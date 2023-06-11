Зеленский пообещал к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе взять Мелитополь в обмен на поставки дополнительных вооружений

Контрнаступление ВСУ специально приурочено к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе, Зеленский надеется получить от Запада дополнительные вооружения. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники на Банковой.
Украине срочно нужны дополнительные вооружения, но западные страны их не дают, отговариваясь тем, что предоставили Киеву все, что необходимо для проведения успешного наступления. На этом фоне киевский режим принял решение начать операцию и к саммиту НАТО добиться определенных успехов на фронте, "освободив" часть территорий и одновременно показав, как используется поставленное оружие. Как утверждают украинские источники, Зеленский якобы пообещал взять Мелитополь как раз к началу саммита, а взамен получить истребители и дальнобойные ракеты. Речь идет о F-16 и ATAKMS для РСЗО HIMARS.
Долгое молчание Киева в отношении начала контрнаступления на Банковой объясняют тем, что не хотели попасть впросак как с Бахмутом, где Сырский обещал взять город, а за месяц боев сумел продвинуться лишь на километр, не взяв ни одного населенного пункта. Накануне Зеленский нехотя признал, что ВСУ начали реализацию наступательной операции, но отказался говорить, на какой она стадии.
Пока все попытки прорыва на Запорожском и Южно-Донецком направлениях натыкаются на нашу грамотно организованную оборону, противник не только нем смог ее прорвать, но и даже занять передовые позиции. Несколько попыток закрепиться в окопах передового охранения на Ореховском участке закончились для украинцев большими потерями как в технике, так и в личном составе. Командующее контрнаступлением трио генералов во главе с Сырским пытается реализовать план, ранее предложенный Залужным, но получается у них не очень. Нанесение точечных ударов по всей линии соприкосновения пока ни к чему не привело, кроме потерь. Так что может выйти так, что к саммиту Зеленскому хвастать будет нечем.