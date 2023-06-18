Андроник Комнин. «Монте-Кристо» и Дон Жуан Константинополя



Андроник I, портрет из рукописи « История Иоанна Зонараса»



Agnes of France

Беспокойное семейство

«Яблочки от яблони»

«Подданные должны следовать примеру своего государя, и естественно, что товары, изготовленные в одной мастерской, должны нравиться нам с ним одинаково.»

Византийский «Монте-Кристо»

«Однажды, поднявшись в темноте, он воткнул в землю палку, на которую опирался в дороге, как человек больной, надел на неё хламиду, наложил сверху шляпу и, таким образом сделав нечто похожее на человека, присевшего для отправления естественной нужды, предоставил стражам наблюдать вместо себя за этим чучелом, а сам, тайно пробравшись в росший там лес, полетел, как серна, освободившаяся от тенет, или птица, вырвавшаяся из западни.»

Возвращение «блудного брата»



Андроник Комнин уезжает от Ярослава Осмомысла. Миниатюра Лицевого летописного свода

Снова в бегах

Короткое правление Алексия II Комнина



Мария Антиохийская, миниатюра библиотеки Ватикана



Ослепление протосеваста Алексия, миниатюра XIII в.

«Теперь в моей ты власти, мой гонитель и виновник моего долгого скитальничества, из-за которого я сделался почти всемирным посмешищем и в нищете обошёл все страны, какие обтекает солнце на своей колеснице. Ты, заключённый, как в безвыходной тюрьме, в этом камне с семью вершинами, будешь спать непробудным сном, пока не раздастся звук последней трубы; а я, как лев, напавший на богатую добычу, вступив в этот семихолмный и великолепный город, буду мстить твоему роду и заплачу ему жестоким возмездием за всё зло, какое перенёс от тебя.»

«Многовластие нехорошо, пусть правит один повелитель.»

Басилевс Андроник Комнин



Таким предстаёт перед нами правление Андроника Комнина на миниатюре XV в.



Исаак II на портрете из кодекса XV века



Смерть Андроника Комнина, миниатюра из «Истории» Вильгельма Тирского



Джакомо Пальма. Взятие Константинополя



Михаил VIII Палеолог на миниатюре XIV столетия



Карта осколков Византии