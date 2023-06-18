Андроник Комнин. «Монте-Кристо» и Дон Жуан Константинополя

Андроник I, портрет из рукописи «История Иоанна Зонараса»
В предыдущей статье было рассказано о Мануиле I Комнине, который стал последним успешным императором Византии. Он умер в 1180 г., оставив после себя достаточно сильное и авторитетное на мировой арене государство. Однако существовало несколько факторов, которые не казались опасными по отдельности, но соединившись, разрушили древнюю империю изнутри.
Во-первых, единственному сыну и наследнику Мануила, взошедшему на трон как Алексий II, было всего 11 лет. Роль регента при нём играла мать – Мария, вдова Мануила Комнина, бывшая латинская принцесса Антиохии, большое влияние на которую оказывал е1 фаворит – протосеваст Алексий Комнин, внук басилевса Иоанна II. За полгода до смерти Мануил женил своего сына и наследника на другой латинянке – 9-летней Анне (Агнес), дочери французского короля Людовика VII и его новой жены Адели Шампанской.
Agnes of France
Во-вторых, в столице империи проживали около 60 тысяч католиков, и не только бедняки, но и многие представители среднего класса – традиционно именно их и обвиняли во всех своих бедах и неудачах. Во главе «патриотический партии» стояли Мария Комнина Порфирородная (дочь Мануила от первого брака) и её муж Ренье Монферратский, который в Константинополе стал именоваться цезарем Иоанном. И, самое главное, жив был двоюродный брат Мануила Комнина Андроник – бесчестный авантюрист, биография которого способна стать основой сюжета авантюрного романа. Именно он, ловко используя недовольство жителей Константинополя засильем чужеземцев-латинян, прорвался к власти и отнял у несчастного Алексия II не только трон и жизнь, но даже и вдову, женившись после его смерти на француженке Анне. Бездарное правление Андроника и привело Византию на путь внутренних неурядиц, закончившийся трагедией латинского завоевания в 1204 г. Однако не будем забегать вперёд, расскажем о жизни Андроника Комнина с самого начала.
Беспокойное семейство
Проблемы с родственниками появились уже у отца Мануила – басилевса Иоанна Комнина. Его воцарению активно пыталась помешать собственная мать, а старшая сестра Анна не свергла и не убила Иоанна только потому, что её слабый и неамбициозный муж отказался от участия в заговоре. Много хлопот доставил Иоанну младший брат – Исаак Комнин. Он получил высший придворный чин севастократора («благородный владетель»), но уже в 1122 г. попытался захватить власть в империи, после неудачи бежал в Иконию. Будучи прощён, вернулся в Константинополь и в 1130 г. попытался организовать новый заговор. Снова бежал в Конийский султанат, но Иоанн простил его и на этот раз. Пытался оспорить престол у наследника императора – Мануила. После третьей неудачной попытки ушёл в монастырь.
«Яблочки от яблони»
Старший сын Исаака Комнина – Иоанн, бегал в Иконию вместе с отцом. Во время осады Неокесарии вновь изменил императору и перешёл к сельджукам (по разным данным, в 1139 или в 1140 г.). Здесь он принял ислам и женился на дочери султана Масуда. Позже турецкие султаны обосновали свои права на трон Константинополя и наследие Византии, утверждая, что Иоанн стал прадедом султана Османа I Гази.
Вторым сыном Исаака был родившийся в 1118 г. Андроник, возможно, его матерью была княжна Ирина Володаревна Перемышльская и Звенигородская. Он воспитывался с наследником басилевса Иоанна – Мануилом. Мальчики даже дружили, и Мануил потом достаточно снисходительно относился к Андронику, что стало его огромной ошибкой. Надо сказать, что Андроник умел нравиться людям. Он получил хорошее образование, был красноречив, прекрасно владел оружием, слыл «законодателем мод», имел успех у женщин. Среди его любовниц оказались даже две племянницы. В пику Мануилу он, например, стал любовником сестры официальной фаворитки басилевса, говоря всем:
«Подданные должны следовать примеру своего государя, и естественно, что товары, изготовленные в одной мастерской, должны нравиться нам с ним одинаково.»
Во время первого же похода нового императора против сельджуков Андроник попал в плен, но скоро был выкуплен. В 1151 году Мануил поставил его во главе войск, сражавшихся против Киликийской Армении. Андроник проявил себя там как прекрасный воин, лично участвовавший в боях – и абсолютно бездарный полководец. Боевая кампания закончилась неудачно, и Мануил отправил брата на гражданскую службу, поставив во главе провинции на территории современной Сербии. Очень скоро «доброжелатели» донесли императору, что Андроник вступил в переговоры с венгерским королём Гезой II, надеясь с его помощью захватить престол Константинополя. Вовремя извещённый Мануил приказал кузену явиться к нему в Пелагонию (область в Македонии), где он в то время находился со своей армией.
Византийский «Монте-Кристо»
В присутствии императора Андроник продолжал вести себя очень свободно и даже вызывающе. Снова пошли донесения о готовящихся заговорах (как минимум двух), кончилось тем, что в 1154 году Мануил приказал арестовать дерзкого брата и отправить его в тюремную башню большого константинопольского дворца. Андроник находился здесь на протяжении четырёх лет, когда вдруг обнаружил под полом своей камеры заполненный мусором подвал. Спустившись в него и уложив на место разобранные доски пола, он имитировал побег. Поиски «беглеца» не дали результата, и скоро в ту же камеру посадили жену Андроника – Ирину Айнейадиссу, которая была заподозрена в организации побега. Здесь её ожидал приятный сюрприз в виде являвшегося по ночам мужа. За неделю, что эта женщина провела в камере, она успела забеременеть и в положенный срок родила сына – Иоанна, который позже был соправителем императора Андроника. А его старший сын, Мануил, стал отцом Алексея и Давида, основавших Трапезундскую империю. Дочь Мария известна как прабабушка Михаила VII – первого басилевса династии Палеологов.
Затем Ирину отпустили, а «пустую» камеру перестали закрывать. В результате Андроник сумел бежать уже по-настоящему, но скоро был пойман и вновь отправлен в тюрьму, причём на этот раз его заковали в цепи. Новый побег ему удалось совершить через 6 лет. Постоянными жалобами на плохое здоровье он добился смягчения режима и даже получил разрешение держать при себе мальчика-слугу. Этот мальчик и сделал восковой слепок ключа от камеры, по которому старший сын Андроника Мануил поручил сделать копию: вместе с верёвкой она была передана узнику в амфоре с вином. И в 1164 году Андроник покинул камеру: два дня прятался во дворе, а потом с помощью верёвки спустился к Босфору. Здесь его уже ждала лодка, которую привёл слуга по имени Хризахопул. Однако и беглец, и лодочник попались на глаза береговой охране, но верный хозяину Хризахопул назвал себя Андроником, а истинный беглец заявил, что видит этого человека впервые. Успешно переплыв через Босфор, Андроник затем добрался до устья Днепра, намереваясь ехать в Галич, чтобы просить убежища у князя Ярослава Осмомысла. И снова был схвачен – на этот раз валахами, союзниками Мануила Комнина. Они решили отправить этот «подарок» прямиком к императору. В пути Андроник симулировал расстройство кишечника и то и дело «отправлялся в кусты». В конце концов, он смог сбежать от незадачливых конвоиров, которые спохватились лишь через полчаса после очередной отлучки охраняемого. Никита Хониат сообщает:
«Однажды, поднявшись в темноте, он воткнул в землю палку, на которую опирался в дороге, как человек больной, надел на неё хламиду, наложил сверху шляпу и, таким образом сделав нечто похожее на человека, присевшего для отправления естественной нужды, предоставил стражам наблюдать вместо себя за этим чучелом, а сам, тайно пробравшись в росший там лес, полетел, как серна, освободившаяся от тенет, или птица, вырвавшаяся из западни.»
В общем, не знаешь, чему тут больше удивляться. Невероятной удачливости Андроника Комнина? Но он, постоянно попадаясь, во всех этих историях выглядит скорее законченным неудачником. Или всё же неизменному разгильдяйству всех лиц, причастных к его охране? В чём нельзя сомневаться, так это в высочайших волевых качествах беспокойного Андроника.
Возвращение «блудного брата»
Андроник добрался до Галича, где был с почётом встречен Ярославом. Весь 1164 год он провёл при его дворе, а в перерывах между пирами и охотой вступил в очередные переговоры с венграми, которые как раз вели войну против Византии. Мануил обещал Андронику прощение, но на всякий случай арестовал его жену и детей. Андроник решил вернуться: он, видимо, хорошо знал брата и был уверен, что избежит наказания за измену.
Андроник Комнин уезжает от Ярослава Осмомысла. Миниатюра Лицевого летописного свода
Он не ошибся: Мануил не только простил его, но и поручил командование осадными машинами у принадлежавшего тогда Венгрии города Земун. А затем Андроник снова был отправлен в Киликийскую Армению – и опять потерпел поражение. Единственным успехом Андроника стала победа в личном поединке над местным князем Торосом II, но и того удалось только свалить с коня.
Снова в бегах
Опасаясь гнева императора, Андроник бросил войска и бежал в Антиохию, где посватался к Филиппе Антиохийской – родной сестре второй жены Мануила. Под давлением императора антиохийцы отказали Андронику, и он отправился в Иерусалимское королевство, где получил в управление Бейрут, а заодно соблазнил вдовствующую королеву Феодору, бывшую жену короля Балдуина III. Она была племянницей Мануила Комнина, замуж была выдана в 13 лет, теперь же ей исполнилось 20. К этому времени сведения о первой жене Андроника исчезают из исторических источников, и судьба её неизвестна. Андронику всё же удалось жениться на Феодоре, которая усыновила детей от первого брака и родила ещё двух детей. В Константинополе были возмущены близкородственным браком, и из Иерусалима этой паре пришлось уехать. Они жили в Багдаде и Дамаске, посетили Грузию. Наконец, в 1176 г. эмир Халдии Салтух подарил Андронику крепость Колонею, откуда тот начал нападать на пограничные византийские земли, за что патриарх Константинополя отлучил его от церкви. Этим набегам положил конец наместник Трапезунда Никифор Палеолог, который разбил Андроника и взял его в плен со всей семьёй. Это может показаться удивительным, но Мануил Комнин снова простил кузена и даже назначил его наместником Пафлагонии. Именно отсюда Андроник и явится в Константинополь вскоре после смерти императора.
Короткое правление Алексия II Комнина
Мы уже говорили, что после смерти Мануила Комнина в Константинополе боролись две партии. «Патриотическую» возглавляли сводная (старшая) сестра нового басилевса Алексия II Мария и её муж Ренье Монферратский.
Во главе «Латинской партии» стояли мать 11-летнего императора Мария Антиохийская и её фаворит протосеваст Алексий Комнин, племянник Мануила Комнина, кузен Андроника (буквальный перевод титула протосеваст – «наиавгустейший»).
Мария Антиохийская, миниатюра библиотеки Ватикана
Назначенный Мануилом наместником Пафлагонии Андроник – предатель со стажем, сын неисправимого заговорщика и родной брат ренегата (принявшего ислам Иоанна), разумеется, объявил себя «патриотом» и «истинно православным». Просто удивительно, что жители столицы поверили ему. Ещё одно доказательство неизменной и неизбывной глупости толп обывателей, которые вначале радостно приветствуют любую «цветную революцию», а потом горько сожалеют о разрушенном государстве и потерянном личном благополучии. Однако виновными в произошедшем эти горе-революционеры всегда считают кого угодно, но только не себя.
Весной 1182 г. Мария Комнина и её супруг при содействии Андроника и его сыновей попытались организовать заговор с целью убийства протосеваста Алексия. После неудачи сыновья Андроника были приговорены к тюремному заключению, Мария Комнина и Ренье Монферратский укрылись в соборе Святой Софии, где их принял сам патриарх, а толпы «патриотически настроенных» горожан принялись громить дома высших сановников государства. В столицу пришлось вводить войска. Между тем Андроник собрал войска своей провинции, прибавив к ним ополченцев. Посланные против него имперские войска Андроника Ангела потерпели поражение, а сам он перешёл на сторону мятежников. Затем императора и его мать предали многие сановники и, главное, командовавший флотом Андроник Контостефан. В общем, ситуация очень напоминала движение к Москве войск Лжедмитрия I.
2 мая 1182 года взбунтовались и варяги императорской гвардии: они схватили протосеваста Алексия и передали его Андронику, который приказал ослепить двоюродного брата.
Ослепление протосеваста Алексия, миниатюра XIII в.
А затем в Константинополе начались погромы «латинян», в основном – венецианцев, пизанцев и генуэзцев, погибли несколько десятков тысяч человек, около четырёх тысяч были проданы в рабство. Это вызвало огромное возмущение во всех европейских странах и весьма способствовало закреплению за византийцами репутации коварных и бесчестных людей. Любопытно, что погромы иностранцев в Константинополе проводились под лозунгом защиты малолетнего императора, которого латиняне якобы собирались убить. Это уже похоже на погромы в Москве в мае 1606 года: натравив горожан на поляков, заговорщики тогда атаковали Кремль и убили первого Лжедмитрия. Однако Андроник пока не решался трогать племянника-императора, он даже присягнул ему в качестве нового регента. Сам же, по свидетельству Никиты Хониата, сказал в монастыре Пантократора у могилы Мануила Комнина:
«Теперь в моей ты власти, мой гонитель и виновник моего долгого скитальничества, из-за которого я сделался почти всемирным посмешищем и в нищете обошёл все страны, какие обтекает солнце на своей колеснице. Ты, заключённый, как в безвыходной тюрьме, в этом камне с семью вершинами, будешь спать непробудным сном, пока не раздастся звук последней трубы; а я, как лев, напавший на богатую добычу, вступив в этот семихолмный и великолепный город, буду мстить твоему роду и заплачу ему жестоким возмездием за всё зло, какое перенёс от тебя.»
При этом первыми он отравил своих недальновидных союзников – Марию Порфирородную и Ренье Монферратского. Затем масштабные репрессии были развёрнуты против столичных аристократических семей. В числе прочих был ослеплён предавший Марию Антиохийскую командующий флотом мегадука Андроник Контостефан – вместе с четырьмя сыновьями. Был смещён и патриарх Феодосий. Мать императора, Марию Антиохийскую, обвинили в сговоре с венграми (как говорится, кто бы про этих самых венгров вспоминал!), и подписать смертный приговор Андроник заставил её сына – Алексия Комнина. В сентябре 1183 года Андроник объявил себя его соправителем, а потом Алексий II был задушен тетивой лука. По этому поводу подхалимы Андроника цитировали Гомера:
«Многовластие нехорошо, пусть правит один повелитель.»
В общем, начинавший, как Лжедмитрий I, Андроник стремительно превращался в Василия Шуйского.
В довершение всего 65-летний Андроник женился на вдове убитого Алексия – 11-летней (по другим данным – 12-летней) Анне Французской.
Басилевс Андроник Комнин
Поначалу простые люди даже поддерживали Андроника, тем более что он проводил популистскую политику, объявив себя «народным заступником» и борцом с злоупотреблениями чиновников и знати. Однако время шло, а положение и подданных империи, и самого государства только ухудшалось. В самый короткий срок Византия потеряла земли в Сербии, Далмации, Болгарии, Малой Азии, а также остров Кипр, где обосновался Исаак Комнин, племянник императора Мануила. На Балканах имперскую армию теснили войска венгерского короля Белы III и сербы жупана Стефана Немани. Активизировались старые враги Византии – сицилийские норманны, захватившие Диррахий и Фессалоники. Не имея сил бороться с сельджуками, Андроник заключил союз с египетским султаном Салах ад-Дином, направленный также и против государств крестоносцев, которые, напомним, ещё недавно были союзниками Византии. Представители аристократических семей Константинополя бежали в провинции и поднимали там восстания. Все силы слабеющей на глазах империи уходили на жесточайшее подавление мятежей – в Никее, Бруссе, Лопадионе и других городах. А в Константинополе ходили жуткие слухи, что к столу Андроника и его подхалимов подают на золотых блюдах мясо его противников, зажаренных на медленном огне.
Таким предстаёт перед нами правление Андроника Комнина на миниатюре XV в.
Чувствуя, что теряет власть, в начале осени 1185 г. Андроник обратился к известному прорицателю Сифу, который заявил, что новым императором станет человек по имени Исаак, и на трон он взойдёт на праздник Воздвижения Креста Господня (14 сентября). Кандидатов на трон оказалось два. Первый – Исаак Комнин, который провозгласил себя императором Кипра. Второй – двоюродный брат Андроника Исаак Ангел, который о заговоре и не помышлял – пока к нему не явился Стефан Агиахристофорит, активный участник расправы над малолетним императором Алексием II. Исаак, которому уже нечего было терять, убил посланца императора и укрылся в соборе Святой Софии. Сюда стали прибывать его родственники, друзья и просто люди, которые устали от Андроника. На следующий день, 12 сентября Исаак Ангел был провозглашён императором и коронован патриархом.
Исаак II на портрете из кодекса XV века
Охраняемый варягами Андроник некоторое время защищался в Большом дворце, но силы были не равны. Ему удалось сесть на корабль, однако из-за штиля он застрял в городе Хела, был пленён восставшими и отправлен в Константинополь. Здесь Андроник и был убит – после многочисленных издевательств и пыток. Вначале ему вырвали волосы и бороду, выбили зубы и, отрубив правую руку, голодным держали три дня в тюрьме. Затем, выколов правый глаз, на верблюде отвезли на ипподром, где горожане избивали его, подвесив на балке между двух колонн. Вспоминал ли он тогда о судьбе своего отца – такого же предателя и смутьяна, который вовремя угомонился и умер в своей постели? Наконец, солдаты, пришедшие из французского квартала, «испытали на бывшем императоре остроту своих клинков».
Смерть Андроника Комнина, миниатюра из «Истории» Вильгельма Тирского
Горожане уничтожили все памятники Андроника и разбили мозаики с его изображениями. Были убиты почти все его родственники. Анна Французская, вдова двух императоров, не пострадала. После завоевания Константинополя крестоносцами она пользовалась уважением и у латинских властей. Ещё раз вышла замуж – её супругом стал полководец Феодор Врана, который до тех пор много лет был любовником этой женщины. Он сыграл большую роль в заговоре, в результате которого через 10 лет во время похода против болгар был свергнут и ослеплён Исаак Ангел. К власти пришёл его брат Алексий. Но сыну свергнутого басилевса удалось бежать из столицы. Именно он и привёл к Константинополю армию Четвёртого крестового похода. Как известно, закончилось всё падением великого города, взятого штурмом 13 апреля 1204 г., и основанием Латинской (Романской) империи.
Джакомо Пальма. Взятие Константинополя
На северо-западе Анатолии появилась так называемая Никейская империя, первым государем которой стал зять Алексия III Ангела Феодор Ласкарис. Последний император этой династии, Иоанн IV, был ослеплён и отстранён от власти своим соправителем – Михаилом VIII Палеологом, праправнуком Андроника Комнина.
Михаил VIII Палеолог на миниатюре XIV столетия
В 1261 году никейцам удалось захватить Константинополь и возродить Византийскую империю, которая окончательно пала 29 мая 1453 г. после завоевания Константинополя османским султаном Мехмедом II Фатихом.
А внуки Андроника Комнина Алексей и Давид, сыновья его сына Мануила и грузинской царевны Русудан, бежали к своей тётке – знаменитой царице Тамаре. С её помощью они смогли закрепиться на узкой полосе южного побережья Чёрного моря, основав Трапезундскую империю, которой правили потомки Андроника, принявшие титул Великих Комнинов.
Карта осколков Византии
Это государство просуществовало до 1461 г., когда было завоёвано османами, пережив, таким образом, Византию на 8 лет.