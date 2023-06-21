Как турки взяли Константинополь

Осада
Прорвавшись в Золотой Рог (Как турки штурмовали Константинополь), османы получили возможность штурмовать Константинополь с двух направлений. Войск для этого хватало. Однако султан Мехмед II продолжил осаду, тактику изматывания гарнизона. Артиллерия методично крушила стены и башни. Османы начали подземную, минную войну.
Мощному обстрелу подверглись ворота св. Романа. 6 мая 1453 г. турки пробили брешь. 7 мая пролом был расширен. В ночь с 7 на 8 мая османы атаковали. Турки почти уже прорвались, османский командир Мурад-паша был ранен, а к грекам подоспели подкрепления под началом Джустиниани Лонго, императора Константина и главного адмирала Луки Нотараса. После ожесточённой 3-часовой схватки греки и итальянцы отбросили врага.
8-11 мая турецкая артиллерия пробила брешь у Калигарийских ворот во Влахернском квартале. В ночь с 12 на 13 мая османы пошли на приступ и смогли продвинуться на участке императорского дворца. Затем подошли греческие подкрепления и врага отбросили. Османы снова перебросили большую часть пушек к Романским воротам, и к 18 мая башня была почти полностью разрушена.
Греки каждую ночи заделывали проломы, чистили рвы. В византийской столице стала проявляться нехватка провианта. Особенно это касалось бедных слоёв населения. Император Константин провёл новый сбор денег у церквей и частных лиц, чтобы закупить провиант у торговцев. Создали комитет, который занимался распределением продуктов. Начались стычки между венецианцами и генуэзцами. Венецианцы считали, что именно генуэзцы виноваты в том, что провалилась операция по ликвидации османской флотилии в Золотом Роге. Базилевсу пришлось лично вмешиваться в эти свары. Знать предлагала Константину покинуть город и лично просить помощи у других монархов. Османская морская блокада была сравнительно слабой, и возможность прорыва ещё имелась. Но император отказался покинуть столицу, считая, что без него защитники города передерутся.
Осада Константинополя, Ж. де Тавернье, 1455 г.
Одновременно с обстрелами и разведкой боем, когда османы прощупывали оборону врага на различных участках, шла активная подземная война. Сначала османы успеха не имели, так как у них не было опытных сапёров-минёров. Но затем подошли сербские отряды, среди них было много опытных в подземном деле людей. Это направление осады возглавил Заганос-паша, который сам был из бывших христиан (грек или албанец). Он прошёл путь от простого янычара до воспитателя Мехмеда и великого визиря.
Первый подкоп повели к Харисийским воротам. Но его пришлось бросить: работать в речной долине оказалось невозможно. Затем начали вести подкоп у Калигарийских ворот. Греки обнаружили опасность. Нотарас попросил помочь мастера Иоганнеса Гранта. Греки начали вести свою подземную галерею и 16 мая успешно атаковали врага. Они взрывали тоннели, выкуривали врага с помощью дыма либо применяли искусственное затопление, используя специальные подземные цистерны, предназначенные для регулировки воды во рве. Временами под землёй происходили яростные рукопашные схватки. 23 мая греки в бою захватили нескольких вражеских землекопов с командиром. Из них выбили все места и направления подкопов. К 25 мая все они были разрушены. В итоге византийцы под началом Гранта взяли верх в подземной войне. Османы вынуждены были отказаться от попыток разрушить стены из-под земли.
Турки применили ещё одно средство, которое они взяли из более древних войн – осадные башни. Однако их использовали не для штурма, а как опорные пункты войск и защиту от вражеского огня. Чтобы башни не подожгли, их покрывали звериными шкурами, регулярно поливали. Один раз турки решили атаковать с помощью такой башни. На одном из участков завалили и укрепили ров, вплотную подвинули башню к стенам. В ночь с 18 на 19 мая греки неожиданно для врага совершили вылазку и с помощью бочонков с порохом разрушили осадную башню. Больше турки не пытались атаковать с помощью осадных башен.
Резня в Константинополе. Из книги Дж. Сагредо и П. Рико
Ухудшение положения осаждённых
Это были последние победы греческого гарнизона. Они показали, что если бы в городе был большой гарнизон, налажено снабжение морем, то христиане, опираясь на развитую и мощную систему укреплений вполне могли выдержать осаду. Но подкреплений не было. Поэтому ситуация быстро ухудшалась. Бреши в долине реки Ликос становились всё больше. Противник подступил к самым стенам и завалил рвы. Христиане как могли пытались восстановить укрепления: возводили на месте разрушенных стен валы из земли, камней и брёвен, строили частоколы. Потери и усталость войск росли. Контратаковать было всё сложнее. Отряды некем было заменить, пополнить. Убитых было сравнительно немного, но было много раненых. Грекам приходилось напрягать все силы, чтобы успеть везде отбить атаки и ремонтировать укрепления. А османы могли легко менять уставшие и обескровленные части на новые.
Боевой дух постоянно падал. Назревала угроза голода. Возникали трения между итальянцами и греками, венецианцами и генуэзцами. Стало очевидно, что помощи извне не будет. Горожане повсюду видели зловещие знаки. Одигитрия (Влахернская икона), написанная евангелистом Лукой и считавшаяся хранительницей города, упала с носилок во время торжественной процессии, когда монахи совершали обход города. Затем столицу окутал туман и вокруг Софии отметили необычное свечение, вызвавшее смятение в обоих лагерях. Мусульманские командиры не растерялись и истолковали этот знак как свет истинной веры, который засияет в этом храме. 24 мая произошло лунное затмение, которое также восприняли как дурной знак.
Правда, и в османской армии нарастала тревога. Половину регулярных войск составляла конница, непривычная к осадной войне. Огромная армия и флот, казалось, ничего не могут поделать с небольшим христианским гарнизоном, который отчаянно отбивался. Бреши, которые пробивала артиллерия, заделывались, подземная война была проиграна. Все атаки «неверные» отбили. Османы понесли серьёзные потери. Неудачи подрывали боевой дух, дисциплину. Также ходили слухи, что скоро придёт огромный флот христианских держав, а венгерская армия форсировала Дунай. Венгрия действительно разорвала перемирие с Османской державой.
Также активизировалась османская «партия мира». На военном совете 26 мая великий визирь Чандарлы Халиль-паша решился поднять вопрос о снятии блокады города и заключении перемирия с греками. Султан яростно воспротивился этому, его поддержала «партия войны» во главе с Заганосом-пашой. Было решено готовиться к решительному штурму. Проигравший политическое противостояние Халиль-паша 30 мая был арестован по обвинению в государственной измене и вскоре казнён. Великим визирем стал Заганос.
Османы снова предложили грекам почётную капитуляцию. Императору Константину предлагали удалиться в Морею (Южная Греция), жителям обещали свободу и сохранение имущества. Константин отказался и ответил:
«Бог не попустит мне жить императором без империи. Если город падёт, я паду с ним. Кто захочет искать спасения, пусть ищет его, как сможет, а кто готов встретить смерть, пусть следует за мной.»
Лицевой летописный свод. Текст из описания Нестора Искандера осады Константинополя:
«Было страшное знамение в городе. В ночь на пятницу осветился весь город, и видели стражи сошедшиеся, будто турки зажгли город; и воскликнули громкими голосами, и собралось множество людей, которые видели, как у Великой церкви София Божьей наверху из окон огромное пламя огненное выбилось и окружило всю шею церковную на долгое время, и, собравшись воедино, пламя переменилось и стало подобно несказанному свету, и тут же поднялось в небо. Некоторые из видевших это начали плакать, горько вопя: «Господи, помилуй!». Когда же этот свет достиг до небес, открылись двери небесные и, приняв свет, затворились.»
Перед решающим боем
В последние дни перед решительным штурмом город подвергается усиленным бомбардировкам. 27 мая 1453 г. султан объехал армию, сообщил о скорой решающей атаке, и что город отдадут «борцам за веру» на полное разграбление в течение трёх дней. Высокую награду обещали тому, кто первый взойдёт на стены. В османском лагере запылали праздничные костры и начались торжества. 28 мая 1453 года, понедельник, объявили днём отдыха и покаяния, чтобы воины набрались сил перед решающей битвой.
Османское командование решило атаковать сразу с нескольких направлений, бросать войска волну за волной, пока враг не дрогнет. Адмирал Хамза-бей должен был высадить отряды со стороны моря, где будет возможность. Заганос-паша атаковал в Золотом Роге. Часть войск переходила по мосту и атаковала Влахерн. Далее участок стены до Харисийских ворот атаковал с румелийцами Караджа-паша. Исхак-паша и Махмуд-паша с анатолийцами штурмовали участок от ворот св. Романа до Мраморного моря, сосредоточив усилия на Золотых воротах. Султан и великий визирь с отборными войсками наносили удар в районе долины реки Ликос.
Греки также готовились к решающему бою. Император Константин собрал командиров и видных воинов, обратился к ним с речью о необходимости защиты веры, государя, родины и семьи. Напомнил о подвигах предков. Поблагодарил итальянских бойцов и призвал всех стоять насмерть. Просил прощения за возможные обиды. Все присутствующие последовали его примеру, обнимаясь и прощаясь. В храм св. Софии пришли все, кто не дежурил на стенах, и православные, и сторонники унии, и католики. Они исповедовались в грехах, возносили молитвы. Перед смертным боем произошло единение христиан.
Штурм стен Константинополя, Филипп де Мазероль, 1450-1475 гг.
Прорыв обороны
28 мая во второй половине дня османы стали засыпать оставшиеся рвы, подтянули ближе пушки и метательные орудия. Ночью турки провели артиллерийскую подготовку, затем нерегулярные части под началом Мустафы-паши пошли на штурм. Атака шла вдоль всей линии стен, но главный удар был направлен на брешь у ворот св. Романа. Здесь стоял отборный 3-тысячнный отряд Джустиниани Лонго. Башибузуки несли большие потери от огня гарнизона, но упорно атаковали. Византийские солдаты имели лучшие доспехи, были лучше подготовлены и могли обороняться на узком участке пролома, где турки не могли использовать численное преимущество. На других участках атаку также отбили. Первый удар гарнизон отразил.
После артиллерийского обстрела, султан бросил в атаку регулярные части. Они были лучше вооружены и организованы, чем башибузуки. При необходимости отходили, использовали пушки. Но также несли большие потери от огня противника. Один турецкий отряд смог прорваться через брешь. Император Константин разгромил османов, их остатки бежали. На других участках атаки также отразили. Османы снова откатились на исходные позиции.
Султан Мехмед бросил в третью атаку гвардейские части, янычар. Отборные воины султана атаковали, соблюдая внушающую страх дисциплину, шли молча, без обычных криков, музыки. Сам султан довёл их до края рва и остался там, подбадривая янычар. Битва достигла своей высшей точки. Христианские воины устали, они дрались уже несколько часов подряд, но держались. Яростный бой шёл около часа, и казалось, что христиане отобьют и этот приступ.
Но тут произошло два несчастных случая, которые коренным образом изменили ситуацию в пользу турок. Кто-то из янычар обнаружил, что дверца Керкопорта между стеной Феодосия и Влахерном, через которую защитники делали вылазки, открыта. Был ли это просто досадный недосмотр или чей-то злой умысел, неизвестно. Турецкие солдаты ворвались в этот проём и, взбежав на внутреннюю стену, подняли стяг. Генуэзцев Боккиарди было слишком мало, чтобы остановить враг. Но греки контратаковали и отрезали передовую группу вражеских воинов от основных сил.
Керкопорта (Цирковые ворота) — малые ворота (или калитка) Феодосиевых стен, одно из ключевых мест последней осады Константинополя в 1453 году. Точное местонахождение Керкопорты неизвестно, ворота находились на северном участке стен. Распространено мнение, что они находились между 96-й башней Феодосиевых стен и южным углом Дворца Багрянородного
Тут османам снова улыбнулась удача. Один из главных героев обороны города Джованни Лонго, который находился на передовом рубеже, на деревянном бруствере около одной из брешей, был серьёзно ранен. Пуля (или осколок ядра) пробила руку и, ударив в кирасу, видимо, прошла под мышку. Лонго, истекая кровью и испытывая сильную боль, попросил соратников вынести его с поля боя. Его товарищи отнесли его на генуэзский корабль, который, когда оборона рухнет, прорвётся в море и уйдёт на Хиос. Рана была действительно серьёзной, и Лонго в июне умрёт. Солдаты, увидев, что командира уносят, растерялись. Началась паника. Особенно когда на стене появился вражеский флаг. Многие солдаты побежали на корабли.
Музей-панорама, посвящённый падению Константинополя в 1453 году. Здесь мы видим последние минуты обороны города. Сопротивление обороняющихся уже прорвано. В огромную брешь в стене устремились толпы нападающих, пехотинцев и всадников. В проломе идёт ожесточённая рукопашная схватка
Гибель Второго Рима
Османы, заметив смятение в рядах противника, снова атаковали. В авангарде был отряд великана Хасана. Османы пробились на гребень бреши. Греки пошли в контратаку и смяли передовой отряд врага. Но в это время подошли основные турецкие силы. Греки, без солдат Джустиниани, не смогли сдержать эту волну. Император Константин попытался организовать оборону внутренних ворот и пал в бою. Вместе с ним погиб и его двоюродный брат Феофил Палеолог.
Оборона рухнула. Иностранцы пытались пробиться к кораблям, местные жители бросились к домам, пытаясь спасти семьи. Всё больше османских флагов и вымпелов появлялось на стенах. В районе Керкопорты генуэзцы ещё некоторое время сражались, затем поняв, что дело проиграно, братья Боккиарди (один погиб – Паоло) проложили себе путь до кораблей. На них бежали в Перу. Венецианский отряд Минотто был блокирован в старом императорском дворце во Влахерне, часть бойцов погибла, другие попали в плен (позже некоторых казнили).
Турецкая флотилия в заливе, получив известие об успехе, высадила десант и без боя поднялась на стены. Немногочисленные защитники на этом участке уже разбежались. На участке к югу от долины Ликоса христианские солдаты оказались в окружении, многие пали, пытаясь прорваться, другие попали в плен. Сложили оружие Нотарас, Контарини и Кантакузин. Кварталы Студион и Псамафия капитулировали перед регулярными турецкими частями, сохранив церкви от разграбления и жизни людям. Каталонцы и воины Орхана оказались отрезанными и были большей частью перебиты. Сам Орхан переоделся в монаха и пытался сбежать, но был пойман.
Кардинал Исидор смог бежать в Перу. Греки смогли обрубить ремни, которые держали цепь, закрывавшую вход в залив. Часть христианских кораблей смогла бежать. Многие османские матросы, желая принять участие в грабеже, бежали со своих судов. Блокада была сильно ослаблена. Последний очаг сопротивления был в трёх башнях около Орейских ворот, там затворились матросы с критских кораблей под началом капитанов Сгура, Антония Иалина и Филомата. Они отчаянно отбивались до начала второй половины дня, отказываясь сдаваться. Османский султан, уважая их храбрость и выдержку, велел отдать им их корабли и отпустить. Стоит отметить, что пленных христианских солдат было довольно мало – около 500 воинов. Остальные защитники крепости пали в бою или смогли сбежать.
В Константинополе шёл грабёж и резня. Некоторые кварталы смогли продержаться до подхода регулярных турецких войск и сдались им. Другие были разгромлены и разграблены. Разгул и резня продолжались до тех пор, пока регулярные войска по воле султана не остановили бойню. Мехмед не хотел полной гибели города, который должен был стать драгоценностью его империи. Первоначально много жителей города было убито, включая женщин и детей. Затем, когда первый накал страстей стих, людей стали захватывать для продажи в рабство.
Так, в Святой Софии, куда люди бежали в надежде спастись, убили всех пожилых, раненых и больных, в плен взяли тех, кого можно было продать или получить выкуп – представителей знати, молодых женщин, девушек и детей. В ходе погромов были уничтожены или пропали многие культурные ценности, в том числе и настоящие реликвии, вроде иконы Богоматери Одигитрии (Путеводительницы).
Надо сказать, что погром города в некотором отношении был слабее, чем при взятии Константинополя крестоносцами в 1204 году. Это был уже османский город, и Мехмед не позволил его жечь и разрушать. 1 июня султан остановил все грабежи и вывел излишние войска за пределы стен города. Нейтралитет генуэзской Перу-Галаты не спас её, султан присоединил квартал к своим владениям.
Правый фланг турецкой армии. Вдали виден турецкий флот на Мраморном море и палатки лагеря. Укрепления южной части стены Феодосия пострадали значительно меньше от обстрела пушек. В ходе штурма занимавшие их защитники города успешно отразили все атаки турок. Когда на центральном участке обороны нападающим всё же удалось прорваться в город, его защитники оказались здесь в окружении. Музей-панорама
Итоги
Таким образом, древняя Византийская империя прекратила своё существование. Константин XI Палеолог стал последним византийским императором. Грекам города османский султан даровал права автономии. Христианскую общину возглавил константинопольский патриарх, который отвечал за неё перед султаном. Сам султан стал называться преемником византийского императора, принял титул Кайзер-и Рум (Цезарь Рима).
Мехмед довольно быстро восстановил город. Правда, это уже был не христианский, европейский город, а крупнейший центр мусульманского мира. Стены были отремонтированы. Город населили как христианами, так и мусульманами. Одних привлекали налоговыми льготами и привилегиями, других просто пригоняли насильно, заполняя давно опустевшие кварталы. Так, после взятия Трапезунда местное христианское население было переселено в Константинополь, а на освободившиеся территории поселили тюрков. Началась реализация обширной градостроительной программы. Построили новый дворец, большую больницу с учебным центром и студентами, культурный комплекс, казармы для янычар, литейный двор для производства пушек и т. д.
Мехмед II Завоеватель решил превратить Константинополь в столицу мира, центр многих культур, «всех народов Писания» – мусульман, христиан и иудеев. Новая великая империя, наследница Первого и Второго Рима, должна была стать перекрёстком, где встречались и дополняли друг друга культуры Востока и Запада. Более того, Мехмед объявил себя законным наследником Римской и Византийской империй с претензиями на территории, которые были расположены далеко от границ Османской державы.
Для христианского мира утрата Константинополя была серьёзным ударом. Османы перерезали торговые маршруты Генуи и Венеции через пролив в Чёрное море и обратно. В результате прежде великие итальянские города будут вынуждены вести упорную борьбу с Османской державой и постепенно придут в упадок. Европейцы станут искать другие пути на Восток, в сказочную Индию, на первый план выйдут мореплаватели из Испании и Португалии, а затем других стран. Итальянские мореплаватели составят значительный процент первооткрывателей. Итальянская «золотая элита» переедет в Антверпен, Амстердам и Лондон. Началось повальное бегство генуэзцев из колоний на Чёрном море, через пару десятилетий Генуя потеряет все владения за Босфором.
Быстро пали остатки владений крестоносцев и обломки прежней Византийской империи. В 1456 году в Афинское герцогство вторглись турки, последний афинский герцог Франко два года держался в цитадели Акрополя, потеряв надежду на помощь, сдался. В 1460 году пал Морейский деспотат. В 1461 году турки захватили Трапезундскую «империю». В 1470 году турки захватили Негропонте (Эвбею).
После падения Константинополя османы продолжили военные кампании, направленные на расширение их владений. Продолжилось завоевание сербских, албанских и придунайских земель, были захвачены острова в Эгейском море. Османский флот начал совершать пиратские рейды на итальянские города. Шло упорное противостояние, где одни войны сменяли другие, и так длилось столетиями.
Румелихисар, слева — башня Заганос-паша