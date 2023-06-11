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Новые кадры поражения американских бронеавтомобилей MaxxPro ВСУ на Запорожском направлении появились в Сети

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Новые кадры поражения американских бронеавтомобилей MaxxPro ВСУ на Запорожском направлении появились в Сети

Российская армия продолжает жечь бронетехнику, поставленную Украине западными странами. За первые дни контрнаступления украинская армия потеряла большое количество танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, но больше всех досталось бронеавтомобилям, их российские военные набили больше всех.


Основные потери противник понес на Ореховском участке, где подразделения 47-й "элитной" дивизии ВСУ решили в лоб попробовать прорвать российскую оборону, но наткнулись на сопротивление. Грамотно выставленные минные поля, работа авиации и артиллерии, а также бойцов российской армии, заставили "дивизию прорыва" оставить на поле боя большое количество бронетехники, а также личного состава.

Несмотря на то, что накал боевых действий немного стих и на Запорожском направлении затишье, оно относительное, атаки ВСУ продолжаются, но не с такой интенсивностью. Да и тактику украинское командование поменяло, перейдя к действию малыми группами при поддержке легкой бронетехники, в основном бронеавтомобилей.

Новые кадры поражения бронетехники на одном из участков на Запорожском направлении появились в Сети и активно распространяются российскими ресурсами. Предположительно, в ролике горят два американских броневика MaxxPro. Судя по тому, что оба бронеавтомобиля находятся на полевой дороге рядом друг с другом, накрыло их артиллерией, хотя возможно, что сработали наши дроны-камикадзе. Съемки велись разведывательным беспилотником. Сообщается, что броневики уничтожены вместе с экипажами.

Кстати, украинцы используют бронеавтомобили для переброски пехоты поближе к передовой, такая тактика уже неоднократно фиксировалась нашей разведкой. Возможен вариант, что данные бронеавтомобили и были накрыты во время такой переброски.

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23 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:00
    +6
    Можно сказать только одно - горят очень хорошо, ярко и показательно. Надеюсь и пехоте или кто там был в них досталось "по самое не хочу".
    1. Borik
      Borik Сегодня, 12:40
      0
      Гори, гори ясно. Горят красиво!! слов нет. И чтоб таких костров было побольше.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 12:58
        0
        Кстати не знаю что за оптика, но качество супер!
        1. marchcat
          marchcat Сегодня, 13:07
          0
          Всегда думал, что бронетехника делается из негорючих материалов, а тут, такое впечатление, что сухие дрова или топливо перевозили.
  2. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 12:06
    0
    По данным сми maxxpro руине передали 200шт, леопардов 60шт. Интересно, сколько всего из переданых уже пожгли?
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 12:49
      +2
      Цитата: Александр Х
      По данным сми maxxpro руине передали 200шт, леопардов 60шт. Интересно, сколько всего из переданых уже пожгли?

      Вчера читал на каком то телергамм-канале: Леопардов уже набили 20% от числа поставленных и около 10% Брэдли. Похоже на правду, так что процесс идёт.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:53
        0
        Они сейчас таатику изменят.Высаживают пехоту и под прикрытием дыма пытаются захватить траншеи.Технику стали беречь,людей-нет.К июлю нужна хоть какая то перемога
    2. Eroma
      Eroma Сегодня, 13:00
      0
      Украинцы сообщают, что они заняли Благодатное в ДНР, недалеко от Валновпхи в 93км от Мариуполя.
  3. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:09
    +2
    Горят то очень хорошо и независимо чья техника. США сейчас чешет репу, надо ли свои танки гнать на убой!
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:13
    +2
    Это видео повод для немедленного принятия 50го пакета санкций лично против тех кто сжёг 2 этих бронегробика laughing laughing .А горят красиво. Надеюсь что со временем будет снят сериал про эту войну,и там без вранья и прикрас покажут как мы учились на своих ошибках побеждать...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:17
      +2
      Голливуд снимет как Зеля под мудрым руководством Бидона всю Россию победил и захватил. Вот увидите - ей-богу снимут такую хреноту. yes
      Вбухают на эту хрень милионов 100 и снимут. Зеля стопудово согласится сам себя играть там. Само собой, 60и летняя амерская и европейская техника будет крошить нашу в мелкий винигрет.
      1. Borik
        Borik Сегодня, 12:43
        +1
        Зеля стопудово согласится сам себя играть

        Не доживёт Зеля
        1. Южноукраинец
          Южноукраинец Сегодня, 12:52
          0
          Цитата: Borik
          Не доживёт Зеля

          Точно и придумывать особо ничего не надо, умрёт от передозировки наркотиков.
  5. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 12:20
    0
    О! уже "дивизии" украм нарисовали... "Элитные".
    Хотя еще вчера в новостях свежеиспеченная дивизия была 47-й ОМБР ВСУ.
    Уровень качества подачи новостей снижается. Тренд, я б сказал... Мусолить со всех сторон одно и тоже.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:21
    -4
    Ни читал и не смотрел видео и осуждаю пропаганду мосфильма.
    Все это голограмма, как и крымский мост.
    Ухры уже в мелитополе.
    Все на зраду, в перемогу.
    Быстрей в сусуман придут бандеры.
    Чем скорей мы пойдём к нашей цели, тем скорее к победе придем.
    Горящих леопардов надо показывпть везде и всем(в тч мид). Грубая пропаганда на неск лет-впк запада надо дискредетировать. Карнавал во всем мире, без исключений и снисхождений до французов и тп полу партнеров.
    Венисуэла, Аргентина, юар и нигерия, индия и индонезия.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:27
    +3
    То, что укры бросили в бой весь импорт говорит о том, что они играют ва-банк. Ещё далеко не все их резервы задействованы. Пока что на поле боя их смертники. Эта неделя войдёт в Историю как один из решающих моментов т.н. СВО.
    Победы Вам, мужики! Держитесь.
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:40
    +1
    Предположительно, в ролике горят два американских броневика MaxxPro.

    "Гори, гори ясно!
    Чтобы не погасло!"
    good good good
    Горите вместе с экипажами всегда, и везде!
  9. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 12:45
    +1
    Акции производителя леопардов упали. Интересно, почему?

  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:46
    +1
    Хорошо горят. Надеюсь экипажи и десант почили вместе автомобилями.
  11. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 13:08
    +2
    --------------------------------------
  12. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:11
    0
    Сообщается, что броневики уничтожены вместе с экипажами.

    Деревянные гробы незалежникам уже не нужны! Запад обеспечивает их бронированными гробами! Вечными! laughing
  13. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 13:16
    -2
    Я рад за само событие по сжиганию техники, но сама подача материала мне жутко не нравится. По сути- журналисту НИЧЕГО не известно: " Предположительно два МаксПро" , "Может быть артиллерия, а может дрон-камикадзе, "Возможен вариант, что данные бронеавтомобили и были накрыты во время такой переброски" .
    Складывается впечатление, что случайно увидели горящие машины и под сюжет придумали объяснение. А может это украинцы сами их сожгли, что бы нам не достались...?
    1. sifgame
      sifgame Сегодня, 13:21
      0
      А зачем сжигать чтоб не достались, когда можно уехать ?