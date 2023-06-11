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Противник объявил о занятии трёх населённых пунктов в районе Времевского выступа, линия обороны ВС России не прорвана

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Противник объявил о занятии трёх населённых пунктов в районе Времевского выступа, линия обороны ВС России не прорвана

Противник нарастил силы в районе Времевского выступа, бои идут в районе Нескучного, которое перешло в серую зону. Передовые подразделения российской армии сдерживают противника, который атакует с флангов.


Противник рвется к основной линии обороны российской армии, пытаясь выдавить российские войска с передовых позиций. После вчерашних фланговых ударов наши в очередной раз оставили Нескучное, которое находится в низине и отошли на прилегающие высоты, но противник в село не вошел, оно продолжает находиться в серой зоне.

В то же время подразделения 68-й егерской бригады вошли в село Благодатное, которое находится под Нескучным и также расположено в серой зоне. Как такового села сейчас фактически не существует, населения там нет, имеются развалины. Они расположены в глубокой долине, наши позиции от них находятся примерно в 2 километрах на возвышенностях.

Украинская пропаганда сейчас раскручивает "грандиозную победу" на Времевском выступе, рассказывая о занятии трех сел: Нескучное, Благодатное и Левадное, которое также находилось в серой зоне. Задача этой "победы" - посеять панику среди российских блогеров и ресурсов, которые перепечатывают украинские материалы, не проверив их, а потом с криком "все пропало" распространяют в сети. Между тем, линия обороны российских войск не прорвана, попытки предпринимаются, но безуспешно.

Основная линия обороны, построенная по всем правилам, находится чуть ниже выступа, там и минные поля, и артиллерия и т.д., но до нее ВСУ еще не добрались, сдерживаемые передовыми подразделениями.

По мнению экспертов, сейчас идет определенный размен, в котором российская армия потихоньку отходит к основным позициям, а украинская платит за продвижение большими потерями как в личном составе, так и в технике.
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28 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 14:27
    +1
    Ну один лярд долларов Зеленскому упал на счет ..Давайте дальше всу.. ,нужно еще лярд отработать и тогда ..Можете бежать сломя голову под ударами ВКС и арты ..)))
    Эх дуурни вы дуурни ,как вас подставляют то за грош вам цена ..Противно !!!!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:42
      +1
      Крайние новости.
      По его словам, российские военные отбили и удерживают населенный пункт Нескучное.
      "В начале крупномасштабного наступления ВСУ врагу также удавалось на короткий период зайти в Нескучное, после чего он был выбит оттуда встречным контрударом. Поселок находится в низине, и удерживать его под огнем артиллерии — задача не из простых", — подчеркнул Рогов.

      https://ria.ru/20230611/boi-1877502103.html
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:32
    -20
    И где же эти"основные позиции "-не за Уралом ли часом?Правду о том что всу захватили то или иное село или город нам подают под соусом "выравнивания фронта "!А нельзя фронт выравнивать в обратную сторону,забирая населённые пункты у врага?На войне нет" серых зон"-населенный пункт либо наш,либо у врага!
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 14:37
      +11
      "На войне нет" серых зон"-населенный пункт либо наш,либо у врага!"

      Если населенный пункт находится в низине и полностью простреливается с прилегающих высот, то занимать его не устранив угрозу сродни самоубийству. Можете заменить определение "серая зона" на "нейтральная территория" и все станет на свои места. Или такого понятия вы тоже не знаете ?
      1. пешик
        пешик Сегодня, 15:01
        -3
        Зачем тогда украинцы занимают такие пункты - для самоубийства, они при этом неразумно поступают?
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 15:34
          0
          Цитата: пешик
          Зачем тогда украинцы занимают такие пункты - для самоубийства, они при этом неразумно поступают?

          После вчерашних фланговых ударов наши в очередной раз оставили Нескучное, которое находится в низине и отошли на прилегающие высоты, но противник в село не вошел, оно продолжает находиться в серой зоне.
      2. fanatos123
        fanatos123 Сегодня, 15:16
        0
        А если смотреть на карту и включать мозг, то в Благодатное заехали просто по дороге, а наших выдавили через речку на Сторожевое, т.к высоты там присутствуют в единственном экземпляре, как раз в излучине реки Мокрые Ялы. И дорога на Урожайное получается открыта.
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 15:26
        +1
        Цитата: 1976AG
        Можете заменить определение "серая зона" на "нейтральная территория" и все станет на свои места. Или такого понятия вы тоже не знаете ?

        Как же не знаем? Владимир Семёнович нам всё объяснил:
         Показать / Скрыть текст

        Цитата: Бережливый
        А нельзя фронт выравнивать в обратную сторону, забирая населённые пункты у врага?

        Существует даже тактика проведения рейдов в составе ДРГ по тылам противника...Можно даже выманивать противника на огневой удар артиллерии...Можно начинать крушить к Бениной маме всю инфраструктуру тылов, что ещё судорожно работает на ВСУ...Есть варианты экономических диверсий, начиная от вбросов фальшивой гривны и кончая нанесением гарантированного поражения ракетными ударами предприятий пищевой промышленности (например) или производства ГСМ...Большой вред можно принести разрушением транспортных узлов и развязок.
        * * *
        Почему не применяется практика применения смертной казни к артиллерийским расчётам? Где эти публичные расстрелы диверсантов на месте?
        * * *
        Я смотрю, мы все родом из Советского Союза (как говорит ВВП), только одних в этой жизни интересует выравнивание линии обороны и занятие господствующих высот, а другие ждут 24 июня, чтобы насладиться «Алыми парусами»...
        Я так живо представляю себе молодёжь, которая имела честь жить в годы ВОв и примеряю к ним интересы сегодняшней молодёжи, которых ни СВО, ни другие проблемы практически не трогают...
        Но были и другие:
         Показать / Скрыть текст

        * * *
        Иногда горько читать в сообщениях какие-то немыслимые претензии к своим соотечественникам, в которых авторы пытаются найти врагов народа...А ведь есть люди, для которых обычный разговорный русский язык - набор междометий, а написание предложений (выражение собственных мыслей) - помесь китайского и клинописи...
        А время искать общие интересы между пользователями одного сайта давно настало...
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:42
      -1
      На войне нет" серых зон"-населенный пункт либо наш,либо у врага!

      У кого сейчас остров Змеиный?
    3. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 14:47
      +1
      Там география такова что не удержишь с любой стороны. Очень неудобное расположение
      1. fanatos123
        fanatos123 Сегодня, 15:17
        -2
        Ты эту географию хотя бы открой. Перед тем как повторять, где-то услышанное
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:34
    0
    Посмотрим, что это за размен такой и чем закончится он.
  4. кокосов тима
    кокосов тима Сегодня, 14:34
    +6
    Минувшей ночью около 01:30 украинские военные попытались атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота с помощью шести морских быстроходных безэкипажных катеров. Российский корабль выполнял задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Чёрного моря. «В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 300 км юго-восточнее Севастополя», — заявило Министерство обороны России. Пострадавших нет, корабль повреждений не получил.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:35
    +3
    посеять панику среди российских блогеров и ресурсов, которые перепечатывают украинские материалы, не проверив их, а потом с криком "все пропало" распространяют в сети.
    И это временами действует. Начинаются охи, ахи, как же так наши отступили, бросили село (развалины), а то, что оно в "серой зоне" ни кого не волнует.
    Сегодня главное, что
    линия обороны российских войск не прорвана
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:43
      +1
      Прорвана она или нет станет понятно со временем. Прошлым летом тоже в начале уверяли, что все в порядке когда пошли потери населенных пунктов.
      1. пешик
        пешик Сегодня, 15:06
        -3
        Да, прошлым летом; а ещё прошлой же весной писали, что СВО будет лет 15 длиться - похоже совпадает. Гансалес) не даст соврать.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:35
    -1
    С такими потерями, солдат и техники, у них останется на два- три села и одно местечко.
    1. стар
      стар Сегодня, 14:41
      0
      Для них это удивительным образом не проблема: солдаты умирают за режим клоунов из 95го квартала, который потери не интересуют вообще. Отказавшихся участвовать в этом жертвоприношении умертвляют свои же.
    2. пешик
      пешик Сегодня, 15:03
      0
      Ну, видно это их устраивает, или какая карты есть у них в рукаве.
    3. gsev
      gsev Сегодня, 15:17
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      С такими потерями, солдат и техники, у них останется на два- три села и одно местечко.

      Украина спокойно еще может перетерпеть гибель 100 000 своих карателей ради достижения подобного тому, что им удалось под Балаклеей, Изюмом или Херсоном. Но если им не удастся после таких потерь выйти к Азовскому морю или хотя бы взять под обстрел САУ сухопутные пути в Крым вдоль Азовского моря, то их планы будут действительно нарушены. Основное наступление может произойти в сторону Белгорода или Сватово. Украине интересно занять чисто российские территории с целью получения дипломатических преимуществ на переговорах по окончанию боевых действий.
  7. arthh
    arthh Сегодня, 14:41
    +2
    Самое главное сохранять спокойствие и самообладание, не могут быть все дни геройскими как последние 4. Наблюдаем дальше. У украинцев любой успех шум на все сми.
    1. пешик
      пешик Сегодня, 15:09
      -1
      Шум не шум - а сёла они заняли, если считать ещё Лобковое то 4 села.
      1. AlexTires
        AlexTires Сегодня, 15:15
        0
        Успокойтесь, нескучное уже отбили, а сколько оно и ему подобные деревни переходило из рук в руки нам не докладвают
  8. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 14:43
    +1
    Наши немного увлеклись фотографированием подбитого Леопарда.
    Похоже, была массированная атака Хаймарсами. Противник наращивает введение резервов.
    Надеюсь, места концентрации противника в этой серой зоне снесут до основания. Координаты есть.
    Впрочем, подождем вечерних новостей.
  9. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 14:54
    +2
    Ещё год назад если кто-то говорил что нужно готовить оборону того сразу на вилы подымали и говорили что он порожанец и ничего не понимает.
  10. -sa-
    -sa- Сегодня, 14:54
    -2
    Видел уже несколько видео,где с ходу подьезжают на хаммерах или бтр или танке впритык к окопам наших и начинают всех там безнаказанно расстреливать.вот вопрос возникает,почему так получается?где гранатомёты?почему ни один не стреляет из рпг?
    1. пешик
      пешик Сегодня, 15:10
      -3
      https://topwar.ru/218628-naibolshee-chislo-unichtozhennyh-na-vremevskom-vystupe-tankov-vsu-vkljuchaja-nemeckie-leopard-itog-raboty-shturmovoj-i-armejskoj-aviacii-vks-rf.html

      Писали ведь, что нету их, вовремя не завезли, ещё что. Шойгу не зря на базы ездил.
      1. Novichek)
        Novichek) Сегодня, 15:32
        0
        . вовремя не завезли,
        . Это как? Это хлеб в сельпо могут " вовремя не завести", но это на 1 день, может быть или на два, а тут уже больше года ..... Это как вообще понимать?