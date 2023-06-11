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Спустя неделю после начала наступления противник сместил направление атак и начал применять маскировочные дымы в Запорожской области

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Спустя неделю после начала наступления противник сместил направление атак и начал применять маскировочные дымы в Запорожской области

На Запорожском направлении противник продолжает попытки осуществлять контрнаступление. Через неделю после первых атак в районе Орехова противник решил сместить их направление. По последним данным, накануне вечером и минувшей ночью ВСУ основной атакующий потенциал решили сосредоточить в направлении Васильевки, что к югу от Запорожья и к западу от Орехова.


Отличием этого направления от того, которое использовалось первоначально (Орехов-Работино), состоит в том, что на нём местность уже нельзя назвать идеально ровной «кухонной доской». Соответственно, и применение тяжёлой техники либо затруднительно, либо и вовсе (на ряде участков) невозможно.

Как сообщают наши военные с места событий, противник начал активное применение маскировочных дымов, пытаясь использовать это для скрытного перемещения лёгкой техники и пехоты. Однако в Запорожской области ветрено. Дымы зачастую просто сносит, дезориентируя самих же пытающихся наступать.

Впервые за неделю атакующих действий ВСУ на участке фронта в районе Орехова – затишье. Потеряв более полутора сотен единиц различной техники, включая американские БМП Bradley, немецкие «Леопарды» и французские AMX-10, противник, судя по всему, решил скорректировать план наступательных действий и провести очередную попытку перегруппировки.

Сегодня в Запорожской области синоптики прогнозируют дожди. Можно предположить, что этот фактор противник попытается использовать, чтобы осуществить продвижение при снижении возможностей для осуществления боевых вылетов российской авиации.
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14 комментариев
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  1. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 05:34
    +6
    Сегодня в Запорожской области синоптики прогнозируют дожди. Можно предположить, что этот фактор противник попытается использовать, чтобы осуществить продвижение при снижении возможностей для осуществления боевых вылетов российской авиации.

    Если хорошие ливни пройдут, всё эти "кошки" и "бредли" так сядут в малоросский чернозем, что простой "летунов" особо не аукнится. Выковыривали из грязи их будет арта.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 06:00
      +1
      А нам с нашими узкогусеничными бмпшками и бмдшками там будет легко?В том же положении окажемся что и враг.
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 06:06
        +5
        Цитата: Бережливый
        А нам с нашими узкогусеничными бмпшками и бмдшками там будет легко?В том же положении окажемся что и враг.

        У нас это вопросы логистики и эвакуации раненых / смены позиций, у ВСУ - ведения боевых действий. По идее, сейчас должны пробовать просочиться пехотой
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 07:48
          0
          Краснодар hi логистика увы проблема из разряда нерешаемых в нашей армии,или не те люди этим вопросом снабжения занимаются!
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 05:41
    +2
    Это все проба сил-активно раздергивают нашу оборону в нескольких направлениях чтобы потом вклиниться там где окажется хоть маленькая но слабина. В ближайшее время кроме смещения направления наступления нужно ожидать массовой активизации засланцев разных в наших регионах и усиления ударов с помощью бпла. Возможна новая попытка массового вторжения Белгородскую область,и не малой группы,а войскового соединения.
  3. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 05:44
    +6
    Техники поставили им куда больше полутора сотен. Думаю что это неделя лишь была разведкой боем. Прощупывали места где можно наскочить. Сейчас думаю будут искать место где собрать все силы, чтобы бросить в бой все что есть.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 06:17
      +3
      ЛС им тоже поставили? Дуболома на колёсах или гусянке в СССР да и в РФ готовят полгода, в учебке, но это именно дуболомов, конечно, во время ВОВ вообще за неделю готовили экипаж танка и за 3 месяца командира, так и погибало сколько? Выживали только лучшие, одарённые, остальным уважение и вечная память, сейчас мы можем себе позволить такое? Отбор лучших путём гибели не лучших? Хотя они позволяют, у них даже получившие навыки в странах НАТА в удобрения на раз, наркота она лишает страха, снимает боль, даёт использование организма в физических нагрузках выше, но ума не прибавляет, а уменьшает, вот и прут косяками по минным полям и под арту, РСЗО, Солнцепёки и авиацию
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:06
    +3
    Потеряв более полутора сотен единиц различной техники, включая американские БМП Bradley, немецкие «Леопарды» и французские AMX-10, противник, судя по всему, решил скорректировать план
    Генералы СВУ и советники НАТО сели думать, что делать дальше. А тут еще дожди обещают, земля раскиснет и как 60-ти тонным "Леопардам" прорывать оборону? Что-то тактика НАТО и их умные головы в штабах мало помогают на сегодняшний день.
  5. certero
    certero Сегодня, 06:10
    +5
    Цитата: Бережливый
    Это все проба сил-активно раздергивают нашу оборону в нескольких направлениях чтобы потом вклиниться там где окажется хоть маленькая но слабина.

    Очень надеюсь что наши подготовили для них хороший план окружения
  6. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:19
    +4
    Цитата: rotmistr60
    Потеряв более полутора сотен единиц различной техники, включая американские БМП Bradley, немецкие «Леопарды» и французские AMX-10, противник, судя по всему, решил скорректировать план
    Генералы СВУ и советники НАТО сели думать, что делать дальше. А тут еще дожди обещают, земля раскиснет и как 60-ти тонным "Леопардам" прорывать оборону? Что-то тактика НАТО и их умные головы в штабах мало помогают на сегодняшний день.

    Всё упирается в массу дальних ударов. Им придется снова осуществить завоз многих тонн снарядов и ракет, без этого шансов на успешное наступление нет.
    У нас есть время увеличить количество дальних ударов, улучшить разведку целей.
    И планомерно улучшать связь, РЭБ, ПВО.

    Уважение нашим бойцам и труженикам тыла.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:35
    +1
    Цитата: Бережливый
    А нам с нашими узкогусеничными бмпшками и бмдшками там будет легко?В том же положении окажемся что и враг.

    Мы в обороне, укронацисты должны атаковать, так что преимущество всё равно за нами.
  8. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:33
    0
    Дамы поставить это целая наука. Просто так, без учёта температур земли и воздуха, а также ветра, его унесёт и он не только поможет, но может и навредить.
    Во время Висло-Одеровской операции, ЕМНИП, чтобы обмануть противника, Советские войска задымили 180 км. по фронту и таки обманули немцев.
    ...
    Таких ресурсов и таких голов сегодня у хоxлoв нет.
  9. Roust
    Roust Сегодня, 07:49
    0
    Тут дыми, не дыми, и куда бы они не сунулись, один перец - к бандере.
  10. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 07:53
    0
    А что у нас таки разве не всепогодные самолеты и вертолеты?