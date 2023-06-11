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В Харькове прогремели взрывы, украинская ПВО ночью пыталась сбить российские дроны-камикадзе

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В Харькове прогремели взрывы, украинская ПВО ночью пыталась сбить российские дроны-камикадзе

Российские войска продолжают наносить удары по военным объектам Украины, расположенным в глубине территории. В последне время редко какая ночь обходится без срабатывания сигналов воздушной тревоги. Если не прилетают ракеты, то обязательно появятся дроны-камикадзе "Герань-2", которых у России, как оказалось, имеется в достаточном количестве.


Не стала исключением и ночь с субботы на воскресенье, поздним вечером в субботу на территории нескольких регионов Украины была объявлена воздушная тревога и с некоторой периодичностью сирены работали почти до утра. По данным украинского телеканала ТСН, тревога была объявлена в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины, взрывы в ночное время звучали в Харькове, Днепре (Днепропетровск), а также Сумской области. Сообщалось об активной работе украинской противовоздушной системы.

По данным российских ресурсов, ночью по Украине работали "Герани", ракетной атаки не проводилось. Основной удар был нанесен по Харькову и Харьковской области, видимо работали по каким-то ранее выявленным объектам. Это подтверждают и в военно-гражданской администрации города, но никаких подробностей не приводят. Заявляется, что ПВО ВСУ ночью над городом чего-то пыталась сбить. Генштаб ВСУ тоже молчит, утренней сводки с количеством "сбитых" за ночь российских ракет пока нет.

Между тем, украинские военные жалуются на новую тактику русских по применению дронов-камикадзе. Она очень проста и эффективна. В определенный район в ночное время запускается всего один дрон-камикадзе типа "Герань-2", который начинает кружить в небе. В это время украинская ПВО пытается его сбить, а расходуя ресурсы ПВО. Кроме того, громкий звук работы мотора заставляет открывать огонь по воздуху и остальных военных. Наши в это время засекают места расположения систем ПВО и т.д. Пробыв определенное время в воздухе, "Герань" атакует свою цель, а вслед за ней прилетают следующие, которые работают по уже новым. Об этом сообщал Генштаб ВСУ.
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6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:03
    0
    В Харькове прогремели взрывы, украинская ПВО ночью пыталась сбить российские дроны-камикадзе
    "Эх поскребышек, акромя гитары у тебя в руках ничего не держится."
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:07
    +1
    редко какая ночь обходится без срабатывания сигналов воздушной тревоги
    Киев возможно надеялся на то, что с началом его наступления интенсивность ударов по объектам в украинских городах снизится, а может даже на время прекратится. Но не угадал. Систематически наносятся удары по назначенным объектам и ПВО Украины нанося немалый урон.
    украинские военные жалуются на новую тактику русских по применению дронов-камикадзе
    А, что хотели? В военном деле действовать по уже известным противнику шаблонам не рекомендуется.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:24
    0
    Опять промахнулись шойгу...


    ... Мимо кыева.

    Зе спит спокойно?
    Тогда мо рф должно (по условиям сделки с бандерой) обеспечить ему спокойный сон.
    7 км радиус безопасности
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 07:48
      0
      Зе спит спокойно?
      хоть кто-то может пояснить, что с ним надо сделать и зачем?
      Будь вы Зе : в ваших руках высокий % стада, которому просто знакомо ваше лицо. И оно послушает вас быстрее, даже если на вашей шее будет моя веревка.

      А потом я вас же им и скормлю, и будут рады во всем вас обвинить, лишь бы не признавать, что скакали зря, а потому что вы их обманули.
      Альтернативный вариант - вы сами себя в темном чулане. Для меня эффект тот же.
  4. Трямс
    Трямс Сегодня, 07:40
    0
    В определенный район в ночное время запускается всего один дрон-камикадзе типа "Герань-2", который начинает кружить в небе. В это время украинская ПВО пытается его сбить, а расходуя ресурсы ПВО. Кроме того, громкий звук работы ...
    с 16г МО РФ набирает в штат и геймеров, способных делать по 400 операций в минуту. Соревнования между ними проводит, развивает киберспорт, что поддерживается и ВВПутиным.

    Так вот, смотря на все эти штуки с танкованием и байтом и др пластичными тактиками Гераней и ракет, интеграция киберармии в команду проходит успешно. Интересная эволюция там, где большинство из прежнего поколения еще мыслит строго в рамках устава. Поправьте, если оно всегда так и было в плане пластичности.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:57
    0
    Нужно было в 14ом году принимать Харьковщину в состав России,когда они своих представителей в кремль присылали. Уже бы и их предприятия на нашу оборону работали бы...