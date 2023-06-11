В лесном массиве под Кременной было замечено скопление подразделений противника. По нему нанесла удар российская артиллерия.Наши артиллеристы не позволяют ВСУ сосредоточить в этом месте свои силы для удара. Существенных боестолкновений здесь нет, но враг планомерно и методично уничтожается.На Донецком направлении российская артиллерия нанесла эффективный удар по украинским полевым казармам. Огонь вели мобилизованные из уральского региона артиллеристы, которые теперь служат в группировке российских войск «Южная». Им удалось точно попасть по казарменным помещениям и скрытой позиции минометного расчета противника снарядами калибра 122 мм. Целеуказание они получили от операторов БПЛА легендарного батальона «Спарта».На интенсивность боевых действий на Запорожском направлении повлияла погода. В районе населенных пунктов Орехов и Работино активность противоборствующих сторон заметно снизилась. Дело в том, что дожди сильно затрудняют проведение воздушной разведки. Можно лишь предположить, что противник подтягивает резервы и боеприпасы, готовясь к новым атакам.На линии Каменское-Пятихатки ВСУ, вероятно, заняли населенный пункт Лобковое. Здесь отмечено перемещение вражеской техники и живой силы. Собственно, успехом украинских военных это назвать трудно, так как российскими силами контролируются все близлежащие высоты, откуда они держат Лобковое под своим огневым контролем.В сети интернет продолжают появляться кадры, где показана уничтоженная российскими военнослужащими западная техника, в частности БМП Bradley и MRAP Maxx Pro.