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В прессе США: военная помощь Запада Украине – дополнительный стимул россиянам для продолжения СВО

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В прессе США: военная помощь Запада Украине – дополнительный стимул россиянам для продолжения СВО

Военная помощь Запада Украине – это дополнительный стимул россиянам для продолжения СВО. Особенно сильно способны повлиять на дальнейшую стратегию РФ западные предложения в адрес Киева по долгосрочным поставкам вооружений вместо приема Украины в Североатлантический альянс.


Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post, авторы которой ссылаются на неназванных российских влиятельных дипломатов и крупных бизнесменов.

В прессе США утверждается, что подобные предложения вызывают большое беспокойство в Кремле.

Если будет поставляться современное вооружение и модернизироваться украинская армия, то – даже без формального членства – Украина в таком виде может представлять для России экзистенциальную угрозу

- с тревогой отмечает в беседе с американскими журналистами российский дипломат.

По его словам, такой сценарий побуждает Россию отказаться от идеи остановки конфликта и перехода к мирным переговорам, подталкивая ее к продолжению спецоперации.

Другой собеседник – представитель крупного российского бизнеса – отмечает, что чем дольше длится вооруженный конфликт на Украине, тем менее вероятным становится сценарий вывода Вооруженных сил РФ из зоны проведения СВО. Ведь теперь он превращается в личное дело для многих граждан России, особенно для тех, у кого разрушены дома, погибли родственники или друзья. Многие из россиян, которые изначально были против начала СВО, утверждает бизнесмен, теперь не хотят, чтобы спецоперацию останавливали до достижения заявленных целей.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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23 комментария
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 11:35
    +13
    Так СВО и началось из-за накачки "антироссии" оружием. Нам не нужны у границ вооружённые до зубов отморозки, которые спят и видят, как бы побольше убить русского народа.
    1. grem
      grem Сегодня, 11:42
      +9
      Цитата: Anarchist
      Так СВО и началось из-за накачки "антироссии" оружием. Нам не нужны у границ вооружённые до зубов отморозки, которые спят и видят, как бы побольше убить русского народа.

      Россия пока выжидает ,но уже злая ..Эту территорию нам вполне хватит сил и ресурсов тотально сравнять с землей и даже без применения тактического яо ..Мы ждем и перемалываем ...Месть блюдо холодное !
      Россию за всю ее историю еще никто не завоевал ..Ставили на колени и грабили разоряя .но потом мы становились еще сильнее Что то такое и в этот исторический период происходит hi
      Теперь англосаксами займемся конкретно их мы еще не опускали (ну после 1945 -го колониальная система англосаксов рухнула )))
      Но видать не добили !
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:36
    +2
    Военная помощь Запада Украине – это дополнительный стимул россиянам для продолжения СВО.

    Какой такой "дополнительный"?
    И без него выход только один - Победа и полная безоговорочная капитуляция укрофашистов.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:37
    +4
    . Многие из россиян, которые изначально были против начала СВО, утверждает бизнесмен, теперь не хотят, чтобы спецоперацию останавливали до достижения заявленных целей.

    Как сказал Владимир Владимирович: все цели будут достигнуты, а у него слова с делом не расходятся. Минусите.
    1. Всем_Добра
      Всем_Добра Сегодня, 13:09
      0
      А что про пенсионную реформу , изменение конституции под новые сроки и прочее прочее. Да у вас память короткая , что он обещал а что в итоге сделал .
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:43
    +2
    Нацизм на Украине должен быть уничтожен. Если для этого придётся дойти до Дуная; дойдём.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 12:48
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Нацизм на Украине должен быть уничтожен. Если для этого придётся дойти до Дуная; дойдём.

      Придётся дойти до Дуная и прийти в Закарпатье .
      1. grem
        grem Сегодня, 13:12
        0
        Цитата: 30 вис
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Нацизм на Украине должен быть уничтожен. Если для этого придётся дойти до Дуная; дойдём.

        Придётся дойти до Дуная и прийти в Закарпатье .

        По любому России нужно куда то продвигаться иначе нас задавят и уничтожат
        Как говорится " Мы окружены и это хорошо ,можно наступать в любом направлении. "
        А то все "партнеры , партнеры" ..Волчары и шакалы они на западе ,были и есть ..Ау адепты западной дерьмократии и поклонники "золотого тельца"
        Что вы нам обещали народу в конце 80-х и в 90-х "демократию и свободу "?
        Свободу воровать убивать ? Или демократию выборов ,когда вор на воре все скупал и потом еще больше воровал ,но уже на законе ?
        В 1917 вас покрошили ,еще хотите недобитки ?
  5. Irokez
    Irokez Сегодня, 11:45
    +2
    Я так понимаю, что запад так и не понял, что СВО на нашей Окраине - это их погибель в очередной геополитической войне.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45
    +5
    Украина в таком виде может представлять для России экзистенциальную угрозу - с тревогой отмечает в беседе с американскими журналистами российский дипломат.
    Интересно посмотреть на этого "дипломата", который не в курсе почему Россия была вынуждена начать СВО. Уже на февраль 2022 г Украина представляла прямую угрозу и готовилась к нанесению удара по Донбассу. А "представитель крупного российского бизнеса" правильно сказал отметив, что
    превращается в личное дело для многих граждан России
    Вот только западные журналисты не упустили возможности намекнуть на некий возможный "вывод российских войск из зоны конфликта".
    1. grem
      grem Сегодня, 12:37
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Россия была вынуждена начать СВО. Уже на февраль 2022 г Украина представляла прямую угрозу и готовилась к нанесению удара по Донбассу.

      Они уже по факту начали продвижение занимая серые зоны и разворачивая войска для рывка (600 тыс их там накопилось)
      Цитата: rotmistr60
      А "представитель крупного российского бизнеса" правильно сказал отметив, что
      превращается в личное дело для многих граждан России

      Кстате точно ,многие ушли на фронт добровольцами из бизнесменов ..Душа у них заныла и совесть заела ., hi
      Цитата: rotmistr60
      Вот только западные журналисты не упустили возможности намекнуть на некий возможный "вывод российских войск из зоны конфликта".

      Ну если такое будет ,то смута начнется в России и крики НАС предали и гражданская война все против всех ..Мы такое проходили уже но в этот раз все будет более кроваво и адеюсь власть это все понимает ..
      Россию нужно зачищать ,вон чубайс уже гражданство Израиля получил и сколько таких еще спящих сидят во власти ? ВВП ,дай приказ и Россия будет зачищена ! Народ устал
      Тылы должны быть крепкими ,только так мы сможем противостоять западному вторжнию и сберечь души наших детей и внуков angry
      Такие дела Геннадий в танковых дивизиях Урала .
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 13:03
        0
        Михан, ты то когда на передовую пойдешь? С Сирии рюкзак собираешь.
  7. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 11:52
    -11
    Никакой полной полнейшей победы не будет, неужели вы не видите Путин, и ко ,мечутся из стороны в сторону и вербально и в действиях, им хоть полумеры нужны четверть меры которые остановили бы эту бойню. И самое главное, запад не боится уже
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:43
      0
      Такое ощущение что мы на разных планетах живём. Остановить сво или проиграть её, Путину хватило бы одного щелчка пальцев. Сво нужно выиграть сберегая при этом жизни людей. Чего боится запад, лучше у их населения спросить. Нам не интересно
    2. Пузотер
      Пузотер Сегодня, 13:08
      0
      Запад перестал бояться на свое благополучие и за свою шкуру? За свою главную и единственную ценность. Думали, прежде чем написать?
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:06
    +1
    Цитата: Южноукраинец
    . Многие из россиян, которые изначально были против начала СВО, утверждает бизнесмен, теперь не хотят, чтобы спецоперацию останавливали до достижения заявленных целей.

    Как сказал Владимир Владимирович: все цели будут достигнуты, а у него слова с делом не расходятся. Минусите.

    Приведите самые яркие слова с делом Путина.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 12:41
      -1
      Цитата: ximkim
      Приведите самые яркие слова с делом Путина.

      Не собираюсь вступать в длительную полемику, но считаю, что война на Украине это самое серьезное испытание для России, со времен Афганистана. Уверен, вы знаете, против кого и чьими руками эта война ведётся и какие цели преследует наш враг в этом противостоянии. Да, допускаются тактические ошибки, но стратегически, в этой гибридной, длящейся уже очень давно войне, все делается верно. И, несомненно, стоит отдать должное нашему президенту.
      1. Пузотер
        Пузотер Сегодня, 13:10
        0
        Афганистан по сравнению с этими событиями - дворовая драчка. Эти события, между прочим, ещё далеко от своего пика и даже не все участники явились.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:46
      -1
      У него сначало дело, потом слово. Проснулись, а пво в Сирию уже доставлено. Проснулись, а в Крыму уже зелёные человеки. Просыпаться пора
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:08
    +5
    Слишком поздно в кремле поняли что минскими договорняками кремль нагло водят за нос. Хотелось бы верить что команды "стоп огонь " наши военные не услышат пока не вернёмся себе своё-терретории бывшие испокон веков Российскими.
    1. Пузотер
      Пузотер Сегодня, 13:13
      0
      Да всё и везде понимали и готовились. Кавалерийские наскоки не в моде со времён гражданской.
  10. Андрей_9
    Андрей_9 Сегодня, 13:01
    0
    Дееспособность армии , проявляется ТОЛЬКО В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ситуации ! Других способов , достичь успеха - просто не существует .
  11. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 13:18
    0
    " военная помощь Запада Украине – дополнительный стимул россиянам для" освобождения мира от пидерастии и других извращений.