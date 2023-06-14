Каховское море. Что дальше



Художественно обработанная архивная карта реки Днепр в Запорожье перед строительством плотины ДнепроГЭС



Карта поймы Днепра в районе Великого Луга времен Российской империи.



Фрагмент художественно обработанной архивной карты реки Днепр в Запорожье перед строительством плотины ДнепроГЭС.

«Новое наше море – новое наше горе. Так народ говорит о море»,

«Как же колхозники отнеслись к идее моря и переселению?» – спрашивает в дневнике Довженко и отвечает: – «Проклинают все, кого переселяют, все, кто это мероприятие осуществляет! – не выдержал председатель сельсовета – Все проклинают!»

«Этот страшный сон переходил в действительность почти незаметно», – читаем уже в киноповести Довженко «Поэма о море». – «Весь Днепровский Низ, от Запорожья до Каховки, сразу стал неузнаваемым. Пошел под днепровскую воду Великий Запорожский Луг, навеки утонули старые кресты на дедовских кладбищах. Все, что родителям и дедам веками казалось красивым с первых детских лет – все исчезло»…

«Будет, как там, на Каховском, где пол-Украины пустили ко дну. Большой луг вырубили весь, думали, море построят, а построили болото! Гнилью цветет, на всю Украину воняет! Пилоты носы затыкают, когда пролетают над ним!..»