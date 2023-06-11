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Зеленский пообещал к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе взять Мелитополь в обмен на поставки дополнительных вооружений

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Зеленский пообещал к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе взять Мелитополь в обмен на поставки дополнительных вооружений

Контрнаступление ВСУ специально приурочено к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе, Зеленский надеется получить от Запада дополнительные вооружения. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники на Банковой.


Украине срочно нужны дополнительные вооружения, но западные страны их не дают, отговариваясь тем, что предоставили Киеву все, что необходимо для проведения успешного наступления. На этом фоне киевский режим принял решение начать операцию и к саммиту НАТО добиться определенных успехов на фронте, "освободив" часть территорий и одновременно показав, как используется поставленное оружие. Как утверждают украинские источники, Зеленский якобы пообещал взять Мелитополь как раз к началу саммита, а взамен получить истребители и дальнобойные ракеты. Речь идет о F-16 и ATAKMS для РСЗО HIMARS.

Долгое молчание Киева в отношении начала контрнаступления на Банковой объясняют тем, что не хотели попасть впросак как с Бахмутом, где Сырский обещал взять город, а за месяц боев сумел продвинуться лишь на километр, не взяв ни одного населенного пункта. Накануне Зеленский нехотя признал, что ВСУ начали реализацию наступательной операции, но отказался говорить, на какой она стадии.

Пока все попытки прорыва на Запорожском и Южно-Донецком направлениях натыкаются на нашу грамотно организованную оборону, противник не только нем смог ее прорвать, но и даже занять передовые позиции. Несколько попыток закрепиться в окопах передового охранения на Ореховском участке закончились для украинцев большими потерями как в технике, так и в личном составе. Командующее контрнаступлением трио генералов во главе с Сырским пытается реализовать план, ранее предложенный Залужным, но получается у них не очень. Нанесение точечных ударов по всей линии соприкосновения пока ни к чему не привело, кроме потерь. Так что может выйти так, что к саммиту Зеленскому хвастать будет нечем.
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30 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:29
    +3
    "освободив" часть территорий и одновременно показав, как используется поставленное оружие.
    Как используется поставленное оружие Зеленский действительно показал и показал красочно - фотографии и ролики с разбитой западной техникой на первых полосах западных газет и заполонили интернет. С размахом подготовил "показ" прямо, как новую программу "Квартала-95". И заявка на взятие Мелитополя из того же разряда - не возьму, так угрохаю еще несколько десятков тысяч своих солдат пусть на Западе видят, как "героически" сражается Украина.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:19
      +2
      Завтра в России государственный праздник и надо ожидать любой пакости от "братьев" с Незалежной. Хорошо бы упредить их показательными ударами по больным местам и особенно в западных областях. Следующие сутки будут показательными в нашей готовности и решимости жесткого ответа.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 07:42
        +2
        Так что может выйти так, что к саммиту Зеленскому хвастать будет нечем.

        Это - однозначно, но вооружение запад будет поставлять в любом случае, даже если останется один укро-партизанский отряд.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 08:03
          0
          взять Мелитополь... в июле

          Клоун нанюхался...
      2. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 07:42
        0
        Зеленский пообещал к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе взять Мелитополь в обмен на поставки дополнительных вооружений

        Интересно, как он себе это представляет?

        СПРАВКА
        Вильнюсский саммит 2023 года - это предстоящий саммит НАТО, который планируется провести 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, столице Литвы.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:53
      +1
      У всуук много ещё техники и живой силы,они способны на проведение различных наступательных действий так что наплевательско-легкомысленное отношение тут неуместно. Нужно наносить удар по именно местам скопления техники,по из второму эшелону на передовой. И очень важно к 10 июля нанести серию ударов по генштабу всу,ихниму мо,по военной прокуротуре,пр сбу,по миду ук-роины...
      1. Ракитин
        Ракитин Сегодня, 08:03
        0
        Можно по Вильнюсу нанести - весь кагал одним тапком прихлопнуть в момент сбора.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:30
    +2
    Так что может выйти так, что к саммиту Зеленскому хвастать будет нечем.

    Не "может выйти так", а точно к саммиту хвастать нечем будет!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:45
      +1
      Цитата: Егоза
      Так что может выйти так, что к саммиту Зеленскому хвастать будет нечем.

      Не "может выйти так", а точно к саммиту хвастать нечем будет!

      Саммит , это очередная западная марковка. Если нужно они его отменят, перенесут, затянут, расширят, суззят... лишь-бы удобные укро-иди.оты пакостили России.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:36
    +3
    НАТО на Украине использовало свою тактику наступления отработанную годами,но что то не срастётся.Наверно превосходства авиации нет?Мозх супрстата кипит,на земле превосходство в численности есть ,а победы нет.ТЯО использовать- так прилетит со всей дури по ним самим.И все НАТОвцы забанены ,чтоб в тихую по телефону победить,для СМИ.Пока НАТО в своих СМИ ищет пути победы ,а кто этих украинцев там считает.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 07:26
      +1
      Наверно превосходства авиации нет

      Пожалуй что да, потому как если посмотреть организованные ими конфликты за последнюю четверть века, везде доминирование их авиации было просто абсолютным.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:49
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Мозх супрстата кипит,на земле превосходство в численности есть ,а победы нет.

      Да и тянуть это бесконечно им не позволит их бюджеты, да и население начинает будить.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:39
    +3
    Зеленский пообещал к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе взять Мелитополь в обмен на поставки дополнительных вооружений
    recourse "А можно вечером стулья, а утром деньги? - Можно, но деньги вперед!" request И все верят в варианты... fool
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:46
    +2
    На данный момент можно построить модель эффективности ведения боевых действий на основе массы и дальности ударов. Точных ударов, разумеется.

    Три критерия:
    - точность;
    - масса;
    - расстояние.

    Надеюсь, в МО есть специалисты по компьютерному моделированию (а они были). "В одну трубу вливается, в другую выливается".
    Чем больше мы поражаем на расстоянии, тем меньше поражают нас.
    Если нам удастся нарастить это преимущество, то появятся предпосылки для планирования операций по продвижению вперёд.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:53
      +1
      Цитата: Kuziming
      На данный момент можно построить модель эффективности ведения боевых действий на основе массы и дальности ударов. Точных ударов, разумеется.

      Три критерия:
      - точность;
      - масса;
      - расстояние.

      Надеюсь, в МО есть специалисты по компьютерному моделированию (а они были). "В одну трубу вливается, в другую выливается".
      Чем больше мы поражаем на расстоянии, тем меньше поражают нас.
      Если нам удастся нарастить это преимущество, то появятся предпосылки для планирования операций по продвижению вперёд.

      Есть вообще модель проще winked Послать участкового, чтобы он арестовал всю уковерхушку в Киеве и с миграционной службой депортировал всех наёмников из Украины. bully
  6. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:02
    +1
    у нарколыги фашистского..болезнь Наполеончика прогрессирует.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:07
    +1
    До Мелитополя от Энергодара 120 км по шоссе: не реально.
  8. Трямс
    Трямс Сегодня, 07:10
    0
    печально, если со слов "источников" все так, и речь не о возьмет / не возьмет
    загнанный в угол своим же дата-балабольством псих пойдет на любую дичь в плане обстрелов
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 07:11
    +3
    Так что может выйти так, что к саммиту Зеленскому хвастать будет нечем.
    Дай Бог, дай Бог... Наступательный потенциал ВФУ конечно ослаблен, но еще очень силен. И они в любой момент могут изменить направление своего "контронаступа", очень надеюсь, что и там наши войска будут к этому готовы, особенно вдоль Днепра...Хочу пожелать военной удачи солдатам и офицерам из "хозяйства Теплинского"
  10. mysticman 1
    mysticman 1 Сегодня, 07:11
    +3
    we remember that Kirill budanov also had promised to capture Crimea by spring 2023 , empty promises for the gullible
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 07:21
      -1
      Они много чего обещают, а выполнить не в состоянии. Давно понятно, что там одни болтуны.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 07:53
        0
        Они много чего обещают, а выполнить не в состоянии

        это вы про наших или "ихних" ?
        п.с. хох.лы крымский мост взорвали (повезло, что не полностью), теракты на лидеров общественного мнения совершают вполне успешно, часть белгородской области превратили в зону боевых действий - пусть не полностью, но успех хох.лов более очевиден, чем у пенсионеров...
  11. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 07:21
    +1
    "Наверху любят только хорошие новости"(с). Помнится, западные советники как-то взяли управление ВСУ (как и многое другое) в свои руки. С кого же тогда спрос за неудачи? Или, получив по первое число, предпочли самоустраниться, чтобы иметь возможность как прежде, бранить через губу "никчёмных зусулов"?
  12. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:27
    +1
    Можно машку за ляшку...
    И уйти за днепр.
    Премудрость-страх божий.
    Свою бпндеровскую митрополию иметь надо, чтоб за бандеру молились.
    За упокой
  13. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 07:32
    -1
    Кровавый бизнес-проект "война на Украине" в разрезе: есть успех - есть инвестиции, нет успеха - обеспечь чем-то другим, или терпи. До следующего собрания совета директоров, как в корпоративных войнах из серии книг Алекса Орлова.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:49
      0
      есть успех - есть инвестиции

      успех у запада есть и успех немалый - наша страна, что бы ни говорила неумная пропаганда, ослабляется, народ замещается приезжими... так что инвестиции запада в окраену будут продолжаться!!!
      п.с. только решительное и оперативное уничтожение верхушки бандеровцев может помочь изменить ситуацию, но .... сами всё знаете
  14. Roust
    Roust Сегодня, 07:40
    0
    Надеюсь, к июльскому саммиту все они дружным строем отправятся к бандере под похоронный марш. Оркестр, товсь!
  15. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:44
    0
    Войска киевского диктатора немного продвинутся, но недалеко. В процессе вы потеряете столько материала и людей, что атака остановится сама собой. При условии 100% боеспособности российской авиации, артиллерии, бронетанковых соединений и пехоты.
    Это будет продолжаться до тех пор, пока Запад не перестанет поставлять оружие киевскому диктатору. А если поставки оружия прекратятся, то экономика на Западе остановится.
    Например, в Германии каждое произведенное оружие покупается федеральным правительством или Бундесвером. Но деньги идут от граждан. Чем больше производится оружия, тем больше должен платить гражданин, т.е. все более высокие налоги, как 500 лет назад, так и сегодня.
    Так что подождите, пока западная экономика достигнет дна и конфликт исчерпан.


    Будьте осторожны, никогда не недооценивайте врага!
  16. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 07:45
    0
    Главари укровермахта лоханулись и не научились у немчуры бить одной жирной большой свиньей в одну точку... - вместо этого начали лупить маленькими поросятами в разных местах...ну и результат ....
  17. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:56
    0
    Зеленский якобы пообещал взять Мелитополь как раз к началу саммита
    ...получается пообещал очередную кровавую бойню своим кукловодам в открытую слив их..и из этого следует пообещал своим гражданам побольше ям рыть..причём своими силами...замечательно