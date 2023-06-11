Военное обозрение
Войти Регистрация

Подразделения группировки «Север» ВСУ получили на вооружение мобильные зенитные установки MR-2 Viktor

13
Подразделения группировки «Север» ВСУ получили на вооружение мобильные зенитные установки MR-2 Viktor

Подразделения ВСУ, размещенные на границе с Белоруссией, получили на вооружение мобильные зенитные установки MR-2 Viktor производства чешской компании Excalibur Army. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.


Группировка войск "Север" вооружилась мобильными зенитными установками калибра 14,5 мм на базе пикапа. Как заявил Наев, данные установки мобильны и просты в обслуживании. Главное их предназначение - борьба с российскими беспилотниками, особенно с дронами-камикадзе "Герань". В командовании надеются, что в случае появления российских дронов над позициями войск группировки, они будут сбиты.

Главной задачей установок Viktor является борьба с ударными беспилотными летальными аппаратами, а также противодействие самолетам и вертолетам на малых высотах. Легкобронированная техника, полевые укрепления врага и его пехота тоже являются вполне достижимыми целями для спаренного 14,5 мм зенитного пулемета, установленного на шасси Toyota Land Cruiser 70

- заявил генерал.


Количество полученных установок Наев не назвал, но на снимках учений одновременно снято шесть установок MR-2 Viktor, возможно, что это все, полученные группой "Север" ВСУ. В то же время генерал заявил, что это только первая партия, в дальнейшем ожидается получение еще какого-то количества ЗУ.

ЗСУ MR-2 Viktor представляют собой спаренную зенитную установку из двух пулеметов калибра 14,5 мм, установленную на пикап. Такой комплекс способен быстро менять место стрельбы и поражать цели на дальности до 2-х километров. Боекомплект - 300 патронов в двух лентах и дополнительный запас еще в 300 штук. Установка способна вести огонь по воздушным целям и в ночное время, для этого она оснащена ночным зенитным прицелом, дневной тоже имеется. Для стрельбы по наземным целям прямой наводкой имеется собственный прицел.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:07
    +3
    В командовании надеются, что в случае появления российских дронов над позициями войск группировки, они будут сбиты.

    Угу! "Надежды юношей питают".
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 20:10
      +3
      "Надежды юношей питают".
      Но не все надежды одинаково питательны. Точнее - не только лишь все.
    2. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 20:11
      +4
      Типа - вот здорово-то! Круто!
      Советские спарки КПВ от ржавчины очистили.
      Могли ещё и счетверённые поставить.
      Из такой в фильме "А зоре здесь тихие" самолет как раз и сбили.
      А вот наши спарки корабельные на мотолыгах только ленивый не обхаял...
  2. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 20:10
    +3
    "Герани" по ночам летают. Без прожектора и радиолокатора шансы сбить почти нулевые.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:10
    +2
    Лук и арбалет еще нужны. И праща, 3000 шт.
    О Спорт - ты мир.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:10
    +1
    Лук и арбалет еще нужны. И праща, 3000 шт.
    О Спорт - ты мир.
    Процессоры и ии выжгут рэб.
    Останется штыкнож и кортик с копьями(через ствол с пороховым зарядом)
  5. Комментарий был удален.
  6. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 20:13
    +1
    А чем они отличаются от зушки? Мне кажется, что Украина берет уже, что попало - лишь бы было.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 20:18
      +1
      А чем они отличаются от зушки?

      У ЗУ калибр больше - 23 мм.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 20:50
      0
      Цитата: Сергей Аверченков
      А чем они отличаются от зушки? Мне кажется, что Украина берет уже, что попало - лишь бы было.

      А когда хо хлы от халявы отказывались! Не съем, так покусаю... laughing
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:16
    +1
    Надежда умирает последней... А вообще с тем же успехом бы и Шилки пошли, но их видно все продали.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:22
    0
    Старая добрая зу23-2 намного эффективнее будет против дронов-камикадзе. К тому же есть фото Гераний которые были обстреляны немецкими Гепардами получили повреждения,но продолжили летать к цели. Так что 14,5 мм пулемёт негамного эффективнее будет чем обычный автомат против дронов .
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 20:52
    +1
    Посмотрел сейчас фото и вспомнил как ИГИЛ заходил в Сирию. Те же пикапы от Тойота, только цвет другой. Ясно прослеживается связь - поставка идет из одного и того же Центра принятия решений...
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:14
    +1
    А что у этих иуд, есть, свое? Техника- иностранная. Форма- иностранная. Все заложено и все в долгах. Что то не припомню в истории хоть один народ, продавший все- от памяти предков,до веры и чтобы еще и воевал за право быть,холопом.