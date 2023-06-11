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Российское Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена более 90 российских военнослужащих

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Российское Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена более 90 российских военнослужащих

Российское Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена более 90 российских военнослужащих, обмен произошел сегодня, 11 июня, в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.


Военным удалось вернуть на родину из украинского плена 94 российских военнослужащих, обмен был совершен после продолжительных и сложных переговоров. Место обмена и другие подробности не раскрываются.

94 российских военнослужащих возвращены с подконтрольных киевскому режиму территорий (...) В результате переговорного процесса, российские военнослужащие, которым в плену грозила смерть, возвращены на территорию РФ

- говорится в сообщении.

Все вернувшиеся из плена военные будут доставлены в Москву, где пройдут необходимое лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Сейчас всем военным, кто нуждался, оказана первая медицинская помощь. Для доставки будут использованы самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России.

Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации

- добавили в военном ведомстве.

Украина в ходе обмена получила 95 человек, в основном это военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и немного пограничников. Среди переданных два офицера, остальные рядовой и сержантский состав. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

В списке воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера

- заявил он.
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9 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:26
    +3
    Здоровья нашим военным,и чтобы семьи узнали эту радостную для них новость!
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:28
    +3
    Жизни наших бойцов имеют огромное значение. Очень хорошая новость - спасение 94х человек!
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:31
    0
    Близким, если не знали, что в плен попал, не надо ничего до восстановления сообщать.
    Если знали, то да, нужно.
    Не каждый из родителей сможет перенести одновременно и ужас и радость в одном сообщении.
  4. Добрый
    Добрый Сегодня, 19:32
    -1
    Постоянно идут обмены по нескольку десятков человек. Почему так много российских военнослужащих попали в плен ???
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 19:45
      +2
      Цитата: Добрый
      Постоянно идут обмены по нескольку десятков человек. Почему так много российских военнослужащих попали в плен ???
      belay Сходи посмотри. feel
      Потому что война.fool
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:35
    0
    Да сколько же там наших солдат в плен к ВСУкам попало? Обмен за обменом.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:37
    +2
    Ребята, жизнь не потеряна!!! Я уже 25 лет хожу на протезе. Жизнь не потеряна.
    Мы сильные, вы не представляете- насколько мы сильные.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:42
    +1
    С возвращением парни! Выздоравливайте скорей!
  8. Грац
    Грац Сегодня, 19:44
    0
    что то очень много наших пленных, какой раз крупные партии меняют.это явно косяк командования вовремя не отводят людей или не присылают помощь оставляя одних на позициях, неужто так плохо со связью и коммуникациями между подразделениями, больше года воюем и такие вот косяки