Генштаб ВСУ начал вывод из-под Орехова подразделений, понесших большие потери в западной бронетехнике

Генштаб ВСУ начал вывод с Запорожского направления подразделений, понесших особо большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике, особенно западной. Об этом сообщают украинские ресурсы.
Согласно поступающей информации, из-под Орехова в тыл выводят подразделения, на вооружении которых находятся танки Leopard 2 и БМП М2 Bradley, понесшие большие потери. Выводят их в Волынскую область, якобы в рамках плановой ротации, будут там они охранять границу. Так что вполне возможно, что в ближайшее время немецких танков и американских БМП наши бойцы больше не увидят.
Между тем, по данным источника на Банковой, в офисе Зеленского якобы заявили, что боевые действия на Запорожском и Южно-Донецком направлениях контрнаступлением не являются, это всего лишь "прощупывание обороны" перед началом основной фазы наступления, которая начнется в июле. Сообщается, что Зеленский поставил Генштабу ВСУ задачу продемонстрировать успех украинской армии к июльскому саммиту в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Тем самым в Киеве хотят подать результат, как говорится, к столу и на фоне "победы" потребовать от НАТО гарантий безопасности.
Часть оборонительных рубежей на Запорожском направлении
Между тем не все так радужно, как представляют себе Зеленский и его окружение. По данным западных разведок, российская армия время даром не теряла и выстроила глубоко эшелонированную оборону, которую будет очень тяжело взломать. Сообщается, что всего имеется три эшелона обороны с разным уровнем укреплений, которые тянутся "на многие километры". В британском Минобороны уже заявили, что Россия сумела создать одну из самых "обширных систем военных оборонительных сооружений", которые когда-либо видели в мире.
Многие западные военные эксперты сомневаются, что ВСУ удастся взломать российскую оборону без дополнительных вооружений и прикрытия с воздуха. Единственный вариант - "мясной штурм", т.е. завалить оборону ВС России телами, надеясь, что у российской армии резервы закончатся раньше.