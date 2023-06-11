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В районе Марьинки и Авдеевки отражены восемь атак ВСУ, вклиниться в оборону российских войск противнику не удалось - Минобороны

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В районе Марьинки и Авдеевки отражены восемь атак ВСУ, вклиниться в оборону российских войск противнику не удалось - Минобороны

Российские войска продолжают сдерживать наступление ВСУ, основные бои идут на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. На сегодняшний день украинские войска не смогли прорвать российскую оборону. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


За прошедшие сутки в районе Времевского выступа под удар российской оперативно-тактической и армейской авиации попали подразделения 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады ТРО, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ. Активных атак на позиции российской армии не велось, отмечалось продвижение ВСУ в серой зоне, по ним работала российская артиллерия.

На Запорожском направлении за сутки отражены три атаки противника с направлений Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка. В районе Лукьяновское накрыта колонна бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Общие потери противника на двух направлениях составили 11 танков, в том числе три "Леопарда", 17 БМП, 16 броневиков, боевая машина ЗРК Stormer и гаубица М777.

В районе Орехова поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ, в районе Кирово уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Рай-Александровка, Предтечино и Малая Токмачка поражены: штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения.

На Донецком направлении основные бои шли в районах Марьинки и Авдеевки. В течение суток отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, вклиниться в нашу оборону ВСУ не удалось. Потери: до 310 всушников, два танка, две БМП, два броневика, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-30. В районах Красное и Ласточкино уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, идут позиционные бои, работает артиллерия и авиация. В районе Новомлынска уничтожена украинская ДРГ, еще одна нейтрализована в районе Торского.

На Херсонском продолжается уничтожение артиллерии противника, районе Осокоровки сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил ВСУ, как сообщается, "средствами противовоздушной обороны".
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:08
    +5
    Надеюсь скоро и уничтоженные Челленджеры увидим.

    - 47 ОМБр сформирована в середине 2022 года. Основные задачи – штурмовые действия и диверсии в тылу. Обучалась исключительно инструкторами США. Использовалась, как основной таран наступления на Запорожском фронте. На вооружении из поставок со стран НАТО: 99 ед. БМП «Брэдли» (поставлены США), 28 ед. танков M-55s (поставлены Словенией), 12 ед. САУ M-109 (поставлены Великобританией), 12 ед. пушек Д-30 (поставлены Эстонией);
    - 82 ДШБр сформирована в марте 2023 года. Обучалась исключительно инструкторами США. Бригада считается тёмной лошадкой, но не для Джокера. Места дислокации указывать не буду, но по вооружению кое-что скажу. Из поставок со стран НАТО: 90 ед. БТР «Страйкер» (поставлены США), 14 единиц танков «Челенджер-2» (поставлены Великобританией), 24 ед. САУ М-119 (поставлены Великобританией).

    Прикрывает наступление от российской авиации на Запорожье расчёты 301 зенитно-ракетного полка (ЗРП), у которых на вооружении С-300ПС, расчёты 14 ЗРП своими С-300В1, расчёты 225 ЗРП у которых на вооружении БУК-М1. Дополнительно наступление 47 бригады прикрывали мобильные комплексы ЗРК «Оса» во взаимодействии с ЗРК «Avenger» (США) и ЗРК «Stormer» (Великобритания). Но что-то пошло не так. В начале наступления все отечественные ПВО были уничтожены, а импортные начали резко возвращаться в тыл.
    Вчера и сегодня 47 и 82 бригады получили несколько авантюрных приказов, при выполнении которых, вы бесславно помрёте в угоду клоуну Зеленскому. Я бы советовал вам проигнорировать эти приказы, чтобы сохранить свои жизни. Подумайте о своих семьях".

    https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/11_06_2023_nastuplenie_vsu_ozloblennyj_poterjami_vrag_perebrasyvaet_na_melitopol_orekhov_tokmak_56_tysjach_chelovek_rezerva_karta_boev_21_video/60-1-0-14075

    В 42-й дивизии ВС РФ по технике противника активно работают FPV-дронами. Сегодня появились кадры как этими дронами уничтожаются не только «Бредли», но и «Леопарды». Разница в цене между дроном и «Леопардом» примерно 10-12 тысяч раз.Всего российским военнослужащим удалось вывести из строя 77 танков, БМП, БТР, бронеавтомобилей противника на участках под Ореховым и Времьевкой. В список вошли только те машины, уничтожение или поражение которых подтверждено материалами открытых источников: в действительности их число явно больше.
    Значительная часть машин противника поражена на подходе к российским позициям, что является следствием плотного минирования и хорошего взаимодействия с авиацией и артиллерией. В пользу последнего говорит и комплексное поражение наступающих колонн: обнаруженную и вставшую технику уничтожали артиллерией, вертолетами, ПТРК и FPV-дронами.
    Все это наглядно подтверждает высокие потери ВСУ и опровергает сообщения о якобы «незначительном уроне». Хотя далеко не вся техника была уничтожена, значительная ее часть находится в простреливаемой полосе и не может быть эвакуирована противником в тыл.При этом раньше времени обольщаться не стоит: украинские формирования по-прежнему обладают значительными резервами и пока не наносили главного удара силами 9 и 10 корпусов. И все же за несколько дней российские войска однозначно нанесли им существенный ущерб. (Рыбарь)

    Видео по ссылке ниже.
    FPV-дроны 42-й мсд поражают три немецких танка Леопард 2А4 на Ореховском направлении

    https://urfonews.ru/20230611/31827.html
    1. grem
      grem Сегодня, 16:30
      +2
      Мужики ,это черти под натовскими таблетками и заград отряды у них упыа и наемники поляки ..Гонят их дуурней на мины и арту России и посмеиваются
      Вперед вперед ..Им нужна картинка трупов на поле ..
      Наши ,держаться мужики ! Отомстим им всем за каждого погибшего ..
      Это уже Отечественная война ..Прости нас Господи ,мы не хотели этой бойни нас вынудили эти черти
      Дай нам право их уничтожить полностью ..

      Эти сатанисты в души наших детей и внуков залезли И ничего святого для них нет .Аллах и Бог помогите нашим воинам !! Мы вместе и все национальности и веры сплотились в России ! Уничтожим шайтанов и бесов
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 16:18
    -2
    В течение суток отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, вклиниться в нашу оборону ВСУ не удалось.

    А кто наши герои? Неужели военная тайна? Не верю. ВСУ знает наверняка, зачем от нас скрывают.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 16:22
      0
      Придет время и мы узнаем и героев и антигероев. Слава и почет всем кто сейчас на линии огня и добросовестно выполняет свою работу.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:20
    +2
    Работайте братья и возвращайтесь с Победой.
  4. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 16:22
    +2
    Насчитал в тексте упоминание о 15 бригадах ВСУшников, включая 1 танковую. Господи, сколько же там этих зомби?
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 16:35
      +2
      Как я понял информационные ресурсы, 500 тыщ мобилизовали и тыщ 100 подготовленных на полигонах НАТО, могу ошибаться , потому что ещё раз повторю, это как я понял читая информацию, уровень моей компетенции
      Рядовой диванных войск , отряд медленного реагирования