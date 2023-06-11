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Минобороны: Разведывательный корабль «Приазовье» ЧФ отразил атаку украинских морских беспилотников

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Минобороны: Разведывательный корабль «Приазовье» ЧФ отразил атаку украинских морских беспилотников

Украина предприняла еще одну попытку атаковать российский боевой корабль, выполняющий задачи по охране газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. На этот раз ВМС Украины применили шесть морских беспилотников. Об этом сообщает российское военное ведомство.


Согласно сообщению, шесть украинских морских беспилотников в ночное время попытались атаковать корабль "Приазовье" Черноморского флота, но были уничтожены огнем из штатного вооружения среднего разведывательного корабля. Корабль повреждений не получил, пострадавших в результате отражения атаки в экипаже нет. Столкновение произошло в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.

Сегодня около 1 часа 30 минут мск. времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота (...) В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения

- говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркивают, что за атакой корабля внимательно наблюдали американцы, в районе нахождения корабля находился стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B "Global Hawk". Не исключено, что он и выступал ретранслятором сигнала для управления морскими беспилотниками ВМСУ.

"Приазовье" продолжает выполнение боевой задачи, со стороны Украины пока никаких заявлений не последовало, в пабликах тоже тишина. По-видимому, вторая подряд неудача не входила в планы Киева, а заявлять о "поражении" российского корабля они боятся, поскольку с первой атакой Киев уже подставился.
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18 комментариев
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  1. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 15:01
    +9
    Пора ещё одного Global Hawk намочить, фактически он участвовал в нападении на Россиян!
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 15:08
      +2
      Думаю, "намочить",уже мало эффективно будет.
      Мочить надо, мочить!
      Всего на две буквы короче, а как поменялся смысл! Как же велик и могуч Русский язык!!!
  2. Magellan
    Magellan Сегодня, 15:01
    +2
    шесть украинских морских беспилотников в ночное время попытались атаковать корабль "Приазовье" Черноморского флота, но были уничтожены огнем из штатного вооружения среднего разведывательного корабля

    Вот и отлично!
    в районе нахождения корабля находился стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B "Global Hawk"

    Может снова "глобальному ястребу" душ в полёте принять? laughing
    1. frruc
      frruc Сегодня, 15:10
      +1
      Интересно, еще у кого-либо в Кремле остались иллюзии по "зерновой сделке" ?
  3. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 15:03
    +1
    Надо было и беспилотник корректирующий сбить.
    Опять наши слабину продемонстрировали.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:04
    +1
    ВМС Украины применили шесть морских беспилотников... все катера уничтожены огнем из штатного вооружения

    «Приазовье» почти 100 метров в длину и 15 в ширину. Экипаж 150-220 чел. Вооружение: 2 шестиствольных автомата АК-306М и ракетное вооружение — ПЗРК «Игла» и 16 зенитных ракет.
    Молодцы ребята.
  5. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 15:04
    +1
    Здесь у корабля хотя бы 30-мм автоматические пушки, а не 14.5-мм пулеметные установки, как на "Иван Хурс". Это уже серьезное вооружение с большим боекомплектом.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:05
    +3
    Почему молчит Турция? Корабли охраняют трубопроводы с которых они имеют приличный навар. Могли хотя бы для порядка выразить озабоченность.
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 15:08
    +3
    Хорошо у этого корабля АК-630М есть, вроде как две штуки, вот и чудо оружие от Беспилотников и ПВО, а то на новых проектах тумбы с пулеметом, не серьёзно, на море 30 мм пушка это как пулемёт на суше, надо нашим морякам учесть soldier
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 15:12
      0
      Вот в чем противнику не откажешь, так это в наличии зачатков логического мышления. Вот интересно, сколько они беспилотников запустят по сторожевику с 76-мм автоматической пушкой, 12 или 18 штук?
  8. Pitlot
    Pitlot Сегодня, 15:09
    +1
    ..."Global Hawk". Не исключено, что он и выступал ретранслятором сигнала для управления морскими беспилотниками.."
    Вот и надо было проверить. А вдруг ошибаемся?
  9. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:12
    +2
    300 километров от Севастополя.
    Что-то не верится, что эти безэкипажники сотни километров от берегов Украины своим ходом прошли. Думаю, судно-матка задействовано было, или от чужого берега запускались.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:13
    +4
    Только два вопроса: почему ВМБ откуда их запускают ещё не уничтожена; и почему мы ещё в зерновой сделке. Выводите 636.3 в море и топите их всех.
    1. next322
      next322 Сегодня, 15:24
      +1
      главковерху олигархи не разрешают.......а он послушный....потому так и воюем
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:17
    0
    но были уничтожены огнем из штатного вооружения среднего разведывательного корабля.
    recourse
    в районе нахождения корабля находился стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B "Global Hawk". Не исключено, что он и выступал ретранслятором сигнала для управления морскими беспилотниками ВМСУ.
    Так нужно было его завалить, за компанию. Мол темно было, флаг не видно. feel
  12. fiv
    fiv Сегодня, 15:21
    0
    Любое разведывательное радиоэлектронное судно, морское или воздушное, в радиусе его рабочей дальности, во время нападения беспилотными устройствами, должно также считаться непосредственно участвующим в нападении и подлежать уничтожению. Это пусть будет международным правилом, кои сейчас подменяют международное право. И накласть.
  13. avia12005
    avia12005 Сегодня, 15:24
    0
    Очень хотелось бы, что бы появились БПЛА неизвестной принадлежности, которые стали бы атаковать американские.
  14. WIS
    WIS Сегодня, 15:24
    0
    Согласно сообщению, шесть украинских морских беспилотников в ночное время попытались атаковать корабль "Приазовье" Черноморского флота, но были уничтожены огнем из штатного вооружения среднего разведывательного корабля.

    за атакой корабля внимательно наблюдали американцы, в районе нахождения корабля находился стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B "Global Hawk"

    Стоило произвести один "предупредительный в воздух" из чего-нибудь...не глобального.
    Эти "наблюдатели" совсем обнаглели и страх потеряли, потому что претензии обоснованные не получают. Не правильная позиция нашей власти - молчать в подобной ситуации и не проводить, или не поддерживать свою внешнюю политику на должном уровне. Она просто сама себя не уважает (может сказываются выходные feel )