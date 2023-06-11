Минобороны: Разведывательный корабль «Приазовье» ЧФ отразил атаку украинских морских беспилотников

Украина предприняла еще одну попытку атаковать российский боевой корабль, выполняющий задачи по охране газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. На этот раз ВМС Украины применили шесть морских беспилотников. Об этом сообщает российское военное ведомство.
Согласно сообщению, шесть украинских морских беспилотников в ночное время попытались атаковать корабль "Приазовье" Черноморского флота, но были уничтожены огнем из штатного вооружения среднего разведывательного корабля. Корабль повреждений не получил, пострадавших в результате отражения атаки в экипаже нет. Столкновение произошло в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.
Сегодня около 1 часа 30 минут мск. времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота (...) В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения
- говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркивают, что за атакой корабля внимательно наблюдали американцы, в районе нахождения корабля находился стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B "Global Hawk". Не исключено, что он и выступал ретранслятором сигнала для управления морскими беспилотниками ВМСУ.
"Приазовье" продолжает выполнение боевой задачи, со стороны Украины пока никаких заявлений не последовало, в пабликах тоже тишина. По-видимому, вторая подряд неудача не входила в планы Киева, а заявлять о "поражении" российского корабля они боятся, поскольку с первой атакой Киев уже подставился.