооперированных субъектов представляет собой лишь предварительно отформатированный, обусловленный нарратив с вытекающим индивидуальным и коллективным поведением, согласованным с потребностями правителей.
Как предельно точно сказал в 1981 году бывший директор ЦРУ Уильям Кейси: «Наша программа дезинформации достигнет своей цели, когда все, во что верит американское общество, будет ложью».
Не стоит забывать, что французские средства массовой информации во многом финансируются госаппаратом. Я встречался тет-а-тет с руководителями некоторых СМИ, которые говорили мне, что они не могут позволить себе роскошь говорить все, что хотят, особенно в плане внешней политики правительства, не рискуя потерять субсидии, которые они получают от государства. Все предельно просто.
Не говоря уже о том, что подавляющее большинство СМИ, рассказывающих о международной тематике, не имеют абсолютно никакого реального представления о том, о чем они говорят, потому что у них нет на месте ни одного из своих корреспондентов. А те, кто и направляет своих журналистов на места событий, уже заранее знают, как именно и в каком ракурсе будут их освещать. Знают еще до того, как прибудут на место, где всего лишь «обрастают» материалом для наполнения заготовки, которая никогда и ни при каких условиях радикально не претерпит изменения смысловой подоплеки, какой бы материал их ни ожидал в пункте назначения.
Остальные для наполнения своих страниц по выгодной себестоимости покупают информацию у таких структур, как Agence France Presse, организации, финансируемой государством на сумму более 100 миллионов евро в год, т. е. трети ее оборота. У AFP, которое является лишь ретрансляционным центром государственной пропаганды. Насколько велики будут государственные пожертвования данному агентству, если однажды оно осмелится игнорировать волю Елисейского дворца в отношении информации, касающейся его внешней политики? Это риторический вопрос.
Всего три крупнейших информационных агентства в мире – американская Associated Press, канадо-британская Reuters и французская Agence France Presse – контролируют львиную долю того, о чем будут говорить и во что будут верить западные массы. Можно было бы сказать не контролируют, а решают, во что будут верить массы, но это не так: решают те, кто их финансирует.
Йозеф Геббельс, глава пропаганды Третьего рейха, говорил: «ложь, сказанная однажды, остается ложью; ложь, сказанная десять раз, остается ложью; ложь, сказанная тысячу раз – становится правдой».
Когда же через несколько месяцев или несколько лет выяснится, что информация, распространяемая СМИ, была чистой ложью - это уже не будет иметь никакого существенного значения: массы в надлежащее время уже повозмущались, порвали на себе волосы и облились слезами, либо помахали флажками и поаплодировали - в зависимости от необходимости для правящего класса момента; проект уже реализован и архивирован.
Как я всегда говорил своим студентам: чтобы иметь хотя бы зачатки малейшего представления об истине изучаемого вопроса, вы должны исследовать, по крайней мере, три «дружественных», три «вражеских» и три нейтральных источника информации.
На Западе свободы мысли не существует. Истина затмевается однородными догматическими информационными потоками, эхом, звучащими отовсюду. Если угнетение и затыкание ртов в диктатурах производится грубо, «топором», и поэтому видно невооруженным глазом, то на Западе это скальпельная работа, так как крайне важно заставить избирателя поверить в иллюзию, что он владеет свободами, в том числе свободой слова, основанной на свободе мысли. Конечный же результат воздействия идентичен.
Западные СМИ отлично справляются с работой иллюзиониста. Я, тот, кто любит цирк, могу им только аплодировать.
В России, поскольку во времена Советского Союза только один орган решал, кто что скажет – россияне, естественным образом, с подозрением относятся к любой информации в СМИ. Они прекрасно осознают, что то, что они слышат по каналам или читают в газетах, субсидируемых государством – это лишь официальная версия, и ее всегда нужно дополнять альтернативными источниками. И главное – в плане источников информации у россиян есть реальная альтернатива.
Что касается СВО на Украине, то русские, например, имеют полную свободу и возможность обращаться и к украинской информации, потому что относительно существенная часть их СМИ продолжает работать на русском языке. Таким образом, русские имеют доступ к информации по обе стороны баррикад. Понимая, естественно, что украинское вещание на русском главным образом адресовано российской публике и является неотъемлемой частью пропаганды киевского режима.
В России мало кто консультирует западную прессу из-за языкового барьера, но выбор между государственными СМИ, альтернативными СМИ, оппозиционными СМИ и украинскими СМИ очень значителен. Таким образом, у среднего россиянина выбор информации даже больше, чем у среднего француза.
L'Eclaireur: Потому что в России нет промывания мозгов?
Олег Нестеренко: Промывание мозгов присутствует в любой точке мира, имеющей медийное пространство. Промывания мозгов нет, наверное, только на лесном острове Северный Сентинел Бенгальского залива.
Что касается России, то я только что изложил некоторые факты. Но возвращаясь к теме о институализированном промывании мозгов во Франции, где основные СМИ сообщают только информацию, навязанную «макронским» лагерем, если вы желаете поговорить о промывании мозгов – вам нужно обратиться к Украине.
Я приведу вам показательный пример одной семьи беженцев из Одессы. Когда я раннее говорил о беженцах с востока Украины, которым за 45 лет и которые во многом настроены пророссийски, вместе с тем необходимо отметить, что совсем по-иному обстоит дело с молодежью. Мать семейства является личным другом и проживает сейчас в одной из моих квартир под Парижем.
Если она и ее муж, оставшийся на Украине (и, нужно сказать, передвигающийся вне дома исключительно на своем авто, чтобы не быть пойманным властями и записанным в «добровольцы» на фронт), настроены в корне пророссийски и ненавидят преступный режим в Киеве, то двое их детей 18 и 23 лет – русофобы и поклонники украинских ультранационалистических движений.
Имея вполне здоровые межличностные отношения внутри семьи, дети тем не менее находятся в тотальной политической оппозиции к своим родителям. А последние мне говорят, что тут уж совсем ничего не поделаешь: укронационалистическая школа промывала мозги их детям с утра до ночи в течение всех десяти лет их обучения, а они, как родители, будучи все в работе – «проглядели» идеологическое форматирование своих детей. Это стало неизлечимой болезнью. Естественно, данный случай далеко не распространяется на всю украинскую молодежь востока и юга Украины, но он говорит о многом.
С момента распада Советского Союза украинское государство проводит массовое, полномасштабное промывание мозгов всех слоев населения. И с 2014 года этот процесс получил развитие с геометрической прогрессией. В украинских школах все учебники не просто патриотические, а ультранационалистические. Как хорошо сказал Ромен Гари: «Патриотизм – это любовь к своему; национализм – ненависть к чужому».
Если вы возьмете учебник истории Украины, то уверяю: у вас волосы встанут дыбом – если вы человек разумный – потому что вы там найдете такие факты, например, что легионы ваффен-СС – герои, и что французы на самом-то деле потомки украинцев. Что если французов в древности называли галлами, то это только потому, что они родом из области западной Украины, называемой Галицией. С чем я вас и поздравляю. Нет, это не бред сбежавшего из лечебницы душевнобольного. Это отрывки из официального учебника истории, изданного Министерством народного образования Украины. Это и есть украинское национальное образование, особенно с 2014 года.
L'Eclaireur: Движемся ли мы к изменению мирового порядка, в котором до сих пор доминировали Соединенные Штаты? Формируются ли новые блоки и устанавливаются ли новые балансы?
Олег Нестеренко: С момента окончания Второй мировой войны попытки решения крупных конфликтов всегда проводились через ООН, через Совет Безопасности. До сих пор это работало более или менее сносно. Но сегодня происходит очень глубокая перестройка на международной политической шахматной доске, и международные институты, которые раннее были дееспособны – таковыми отныне не являются.
Маловероятно, что в ближайшие годы позиция данных институтов будет слышна, и они станут играть существенную роль. Что касается перекомпоновки блоков, то она весьма относительна. Западный блок останется западным блоком. Никто не собирается из него выходить, и я не вижу, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, кто может в него войти. Незападные страны, которые коллективный Запад призывает сегодня занять враждебную к России и в то же время к Китаю позицию, прекрасно осознают, что они не входят и никогда не войдут в западный блок и являются лишь инструментом в руках последнего. Таково, во всяком случае, мое мнение.
В начале конфликта, в условиях давления, президент Пакистана провозгласил более чем ясно: «Мы вам не рабы!» Он сказал вслух то, что другие думают, но не говорят.
Незападные страны, которые подписываются под американским проектом, в своем подавляющем большинстве делают это лишь под давлением на их национальные интересы, которые не могут игнорироваться. К ним относятся государственные займы от международных финансовых институтов, контролируемых коллективным Западом. На данный момент многие развивающиеся страны не могут позволить себе роскошь идти против воли западных держав.
С февраля 2022 года и падение масок с крупных игроков международной политической арены, и процесс переустройства мирового порядка ускоряются. Этот процесс отнюдь не нов. Тем не менее налицо явное ускорение прежде всего не культурного или религиозного, а идеологического переустройства незападного мира по отношению к западному.
Россия предложила представителям незападного мира реальную альтернативу, и эта альтернатива основана не на вступлении в новый блок, а на двусторонних, многосторонних отношениях и на принципе невмешательства во внутреннюю политику суверенных государств.
Если у западных экспертов возникнет желание возразить мне, я предлагаю им сначала закрыть рты и открыть уши – что у них часто получается с трудом – и внимательно прислушаться к реакции незападного мира. Именно вслушаться, даже если на Западе традиционно считают жителей того, что они презрительно называют третьим миром, намного глупее себя.