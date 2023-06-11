На Западе назвали новые критерии «успеха» украинской армии в войне с Россией

Выход украинской армии на границы 2022 года будет считаться успехом контрнаступления ВСУ, приоритеты западных союзников Киева стали смещаться. Как утверждает западная пресса, ни в США, ни в Европе, на выход к границам 1991 года уже не верят.Пока на Западе не разобрались, что считать "успехом" контрнаступления украинской армии, поскольку Киев озвучивает одни условия, США - другие, а некоторые страны Европы - вообще третьи. В то же время большинство западных военных экспертов сходится во мнении, что выход на границы до начала российской специальной военной операции, был бы "несомненным успехом" ВСУ. Еще одним "успехом" американцы называют нанесение России такого удара, который заставит Москву задуматься о продолжении специальной операции. Сейчас Запад согласен на нанесение России даже репутационного поражения.А вот возвращение территорий Крыма и республик Донбасса на Западе считают уже нереальным, несмотря на заявления Зеленского, пообещавшего "освободить" весь восток Украины и Крымский полуостров. Да и вообще, начавшееся наступление ВСУ покажет, что в дальнейшем ждать от Украины и как ее спонсировать.По прогнозам спецслужб, в настоящее время Киев может одержать ряд побед, которые покажут серьезность намерений киевского режима. Например, захват Запорожской АЭС стал бы не только стратегической победой Украины, но и символической, резко подняв ставки Киева. А выход ВСУ к Азовскому морю с перерезанием сухопутного пути в Крым, вообще бы был объявлен чуть ли не "полной победой" ВСУ.Кроме подтверждения серьезности намерений Зеленского "возвратить" территории Украины, победы ВСУ должны показать правильность планов США и Европы по оказанию Киеву военной помощи. Иначе все затраты улетают в трубу, а арсеналы остаются пустыми.В то же время на Западе все еще надеются, что Москва совершит стратегическую ошибку, которая позволит ВСУ одержать безоговорочную победу. Судя по происходящему сейчас на фронте, добиться победы ВСУ будет очень сложно.