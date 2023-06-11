Российский сенатор назвал передачу России ещё трёх областей Украины основанием для начала диалога

Это может быть стартовая позиция для переговоров. При этом демилитаризация, денацификация, нейтральный статус с повестки дня не снимается. Когда они будут к этому готовы, тогда они и предложат переговоры

Передача еще трех областей Украины в состав России может быть основанием для начала переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков.Говоря о возможности переговоров с Украиной, сенатор отметил, что основанием для переговоров могла бы стать передача в состав России Николаевской, Харьковской и Одесской областей. Кроме Херсонской и Запорожской, которые уже являются российскими регионами. В то же время, задачи демилитаризации, денацификации и т.д никто с повестки дня не снимал.- заявил Цеков.С другой стороны, сенатор усомнился, что киевский режим пойдет на потерю территорий и мирные переговоры с Россией. Зеленский прямо заявил, что никаких контактов с Москвой не планирует. В Киеве готовы к переговорам, но только с позиции силы и только о капитуляции России. На Украине уже заявили, что когда они "победят", Россия выплатит репарации, выдаст всех "военных преступников" и отдаст свои территории для создания "нейтральной полосы". Ста километров для этого хватит.Не дадут Киеву сесть за стол переговоров американские и европейские спонсоры режима. На Западе спят и видят, как Украина сокрушает Россию. Но даже в случае, если просто ослабит, то и это будет хорошо. Зеленский должен отработать вложенные в него средства, а значит украинские солдаты своими жизнями будут добывать победу Вашингтону и Брюсселю.Кстати, в Кремле тоже не стремятся к диалогу с Киевом, на Украине не с кем и не о чем говорить.