В Киеве длительное отсутствие главы военной разведки Буданова объяснили «нахождением на задании»

Он на собственном примере показывает и бойцам, и даже командирам пример мотивации, планирования и реализации задач

На Украине начали пропадать высокопоставленные генералы. Сначала из медийного пространства исчез главком ВСУ Валерий Залужный, вслед за ним куда-то исчез глава Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов. В пресс-службе ГУР длительное отсутствие начальника пытаются объяснить его участием в спецоперациях. Об этом заявил спикер военной разведки Украины Андрей Юсов.Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов пропал из медийного пространства прямо вслед за Залужным. Но если главкома ВСУ пару раз показали и он даже что-то смог произнести на камеру, то о Буданове нет вообще никакой информации, и это при том, что в последне время он очень активно пиарил сам себя, раздавая интервью налево и направо.В России исчезновение Буданова связывают с ударом высокоточных ракет по зданию ГУР МО Украины в ответ на атаку Белгородской области, но в Киеве все категорически отрицают. Как заявил представитель военной разведки Юсов, с главой ГУР якобы все в порядке, просто он часто непосредственно участвует в разработанных разведкой спецоперациях. Видимо и сейчас Буданов лично реализует какой-то план, "находясь на задании".- заявил представитель разведки.Никакого другого объяснения длительного отсутствия Буданова у пресс-службы ГУР МО Украины нет, вариант с его ранением или ликвидацией они категорически отвергают. Как заявляется, на Буданова было совершено "более десятка" покушений, но он героически преодолевал это и продолжал работу на благо Украины и ее безопасности. В то же время никакого внятного ответа о месте нахождения главы ГУР в пресс-службе не дали, отделавшись общими фразами о том, что все подразделения разведки продолжают "эффективную работу", и сообщения российской пропаганды никак на это не повлияют.