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На Западе назвали новые критерии «успеха» украинской армии в войне с Россией

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На Западе назвали новые критерии «успеха» украинской армии в войне с Россией

Выход украинской армии на границы 2022 года будет считаться успехом контрнаступления ВСУ, приоритеты западных союзников Киева стали смещаться. Как утверждает западная пресса, ни в США, ни в Европе, на выход к границам 1991 года уже не верят.


Пока на Западе не разобрались, что считать "успехом" контрнаступления украинской армии, поскольку Киев озвучивает одни условия, США - другие, а некоторые страны Европы - вообще третьи. В то же время большинство западных военных экспертов сходится во мнении, что выход на границы до начала российской специальной военной операции, был бы "несомненным успехом" ВСУ. Еще одним "успехом" американцы называют нанесение России такого удара, который заставит Москву задуматься о продолжении специальной операции. Сейчас Запад согласен на нанесение России даже репутационного поражения.

А вот возвращение территорий Крыма и республик Донбасса на Западе считают уже нереальным, несмотря на заявления Зеленского, пообещавшего "освободить" весь восток Украины и Крымский полуостров. Да и вообще, начавшееся наступление ВСУ покажет, что в дальнейшем ждать от Украины и как ее спонсировать.

По прогнозам спецслужб, в настоящее время Киев может одержать ряд побед, которые покажут серьезность намерений киевского режима. Например, захват Запорожской АЭС стал бы не только стратегической победой Украины, но и символической, резко подняв ставки Киева. А выход ВСУ к Азовскому морю с перерезанием сухопутного пути в Крым, вообще бы был объявлен чуть ли не "полной победой" ВСУ.

Кроме подтверждения серьезности намерений Зеленского "возвратить" территории Украины, победы ВСУ должны показать правильность планов США и Европы по оказанию Киеву военной помощи. Иначе все затраты улетают в трубу, а арсеналы остаются пустыми.

В то же время на Западе все еще надеются, что Москва совершит стратегическую ошибку, которая позволит ВСУ одержать безоговорочную победу. Судя по происходящему сейчас на фронте, добиться победы ВСУ будет очень сложно.
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20 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 11:30
    +2
    На самом деле Зе с забадными кураторами и вправду надеялись на прошлогодний успех всу. Когда малыми силами ВС РФ были захвачены большие территории. Но из-за огромного перевеса всу в живой силе удержать эти территории не представлялось возможным. СВО началась безграмотно.
    Но сейчас ситуация кардинально поменялась.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:04
      +9
      Только бы не продавили кремль на всякие закулисные переговоры,на временную остановку боевых действий,на "перегруппировки"с отходов с боевых позиций....
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 12:51
        +2
        Только бы не продавили кремль на всякие закулисные переговоры
        Даже в Кремле после саморазоблачений Меркель, Оланда и Порошенко по поводу минских соглашений поняли, что договариваться с западом невозможно! Все равно обманут. Их гарантии не стоят вообще ничего.
        laughing PS улыбнуло: атокорректор заменил Порошенко на поросёнка.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:32
    +18
    Задолбали.
    Исходов этой булды может быть только два.
    1. Безоговорочная победа РФ и ликвидация недогосударства УА.
    2. Мировая ядерная война и весь мир в труху. Мы - в рай, они просто сдохнут.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:33
    +3
    выход на границы до начала российской специальной военной операции, был бы "несомненным успехом" ВСУ... А выход ВСУ к Азовскому морю с перерезанием сухопутного пути в Крым, вообще бы был объявлен чуть ли не "полной победой" ВСУ
    Если бы, да кабы... Запад срочно придумывает палочки-выручалочки для оправдания своих вложений в Киев. Неделю уже ВСУ теряют людей и технику пытаясь прорвать нашу оборону, а запад все о своем - "победа" близко. А о выходе к Москве еще не задумывались, чего мелочится Азовским морем и границами на февраль 2022 г.?
    1. Комментарий был удален.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:40
    +1
    Нацисткая Украина, как государство должна прекратить своё существование, в границах 1991 года; оптимальный вариант для нас некий обрубок, состоящий из четырех областей по правому бепегу Днепра: Киевской( части её ) Винницкой, Хмельницкой и части Черкасской области.
  5. Алебедев
    Алебедев Сегодня, 11:41
    +3
    Нанесение небольшого ядерного удара снял бы все споры.
    1. bk0010
      bk0010 Сегодня, 12:07
      +2
      Цитата: Алебедев
      Нанесение небольшого ядерного удара снял бы все споры.
      Ничего подобного. Ядерная эскалация в масштабах, меньших, чем третья мировая, не имеет смысла.
  6. 9PA
    9PA Сегодня, 11:44
    0
    Если скажет рать лихая
    Кинь ты Русь живив Раю
    Я скажу не надо Рая
    Можно в плен саксонок возьму
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 12:54
      +1
      Можно в плен саксонок возьму
      не советую. Задайте в поиске: звезды Голливуда без макияжа. Если нервы крепкие.
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 13:00
      0
      Окститесь, Евгений. Они же - страшные! laughing
  7. sub307
    sub307 Сегодня, 11:44
    +3
    Цитата: Румaтa
    Исходов этой булды может быть только два.
    1. Безоговорочная победа РФ и ликвидация недогосударства УА.
    2. Мировая ядерная война и весь мир в труху. Мы - в рай, они просто сдохнут.

    А, если исходить из того, что англосаксы хоть и сволочи, но "крыша" ещё далеко не у всех там "протекла", можно предположить с достаточной долей уверенности - остается вариант №1. "Жариться на ядерном огне" скорее всего желающих там нет... winked
  8. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 11:52
    +4
    Верю в "серьезность намерений Зеленского". Убедили. Но никто не обсуждает, а значит скорее всего не знает, наши намерения и вероятность их осуществления. А значит в информационном поле это выглядит как игра в одни ворота. А оно нам надо? Вместо этого бесконечные жалобы на терроризм Украины, но даже намека нет - когда наконец её терроризму дадут так сильно, чтобы он закончился, и сменился с их стороны запросом на переговоры.
  9. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 12:09
    +1
    а нам, всего то,надо ударить по банковой,и начать диверсионную войну в европе....
    1. вадим_иванов
      вадим_иванов Сегодня, 12:21
      -1
      Истину глаголите ! Можно без банковой, диверсии в Европе и сша через день каждый день, И Война закончится очень быстро
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 13:03
        0
        Цитата: вадим_иванов
        Можно без банковой, диверсии в Европе и сша через день каждый день, И Война закончится очень быстро

        Или просто начать трясти острова в Северном море...Они один хрен - не в ЕС...
  10. certero
    certero Сегодня, 12:34
    +1
    Очень хотелось бы услышать от нашего руководства что будет считаться успехом и победой России? Какие цели операции которые "несомненно будут достигнуты"?
    А то противника есть цели и задачи А у нас вроде как и нет
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 12:41
      +2
      А разве вы не слышали,пока еще осторожные, голоса, что мол то что уже достигнуто это уже большой успех и остановись СВО сейчас - РФ уже в плюсе? Вряд ли это все просто так.
  11. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 12:58
    0
    Да всё это ожидаемо и предсказуемо: эти западные наперсточники любой исход назовут "величайшим успехом Украины" - они за это свою зарплату получают. Ну и, это как раз и есть одна из важнейших составляющих информационной войны, когда не важно, что произошло, а важно как представлено и насколько широко освещено.
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:59
    -1
    В то же время на Западе все еще надеются, что Москва совершит стратегическую ошибку

    Стратегией Москвы должен стать возврат российских земель (земель РИ) в состав РФ.
    Все ошибки российской власти будут выражаться в создании в составе России территорий, права и свободы которых попираются иностранными государствами и нацистскими режимами. Россия не должна доказывать то, что разрешено международным правом (силы), как это не делает Запад во главе со своим идейным руководителем в лице Вашингтона.
    Суверенность, если она не признаётся, а, тем более, попирается, должна доказываться всеми имеющимися средствами ядерного и прочего убеждения. Мы достаточно долго живём на этой земле, чтобы нам устанавливали свои права заморские «сявки», чья история написана кровью уничтоженного коренного населения.