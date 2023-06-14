Каховское море. Что дальше

Художественно обработанная архивная карта реки Днепр в Запорожье перед строительством плотины ДнепроГЭС
«Сечь – мать, а Великий Луг – отец» – так говорили казаки, обитающие в Запорожской сечи, про места, где семьдесят лет плескалось Каховское море. Почитатели запорожского казачества надеются впервые за 70 лет увидеть тот самый Великий Луг. Ведь случилось так, что прорыв дамбы Каховской ГЭС, вернет Украине особо почитаемое сакральное место.
Великий Луг – это пойма, которая в общей сложности простиралась с обеих сторон Днепра от острова Хортица на 110 км от левого берега Днепра до острова Скалозубова в Херсонской области при ширине от 3 до 25 км.
Плавни заливались водой с начала весны до начала лета, за исключением некоторых мест. Когда в апреле начиналось наводнение, плавни представляли собой почти сплошное водное пространство. Максимум уровня воды приходился на конец апреля и начало мая, минимум – на сентябрь и октябрь. В результате подъема уровня воды (до 7 м) и речного течения мягкая песчано-илистая почва перемещалась и частично меняла очертания берегов плавневых озер и островов.
Карта поймы Днепра в районе Великого Луга времен Российской империи.
С точки зрения национально озабоченных граждан Украины, Каховское море – это самая настоящая трагедия Запорожских земель, произошедшая в 50-х годах прошлого века, о которой сегодня уже почти не говорят. Под водами водохранилища оказались 2 155 квадратных километров территории современных Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей. Они считают что это было преступление, совершенное прежде всего для уничтожения национального сознания, памяти и истории, традиций и обычаев украинского народа, быта и образа жизни.
Затоплены не просто гектары земли, а именно те места, где когда-то кормились и отсиживалась во времена татарских набегов казаки Запорожской Сечи, а именно в бескрайних лесах и плавнях. Это тот мир, в котором, как пишут укры, веками формировался этнос и воспроизводился генофонд украинской нации.
Где-то там, на дне водоема, остались более 90 сел с церквями и кладбищами. Знаменитые днепровские плавни – водяные лабиринты, охранявшие Запорожскую Сечь, в частности, плавневые заливы, балки, реки, озера и острова, скифские курганы. Искусственное море фактически уничтожило самые плодородные земли, луга, леса, реки, озера, где все кишело рыбой и зверем – настоящий Эдем за Днепровскими порогами.
Великий Луг, который был веками уравновешенной экосистемой, «украинской Амазонкой» и отцом казачества – это джунгли посреди степи, которые могли прятать в себе миллионную армию. Чего стоили одни столетние дубы, под каждым из которых «чуть ли не целый казацкий шалаш мог спрятаться». Именно здесь размещались семь из девяти Запорожских Сечей. Кстати, именно из этих дубов был построен первый Черноморский флот графом Потемкиным.
Фрагмент художественно обработанной архивной карты реки Днепр в Запорожье перед строительством плотины ДнепроГЭС.
«Новое наше море – новое наше горе. Так народ говорит о море»,
– записал в своем Дневнике осенью 1954 года Александр Довженко, когда пришел на развертывание строительства Каховского водохранилища на Днепре.
«Как же колхозники отнеслись к идее моря и переселению?» – спрашивает в дневнике Довженко и отвечает: – «Проклинают все, кого переселяют, все, кто это мероприятие осуществляет! – не выдержал председатель сельсовета – Все проклинают!»
«Этот страшный сон переходил в действительность почти незаметно», – читаем уже в киноповести Довженко «Поэма о море». – «Весь Днепровский Низ, от Запорожья до Каховки, сразу стал неузнаваемым. Пошел под днепровскую воду Великий Запорожский Луг, навеки утонули старые кресты на дедовских кладбищах. Все, что родителям и дедам веками казалось красивым с первых детских лет – все исчезло»…
«Будет, как там, на Каховском, где пол-Украины пустили ко дну. Большой луг вырубили весь, думали, море построят, а построили болото! Гнилью цветет, на всю Украину воняет! Пилоты носы затыкают, когда пролетают над ним!..»
– это уже отрывок о Каховском водохранилище из произведения Олеся Гончара «Собор».
Еще при Хрущеве было принято решение возвести выше по течению Днепра еще четыре моря-водохранилища – кроме имеющегося Запорожского, появятся Днепродзержинское (ныне Каменское), Кременчугское, Каневское и Киевское. В итоге на дне искусственных водоемов оказались около 2,5 тыс. сел и 156 городков. По разным данным, из обжитых веками мест переселили около 3 млн жителей.
И вот спустя 40 лет, в 2003 на Общеевропейской конференции министров окружающей среды украинская делегация представит доклад об эффективности сталинско-хрущевского водного наследия. Ее выводы будут таковы: шесть искусственных водоемов на Днепре покрыли более 500 тыс. га плодородных полей – втрое больше, чем планировалось оросить в Крыму. Даже если учитывать, что днепровская вода из Каховского моря питает еще и степи Донбасса, такой размен угодьями выглядит весьма сомнительным с точки зрения украинских ученых. Да и шесть гигантских ГЭС в сумме дают сейчас менее 4 % всей электроэнергии, производимой в Украине.