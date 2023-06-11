Спустя неделю после начала наступления противник сместил направление атак и начал применять маскировочные дымы в Запорожской области

На Запорожском направлении противник продолжает попытки осуществлять контрнаступление. Через неделю после первых атак в районе Орехова противник решил сместить их направление. По последним данным, накануне вечером и минувшей ночью ВСУ основной атакующий потенциал решили сосредоточить в направлении Васильевки, что к югу от Запорожья и к западу от Орехова.
Отличием этого направления от того, которое использовалось первоначально (Орехов-Работино), состоит в том, что на нём местность уже нельзя назвать идеально ровной «кухонной доской». Соответственно, и применение тяжёлой техники либо затруднительно, либо и вовсе (на ряде участков) невозможно.
Как сообщают наши военные с места событий, противник начал активное применение маскировочных дымов, пытаясь использовать это для скрытного перемещения лёгкой техники и пехоты. Однако в Запорожской области ветрено. Дымы зачастую просто сносит, дезориентируя самих же пытающихся наступать.
Впервые за неделю атакующих действий ВСУ на участке фронта в районе Орехова – затишье. Потеряв более полутора сотен единиц различной техники, включая американские БМП Bradley, немецкие «Леопарды» и французские AMX-10, противник, судя по всему, решил скорректировать план наступательных действий и провести очередную попытку перегруппировки.
Сегодня в Запорожской области синоптики прогнозируют дожди. Можно предположить, что этот фактор противник попытается использовать, чтобы осуществить продвижение при снижении возможностей для осуществления боевых вылетов российской авиации.