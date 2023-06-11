Песков: «Нет даже хлипкого фундамента для выстраивания диалога с Киевом»

На данный момент не существует ни малейших предпосылок для заключения каких-либо мирных договоренностей между Россией и Украиной. Более того, нет даже хлипкого фундамента для выстраивания диалога с Киевом.
Такую позицию высказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет
- заявил пресс-секретарь Путина.
Он пояснил, что, прежде всего, киевский режим не выражает желания идти на контакт с Москвой. К тому же он к нему совершенно не готов. Да и западные партнеры не позволяют украинскому руководству о чем-либо договариваться с Москвой. Эти факторы позволяют с уверенностью сказать, что на данном этапе никакого переговорного процесса между Россией и Украиной организовать невозможно.
О своей готовности к мирным переговорам в Москве заявляли неоднократно. Разумеется российское руководство пойдет на заключение мира на определенных условиях, которые имеют отношение к безопасности страны. Прежде всего, для достижения мира с РФ Украина должна закрепить юридически свой нейтральный статус, прекратить стремиться в Североатлантический альянс и Европейский союз. Еще в число требований Москвы входят остановка военных действий украинской армии и прекращение зарубежных поставок оружия Украине. Также Киев должен признать вхождение новых регионов в состав Российской Федерации.