В районе Марьинки и Авдеевки отражены восемь атак ВСУ, вклиниться в оборону российских войск противнику не удалось - Минобороны

Российские войска продолжают сдерживать наступление ВСУ, основные бои идут на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. На сегодняшний день украинские войска не смогли прорвать российскую оборону. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
За прошедшие сутки в районе Времевского выступа под удар российской оперативно-тактической и армейской авиации попали подразделения 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады ТРО, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ. Активных атак на позиции российской армии не велось, отмечалось продвижение ВСУ в серой зоне, по ним работала российская артиллерия.
На Запорожском направлении за сутки отражены три атаки противника с направлений Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка. В районе Лукьяновское накрыта колонна бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Общие потери противника на двух направлениях составили 11 танков, в том числе три "Леопарда", 17 БМП, 16 броневиков, боевая машина ЗРК Stormer и гаубица М777.
В районе Орехова поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, в районе Кирово уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Рай-Александровка, Предтечино и Малая Токмачка поражены: штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения.
На Донецком направлении основные бои шли в районах Марьинки и Авдеевки. В течение суток отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, вклиниться в нашу оборону ВСУ не удалось. Потери: до 310 всушников, два танка, две БМП, два броневика, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-30. В районах Красное и Ласточкино уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, идут позиционные бои, работает артиллерия и авиация. В районе Новомлынска уничтожена украинская ДРГ, еще одна нейтрализована в районе Торского.
На Херсонском продолжается уничтожение артиллерии противника, районе Осокоровки сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил ВСУ, как сообщается, "средствами противовоздушной обороны".