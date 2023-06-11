Арестович призвал украинцев готовиться к ещё большим потерям украинской армии в ходе контрнаступления

(...) нормой является прорыв первой линии обороной в течение 10-14 суток. И потери при этом неизбежны. И эти потери меньше несут наши войска, чем можно было ожидать. И мы увидим еще большие потери наших войск

(...) азербайджанская армия пробивала первую линию обороны армянской в Карабахе на разных участках по семь-девять-двенадцать дней. Были и места, где пробивали месяц, а были там, где и не пробили

Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович призвал украинцев не бояться больших потерь украинской армии в ходе начавшегося контрнаступления заявив, что дальше они будут еще больше.Арестович прокомментировал начавшееся наступление ВСУ, а также большие потери на фоне невозможности прорвать оборону российской армии. По его словам, "взять Севастополь за два дня" не получится, впереди кровавые сражения. Но волноваться по случаю того, что прорыва первой линии обороны до сих пор не случилось, не нужно, на это отводится от десяти дней до двух недель, что является нормой. Правда, какой нормой, он не пояснил. То же самое касается больших потерь, Арестович подчеркнул, что на данный момент они даже меньше, чем запланировало командование ВСУ, в дальнейшем нужно ожидать еще больших.- заявил экс-советник Ермака.Арестович "напророчил", что в дальнейшем украинская армия неизбежно прорвет оборону российской и "выйдет к морям". Сейчас же необходимо набраться терпения. Как пример он привел войну в Нагорном Карабахе, в ходе которой азербайджанская армия тоже сначала уперлась в оборону армян, но с течением какого-то времени все же сумела ее проломить.- добавил он.А самое главное - это то, что русские до сих пор не знают направление главного удара, так что за огромные потери можно не волноваться.