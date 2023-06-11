В Харькове прогремели взрывы, украинская ПВО ночью пыталась сбить российские дроны-камикадзе

Российские войска продолжают наносить удары по военным объектам Украины, расположенным в глубине территории. В последне время редко какая ночь обходится без срабатывания сигналов воздушной тревоги. Если не прилетают ракеты, то обязательно появятся дроны-камикадзе "Герань-2", которых у России, как оказалось, имеется в достаточном количестве.
Не стала исключением и ночь с субботы на воскресенье, поздним вечером в субботу на территории нескольких регионов Украины была объявлена воздушная тревога и с некоторой периодичностью сирены работали почти до утра. По данным украинского телеканала ТСН, тревога была объявлена в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины, взрывы в ночное время звучали в Харькове, Днепре (Днепропетровск), а также Сумской области. Сообщалось об активной работе украинской противовоздушной системы.
По данным российских ресурсов, ночью по Украине работали "Герани", ракетной атаки не проводилось. Основной удар был нанесен по Харькову и Харьковской области, видимо работали по каким-то ранее выявленным объектам. Это подтверждают и в военно-гражданской администрации города, но никаких подробностей не приводят. Заявляется, что ПВО ВСУ ночью над городом чего-то пыталась сбить. Генштаб ВСУ тоже молчит, утренней сводки с количеством "сбитых" за ночь российских ракет пока нет.
Между тем, украинские военные жалуются на новую тактику русских по применению дронов-камикадзе. Она очень проста и эффективна. В определенный район в ночное время запускается всего один дрон-камикадзе типа "Герань-2", который начинает кружить в небе. В это время украинская ПВО пытается его сбить, а расходуя ресурсы ПВО. Кроме того, громкий звук работы мотора заставляет открывать огонь по воздуху и остальных военных. Наши в это время засекают места расположения систем ПВО и т.д. Пробыв определенное время в воздухе, "Герань" атакует свою цель, а вслед за ней прилетают следующие, которые работают по уже новым. Об этом сообщал Генштаб ВСУ.