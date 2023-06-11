Появились кадры уничтоженной колонны техники ВСУ предположительно на Южно-Донецком направлении

В сети интернет появились кадры уничтоженной российскими военными колонны техники ВСУ предположительно на Южно-Донецком направлении. Съемка велась разведывательным беспилотником.
Судя по содержанию ролика, получение изображений подбитой вражеской техники вовсе не было целью оператора дрона. Просто эти останки на дороге оказались в поле его зрения.
Проселочная дорога, на которой можно наблюдать уничтоженную технику, проходит вдоль одной из лесополос, высаженных по краям поля, принадлежащего какому-то сельскохозяйственному предприятию. Дрон облетел окрестности, методично их осматривая. Особое внимание он уделял местам, в которых предположительно могли скрытно находиться вражеские военнослужащие, но никого не обнаружил.
На дороге находилось не менее пяти единиц уничтоженной техники противника, в том числе как минимум один танк. Скорее всего, ее подбили при попытке контрнаступления.
На данный момент на Южно-Донецком направлении украинские вооруженные формирования пытаются наступать на населенный пункт Сторожевое. Противнику удалось занять несколько господствующих высот, но преградой для дальнейшего продвижения ВСУ может стать река Мокрые Ялы.
Похожая обстановка складывается и на Запорожском направлении. Там противник штурмовал наши позиции в районе Пятихаток. Там враг также занял несколько высот, но есть водная преграда – река Янчекрак. Также целью атак ВСУ при мощной артиллерийской поддержке был населенный пункт Работино.