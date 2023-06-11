Глава МИД Италии высказался о перспективах приёма Украины в Североатлантический альянс

Мы идем к постоянному совету НАТО-Украина

В Киеве могут рассчитывать на вступление в НАТО только после окончания вооруженного конфликта. Раньше решить этот вопрос невозможно.Так в ходе интервью итальянской газете La Repubblica вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни высказался о перспективах приема Украины в Североатлантический альянс. Он отметил, что вопросы сотрудничества Киева с альянсом будут обсуждаться на саммите в Вильнюсе.- добавил чиновник.Он назвал такой формат сотрудничества Киева с западными странами важным шагом, так как он позволяет ему влиять на решения, принимаемые на международном уровне. Таяни отметил, что Рим помогает киевскому режиму всеми силами, а также поддерживает его на пути вступления в Европейский союз.Министр также сообщил о своем предстоящем визите в Вашингтон, где намерен встретиться с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. По его словам, встреча с американским руководством подтвердит общую позицию Италии и США по украинскому вопросу. Она еще больше укрепит трансатлантическую солидарность.Также чиновник выразил надежду, что контрнаступление ВСУ приблизит «справедливый мир».На данный момент украинская заявка на вступление в Североатлантический альянс поддержана 20 его членами. Замглавы Офиса Зеленского Игорь Жовква утверждает, что Киев подписал с ними соответствующие документы.