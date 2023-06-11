Евгений Пригожин заявил об отказе ЧВК «Вагнер» подписывать контракт с Министерством обороны

Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу

Что касается подчинения, безусловно, ЧВК "Вагнер" абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему

ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны, компания останется в своем статусе и продолжит выполнять боевые задачи. Об этом заявил куратор "Оркестра" Евгений Пригожин.Пригожин прокомментировал приказ, подписанный накануне Шойгу, который предоставляет всем добровольцам право до 1 июля этого года подписать контракт с Минобороны для придания добровольческим отрядам правового статуса. По его словам, ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с военным ведомством, поскольку является отдельной боевой единицей, имеющей огромный опыт боевых действий. В общем, в подчинение Шойгу Пригожин не пойдет.При этом куратор "Оркестра" подчеркнул, что "Вагнер" по-прежнему готовы выполнять боевые задачи на фронте. В зоне СВО "музыканты" продолжат согласовывать свои действия с генералом Суровикиным, поскольку он "умный, грамотный и опытный полководец", ставящий реальные задачи.- заявил Пригожин.По его словам, подразделения Минобороны не в состоянии эффективно выполнять свои задачи именно из-за командиров, не обладающих необходимыми знаниями. А подчинять ЧВК "Вагнер" генералам из Генштаба ВС России руководство компании не собирается, даже под угрозой лишения боеприпасов.- добавил Пригожин.