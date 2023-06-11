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Генштаб ВСУ начал вывод из-под Орехова подразделений, понесших большие потери в западной бронетехнике

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Генштаб ВСУ начал вывод из-под Орехова подразделений, понесших большие потери в западной бронетехнике

Генштаб ВСУ начал вывод с Запорожского направления подразделений, понесших особо большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике, особенно западной. Об этом сообщают украинские ресурсы.


Согласно поступающей информации, из-под Орехова в тыл выводят подразделения, на вооружении которых находятся танки Leopard 2 и БМП М2 Bradley, понесшие большие потери. Выводят их в Волынскую область, якобы в рамках плановой ротации, будут там они охранять границу. Так что вполне возможно, что в ближайшее время немецких танков и американских БМП наши бойцы больше не увидят.

Между тем, по данным источника на Банковой, в офисе Зеленского якобы заявили, что боевые действия на Запорожском и Южно-Донецком направлениях контрнаступлением не являются, это всего лишь "прощупывание обороны" перед началом основной фазы наступления, которая начнется в июле. Сообщается, что Зеленский поставил Генштабу ВСУ задачу продемонстрировать успех украинской армии к июльскому саммиту в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Тем самым в Киеве хотят подать результат, как говорится, к столу и на фоне "победы" потребовать от НАТО гарантий безопасности.


Часть оборонительных рубежей на Запорожском направлении


Между тем не все так радужно, как представляют себе Зеленский и его окружение. По данным западных разведок, российская армия время даром не теряла и выстроила глубоко эшелонированную оборону, которую будет очень тяжело взломать. Сообщается, что всего имеется три эшелона обороны с разным уровнем укреплений, которые тянутся "на многие километры". В британском Минобороны уже заявили, что Россия сумела создать одну из самых "обширных систем военных оборонительных сооружений", которые когда-либо видели в мире.

Многие западные военные эксперты сомневаются, что ВСУ удастся взломать российскую оборону без дополнительных вооружений и прикрытия с воздуха. Единственный вариант - "мясной штурм", т.е. завалить оборону ВС России телами, надеясь, что у российской армии резервы закончатся раньше.
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38 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:16
    +3
    Пытаются сделать "хорошую мину".Я считаю,что всуки до июля не успокоются и будут атаковать.Сейчас Днепр будет мелеть,ил высохнет-возможен десант.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:43
      +1
      dmi.pris 1 hi, конечно не успокоятся, Хозяин ждёт результата, а что они могут показать? Поэтому будут прыгать до упора.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:21
      0
      Если это не фейк,мелькнула информация что наши захватили абсолютно целехонький Бредли hi hi Жаль,скрин сделать не удалось feel
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:26
        0
        Неплохо.Там у всук есть еще сотня "страйкеров",вот они поинтереснее будут.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 19:32
          +1
          Там какую то новую модификацию Леопарда 2 приложили.Выводят скорее всего технику с иностранными экипажами.Те решили,что с них хватит.
          Картина на поле боя красноречиво свидетельствует о том, что анонсируемые поставки вооружений на Украину — лишь малая толика реальных поступлений бронетехники. Теперь понятно, что немецкие танки поступали на Украину, в частности, «под столом», так как на подступах к ряду населенных пунктов на Ореховском и Угледарском направлениях внезапно появились «Леопарды-2» последней модификации с удлиненным дулом 120-мм пушки от Rheinmetall.Российские военные подпалили дорогой танк — стоимостью 6,8 млн долларов — с тепловизором, позволяющим вести наблюдение на дальности три километра. А украинским экипажам, если в танках, конечно, сидели не поляки, не объяснили, что российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 нового поколения («Аллигаторы») способны смотреть далеко и пристально. Этого противник и науськивающие его кураторы, вероятно, не ожидали.


          Этот утяжеленный танк весит более 60 тонн. Говорить о маневренности немецкой машины в условиях сплошных минных полей, шлагбаумов и плотного огня не приходится. Применение российской армейской авиацией по западной бронетехнике противотанкового ракетного комплекса «Вихрь», оснащенного сверхзвуковыми ракетами 9А4172 со стартовой массой 42 кг и тандемной кумулятивной боевой частью, показало, что бронированные цели могут поражаться с высокой точностью. ПТУР бьют на дальность до десяти км, при этом толщина пробиваемой брони достигает 900 мм.

          https://politexpert.net/24103557-_leopardam_podpalili_shkuru_rossiya_podgotovila_otvet_nemetskim_tankam_na_ukraine
          1. Oleg Gumennov
            Oleg Gumennov Сегодня, 19:43
            0
            2а6 с длинной пушкой Rh120 L/55. Не самая новая модификация. Не думаю что будут поставляться крайние модификации 2а7, 2а7+
  2. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 18:17
    +1
    в рамках плановой ротации

    Так они это ещё и планировали? В планах Киева сжечь побольше западной техники. Штирлиц работает превосходно!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:01
      +1
      Anarchist hi, ага, и по этому выводят(если верить статье) аж на Волынь для охраны границы, а от кого охранять то, когда у них там одни "друзья"?!
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 19:49
        0
        hi
        Эти друзья законодательство своё подгоняют под возврат их исторических земель. Такие друзья готовы последнюю рубаху снять, но только не с себя.
  3. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 18:20
    +4
    Не знаю как и что там на самом деле, но фото зачётное!!!
  4. sabakina
    sabakina Сегодня, 18:22
    +3
    Так что вполне возможно, что в ближайшее время немецких танков и американских БМП наши бойцы больше не увидят.
    Накрылась премия в квартал. (с) В.Высоцкий.
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 19:21
      0
      Зачот ...Высоцкого уважаю. .....................
  5. kromer
    kromer Сегодня, 18:24
    +1
    Единственный вариант - "мясной штурм", т.е. завалить оборону ВС России телами, надеясь, что у российской армии резервы закончатся раньше
    .

    Вариант не единственный, но реальный.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:26
    0
    Главное эвакуировать- западную технику. Личный состав- ерунда. Еще нарожают.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 18:33
      +2
      Железок запад ещё даст, а вот отправлять своих людей англосаксы не будут. Поэтому и вынос личного состава всу тоже в приоритете.
  7. Edward
    Edward Сегодня, 18:32
    +3
    Давно уже пора сносить мосты через Днепр
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 18:34
    +2
    Единственный вариант - "мясной штурм", т.е. завалить оборону ВС России телами
    ни разу не вариант. Не работало уже во вторую мировую, а против современной армии это гарантированный способ самоубийства.
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:35
    0
    Техника- это железяки. Всегда главное- человек.
    Если уровень мотивации бойцов на 1940-1943 годы, то 300 тысяч мобилизованных прошьют Европу до Ламанша.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:41
    0
    На фото в заголовке, словно техника поочерёдно к пристрелянной координате прибывает. Как на утилизацию.
    Так в реальности бывает?
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 19:09
      0
      Цитата: Fangaro
      На фото в заголовке, словно техника поочерёдно к пристрелянной координате прибывает. Как на утилизацию.
      Так в реальности бывает?

      Бывает,когда пытаются произвести эвакуацию и опять попадают под огонь.
      1. svarog77
        svarog77 Сегодня, 19:18
        0
        И вокруг минные поля...
        администрация сайта не несёт полезной информации
  11. Стас
    Стас Сегодня, 18:46
    +3
    Хорошее фото! Почёт и уважение нашим бойцам на передовой! hi Молодцы, фашиков набили славно.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 18:52
      0
      Цитата: Стас
      Хорошее фото!

      Leopard и Bradley это не только ценное оборудование, но 30 - 40 тонн высококачественной стали! laughing
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 18:58
        +1
        Цитата: Vita VKO
        Цитата: Стас
        Хорошее фото!

        Leopard и Bradley это не только ценное оборудование, но 30 - 40 тонн высококачественной стали! laughing

        Чермет по цене просел. И мне это очень обидно. Перекупы никогда без прибытка не останутся, а я своими ножками, ручками и горбиком. И минус 3-4 ре рубля мне очень существенно.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:50
    +2
    Мясной штурм, как во время I Мировой войны принесет аналогичные потери.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:57
      -2
      Почему-то не любим вспоминать Ржев.
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:53
    0
    Цитата: Fangaro
    На фото в заголовке, словно техника поочерёдно к пристрелянной координате прибывает. Как на утилизацию.
    Так в реальности бывает?

    А что, фото из какой-то параллельной реальности? Видосики гляньте.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:01
    +1
    Цитата: михаилл
    Техника- это железяки. Всегда главное- человек.
    Если уровень мотивации бойцов на 1940-1943 годы, то 300 тысяч мобилизованных прошьют Европу до Ламанша.

    Первитин вот мотивация ВСУ.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 19:11
      -3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Цитата: михаилл
      Техника- это железяки. Всегда главное- человек.
      Если уровень мотивации бойцов на 1940-1943 годы, то 300 тысяч мобилизованных прошьют Европу до Ламанша.

      Первитин вот мотивация ВСУ.

      То есть никто из них не считает,что он страну защищает,а все исключительно упоротые наркотой?
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:08
    0
    Цитата: Fangaro
    На фото в заголовке, словно техника поочерёдно к пристрелянной координате прибывает. Как на утилизацию.
    Так в реальности бывает?

    Сказано было: подготовить мехвода и сбить экипаж это минимум: 6 (шесть) месяцев, а вообще то от 18
    ( восемнадцати) и выше. Кроме того они прекрасно понимают, что они mortem bombers.
  16. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:08
    +1
    Решили обученные уже для них кадровые части поберечь для отражения наступления на Киев и Львов?
    Писец пришёл к котятам.
  17. ASM
    ASM Сегодня, 19:17
    +1
    Ну раз о сием факте известно, то почему нет новостей о поражении/уничтожении отступающих войск рагулья? Или выводят буквально ротами и практически без верениц техники?
  18. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:20
    +1
    Да, тут единственная их возможность, это мясная атака. Тысяч сто, одновременно сконцентрировать на одном направлении. С учётом что эту массу ещё на подходе не разберут и не отрежут. Накатами атаковать, просто медленно себя будут выпиливать.
  19. km-21
    km-21 Сегодня, 19:22
    -1
    Глубокий взлом российской обороны несомненно обернется катастрофой для России. Поэтому его необходимо предотвратить любой ценой, вплоть до нанесения ядерных ударов. Причем не только по местам дислокации ВСУ или по их штабам, но и по всей глубине логистической и производственной инфраструктуры, занимающейся поставками ресурсов для ВСУ.
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:22
    +2
    Многие западные военные эксперты сомневаются, что ВСУ удастся взломать российскую оборону без дополнительных вооружений и прикрытия с воздуха. Единственный вариант - "мясной штурм", т.е. завалить оборону ВС России телами, надеясь, что у российской армии резервы закончатся раньше.
    . Вопрос... у "пушечного мяса" совсем мозгов не осталось? Их гонят на убой и перспективы у них печальные...
  21. Unco
    Unco Сегодня, 19:40
    0
    Линия Путина?(По аналогии с "Линией Сталина"...)
  22. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:41
    0
    в тыл выводят подразделения, на вооружении которых находятся танки Leopard 2 и БМП М2 Bradley, понесшие большие потери. ...... будут там они охранять границу.
    belay Больше они ни на что не годны? crying Вот же вундервафля, а так надеялись и верили..... request
    Так что вполне возможно, что в ближайшее время немецких танков и американских БМП наши бойцы больше не увидят.
    И правильно, не достойны! "Не надо было собачке в нос цыгаркой тыкать" (почти Чехов) Техника западная, тонкая, хрупкая - танк "Леопард", а его то кувалдой, то ломом. recourse
  23. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:48
    0
    Цитата: lis-ik
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Цитата: михаилл
    Техника- это железяки. Всегда главное- человек.
    Если уровень мотивации бойцов на 1940-1943 годы, то 300 тысяч мобилизованных прошьют Европу до Ламанша.

    Первитин вот мотивация ВСУ.

    То есть никто из них не считает,что он страну защищает,а все исключительно упоротые наркотой?

    Людей ловят на улицах и отправляют на верную смерть: а Вы мне сказки рассказываете, что все они сражаются за идею? И потом: первитин это практика армий НАТО, надо же чем то компенсировать страх и усталость.