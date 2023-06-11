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В Киеве длительное отсутствие главы военной разведки Буданова объяснили «нахождением на задании»

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В Киеве длительное отсутствие главы военной разведки Буданова объяснили «нахождением на задании»

На Украине начали пропадать высокопоставленные генералы. Сначала из медийного пространства исчез главком ВСУ Валерий Залужный, вслед за ним куда-то исчез глава Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов. В пресс-службе ГУР длительное отсутствие начальника пытаются объяснить его участием в спецоперациях. Об этом заявил спикер военной разведки Украины Андрей Юсов.


Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов пропал из медийного пространства прямо вслед за Залужным. Но если главкома ВСУ пару раз показали и он даже что-то смог произнести на камеру, то о Буданове нет вообще никакой информации, и это при том, что в последне время он очень активно пиарил сам себя, раздавая интервью налево и направо.

В России исчезновение Буданова связывают с ударом высокоточных ракет по зданию ГУР МО Украины в ответ на атаку Белгородской области, но в Киеве все категорически отрицают. Как заявил представитель военной разведки Юсов, с главой ГУР якобы все в порядке, просто он часто непосредственно участвует в разработанных разведкой спецоперациях. Видимо и сейчас Буданов лично реализует какой-то план, "находясь на задании".

Он на собственном примере показывает и бойцам, и даже командирам пример мотивации, планирования и реализации задач

- заявил представитель разведки.

Никакого другого объяснения длительного отсутствия Буданова у пресс-службы ГУР МО Украины нет, вариант с его ранением или ликвидацией они категорически отвергают. Как заявляется, на Буданова было совершено "более десятка" покушений, но он героически преодолевал это и продолжал работу на благо Украины и ее безопасности. В то же время никакого внятного ответа о месте нахождения главы ГУР в пресс-службе не дали, отделавшись общими фразами о том, что все подразделения разведки продолжают "эффективную работу", и сообщения российской пропаганды никак на это не повлияют.
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42 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:25
    +12
    вестимо Буданов сам взрывчатку закладывает.... ага. и вместе с ДРГ ходит за ЛБС в наши тылы. lol
    1. Max2022
      Max2022 Сегодня, 08:31
      +16
      За коксом в Колумбию, каналы гумпомощи расширять скорее поехал)
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:32
        +5
        Это называется договариваться о помощи медикаментами для нужд руководства ВСУ и ГУР. wassat
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 09:28
          +2
          Раз не объявили о смерти - до сих пор надеются найти живым.
          Видать, тот бункер до сих пор раскопать не могут.
          Хорошо так закопались.
        2. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 10:16
          +2
          Цитата: Nexcom
          Это называется договариваться о помощи медикаментами для нужд руководства ВСУ и ГУР.

          Вот есть такое мнение: https://t.me/voenacher/46251?single
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:52
      +1
      "задание" это новое назначение, он теперь начальник разведки у бандеры
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 09:18
        +5
        почти у бандеры....последние видео он снимал в своём кабинете с пачками антидотов на столе сразу после удара по ГУР и выглядел фигово...спецы подозревают что в подземельях ГУР явно было химоружие и Буданов вздохнул запрещённых Конвенциями ООН веществ. Так что может и пытаются откачать "мамкиного пирожка", а пока то, что осталось презентовать некомильфо.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:08
      +2
      Да врачи его никак собрать не могут-какую голову на место "родной " не пришьют,всё одно задница с глазами получается wassat
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:26
    0
    Это как понимать?Отправили на "передовую"?Да ладно,прячется,утырок.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:27
      0
      может его накрыло? лечится теперь. а шароварные по ушам ездят что он на задании.... вангую - ещё и медальку потом привесят ему. за "непосредственное участие в боевых заданиях"
  3. Трямс
    Трямс Сегодня, 08:32
    +1
    если через пару недель не объявится, то отлично
    а пока фик его знает, пока только начало активной фазы "контрнаступа" и все логично
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:53
      0
      Так-то через три дня человека искать начинают laughing
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:06
        +1
        Только по зарегистрированному заявлению. wink
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 09:32
        0
        Так-то через три дня человека искать начинают

        А чё его искать ? Загорает где ни будь на пляже .
  4. spech
    spech Сегодня, 08:32
    +4
    Сначала из медийного пространства исчез главком ВСУ Валерий Залужный, вслед за ним куда-то исчез глава Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов.

    Надеюсь с бандерой консультируются.
  5. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:36
    0
    Памперсы кончились у незалежной. А недержание от страха за собственную шкуру не вылечивается - сидит Будан в сортире.
  6. nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 08:39
    +5
    Какое задание у этого упыря?Ясно уже что в аду вместе с Залужным и Сырским.Пожоже его в бункере грохнули в день удара по зданию разведки.А как пиарился,весь такой крутой ,типа всех переможем. Ну ну.Теперь его черти жарят.
  7. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:40
    +3
    с главой ГУР якобы все в порядке, просто он часто непосредственно участвует в разработанных разведкой спецоперациях. Видимо и сейчас Буданов лично реализует какой-то план, "находясь на задании".

    Так и представляю себе, стоит этот лыцарь плаща и кинжала, с парашютом и рацией за спиной, и лично помогает таким же утыркам садится в ЛИ-2, и они улетают куда-то в ночь. bully
    ПыСы. Вы прослушали краткое содержание 235 серии, остросюжетной мыльной оперы, про хохляцких оперов. wassat
    Скоро на всех экранах деРЬмократичного мира.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:43
    +6
    В пресс-службе ГУР длительное отсутствие начальника пытаются объяснить его участием в спецоперациях
    Начальник ГУР лично участвует в операциях? Самим не смешно? Ему по служебным обязанностям положено утверждать разработанные сотрудниками управления планы операций, а не принимать в них участие. По всей вероятности "пророк" по Крыму отправился в далекий путь... к Лукавому.
  9. Msi
    Msi Сегодня, 08:46
    +1
    Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов пропал из медийного пространства прямо вслед за Залужным

    Может быть "уточку" одну на двоих делят....????
  10. Putnik_16
    Putnik_16 Сегодня, 08:48
    +3
    Буданов в гостях у Бандеры , остальные члены шайки Зе фюрера ожидают своей очереди ...
  11. Аскер
    Аскер Сегодня, 08:51
    0
    Очень надеюсь ,что в момент прилета он был на работе, и лично отражал удар !!!!
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:52
    +2
    Ему сменили пол, сделали пластическую операцию "Под Лиз Трасс" и тайно готовят в Генсеки НАТО. wassat
  13. PASus
    PASus Сегодня, 08:54
    +1
    Исчез на анальные тренинги гейропейских вояк, перед контнахрюком. Наверняка, пропесочивают пирожка и ставят на кон его никчемную жизнь по результатам хохлошвайнэнаступа.
  14. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 08:58
    +2
    Взял из кассы 100 баксов на подкуп президента и уехал на задание.
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:58
    +2
    Кругом детские картинки, дешевые фото, и весь комплекс народного творчества. Он бы еще свидетельство о своем рождении на стену поцепил. Яркий пример хвастовства и постоянного комплекса собственной неполноценности.
  16. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 09:01
    0
    Ну, не сразу, а где-то через месяц. Залужный пропал, где-то 7 - 8 мая, а Быдланов, в конце месяца. Сдается мине, что повториться история с Гонгадзе, в Таращанском лесу обнаружат безголовый труп и 10 лет будут угадывать - чей же это труп?)))
  17. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:06
    0
    И что главное: если Залужный реальный военачальник, обладающий очень неплохими качествами для своего ранга и пострадал он именно за это, то Буданов "пропал" только, благодаря своему языку.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 09:45
      +1
      Мое сугубо лично мнение, Залужный - просто говорящая голова. Планирование и руководство, осуществляют совсем другие люди, которые не разговаривают на украинском))) да и по русски тоже)))
  18. svp67
    svp67 Сегодня, 09:07
    +3
    Да поговаривают, что наш "Кинжал" ОЧЕНЬ удачную дырочку в земле просверлил, да так удачно, что то, что не уничтожил взрыв его боеголовки в подземном бункере, то добила хлынувшая в эту дырочку вода Днепра...
    Так, что если даже Буданова там не удалось уконтропупить, то у него сейчас вполне есть повод прятаться, даже от прессы... Он же уже понимает, что "сезон охоты" на него открыт.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:17
      0
      Цитата: svp67
      Да поговаривают, что наш "Кинжал" ОЧЕНЬ удачную дырочку в земле просверлил, да так удачно, что то, что не уничтожил взрыв его боеголовки в подземном бункере, то добила хлынувшая в эту дырочку вода Днепра....

      hi у него там над головой портреты сов lol
      Не всякая сова долетит до середины Днепра!

      wassat пропал -----хорошо, если навсегда
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 10:31
        0
        Цитата: Reptiloid
        у него там над головой портреты сов

        Да они "символ ГУР ВСУ"
  19. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 09:18
    +2
    В Америке он. Точно вам говорю!!! На опознании по ДНК. Туда весь собраный фарш отвезли и сейчас отделяют цру от ми-6 и гур.
  20. жарофф
    жарофф Сегодня, 09:25
    +3
    Долго живу . Много видел и знаю. По всем признакам получается запой.
  21. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 09:35
    0
    — Повторяю, если машины нет, значит поехали на задание. Или за водкой? Водки у нас много, поэтому поехали на задание Ты был один в форме, формы сейчас у тебя нет, значит ты поехал на задание, но не за водкой, потому что водки у нас много.
    Особенности национальной охоты (с)
  22. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:50
    0
    Он может и правда где то того то мотивирует, может уже в мире ином...
    Любой организм смертен. Иногда - внезапно.
    Фото в заголовке не очень высокого разрешения. А интересно бы прочитать названия книг на столе, что там левее книг... Термокружка или ароматизатор? Текст на грамоте и что за картины. Хотя, наверное у наших специалистов это всё есть. И на бытовых слабостях Буданова давно бы отловили или перекрестили.
  23. blackcat
    blackcat Сегодня, 10:01
    0
    Отправили в ад с проверкой , готовы ли черти к приему Зеленского am
  24. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:04
    0
    Встречается с Сатаной, договаривается о льготах для Зеленского.
  25. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 10:16
    0
    Souhlasím, aby si Kirilla Budanova našel Kinžal!! Je to Ukrajinský "Reinhard Heydrich", velmi nebezpečný fašista.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 10:17
      0
      Я согласен, что Кирилла Буданова должен найти Кинжал!! Это украинский «Рейнхард Гейдрих», очень опасный фашист.
  26. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:39
    0
    Не знаю, что там с этим ушлепком будановым, но, надеюсь, что у него тоже неудачно прошло члено-протезирование или травма головы.
  27. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:44
    0
    Ну вот! А по телевидению нам говорили, что высокопоставленных бандеровцев убивать нельзя, потому что из них сделают героев и святых мучеников и молиться на них будут. А оказалось все намного проще. Они даже не признают их смерти. Буданов жил, Буданов жив, Буданов будет жить.