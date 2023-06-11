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Временное затишье на Запорожском направлении: Противник перегруппировывает силы и готовится к новым атакам

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Временное затишье на Запорожском направлении: Противник перегруппировывает силы и готовится к новым атакам

На Запорожском направлении временное затишье, противник перегруппировывает силы и готовится к новым ударам. ВСУ необходимо прорвать оборону и выйти на Токмак, который открывает дорогу на Мелитополь. Ночные боевые действия так и не показали, где командование ВСУ готовит новый удар.


По данным, поступающим с российских ресурсов, командование ВСУ перестало посылать войска в лобовые атаки на Ореховском участке поняв, что этим ничего не добьешься. Сейчас идет перегруппировка, противник готовит новые атаки. В то же время боевые действия не прекратились, они перешли в фазу позиционных боев. Активно работает артиллерия в обеих сторон, активизировались украинские ДРГ. Такая же ситуация в районе Гуляйполе, там также идут позиционные бои, противник концентрирует силы, пытаясь скрыть их в лесопосадках.

Интенсивность боевых действий значительно снизилась, по мнению военных, противник выбирает новую точку на Запорожском направлении, где будет пробовать прорвать нашу оборону.


На Южно-Донецком почти такая же ситуация, бои продолжаются, враг активизировался в районе Времевского выступа, пытаясь ликвидировать его и тем самым выровнять фронт, продвинувшись вперед. Бои идут в районе Левадного, также противник пытается атаковать под Нескучным и в направлении Новодонецкого, где идет обмен ударами артиллерии. Само Нескучное находится в низине, поэтому там находится только боевое охранение, которое при атаке отходит на прилегающие высоты.

Противник поменял тактику, стараясь атаковать рассредоточенными группами, тем самым минимизировать урон от огня артиллерии. Под Левадным ВСУ удалось вклиниться в наши позиции, но не на долго, ответными действиями противник был выбит. Наши нанесли серию ударов по резервам противника.
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8 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:39
    +2
    Танковые клинья без поддержки с воздуха обречены на провал, ВСУ пытались повторить "Гудериана" ? все кто более или менее сведущи в военном деле понимают, что безраздельное господство в воздухе ВКС России и количественное превосходство в артиллерии сведет на нет все численное превосходство в живой силе Украины сконцентрированной на отдельных участках фронта.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 07:46
      0
      Наверное кто то с юга летает. К севастополю.
      Пво-вкс железные яцца имеют.
      А по 2 самолета всу херсон- часов яр-мелочь.
    2. freddyk
      freddyk Сегодня, 07:46
      0
      Silver99, Видел кадры из фильмов про зомбоапокалипсис? , когда зомбаки прорываются тупо за счёт количества. Во тут такой же план.
    3. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 07:50
      0
      главари укровермахта не научились у немчуры бить одной большой свиньей в одной точке - вместо этого бьют мелкими поросятами в разных местах.
  2. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:49
    0
    Временное затишье в сторону Запорожья, где место группировки?
    Если известно, хорошая цель для ВВС России!
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:49
    0
    Временное затишье на Запорожском направлении, противник перегруппировывает силы и готовится к новым атакам
    recourse Им без люлей, как без пряников. request
  4. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:50
    +1
    Дожди там пошли. Сегодня кратковременные, завтра кратковременные. Земля киснет и налипает как на сапоги так и на траки. Отсюда и затишье и подтягивания резервов. У нас резервы есть, остались ли резервы у противника, вот в чем вопрос. А если остались то сколько.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:01
    0
    Им нужен результат любой ценой,им нужно прорвать нашу оборону. Они будут бить в лоб в пяти-семи местах чтобы продавить-прорвать наши оборонительные линии. Пока что ничего нового в военном плане они не показывают.