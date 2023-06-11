Противник объявил о занятии трёх населённых пунктов в районе Времевского выступа, линия обороны ВС России не прорвана

Противник нарастил силы в районе Времевского выступа, бои идут в районе Нескучного, которое перешло в серую зону. Передовые подразделения российской армии сдерживают противника, который атакует с флангов.Противник рвется к основной линии обороны российской армии, пытаясь выдавить российские войска с передовых позиций. После вчерашних фланговых ударов наши в очередной раз оставили Нескучное, которое находится в низине и отошли на прилегающие высоты, но противник в село не вошел, оно продолжает находиться в серой зоне.В то же время подразделения 68-й егерской бригады вошли в село Благодатное, которое находится под Нескучным и также расположено в серой зоне. Как такового села сейчас фактически не существует, населения там нет, имеются развалины. Они расположены в глубокой долине, наши позиции от них находятся примерно в 2 километрах на возвышенностях.Украинская пропаганда сейчас раскручивает "грандиозную победу" на Времевском выступе, рассказывая о занятии трех сел: Нескучное, Благодатное и Левадное, которое также находилось в серой зоне. Задача этой "победы" - посеять панику среди российских блогеров и ресурсов, которые перепечатывают украинские материалы, не проверив их, а потом с криком "все пропало" распространяют в сети. Между тем, линия обороны российских войск не прорвана, попытки предпринимаются, но безуспешно.Основная линия обороны, построенная по всем правилам, находится чуть ниже выступа, там и минные поля, и артиллерия и т.д., но до нее ВСУ еще не добрались, сдерживаемые передовыми подразделениями.По мнению экспертов, сейчас идет определенный размен, в котором российская армия потихоньку отходит к основным позициям, а украинская платит за продвижение большими потерями как в личном составе, так и в технике.