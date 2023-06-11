В прессе США: военная помощь Запада Украине – дополнительный стимул россиянам для продолжения СВО

Если будет поставляться современное вооружение и модернизироваться украинская армия, то – даже без формального членства – Украина в таком виде может представлять для России экзистенциальную угрозу

Военная помощь Запада Украине – это дополнительный стимул россиянам для продолжения СВО. Особенно сильно способны повлиять на дальнейшую стратегию РФ западные предложения в адрес Киева по долгосрочным поставкам вооружений вместо приема Украины в Североатлантический альянс.Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post, авторы которой ссылаются на неназванных российских влиятельных дипломатов и крупных бизнесменов.В прессе США утверждается, что подобные предложения вызывают большое беспокойство в Кремле.- с тревогой отмечает в беседе с американскими журналистами российский дипломат.По его словам, такой сценарий побуждает Россию отказаться от идеи остановки конфликта и перехода к мирным переговорам, подталкивая ее к продолжению спецоперации.Другой собеседник – представитель крупного российского бизнеса – отмечает, что чем дольше длится вооруженный конфликт на Украине, тем менее вероятным становится сценарий вывода Вооруженных сил РФ из зоны проведения СВО. Ведь теперь он превращается в личное дело для многих граждан России, особенно для тех, у кого разрушены дома, погибли родственники или друзья. Многие из россиян, которые изначально были против начала СВО, утверждает бизнесмен, теперь не хотят, чтобы спецоперацию останавливали до достижения заявленных целей.