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Американский институт изучения войны: Армия Украины успешно атакует на четырёх направлениях

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Американский институт изучения войны: Армия Украины успешно атакует на четырёх направлениях

Американский институт изучения войны (ISW) представил новую сводку по наступательной операции ВСУ. По мнению аналитиков ISW, украинская армия успешно атакует на четырех направлениях.


По данным американцев, украинская армия атакует "на четырех участках фронта", добившись определенных успехов. ISW, ссылаясь на спутниковые снимки и сообщения украинских ресурсов утверждает, что подразделения украинской армии в западной части Запорожской области добились локальных успехов. Это относится к юго-западу и юго-востоку от Орехова.

В то же время американцы отмечают, что по данным российской стороны, все атаки ВСУ отбиты, линия обороны не нарушена, противник понес большие потери как в живой силе, так и бронетехнике.

Также, согласно сводке ISW, ВСУ пытались атаковать в районе Белогоровки в ЛНР, в районе Бахмута по двум флангам, а также в районе Великой Новоселки.

По новым данным Генштаба ВСУ, опубликованным сегодня утром, на Запорожском и Херсонском направлениях российские войска находятся в обороне, на остальных направлениях атакуют. В Киеве утверждают, что за сутки отбили 35 атак подразделений ВС России на линии боевого соприкосновения в ДНР и ЛНР, а также Харьковской области.

Если по данным ISW в районе Белогоровки наступали ВСУ, то по данным Генштаба там исключительно атаковали русские. Также российские силы атаковали в районе Бахмута, пытаясь выбить украинские войска с занятых позиций. Боевые столкновения произошли в районе Марьинки и Авдеевки, ВСУ "все атаки отбили".
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25 комментариев
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  1. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 09:38
    +12
    Зачем здесь вообще размещать этот американский бред?
    У них президент своё имя без помощников не вспомнит...
    А мы мнения каких-то журношлюх обсуждаем.
    Нонсенс...
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 09:43
      +7
      Цитата: Пауль Зиберт
      Зачем здесь вообще размещать этот американский бред?
      У них президент своё имя без помощников не вспомнит...
      А мы мнения каких-то журношлюх обсуждаем.
      Нонсенс...

      Что бы знать, что у них в головах.
      Держи друзей близко, а врагов еще ближе.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 09:56
        -6
        ....по данным ISW в районе Белогоровки наступали ВСУ, то по данным Генштаба там исключительно атаковали русские.

        г-л Конашенков И. Е. развеет все информационные вбросы и сомнения. soldier
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 10:16
          0
          Надо карту прилагать к такой статье.
          Вот эта карта. Там, где яко бы ВСУ наступает - выделено голубым (символично)
          Кстати, в пояснениях снизу голубой - не "занято ВСУ", а "Заявленные украинские контрнаступления". То есть, этот "институт со спутниковой разведкой" опирается в своём анализе на сообщения Киева
        2. Tusv
          Tusv Сегодня, 10:17
          +2
          Цитата: frruc
          г-л Конашенков И. Е. развеет все информационные вбросы и сомнения.

          Ну что вы к пресс секретарю министерства обороны РФ то докопались? Данные то с американской разведки точь в точь. Тут даже тенденция намечается. Американцы больше уничтожают, чем Конашенков озвучивает
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 09:46
      +4
      А Вы кто? Цензор? Вы решаете что можно а что нельзя? Давайте публиковать только позитивную информацию, так?

      Давайте гладить только по шерсти. Давайте писать только о том, что наши молодцы и мы побеждаем, а xoxлы кoзлы. А то мало ли что )))
      ....

      Не правильно, так это то, что автор не дал линка на источник инфы. Это указывает на то, что сам он источника не видел, а просто содрал / подсмотрел информацию из интернета и не глядя сунул её сюда.
    3. Magellan
      Magellan Сегодня, 09:50
      +2
      Зачем здесь вообще размещать этот американский бред?

      Что враг пишет, тоже важно знать
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:58
        0
        Важно знать, что они своим в башку вдалбливают, чтобы вовремя им крылья стричь wassat
    4. Tusv
      Tusv Сегодня, 10:05
      0
      Цитата: Пауль Зиберт
      Зачем здесь вообще размещать этот американский бред?
      Зато, как грамотно янки своему ПлебейСцит(у) лапшу на уши навешивает. Западная демократия атакует успешно Русские держаться. Тут дело в запятой
    5. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:33
      0
      Цитата: Пауль Зиберт
      Зачем здесь вообще размещать этот американский бред?

      А ты хотел бы чтобы размещали только информацию о самоуничтожающихся миномётах Молот ВСУ, поставленных из Запроливья резиновых катерах и танках из мусорных баков? За 9 лет наслушались российских СМИ, аж тошнит.


  2. Хагакурэ
    Хагакурэ Сегодня, 09:43
    +4
    Согласен. Здесь очень много ненужных, даже вредных статей. Можно подумать писать не о чем, кроме как европейско-американские высеры.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 09:50
      +2
      Каждый имеет право на собственное мнение. И имеет право его озвучить. Мы ж не на Украине живем)))
  3. Умник
    Умник Сегодня, 09:44
    +6
    Так и не понял кто кого атакует но очень интересно
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:46
    +6
    Проверить реальную обстановку на местах боев со стороны сейчас очень сложно.
    Нужно время, на слово верить никому сейчас нельзя...оперативная обстановка меняется постояно.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:02
      -1
      Рискну предположить, что у запада не оперативные сведения. Взяли в печать тот момент, когда Новодонецкое занято было и пошли перемогу превозносить
  5. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 09:49
    +4
    Ну, если исходить из императива - "отрицательный результат - это тоже результат", то да - успешно наступают и не на четырех, а на восьми направлениях))) возмущающимся, хочу напомнить, что данный институт, сугубо частная конторка демократической партии и озвучивает то, что хотят услышать те, которые управляют Бидоном. Хотя с некоторыми претензиями на объективность))) сдачу Соледара, они признали на третий день)))
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 09:57
      0
      Создать направление мыслей ей и устремлений хомячков.
      А что подпружный и кос наши сообщают? Туман войны.
      Конашенков уже командует военкорами?
      Плюрализма мнений сколько у нас? Против единого направления на противодеймтвие россии
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:05
      0
      ну почему сразу - отрицательный? Ведь есть чем наступать ещё, чуток в серой зоне поскакали скакуасы - уже неплохо для них. Для янки плохо будет - когда наши пойдут вперёд. А стояние на месте и испытание новых вооружений - для них очень неплохой результат (по их мнению). Для нас тоже фигово торчать на одном месте, народу нужен хороший результат, тогда и мобилизацию новую не надо будет проводить официально - добровольцев достаточно пойдёт в идущую вперед Армию России.
  6. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 09:50
    +2

    Сегодня в ТГ канале Соловьева.
    украинцы предпринимают попытки прорыва
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:08
      +1
      С одной стороны отступить бы с этого Времевского выступа. Опасно там. С другой стороны он им как заноза в заднице и они будут наступать на этом участке или пока не срежут, или пока своей кровью не захлебнутся. Хотя бы наступления на этом участке сто процентно предсказуемые
  7. fiv
    fiv Сегодня, 09:52
    0
    То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Виртуальный контрахрюк. Их война все больше приобретает террористический характер на фоне отсутствия военных успехов. Пора создааать проблемы хламхлам с севера
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:06
    -1
    Четыре направления и четыре участка фронта, это же разный масштаб. Или нет? Для меня четыре направления - север, запад, юг, восток. А четыре участка фронта могут быть такими же, но скорее 156, 161, 164 и 178 градусов.
    Не правильно рассуждаю?
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:12
    +1
    Чтобы получить информацию приходиться читать всё: особенностью этой войны является то, что противник очень активно гонит дезу. (Залужный и Буданов в норме) По лекалам Геббельса работают.
  10. геолог
    геолог Сегодня, 10:22
    0
    Если взглянуть на некие рисунки по картам гугла, то да, некоторые успехи есть. Спилили южный рог возле Бахмута(раньше наши возле дороги были, а теперь отошли до юго-западных окраин), заняли часть окопов боевога охранения и, частично первую полосу обороны на Джанкойском и Мелитопольском направлениях. Но дойти до берега Азовского моря за неделю как то не получилось т.к. наши не побежали, а устояли и это стало неожиданностью для НАТО.
  11. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 10:38
    0
    Пока что российская оборона после более чем недели украинского наступления очень эффективна, что приводит к большим потерям среди украинцев, но помимо атак в тыл Россия должна провести отвлекающую атаку на другом участке фронта, чтобы помешать Украине от аккумулировать все свои войска на юг и лучшим вариантом будет Киев