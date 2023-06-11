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Евгений Пригожин заявил об отказе ЧВК «Вагнер» подписывать контракт с Министерством обороны

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Евгений Пригожин заявил об отказе ЧВК «Вагнер» подписывать контракт с Министерством обороны

ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны, компания останется в своем статусе и продолжит выполнять боевые задачи. Об этом заявил куратор "Оркестра" Евгений Пригожин.


Пригожин прокомментировал приказ, подписанный накануне Шойгу, который предоставляет всем добровольцам право до 1 июля этого года подписать контракт с Минобороны для придания добровольческим отрядам правового статуса. По его словам, ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с военным ведомством, поскольку является отдельной боевой единицей, имеющей огромный опыт боевых действий. В общем, в подчинение Шойгу Пригожин не пойдет.

При этом куратор "Оркестра" подчеркнул, что "Вагнер" по-прежнему готовы выполнять боевые задачи на фронте. В зоне СВО "музыканты" продолжат согласовывать свои действия с генералом Суровикиным, поскольку он "умный, грамотный и опытный полководец", ставящий реальные задачи.

Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу

- заявил Пригожин.

По его словам, подразделения Минобороны не в состоянии эффективно выполнять свои задачи именно из-за командиров, не обладающих необходимыми знаниями. А подчинять ЧВК "Вагнер" генералам из Генштаба ВС России руководство компании не собирается, даже под угрозой лишения боеприпасов.

Что касается подчинения, безусловно, ЧВК "Вагнер" абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему

- добавил Пригожин.
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15 комментариев
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 15:28
    +1
    подчеркнул, что "Вагнер" по-прежнему готовы выполнять боевые задачи на фронте.

    Значит опять начнутся проблемы с поставкой боеприпаса.
    1. пешик
      пешик Сегодня, 15:35
      0
      А кто им будет ставить эти задачи, если они игнорируют Минобороны - лично Путин?, через Суровикина? Может они тогда вообще не станут в СВО дальше участвовать?
    2. km-21
      km-21 Сегодня, 15:38
      -1
      Цитата: Borik
      Значит опять начнутся проблемы с поставкой боеприпаса.

      А в реальности эти проблемы точно были?
      Или все-таки оставим некоторый шанс на то,
      что это была информационная маскировка?
  2. grem
    grem Сегодня, 15:29
    -1
    Что касается подчинения, безусловно, ЧВК "Вагнер" абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему

    Вопрос закрыт мужики !!! soldier Пусть либрда ноет и вопит )))
    ЧВК их готовят для ..Ну молчу лучше !
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:30
    +2
    Дааа, прискорбно конфликт интересов в самый неподходящий момент, вот зачем?!
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 15:31
    -2
    Можно конечно подумать, что продолжается конфликт между Вагнером и МО РФ. Но если судить по результатам, то это больше похоже на информационную спецоперацию по введению противника в заблуждение. Впрочем, каждый читатель сам решает, на что все это похоже. А реальную правду мы узнаем лишь через некоторое время, когда эта тема утратит актуальность и сможет быть раскрыта в мемуарах участников сегодняшних событий.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 15:37
      +1
      Ну не знаю...
      в инете на Пригожина и вагнеровцев столько дерьма выливают некоторые личности...мама не горюй.
      Иногда я думаю что от ненависти к нему они сгорят...думаю это укронацики выливают свою злобу за поражения от музыкантов на поле боя на читателей.
      История с Винивитиным требует тщательного разбирательства...много там мутного и плохо пахнущего амбрэ.
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 15:42
        -1
        Цитата: Леха с Андроида.
        Ну не знаю...

        Так ведь никто не знает. Можно лишь предполагать с вероятностью 50/50.
        И это - единственно правильный ответ. Все остальное - домыслы и инсинуации.
  5. solar
    solar Сегодня, 15:32
    -2
    приказ, подписанный накануне Шойгу, который предоставляет всем добровольцам право до 1 июля этого года подписать контракт с Минобороны для придания добровольческим отрядам правового статуса.

    смысл приказа Шойгу искажен.
    Добровольцы могут подписать контракт или с Минобороны или с добровольческим отрядом с условием, что контракт с Минобороны подпишет сам отряд.
  6. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 15:35
    +1
    Что касается подчинения, безусловно, ЧВК "Вагнер" абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему
    Личная гвардия ВВП? Да неужели? А средства Пригожин откуда берёт - пожертвования граждан, которые они добровольно перечисляют?
  7. dementor873
    dementor873 Сегодня, 15:36
    +1
    Стоит им перейти под эгиду МО и ими сразу начнут затыкать дыры, как пожарными командами и кидать на самые опасные направления, или вообще начнут формировать солянку с мобилизованными. Походу кто-то дергает за ниточки, опасаясь такой неподконтрольной силы. Абрамович, покажи личико.
    По мне так лучше Вагнер пускай перейдет в прямое подчинение Путину на всякий пожарный, как потешные полки при Петре 1.
  8. Пивасик
    Пивасик Сегодня, 15:38
    -1
    Туман войны...Он бывает такой разный, и иногда сразу непонятен recourse
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:39
    0
    Как так, ведь Шойгу - отец-основатель Единой России, вернее ее бюрократического крыла "Отечество", а "Вся Россия" создавали Лужков и Шаймиев.
    Потом эти партии слились, была создана "Единая Россия", депутатом от которой Шойгу не пошел, надув электорат. Начальником назначили некоего неизвестного никому Грызлова, который сильно освежил мировой парламентаризм, заявив, что "Парламент - не место для дискуссий".
    А вообще - надо брать в свои руки управление тому - кому согласны подчиняться и Шойгу, и Герасимов, и Пригожин, и Кадыров - то, о чем более года всем очевидно : должна быть создана Ставка ВГК под руководством Президента, чтобы решать межведоственные вопросы молниеносно, споры и противоречия разрешать там, а не в интернете или тем более не на местности.
  10. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 15:39
    0
    Прям как в Судане дела развиваются. Нехорошие схожести
  11. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 15:40
    0
    This is no surprise
    The Russian defense apparatus is outdated and corrupt. Winning this war is a side issue There are too many business interests outweighing actually winning this special operation/war Of course this shouldn't be said but the truth is the truth the future will confirm this
    And yes NATO is a problem but nothing is being done about it.. Only rhetoric talk.. Maybe that's for the best. The leaders have grandchildren who want to see them grow up..