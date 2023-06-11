В лесном массиве под Кременной было замечено скопление подразделений противника. По нему нанесла удар российская артиллерия.
Наши артиллеристы не позволяют ВСУ сосредоточить в этом месте свои силы для удара. Существенных боестолкновений здесь нет, но враг планомерно и методично уничтожается.
На Донецком направлении российская артиллерия нанесла эффективный удар по украинским полевым казармам. Огонь вели мобилизованные из уральского региона артиллеристы, которые теперь служат в группировке российских войск «Южная». Им удалось точно попасть по казарменным помещениям и скрытой позиции минометного расчета противника снарядами калибра 122 мм. Целеуказание они получили от операторов БПЛА легендарного батальона «Спарта».
На интенсивность боевых действий на Запорожском направлении повлияла погода. В районе населенных пунктов Орехов и Работино активность противоборствующих сторон заметно снизилась. Дело в том, что дожди сильно затрудняют проведение воздушной разведки. Можно лишь предположить, что противник подтягивает резервы и боеприпасы, готовясь к новым атакам.
На линии Каменское-Пятихатки ВСУ, вероятно, заняли населенный пункт Лобковое. Здесь отмечено перемещение вражеской техники и живой силы. Собственно, успехом украинских военных это назвать трудно, так как российскими силами контролируются все близлежащие высоты, откуда они держат Лобковое под своим огневым контролем.
В сети интернет продолжают появляться кадры, где показана уничтоженная российскими военнослужащими западная техника, в частности БМП Bradley и MRAP Maxx Pro.