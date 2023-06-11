Российское Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена более 90 российских военнослужащих, обмен произошел сегодня, 11 июня, в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Военным удалось вернуть на родину из украинского плена 94 российских военнослужащих, обмен был совершен после продолжительных и сложных переговоров. Место обмена и другие подробности не раскрываются.
94 российских военнослужащих возвращены с подконтрольных киевскому режиму территорий (...) В результате переговорного процесса, российские военнослужащие, которым в плену грозила смерть, возвращены на территорию РФ
- говорится в сообщении.
Все вернувшиеся из плена военные будут доставлены в Москву, где пройдут необходимое лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Сейчас всем военным, кто нуждался, оказана первая медицинская помощь. Для доставки будут использованы самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России.
Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации
- добавили в военном ведомстве.
Украина в ходе обмена получила 95 человек, в основном это военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и немного пограничников. Среди переданных два офицера, остальные рядовой и сержантский состав. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
В списке воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера
- заявил он.