Канадский премьер Трюдо объявил о передаче Украине «конфискованного» у России военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан»

Прошлой весной российский Антонов приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился — мы немедленно задержали его. Сегодня мы конфискуем этот самолет и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией

Канада передаст Украине военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан", принадлежащий России и находящийся в это время на канадской территории. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе беседы с Зеленским.Канадские премьер посетил Киев с необъявленным визитом, в ходе которого пообещал своему "другу" Зеленскому выделение очередного пакета военной помощи. Кроме военного снаряжения, бронеавтомобилей и боеприпасов, в него войдет российский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан", находящийся в Канаде с февраля 2022 года.Как сообщает Reuters, данный самолет 27 февраля 2022 года, уже после начала специальной военной операции на Украине, прибыл в аэропорт Торонто. Правительство Канады зафрахтовало "Руслан", принадлежащий российской авиакомпании "Волга-Днепр", для доставки медицинского оборудования из Китая. Прибытие самолета на канадский аэродром состоялось за два часа до закрытия воздушного пространства Канады для российских самолетов, поэтому "Ан-124" остался в Торонто, а экипаж отправлен в Россию. Сейчас самолет находится на "временном хранении", но его собираются "конфисковать", подгоняя под это канадское законодательство.- заявил Трюдо.В какие сроки Канада намерена "конфисковать", а вернее, открыто похитить российский самолет, пока не известно. О том, что Оттава вводит санкции против российской авиакомпании "Волга-Днепр" и намерена конфисковать находящийся в Торонто "Руслан", сообщалось еще в начале этого года. Канадцы намерены передать самолет украинской компании "Антонов", у которой осталось всего пять самолетов.