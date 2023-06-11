Временное затишье на Запорожском направлении: Противник перегруппировывает силы и готовится к новым атакам

На Запорожском направлении временное затишье, противник перегруппировывает силы и готовится к новым ударам. ВСУ необходимо прорвать оборону и выйти на Токмак, который открывает дорогу на Мелитополь. Ночные боевые действия так и не показали, где командование ВСУ готовит новый удар.По данным, поступающим с российских ресурсов, командование ВСУ перестало посылать войска в лобовые атаки на Ореховском участке поняв, что этим ничего не добьешься. Сейчас идет перегруппировка, противник готовит новые атаки. В то же время боевые действия не прекратились, они перешли в фазу позиционных боев. Активно работает артиллерия в обеих сторон, активизировались украинские ДРГ. Такая же ситуация в районе Гуляйполе, там также идут позиционные бои, противник концентрирует силы, пытаясь скрыть их в лесопосадках.Интенсивность боевых действий значительно снизилась, по мнению военных, противник выбирает новую точку на Запорожском направлении, где будет пробовать прорвать нашу оборону.На Южно-Донецком почти такая же ситуация, бои продолжаются, враг активизировался в районе Времевского выступа, пытаясь ликвидировать его и тем самым выровнять фронт, продвинувшись вперед. Бои идут в районе Левадного, также противник пытается атаковать под Нескучным и в направлении Новодонецкого, где идет обмен ударами артиллерии. Само Нескучное находится в низине, поэтому там находится только боевое охранение, которое при атаке отходит на прилегающие высоты.Противник поменял тактику, стараясь атаковать рассредоточенными группами, тем самым минимизировать урон от огня артиллерии. Под Левадным ВСУ удалось вклиниться в наши позиции, но не на долго, ответными действиями противник был выбит. Наши нанесли серию ударов по резервам противника.