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Российский сенатор назвал передачу России ещё трёх областей Украины основанием для начала диалога

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Российский сенатор назвал передачу России ещё трёх областей Украины основанием для начала диалога

Передача еще трех областей Украины в состав России может быть основанием для начала переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков.


Говоря о возможности переговоров с Украиной, сенатор отметил, что основанием для переговоров могла бы стать передача в состав России Николаевской, Харьковской и Одесской областей. Кроме Херсонской и Запорожской, которые уже являются российскими регионами. В то же время, задачи демилитаризации, денацификации и т.д никто с повестки дня не снимал.

Это может быть стартовая позиция для переговоров. При этом демилитаризация, денацификация, нейтральный статус с повестки дня не снимается. Когда они будут к этому готовы, тогда они и предложат переговоры

- заявил Цеков.

С другой стороны, сенатор усомнился, что киевский режим пойдет на потерю территорий и мирные переговоры с Россией. Зеленский прямо заявил, что никаких контактов с Москвой не планирует. В Киеве готовы к переговорам, но только с позиции силы и только о капитуляции России. На Украине уже заявили, что когда они "победят", Россия выплатит репарации, выдаст всех "военных преступников" и отдаст свои территории для создания "нейтральной полосы". Ста километров для этого хватит.

Не дадут Киеву сесть за стол переговоров американские и европейские спонсоры режима. На Западе спят и видят, как Украина сокрушает Россию. Но даже в случае, если просто ослабит, то и это будет хорошо. Зеленский должен отработать вложенные в него средства, а значит украинские солдаты своими жизнями будут добывать победу Вашингтону и Брюсселю.

Кстати, в Кремле тоже не стремятся к диалогу с Киевом, на Украине не с кем и не о чем говорить.
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38 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:36
    +11
    Это может быть стартовая позиция для переговоров. При этом демилитаризация, денацификация, нейтральный статус с повестки дня не снимается. Когда они будут к этому готовы, тогда они и предложат переговоры
    recourse Долбить, долбить и долбить.... тогда и переговоры. fool Но нацизм им не позволит рассуждать. request
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 13:43
      +13
      Вся Украина должна быть очищена от нацистов....
      1. grem
        grem Сегодня, 13:54
        +5
        Это может быть стартовая позиция для переговоров.

        Линия Одесса -Киев -Харьков ,это минимум ..А максимум граница Польши и там еще немцы с поляками спорят Отдать немцам все ,что Сталин подарил Польше (Россия правоприемник СССР)
        Ну с прибалтами и Финляндией там особый разговор ,после Аляски и т.д.
        Во как я на фантазировал ))))
        И да еще ,так как Германия не выполнила свои обязательства по нераспространению нато и против России не воевать !!!! soldier
        Вернуть ГДР и 400 тыс группировку под Берлин !!!
        И выплатить компенсацию ,каждому солдату и родственникам кого убили и чьи могилы осквернили ..Израилю прекратить платить и вернуть все выплаты !!!
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 13:57
          +1
          Цитата: grem
          Это может быть стартовая позиция для переговоров.

          Линия Одесса -Киев -Харьков ,это минимум ..А максимум граница Польши и там еще немцы с поляками спорят Отдать немцам все ,что Сталин подарил Польше (Россия правоприемник СССР)
          Ну с прибалтами и Финляндией там особый разговор ,после Аляски и т.д.
          Во как я на фантазировал ))))
          И да еще ,так как Германия не выполнила свои обязательства по нераспространению нато и против России не воевать !!!! soldier
          Вернуть ГДР и 400 тыс группировку под Берлин !!!
          И выплатить компенсацию ,каждому солдату и родственникам кого убили и чьи могилы осквернили ..Израилю прекратить платить и вернуть все выплаты !!!

        2. Правдодел
          Правдодел Сегодня, 14:10
          +1
          Линия Одесса -Киев -Харьков ,это минимум ..

          Полностью согласен. Одесса -Киев - Харьков ,это - минимум, но не забыть про Сумскую, Черниговскую и Виницкую область - наш выход к Приднестровью... А в пределе: гнать гадов до Польской границы и вернуть их полякам, как сами поляки к нам после 1945 г. выгнали всех западенцев и бандеровцев...
        3. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 14:24
          0
          Михан,ты попалился когда написал что израилю нужно вернуть репарации laughing
      2. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 14:23
        -1
        Вся Украина должна быть очищена от нацистов....

        Наверное только не от нацистов,а американской прислуги. Сейчас хозяин у них за океаном.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 14:25
        -1
        в Кремле тоже не стремятся к диалогу с Киевом, на Украине не с кем и не о чем говорить.

        Пока говорить неочем. Только тогда, когда на украине исчезнут "известные персонажи" , можно будет говорить о каком-то диалоге. А пока это бла-бла-бла.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:45
      +3
      Запад попал в информационный капкан расставленный Украиной, они свято верили, что если Украине дать оружие она сможет победить Россию, да бред все это. Да конфликт будет затяжным, но Россию не победить на поле боя. Осознание у Запада медленно, но придет.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 14:14
        0
        Мысль, в общем, верная, но самостоятельность Украины не стоит переоценивать.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 14:26
        -2
        Цитата: Silver99
        Запад попал в информационный капкан расставленный Украиной, они свято верили, что если Украине дать оружие она сможет победить Россию, да бред все это. Да конфликт будет затяжным, но Россию не победить на поле боя. Осознание у Запада медленно, но придет.

        Победить? В смысле нананести полноценное военное поражение? Нет, таких дураков на Западе нет. А вот устроить вам Вьетнам это вполне им по силам.
        1. Юра
          Юра Сегодня, 14:54
          -1
          Цитата: Арон Заави
          А вот устроить вам Вьетнам это вполне им по силам.

          Ошибаетесь Арон, сильно. В очень скором времени США и запад будут заняты исключительно собой и своими проблемами.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 15:26
            0
            Цитата: Юра
            Цитата: Арон Заави
            А вот устроить вам Вьетнам это вполне им по силам.

            Ошибаетесь Арон, сильно. В очень скором времени США и запад будут заняты исключительно собой и своими проблемами.

            Может быть я и ошибаюсь, а Вы правы. Тут на форуме каждый играет в военную аналитику при минимуме доступной информации.
  2. Sith
    Sith Сегодня, 13:43
    +1
    Цитата: Mavrikiy
    Это может быть стартовая позиция для переговоров. При этом демилитаризация, денацификация, нейтральный статус с повестки дня не снимается. Когда они будут к этому готовы, тогда они и предложат переговоры
    recourse Долбить, долбить и долбить.... тогда и переговоры. fool Но нацизм им не позволит рассуждать. request

    Долбить , долбить и долбить ... пока оставшиеся не выдадут , тех кого нам надо и не сложат оружие
    1. grem
      grem Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: Sith
      Долбить , долбить и долбить ... пока оставшиеся не выдадут , тех кого нам надо и не сложат оружие

      Только так ..На Кавказе так было ,вон сейчас какие шелковые всех террористов своих удавили ..И поняли ,что за Россией Сила и правда ,семейные ценности и свобода вероисповедание и нацкультуры !!!!
  3. Egeny
    Egeny Сегодня, 13:43
    +2
    для начала переговоров Москвы и Киева...

    Какие переговоры, с кем? И вот это "лицо" из Совфеда собирается сидеть за одним столов с клоуном-наркоманом?
    Уже "договорились" до Каховки, Белгородчину бомбят, а этот...
    Пока окраина не будет очищена от ставленников Госдепа... вот только жаль, что славяне гибнут
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:04
      -3
      Предлагаемый Цековым вариант всяко лучше переговоров которых как бы и нет, но в результате которых появляются "зерновые сделки" и "жесты доброй воли". hi
    2. Динго
      Динго Сегодня, 15:06
      0
      И вот это "лицо" из Совфеда собирается сидеть за одним столов с клоуном-наркоманом?

      Евгения, разрешите угадать из какой партии эта "особь"? "ЕР" ?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:44
    +1
    может быть основанием для начала переговоров Москвы и Киева.
    С кем переговариваться? С теми кто стремится тебя уничтожить, наносит удары в глубь территории России, совершает диверсии и теракты? Не пора ли отдельным сенаторам, депутатам, главам регионов поумерить свой "миротворческий" пыл. До переговаривались в свое время по "Минскам" и не так давно в Турции, что только нажили себе лишних проблем. Но на всякий случай сенатор прикрыл себе одно место
    При этом демилитаризация, денацификация, нейтральный статус с повестки дня не снимается
    А как сенатор при переговорах будет решать эти задачи? Просить об этом Украину - вы ребята разоружитесь пожалуйста и своих нациков изничтожте?
    1. grem
      grem Сегодня, 14:11
      -3
      Цитата: rotmistr60
      С кем переговариваться?

      Ну вот только с ним ... hi

      Шутка конечно ,но все может быть..)))
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 14:42
        0
        Не,этот человек прошареный и не ,с таким переговоры опасно вести
        1. grem
          grem Сегодня, 15:19
          0
          Цитата: Герман 4223
          Не,этот человек прошареный и не ,с таким переговоры опасно вести

          Опасно ..Там вообще не с кем говорить За их спиной стоят сионистские финансовые круги и ростовщики !
          Самое опасное ,если они договорятся и решат вложить в Россию свои активы И мы превратимся ванглосаксов хе хе ! Шучу ..
          Эти знают ,что русские непредсказуемы и могут им все припомнить ,как они фашисткие режимы финансировали и т.д. ..
          Сталин это знал !!!!!
          P.S. сейчас они опять хотят добраться до архивов КГБ ..Там много чего есть ..Собирали по всему миру !!! И атаки их адептов на Здания КГБ понятны в 90--х и т.д.
          Все сохранили !!!!
  5. Трямс
    Трямс Сегодня, 13:45
    +2
    У Димана конкурент подрос, или ученик.
    Еще один популист - торгаш. Чем он обосновывает? или просто рот открыть? куда он вообще лезет, это не его полномочия.

    Я очень надеюсь, что в следующий созыв жители субъекта РКрым уже начнут кого-то нормального выбирать, лучших из себя, а не Цекова или Ковитиди балаболину – украинское наследие.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 13:58
      +1
      И вот такие балаболы сидят в Совфеде, куда Валя смотрит?
      А может он не Цеков, а Зеков?
      1. Задира
        Задира Сегодня, 14:08
        +2
        И вот такие балаболы сидят в Совфеде

        Откуда такая наивность? Устами всех этих второстепенных персонажей верховная власть озвучивает свои идеи, пытаясь прощупать ответную реакцию. Причем, обратите внимание, что ставки начали подниматься после первых неудач наступления ВСУ
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 14:35
          0
          Милочка, обращаю внимание, наивной я никогда не была.
          А Вас, похоже, "верховная власть" не ласкала, ...но так хотелось, не правда ли.)
          Сочувствую, плюс, не благодарите.)
          Кстати, Вы играете только на бирже?
      2. Динго
        Динго Сегодня, 15:22
        0
        И вот такие балаболы сидят в Совфеде, куда Валя смотрит?

        Когда за ворюгой из СФ пришли Бастрыкин "со товарищи" и тот хотел сбежать - его Валя остановила "ледяным" взглядом...
        На допросе в СК воришка запросил переводчика, т.к. "не в полной мере владею русским языком"(дословно). Какие вопросы он решал, какие законы подписывал без знания русского языка? Думаете, таких там мало?
        "То, что вы на свободе - это не ваша заслуга. Это наша недоработка...".(специфический юмор).
    2. сергей фонов
      сергей фонов Сегодня, 14:12
      +1
      Цеков всегда выносил на публичное обсуждение только мнение вышестоящего руководства, вероятно существует такое мнение в определённой части руководства, насколько эта линия соответствует мнению Президента? Скоро увидим.
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 15:40
        0
        Цитата: сергей фонов
        Цеков всегда выносил на публичное обсуждение только мнение вышестоящего руководства, вероятно существует такое мнение в определённой части руководства, насколько эта линия соответствует мнению Президента? Скоро увидим.
        да нет же, он просто рот открывает, смотрите
        С другой стороны, сенатор усомнился, что киевский режим пойдет на потерю территорий и мирные переговоры с Россией.
        ну т.е. наперечислял фз чего и сидит.

        Президент у нас в курсе, что такое У-фашизм, и что нельзя оставлять раковую опухоль недолеченной - разрастется с новой силой, ей хватит и 0,001% клеток организма. И что такое отказаться от истории и забыть 9 Мая, мы сами станем У-2.

        Ну и чисто экономически, вот тут иногда вижу версии "по Днепру", мне хочется спросить у людей - плотины пополам охранять будем?)) Весь каскад и рухнет. А далее - они и есть маневровые мощности для всей страны - т.е. даже не надо следить за руками - там только все.
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 13:51
    +1
    У него что - деменция началась? Какие переговоры? С кем? О чем? Только полная капитуляция! Иначе опять будут те же яйца и даже в тот же профиль на десятилетия вперед. С войной надо кончать раз и на всегда а не закладывать поводы для войны для будущих поколений.
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 13:52
    +3
    Российский сенатор назвал передачу России ещё трёх областей Украины основанием для начала диалога

    Глупость какая! belay
    Можно подумать, что Россия начинала СВО с целью захвата каких-то областей 404, а не свержения фашистского режима и обеспечения своей безопасности.
    Безопасность же можно обеспечить только после полного разгрома и ликвидации фашистского государства и его политиков.
    Оставляя не денацифицированной часть 404 оставляем "корни" этой заразы и шанс на рецидив для неё.
    Оно нам надо, чтобы потом уже нашим внукам-правнукам снова идти порядок там наводить? Не лучше ли закончить то, что не закончили наши деды-прадеды 80 лет назад?
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:57
    +1
    Передача под российскую юрисдикцию Одесской, Николаевской и Харьковской, равно как и Сумской, Полтавской, Криворожской, Черниговской областей должна являться стартовой позицией для того, чтобы Россия села за стол переговоров; кроме этого Волынская, Ровенская и Житомирская области должны войти в состав Союзного государства, ну и Киев.
    1. Задира
      Задира Сегодня, 14:33
      0
      должна являться стартовой позицией для того, чтобы Россия села за стол переговоров

      Для того, чтобы диктовать свою волю, необходимо иметь серьезные аргументы. Например, после блестящего проведения операции "Анадырь" СССР мог потребовать от США убрать ракеты из Турции и забыть о милитаристских планах по захвату острова Свободы.
      Без аргументов указанные претензии выглядят как детский лепет
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:02
    -3
    Чего пеЙ сатели ВО всполошились? На мой взгляд, сенатор нормально набрасывает, годный троллинг. Бандерогеи, конечно, не оценят такое великодушное предложение, а зря :)
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:04
    -3
    Наконец то от одного из руководителей страны появились конкретные предложения по переговорам с американцами и НАТО о прекращении войны.
    Хотя пока, к сожалению, Кремль и МИД, как белорусские партизаны на допросе в гестапо, продолжают мантру: "Все идет по плану, к переговорам готовы" (вот только о чем переговоры до сих пор не придумали).
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:39
    0
    Ну, будем считать, что троллинг зачтён. Ясно, что свинособаки на это не пойдут от слова совсем, даже когда упомянутые регионы уже будут под нашим контролем, но дразнить врага надо и словесно, пусть подпрыгивают повыше и плюются посильнее... laughing
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: Аль Манах
      Ну, будем считать, что троллинг зачтён. Ясно, что свинособаки на это не пойдут от слова совсем, даже когда упомянутые регионы уже будут под нашим контролем, но дразнить врага надо и словесно, пусть подпрыгивают повыше и плюются посильнее... laughing

      Когда это сегодня самый интересный вопрос.
  12. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:57
    0
    С другой стороны, сенатор усомнился, что киевский режим пойдет на потерю территорий и мирные переговоры с Россией. Зеленский прямо заявил, что никаких контактов с Москвой не планирует.

    Ну и нечего болтать как и не престало мужику волосы красить