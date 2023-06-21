Как турки взяли Константинополь

Осада



Осада Константинополя, Ж. де Тавернье, 1455 г.



Резня в Константинополе. Из книги Дж. Сагредо и П. Рико

Ухудшение положения осаждённых

«Бог не попустит мне жить императором без империи. Если город падёт, я паду с ним. Кто захочет искать спасения, пусть ищет его, как сможет, а кто готов встретить смерть, пусть следует за мной.»



Лицевой летописный свод. Текст из описания Нестора Искандера осады Константинополя:

«Было страшное знамение в городе. В ночь на пятницу осветился весь город, и видели стражи сошедшиеся, будто турки зажгли город; и воскликнули громкими голосами, и собралось множество людей, которые видели, как у Великой церкви София Божьей наверху из окон огромное пламя огненное выбилось и окружило всю шею церковную на долгое время, и, собравшись воедино, пламя переменилось и стало подобно несказанному свету, и тут же поднялось в небо. Некоторые из видевших это начали плакать, горько вопя: «Господи, помилуй!». Когда же этот свет достиг до небес, открылись двери небесные и, приняв свет, затворились.»

Перед решающим боем



Штурм стен Константинополя, Филипп де Мазероль, 1450-1475 гг.

Прорыв обороны



Керкопорта (Цирковые ворота) — малые ворота (или калитка) Феодосиевых стен, одно из ключевых мест последней осады Константинополя в 1453 году. Точное местонахождение Керкопорты неизвестно, ворота находились на северном участке стен. Распространено мнение, что они находились между 96-й башней Феодосиевых стен и южным углом Дворца Багрянородного



Музей-панорама, посвящённый падению Константинополя в 1453 году. Здесь мы видим последние минуты обороны города. Сопротивление обороняющихся уже прорвано. В огромную брешь в стене устремились толпы нападающих, пехотинцев и всадников. В проломе идёт ожесточённая рукопашная схватка

Гибель Второго Рима



Правый фланг турецкой армии. Вдали виден турецкий флот на Мраморном море и палатки лагеря. Укрепления южной части стены Феодосия пострадали значительно меньше от обстрела пушек. В ходе штурма занимавшие их защитники города успешно отразили все атаки турок. Когда на центральном участке обороны нападающим всё же удалось прорваться в город, его защитники оказались здесь в окружении. Музей-панорама

Итоги



Румелихисар, слева — башня Заганос-паша