Российское Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена более 90 российских военнослужащих

94 российских военнослужащих возвращены с подконтрольных киевскому режиму территорий (...) В результате переговорного процесса, российские военнослужащие, которым в плену грозила смерть, возвращены на территорию РФ

Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации

В списке воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера