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Канадский премьер Трюдо объявил о передаче Украине «конфискованного» у России военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан»

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Канадский премьер Трюдо объявил о передаче Украине «конфискованного» у России военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан»

Канада передаст Украине военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан", принадлежащий России и находящийся в это время на канадской территории. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе беседы с Зеленским.


Канадские премьер посетил Киев с необъявленным визитом, в ходе которого пообещал своему "другу" Зеленскому выделение очередного пакета военной помощи. Кроме военного снаряжения, бронеавтомобилей и боеприпасов, в него войдет российский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан", находящийся в Канаде с февраля 2022 года.

Как сообщает Reuters, данный самолет 27 февраля 2022 года, уже после начала специальной военной операции на Украине, прибыл в аэропорт Торонто. Правительство Канады зафрахтовало "Руслан", принадлежащий российской авиакомпании "Волга-Днепр", для доставки медицинского оборудования из Китая. Прибытие самолета на канадский аэродром состоялось за два часа до закрытия воздушного пространства Канады для российских самолетов, поэтому "Ан-124" остался в Торонто, а экипаж отправлен в Россию. Сейчас самолет находится на "временном хранении", но его собираются "конфисковать", подгоняя под это канадское законодательство.

Прошлой весной российский Антонов приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился — мы немедленно задержали его. Сегодня мы конфискуем этот самолет и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией

- заявил Трюдо.

В какие сроки Канада намерена "конфисковать", а вернее, открыто похитить российский самолет, пока не известно. О том, что Оттава вводит санкции против российской авиакомпании "Волга-Днепр" и намерена конфисковать находящийся в Торонто "Руслан", сообщалось еще в начале этого года. Канадцы намерены передать самолет украинской компании "Антонов", у которой осталось всего пять самолетов.
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13 комментариев
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  1. Scipio
    Scipio Сегодня, 10:24
    +4
    Если забрать не можем, надо уничтожать
    1. grem
      grem Сегодня, 10:30
      +6
      Как всегда запад начал пиратством промышлять ..Кто то удивлен ?
      Это их сущность историческая грабить .Канада это вообще огромный схрон контры ,власовцев и бандеровцев
      Закончим с окраиной ,мы еще ими займемся ,по полной ...За ВСЕ заплатят,за каждого погибшего солдата России !
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 10:42
      0
      Чего там имеется из канадского имущества в России ?
      На такую же сумму , или даже в 2 раза больше конфисковать . Возместить российской компании убытки и остальное в пользу государства .
      Что бы неповадно было .
      И сделать немедленно .
  2. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 10:24
    +4
    Странно что он там вообще оказался. Ведь о закрытии воздушного пространства сообщают не за два часа до его фактического закрытия, а сильно раньше? Верно я понимаю?
    1. grem
      grem Сегодня, 10:33
      +2
      Да заманили явно , те еще хитрецы ..Посмотрим еще ,законно ли это все или просто пиар очередной .Помните ,как канадского представителя, Си прилюдно отчитал за болтливость ,как мальчишку hi
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 10:28
    +4
    Канада передаст Украине военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан", принадлежащий России и находящийся в это время на канадской территории. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе беседы с Зеленским.
    Довольно обидно. Только в данном случае, это все же просто транспортный самолет...
    Ну, что ж...этого и следовало ожидать и я не понимаю людей которые решили 27 февраля 2022 года, уже после начала специальной военной операции на Украине, отправить этот самолет в аэропорт Торонто.
    Что ж ОЧЕНЬ надеюсь, что у нас сейчас есть самолеты, которые мы так же удерживаем у себя, но они принадлежат лизинговым компаниям или частным лицам Канады... Простите, но тут НИЧЕГО ЛИЧНОГО, но "ОКО ЗА ОКО"
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:32
    +1
    На фото в заголовке "обнимашки и рукопожимашки".
    Но почему Зеленский всегда в хаки?
    Он же Президент. Политик. Мы можем его называть клоуном, но клоуны не встречаются регулярно с главами других стран.
    На Украине не осталось ни одного портного, что ли?
    1. Menshoff_D_V
      Menshoff_D_V Сегодня, 10:43
      0
      Он типа воюют, боец, - а сам по беленький дорожке бегает и чужих сыновей, отцов и внуков гонит на убой, очищать территорию Украины для англосаксов. Однако в принципе в такой одежде, как у Зели буханьким удобно валяться. Если, что встал и не мятая одежда, только хлебальник, а костюм, даже по трезвая, одно неверное движение и стрелка, а то и жеваный, как крот)
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: Fangaro
      Но почему Зеленский всегда в хаки?
      Он же Президент.

      Он не Президент. Он марионетка, играющая роль президента в театре Бидона Карабаса. При нём целая толпа надсмотрщиков Дуремаров.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:32
    0
    Сбить то мы его можем над Атлантикой ,но шухера будет мама не горюй .Вплоть до 3МВ.Но у нас отмаза - мы считаем что это наш самолёт и делаем что хотим. bullyХотябы заявление такое ,кто нибудь сделал ,есть у нас кому оторваться.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:33
    0
    Жаль, у нас не так много 124тых. Надеюсь, скоро будет второй исход недобитых бандеровцев а Канаду, пусть там доживают, среди ЛГБТшных ценностей, а там их быстро научат сколько есть гендеров.
  7. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 10:34
    +1
    Сам факт "подарка" выглядит не очень, будто, сворованную у других, вещь подарил.
    Противно.
    Да и дальнейшая эксплуатация ераплана под большим вопросом.
    Уж больно специфический аппарат и для пилотирования и для обслуживания. Я так понимаю, техническая база была только в России и на Украине.
    Воздушное пространство Украины практически закрыто, да и с пилотами (экипажами) к них напряг, по-моему...
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 10:37
    +1
    Ворюги, в этом вся их суть, а защита прав человека и частной собственности это всё бла бла бла для ихних СМИ создающих благообразный образ западу.