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Песков: «Нет даже хлипкого фундамента для выстраивания диалога с Киевом»

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Песков: «Нет даже хлипкого фундамента для выстраивания диалога с Киевом»

На данный момент не существует ни малейших предпосылок для заключения каких-либо мирных договоренностей между Россией и Украиной. Более того, нет даже хлипкого фундамента для выстраивания диалога с Киевом.


Такую позицию высказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет

- заявил пресс-секретарь Путина.

Он пояснил, что, прежде всего, киевский режим не выражает желания идти на контакт с Москвой. К тому же он к нему совершенно не готов. Да и западные партнеры не позволяют украинскому руководству о чем-либо договариваться с Москвой. Эти факторы позволяют с уверенностью сказать, что на данном этапе никакого переговорного процесса между Россией и Украиной организовать невозможно.

О своей готовности к мирным переговорам в Москве заявляли неоднократно. Разумеется российское руководство пойдет на заключение мира на определенных условиях, которые имеют отношение к безопасности страны. Прежде всего, для достижения мира с РФ Украина должна закрепить юридически свой нейтральный статус, прекратить стремиться в Североатлантический альянс и Европейский союз. Еще в число требований Москвы входят остановка военных действий украинской армии и прекращение зарубежных поставок оружия Украине. Также Киев должен признать вхождение новых регионов в состав Российской Федерации.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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21 комментарий
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:53
    +6
    «Нет даже хлипкого фундамента для выстраивания диалога с Киевом»
    Так тут даже ребенку понятно, что у Москвы свои требования, которые неприемлемы для Киева тем более не самостоятельного в своих решениях, а у Киева свои, которые вдвойне не приемлемы для Москвы. Поэтому разговоры о каких-либо переговорах просто необходимо прекратить, чтобы не будоражить народ, который в своем большинстве воспримет эти переговоры, как прямое предательство.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 15:56
      +3
      Ну, для России в качестве оснований для мирного договора подойдёт вся территория бывшей УССР кроме 8 западных областей...бандерам будет куда передислоцироваться...
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 16:03
        +2
        Цитата: ААК
        Ну, для России в качестве оснований для мирного договора подойдёт вся территория бывшей УССР кроме 8 западных областей...бандерам будет куда передислоцироваться...

        Оптимистично...
        1. grem
          grem Сегодня, 17:05
          -1
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: ААК
          Ну, для России в качестве оснований для мирного договора подойдёт вся территория бывшей УССР кроме 8 западных областей...бандерам будет куда передислоцироваться...

          Оптимистично...

          Арон ,не лезь в эту тему ..Я тебя умоляю ! stop
          Там у нас есть Еврейская Автономная область РФ (арабы далеко ,но китайцы близко))))))
          Держим ее давно и ждем евреев Хе хе
          А ты вот ерничаешь опять ..Ну ну
          Мы вас с мацой будем принимать спецрейсами ..Даже с парашютами ловить будем , в тайг и тигров отгонять ..
          Огромные транспаранты "Добро пожаловать на Родину "
          Мы вас ждали

        2. Сергей Аверченков
          Сергей Аверченков Сегодня, 17:46
          0
          А разве не так? 20% уже у нас - это прагматично. А вот как раз между прагматикой и оптимизмом это то сказал товарищ ААК. Оптимистично для меня вообще стереть Украину (как государство) с лица земли.
      2. Алексей Лантух
        Алексей Лантух Сегодня, 16:06
        +2
        Вы не поняли до конца смысл высказывания. Песков говорит, что Украина Будет существовать, если признает российскими новые территории находящиеся в уже в составе России, а также будет нейтральной и не в блоке НАТО. Т.е. это будет большая Украина с Одессой, Николаевом и Харьковом.
        1. alystan
          alystan Сегодня, 17:30
          -1
          Вы не поняли до конца смысл высказывания.

          Пескова сам президент порой не понимает. Куда уж нам...

          Украина Будет существовать, если признает российскими новые территории находящиеся в уже в составе России, а также будет нейтральной и не в блоке НАТО.

          Об этом киевской хунте с ее кураторами неоднократно заявлялось. А им всем все нипочем...
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:11
        +1
        Вот интересно,это так Песков переживает,что нет "фундамента"? belay
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:57
    +1
    Миролюбцы.
    Мир-система.
    Весь мир вращается вокруг хельсингского соглашения....
    Др мир уже создан, он живет-азия рулит. Пусть пока на деньги томми и гномов с янки.
    Чем больше возьмем сейчас - тем комфортнее стоять на фанерной трибуне в честь 90 летия Великой Победы.
    А простреленн
    ые колени наших парней под амнистию попадут? Широкий жест сделаем? Для возрожления полит диалога парламентариев и бизнеса нефтгаз
  3. wanna
    wanna Сегодня, 16:05
    +2
    Если в течение следующих двух месяцев сжечь все западное оружие, накопленное на Украине, то появится "хрупкая основа для переговоров".
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:08
    +7
    Противно это и читать и слушать!За спинами военных лет мышиная возня,торги,договорняки. Пошел бы Песков лучше повоевал,а Путин сам без пресекреторя народу в глаза честно говорил что он и как он будет делать для победы в этой самой сво...
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 17:07
      0
      После этой Свойны, надо задать вопросы многим
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 17:10
      +1
      Цитата: Бережливый
      Противно это и читать и слушать!За спинами военных лет мышиная возня,торги,договорняки. Пошел бы Песков лучше повоевал,а Путин сам без пресекреторя народу в глаза честно говорил что он и как он будет делать для победы в этой самой сво...

      воевать и отдавать здоровье и жизнь должен плебс, а они небожители, им нельзя воевать, они могут только предавать
  5. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 16:12
    +1
    нет даже хлипкого фундамента для выстраивания диалога
    Уважаемому Дмитрию Сергеевичу было бы неплохо (разумеется в свободное от работы время) сыграть в Resident Evil - поискал бы там фундаменты и попытался выстроить диалоги со всякой нежитью. Возможно после этого желание договариваться само собой и прошло...
  6. Трямс
    Трямс Сегодня, 16:13
    0
    не существует ни малейших предпосылок
    юридически свой нейтральный статус
    прекратить стремиться в Североатлантический альянс и Европейский союз
    где этот балабол сенатор Цеков от РКрым, выбирающий регионы в качестве условий для переговоров, слушай Пескова и на ус наматывай, а не вешай лапшу населению и не демотивируй ВС РФ, тем более в самый острый момент.
  7. solar
    solar Сегодня, 16:14
    0
    На данный момент не существует ни малейших предпосылок для заключения каких-либо мирных договоренностей между Россией и Украиной.

    Предпосылок нет, а статьи об этом на ВО появляются постоянно. Кому-то нужно, значит.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 16:16
      -1
      Хайпуют всякие, не более. А ВО просто использует %)
      Да даже Димана - каждый чих, чтоб просмотры шли, скандалы и тд))
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:15
    0
    Песков: «Нет даже хлипкого фундамента для выстраивания диалога с Киевом»

    А отчего и откуда эти мысли возникают? Кто эту тему подбрасывает?
  9. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 17:03
    0
    Интересно , зарубин каждый день будет вопрос задавать Пескову про переговоры ? Вроде журналист , должен понимать что актуально спрашивать а что нет
  10. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 17:08
    0
    похоже в кремле совсем с головой не дружат, какие мирные договоренности могут быть с властью которую называют нацистами
  11. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:48
    0
    Украина достойна уничтожения, хотя бы потому что она предатель. Так было, так есть и так будет.