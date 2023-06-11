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Арестович призвал украинцев готовиться к ещё большим потерям украинской армии в ходе контрнаступления

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Арестович призвал украинцев готовиться к ещё большим потерям украинской армии в ходе контрнаступления

Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович призвал украинцев не бояться больших потерь украинской армии в ходе начавшегося контрнаступления заявив, что дальше они будут еще больше.


Арестович прокомментировал начавшееся наступление ВСУ, а также большие потери на фоне невозможности прорвать оборону российской армии. По его словам, "взять Севастополь за два дня" не получится, впереди кровавые сражения. Но волноваться по случаю того, что прорыва первой линии обороны до сих пор не случилось, не нужно, на это отводится от десяти дней до двух недель, что является нормой. Правда, какой нормой, он не пояснил. То же самое касается больших потерь, Арестович подчеркнул, что на данный момент они даже меньше, чем запланировало командование ВСУ, в дальнейшем нужно ожидать еще больших.

(...) нормой является прорыв первой линии обороной в течение 10-14 суток. И потери при этом неизбежны. И эти потери меньше несут наши войска, чем можно было ожидать. И мы увидим еще большие потери наших войск

- заявил экс-советник Ермака.

Арестович "напророчил", что в дальнейшем украинская армия неизбежно прорвет оборону российской и "выйдет к морям". Сейчас же необходимо набраться терпения. Как пример он привел войну в Нагорном Карабахе, в ходе которой азербайджанская армия тоже сначала уперлась в оборону армян, но с течением какого-то времени все же сумела ее проломить.

(...) азербайджанская армия пробивала первую линию обороны армянской в Карабахе на разных участках по семь-девять-двенадцать дней. Были и места, где пробивали месяц, а были там, где и не пробили

- добавил он.

А самое главное - это то, что русские до сих пор не знают направление главного удара, так что за огромные потери можно не волноваться.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:56
    +1
    Люся,а если пшик выйдет-галстук сьешь?Ведь это будет так демократично
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:58
      +3
      если пшик выйдет-галстук сьешь?
      Собаку Шария по второму разу Люсе wassat . галстук для него не проблема yes .
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:56
    +5
    . Алексей Арестович призвал украинцев не бояться больших потерь украинской армии в ходе начавшегося контрнаступления заявив, что дальше они будут еще больше.

    Вот это успокоил.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 13:07
      +1
      В чём-то он прав: ну кому нужна такая армия, которая не пойми за что и против кого воюет, и которая представляет для своего мирного населения бо́льшую угрозу, чем любая другая... laughing
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:16
      0
      Да уж, умеет приободрить. Талант, несомненно талант. wassat
  3. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 12:58
    +6
    Когда не твоя "тушка" в числе этих самых потерь - легко советовать и призывать...
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:00
    0
    Без авиации наступать не получается....какой то офицер НАТО курсовую работу написал в институте....
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:03
    +1
    Он то прав, но тут как у авто с бензином ...он то тратиться, но он рассчитан на какой-то пробег. Далее заправка.
    В 404 людской ресурс на сколько штурмовик рассчитан? И кем будут пополнять мотопехоту?! Танки то и бм ЕС и США надевают сколько угодно.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:04
    +3
    Арестович призвал украинцев не бояться больших потерь украинской армии в ходе начавшегося контрнаступления заявив, что дальше они будут еще больше.
    Вот это я понимаю философский подход к происходящему. Зачем переживать о том, что сегодня плохо, т.к. завтра будет еще хуже. И почему с такой "светлой головой" и еще не на фронте?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:04
    0
    Одно заметил на сайте ВО ,появление ДРГ ВСУ и примкнувших к ним ,прямопорционально " успехам" ВСУ в " наступе" На западных СМИ тоже самое
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:05
    +1
    Это какой то сюрреализм. Если укро пипл это хавает, то он заслуживает той участи - гибнуть в прорывах. Дела то идут не как ожидалось, если для успокоения масс вытащили из нафталина Люську.
  9. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:06
    +1
    А самое главное - это то, что русские до сих пор не знают направление главного удара

    Вот насмешил, так насмешил! Где ж тут русским знать про направление главного удара, если он у вас ежедневно, если не ежечасно меняется?
    Вы то хоть сами знаете где оно? laughing
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:06
    +1
    не бояться больших потерь украинской армии

    А чё потерь бояться? У них мобрезерва ещё как гуталина на гуталиновой фабрике.
    Мы можем это рассматривать как часть процесса денацификации.
    Главное, чтобы, тьфутьфутьфу через левое плечо и туктуктук по дереву не прорвали.
  11. Трямс
    Трямс Сегодня, 13:13
    -2
    неизбежно \\ терпение \\ меньше, чем больше \\ НКР
    А. реальный профессионал, знает свою аудиторию на отлично и использует на все 100. Тут и технология сравнения несравнимого, и испытания с все будет хорошо.

    Кто тут хотел Зе шлепнуть?
    Зе фигня. Он порочен, а чужие пороки можно использовать в своих руках.

    А. - вот этот персонаж должен быть целью № 1-10, и не высмеиванием. Он обладает куда более сильной силой, чем любая вооруженная - Мягкая. А в совокупности с внешним инфоблоком внутри среды замотивирует/запрограммирует еще немало расходников для всу, заранее смирив их с неизбежным.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:16
    0
    Напомню, что наступление Нивеля продолжалось 23 дня и закончилось тем, что: 350 183 солдата и офицера со стороны Антанты было убито и ранено. Так что потери ВСУ далеко не предел; им есть к чему стремиться, а Люсе рассказывать, что всё не так уж и плохо.
  13. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:17
    +1
    Вот бы Люсю на фронт проламывать первую линию обороны. Тогда можно и послушать о меньших чем запланировано потерях. А так сидя в кресле и попивая горилку с салом и луком не то ещё можно сказать. Всё таки отмороженные они на всю голову. Страна психушка. wassat
  14. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:17
    0
    . Арестович "напророчил", что в дальнейшем украинская армия неизбежно прорвет оборону российской и "выйдет к морям

    Часть уже прибило к берегам Одессы. Ещё немного и до Севастополя доплывет, а уж оттуда и до Азовского рукой подать
  15. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:22
    0
    Выйдут на моря-ага тех кто лапки к небу поднимет,оружие бросив и отвезут на моря-Белое,к примеру,в столыпенских вагонах на курорт в окружении медведей и голодных волков fool fool