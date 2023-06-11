Американский институт изучения войны: Армия Украины успешно атакует на четырёх направлениях

Американский институт изучения войны (ISW) представил новую сводку по наступательной операции ВСУ. По мнению аналитиков ISW, украинская армия успешно атакует на четырех направлениях.По данным американцев, украинская армия атакует "на четырех участках фронта", добившись определенных успехов. ISW, ссылаясь на спутниковые снимки и сообщения украинских ресурсов утверждает, что подразделения украинской армии в западной части Запорожской области добились локальных успехов. Это относится к юго-западу и юго-востоку от Орехова.В то же время американцы отмечают, что по данным российской стороны, все атаки ВСУ отбиты, линия обороны не нарушена, противник понес большие потери как в живой силе, так и бронетехнике.Также, согласно сводке ISW, ВСУ пытались атаковать в районе Белогоровки в ЛНР, в районе Бахмута по двум флангам, а также в районе Великой Новоселки.По новым данным Генштаба ВСУ, опубликованным сегодня утром, на Запорожском и Херсонском направлениях российские войска находятся в обороне, на остальных направлениях атакуют. В Киеве утверждают, что за сутки отбили 35 атак подразделений ВС России на линии боевого соприкосновения в ДНР и ЛНР, а также Харьковской области.Если по данным ISW в районе Белогоровки наступали ВСУ, то по данным Генштаба там исключительно атаковали русские. Также российские силы атаковали в районе Бахмута, пытаясь выбить украинские войска с занятых позиций. Боевые столкновения произошли в районе Марьинки и Авдеевки, ВСУ "все атаки отбили".