Пока украинская пропаганда рассказывала как "доблестные" ВСУ заняли Нескучное в районе Времевского выступа, подразделения российской армии выбили украинских националистов из села и снова заняли его. Об этом сообщают несколько российских ресурсов со ссылкой на военнослужащих, воюющих на данном направлении.Разгоняемая ЦИПСО Украины тема "успешного" наступления ВСУ в районе Времевского выступа резко заглохла после того, как российские войска вернули себе контроль над Нескучным. Да и "наступление" было в большей степени выдуманным. Все дело в том, что Нескучное расположено очень неудобно для обороны, так как находится в низине. Наши держат там боевое охранение, которое обозначает наше присутствие и отходит при приближении превосходящих сил. Как только в село заходят ВСУ, по ним начинает работать российская артиллерия, занимающая высоты.Так случилось и на этот раз, националисты зашли в село, после чего по ним отработала артиллерия ВС России, а бойцы 127 дивизии выбили остатки противника из Нескучного. Противник предпринимает попытки эвакуировать своих раненых. В общем, село в очередной раз перешло из рук в руки.В то же время Минобороны отмечает, что активных действий на данном направлении не ведется, противник проводит перегруппировку, подтягивая резервы. Однако, как сообщают некоторые российские ресурсы, небольшие группы ВСУ на бронеавтомобилях предпринимают попытки прощупать нашу оборону.Активные действия, в основном, сейчас идут на Донецком направлении, там противник пытается затормозить наше продвижение в районе Авдеевки и Марьинки.