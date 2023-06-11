Новые кадры поражения американских бронеавтомобилей MaxxPro ВСУ на Запорожском направлении появились в Сети

Российская армия продолжает жечь бронетехнику, поставленную Украине западными странами. За первые дни контрнаступления украинская армия потеряла большое количество танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, но больше всех досталось бронеавтомобилям, их российские военные набили больше всех.
Основные потери противник понес на Ореховском участке, где подразделения 47-й "элитной" дивизии ВСУ решили в лоб попробовать прорвать российскую оборону, но наткнулись на сопротивление. Грамотно выставленные минные поля, работа авиации и артиллерии, а также бойцов российской армии, заставили "дивизию прорыва" оставить на поле боя большое количество бронетехники, а также личного состава.
Несмотря на то, что накал боевых действий немного стих и на Запорожском направлении затишье, оно относительное, атаки ВСУ продолжаются, но не с такой интенсивностью. Да и тактику украинское командование поменяло, перейдя к действию малыми группами при поддержке легкой бронетехники, в основном бронеавтомобилей.
Новые кадры поражения бронетехники на одном из участков на Запорожском направлении появились в Сети и активно распространяются российскими ресурсами. Предположительно, в ролике горят два американских броневика MaxxPro. Судя по тому, что оба бронеавтомобиля находятся на полевой дороге рядом друг с другом, накрыло их артиллерией, хотя возможно, что сработали наши дроны-камикадзе. Съемки велись разведывательным беспилотником. Сообщается, что броневики уничтожены вместе с экипажами.
Кстати, украинцы используют бронеавтомобили для переброски пехоты поближе к передовой, такая тактика уже неоднократно фиксировалась нашей разведкой. Возможен вариант, что данные бронеавтомобили и были накрыты во время такой переброски.