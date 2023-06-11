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Глава МИД Италии высказался о перспективах приёма Украины в Североатлантический альянс

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Глава МИД Италии высказался о перспективах приёма Украины в Североатлантический альянс

В Киеве могут рассчитывать на вступление в НАТО только после окончания вооруженного конфликта. Раньше решить этот вопрос невозможно.


Так в ходе интервью итальянской газете La Repubblica вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни высказался о перспективах приема Украины в Североатлантический альянс. Он отметил, что вопросы сотрудничества Киева с альянсом будут обсуждаться на саммите в Вильнюсе.

Мы идем к постоянному совету НАТО-Украина

- добавил чиновник.

Он назвал такой формат сотрудничества Киева с западными странами важным шагом, так как он позволяет ему влиять на решения, принимаемые на международном уровне. Таяни отметил, что Рим помогает киевскому режиму всеми силами, а также поддерживает его на пути вступления в Европейский союз.

Министр также сообщил о своем предстоящем визите в Вашингтон, где намерен встретиться с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. По его словам, встреча с американским руководством подтвердит общую позицию Италии и США по украинскому вопросу. Она еще больше укрепит трансатлантическую солидарность.

Также чиновник выразил надежду, что контрнаступление ВСУ приблизит «справедливый мир».

На данный момент украинская заявка на вступление в Североатлантический альянс поддержана 20 его членами. Замглавы Офиса Зеленского Игорь Жовква утверждает, что Киев подписал с ними соответствующие документы.
Использованы фотографии:
https://t.me/a_tajani
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5 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:45
    +2
    А во время Ковидной истерики Россиия помогла Италии(или я напутал?).
    1. ved_med12
      ved_med12 Сегодня, 14:56
      +1
      100500!!! РФ оказалась единственнои страной поддержавшей и оказавшей помощь! причем БЕЗВОЗМЕЗДНО!!!!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:52
    0
    Мы идем к постоянному совету НАТО-Украина
    А сейчас, как я понимаю временный? Оружие, советники, инструкторы, наемники это пока разминка.
    влиять на решения, принимаемые на международном уровне
    Так Киев уже сегодня крутит Европой, как хочет, а Европа быстро и четко выполняет его команды аплодируя наркоману, у которого уже руки по локоть в крови. Но этого оказывается мало и европейцам хочется, чтобы Киев влиял на решения международного уровня. Во 2 МВ Европа объединилась вокруг Германии с ее бесноватым вождем. Сегодня вокруг страны пропитанной бандеровским духом, которую сама и содержит. А лозунги остались прежние из того темного времени.
  3. Magellan
    Magellan Сегодня, 14:58
    0
    Не будет украинцев там. Слишком много гемора, да и кому это интересно
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:08
    +1
    Цитата: Ропот 55
    А во время Ковидной истерики Россиия помогла Италии(или я напутал?).

    Да помогала; но это другое. Помогая Западу нужно помнить, что за спиной они всегда держат острый нож, который и вонзят тебе в спину, когда им будет это выгодно. Кровь Иуды Искариотского течёт в их жилах...